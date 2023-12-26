МИД Японии призвал не допустить ущерб энергопоставкам из России

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МИД Японии призвал не допустить ущерб энергопоставкам из России

Японское правительство намерено действовать так, чтобы не допустить ущерба стабильным поставкам российских энергоносителей. Об этом заявила глава МИД страны Ёко Камикава.

Как отметила глава японского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, официальному Токио известно, что Минфин США включил в санкционный список принадлежащий российской компании "Новатэк" проект "Арктик СПГ-2", после чего руководство компании было вынуждено объявить покупателям энергоресурсов в странах СНГ о форс-мажоре, вызванном американскими рестрикциями.



По словам главы японского МИД, ввиду того, что речь идет о переговорах между частными компаниями, правительство Японии пока не комментирует достоверность этой информации, однако при этом власти страны, несмотря ни на что, намерены принять комплексное решение, призванное не допустить нанесения ущерба стабильным поставкам российских энергоносителей. Японские власти рассчитывали на ежегодные поставки около двух миллионов тонн сжиженного газа.

Российской компании "Новатэк" принадлежит 60 процентов акций в "Арктик СПГ-2", оставшийся пакет в равных долях распределен между французской компанией TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC, а также консорциумом японских компаний Mitsui и JOGMEC.

В рамках проекта "А́рктик СПГ-2" осуществляется добыча природного газа производство сжиженного газа на Гыданском полуострове (по другую сторону Обской губы от Ямала). В начале ноября уходящего года проект был включен в санкционный список США, направленный против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.
  • Pixabay
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7 комментариев
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  1. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    +2
    Сегодня, 11:52
    Будете брать амеровский газ, союзники. Но уже дороже. Что тут непонятного?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:02
      Японское правительство намерено действовать так...

      А так это как...??? Как скажет ваш сюзерен США... В общем, так же как действует Евросоюз... В ущерб себе и на благо Штатам...
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        -1
        Сегодня, 14:30
        А штаты ничего не скажут. Время резать Японию как сейчас режут ЕС ещё не пришло,пусть сало нагуливает,ей ещё Тайвань оплачивать.
  2. Dzenn Ранг пользователя
    Dzenn
    +2
    Сегодня, 12:23
    Как в его голове укладывается одновременно- не допустить ущерба стабильным поставкам газа из России, и одновременно нанести максимальный ущерб России.
    1. обыватель Ранг пользователя
      обыватель
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Dzenn
      Как в его голове укладывается одновременно- не допустить ущерба стабильным поставкам газа из России, и одновременно нанести максимальный ущерб России.

      Ну пока к сожалению именно так в большинстве и получается.
    2. Arifon Ранг пользователя
      Arifon
      -1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Dzenn
      Как в его голове укладывается одновременно

      у них это легко - Двуликий Янус, Двухдырый Ан ус, Инь и Янь )))
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:39
    Японское правительство намерено действовать так, чтобы не допустить ущерба стабильным поставкам российских энергоносителей
    Очевидно уверены, что американцы препятствовать этому не будут. Не зря же договорились о поставках ракет "Patriot" в Сша с последующей передачей украине. А не слишком ли хорошо устроились - и России вред наносить и пользоваться ее энергоресурсами?

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