Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию

63
Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию

Беспрецедентные по количеству и объему антироссийские санкции, которые Запад с марта прошлого года продолжает принимать против РФ, удивительным образом более всего вредят самим западным странам. В то время как Европа испытывает огромные и только усугубляющиеся проблемы во всех секторах экономики после отказа от дешевого российского энергосырья и разрыва торговых отношений с Москвой, экономика РФ довольно быстро оправилась после падения в прошлом году и демонстрирует значительный рост почти всех макропоказателей.

Став одним из лидеров формирования многополярного мира, в том числе в части равноправных партнерских отношений во всех сферах с другими странами, Россия не забывает и о собственных национальных приоритетах как основе военно-политической безопасности и экономического благополучия. Даже придерживающийся глобалистской стратегии Запад включился в эту борьбу суверенитетов, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Своим мнением на происходящее как в стране, так и в мире, он поделился в интервью журналу «Эксперт».



В то время как в марте прошлого года президент США Джо Байден пафосно пообещал, что западные санкции «загонят Россию в XIX век», на деле все вышло с точностью до наоборот. Уже по итогам первой половины 2023 года Россия обошла по паритету покупательной способности бывшую европейским лидером в части этого показателя, да и другим макропараметрам, Германию. Россия не только стала крупнейшей экономикой Европы, но уже догоняет Японию в общемировом рейтинге. Причем эти данные подтвердили подконтрольные США Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место

— констатировал Орешкин.

По его мнению, это устойчивый тренд, в котором так называемые экономики Глобального Севера (США, Япония и страны Евросоюза) «потихонечку теряют свою роль, свою значимость». Помощник российского президента обратил внимание на недавнее выступление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он признал, что благополучие Евросоюза базировалось на двух составляющих: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Теперь ничего этого у стран Европы почти не осталось, Кроме того, ЕС почти полностью потерял рынки России и Китая, которые обеспечивали значительные объемы продаж для европейских компаний.

Потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики

— считает Орешкин.

Он уверен, что в будущем многие известные на весь мир немецкие концерны вообще прекратят свое существование, будучи неконкурентоспособными в борьбе за рынки с китайскими компаниями. Орешкин считает, что через десять лет такие гиганты автопрома Германии, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Скорее всего, они останутся как бренды, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, заключает помощник резидента РФ.

Возвращаясь к прошлогодним прогнозам престарелого президента США насчет «отбрасывания» России в XIX век. Высказывание это страдающий провалами в памяти Байден сделал в Варшаве. Российские историки сразу обратили внимание на двусмысленность речи главы Белого дома. Ведь никогда в истории территория России не была такой большой, как в XIX веке, а испытывающая болезненные имперские амбиции Польша в тот период была всего лишь российской провинцией.


  • Сайт автозавода «Москвич»
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 11:52
    То есть, таки, с Португалией всё же справились? И если, да то почему я не наблюдал победный реляций по этому поводу из каждого утюга? И какое доставляющее первое фото с надписью "Москвич" и китайскими авто.laughing
    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      -5
      Сегодня, 11:57
      Цитата: AdAstra
      с Португалией всё же справились?

      А вы Буркина-Фасо скоро догоните? Сало уронили! laughing
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -8
        Сегодня, 11:59
        Лично я никого догонять не собираюсь. И таки, да, сало это не кошерно, но вкусно. hi
        1. военком Котёнок Ранг пользователя
          военком Котёнок
          +4
          Сегодня, 12:01
          Говорят, в Европе беспрецедентный рост цен на яйца. Европейские правительства даже были вынуждены предпринимать специальные меры, чтобы рядовые европейцы не лишились доступа к важному источнику животного белка.
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            0
            Сегодня, 12:03
            Если я правильно Вас понял, то тонко вы это, снимаю шляпу. hi А если не правильно, то не снимаю. smile
            1. военком Котёнок Ранг пользователя
              военком Котёнок
              +2
              Сегодня, 12:04
              Да какое уж там "тонко".
              1. Гражданский Ранг пользователя
                Гражданский
                +4
                Сегодня, 13:06
                .... аж дыхание перехватило, надо же! Хрущева переплюнули)
                Вот почему яйца подорожали, перегнали Германию оказывается) laughing laughing laughing

                Прибежали дежурные начали рассказывать как хорошо стало)) сколько можно бензина купить на десяток яиц и как немцы обнищали)
    2. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      +13
      Сегодня, 12:04
      Цитата: AdAstra
      То есть, таки, с Португалией всё же справились?


      Конечно, вот я вчера был в пятерочке (Омская область) и яйца от 130+ до 170 рублей за десяток) вполне европейские цены! Коммуналка/электроэнергия тоже стремятся догнать и перегнать Европу, про бензин уже молчу.

      Так что скоро мы сравняемся с Европейскими товарищами по уровням цен (если не уже).
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 12:09
        Так что скоро мы сравняемся с Европейскими товарищами по уровням цен (если не уже).
        По налогам так мы всегда в лидерах были.
      2. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +8
        Сегодня, 12:12
        яйца от 130+ до 170 рублей за десяток
        В Англии 150-170 ваших за десяток.
        1. lis-ik Ранг пользователя
          lis-ik
          0
          Сегодня, 14:59
          Яйца тоже разные бывают,есть С1,С2,С3,а есть отборка и деревенские,так вот они по закупке в районе 150 руб.
      3. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        -4
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Aleksandr21
        Конечно, вот я вчера был в пятерочке (Омская область) и яйца от 130+ до 170 рублей за десяток) вполне европейские цены!

        Не знаю как у вас там в Омске, но вчера в пятёрочке(Рязань) яйца брал по 109р за десяток, да и с бензином всё нормально. Это вам не 200 рублей за литр в германии. laughing
        1. Aleksandr21 Ранг пользователя
          Aleksandr21
          +5
          Сегодня, 12:47
          Цитата: kventinasd
          Не знаю как у вас там в Омске, но вчера в пятёрочке(Рязань) яйца брал по 109р за десяток, да и с бензином всё нормально. Это вам не 200 рублей за литр в германии


          У нас тоже по 109 неделю назад было, а вчера вечером уже такой ценник (причём это не сам Омск, а Калачинск с населением 20+ тыс. человек) и думается это не предел, да на все цены растут и где будет остановка неизвестно. А по бензину, в Германии – совсем другие з/п чем у нас, и страна импортирует горючку, а Россия производит! … что называется почувствуй разницу.
          1. kventinasd Ранг пользователя
            kventinasd
            -8
            Сегодня, 12:54
            Цитата: Aleksandr21
            А по бензину, в Германии – совсем другие з/п чем у нас, и страна импортирует горючку, а Россия производит! … что называется почувствуй разницу.

            Ну и какая разница? Немцы на коммуналку тратят в разы больше и все их зарплаты коту под хвост. За 100 евро которые немец тратит на полный бак своего авто, я буду месяц кататься, а он от силы неделю. Знакомый недавно был в Германии, говорит, что не так всё радужно там, бюргеры стали экономить практически на всём. И это самая передовая экономика Европы.
            1. Aleksandr21 Ранг пользователя
              Aleksandr21
              +6
              Сегодня, 13:07
              Цитата: kventinasd
              Ну и какая разница? Немцы на коммуналку тратят в разы больше и все их зарплаты коту под хвост.

              Большая разница. Если в Москве/Питере, да на Северах одни з/п , то в регионах средняя зарплата небольшая, особенно если это не крупные города, и рост цен на всё, не соответствуют зарплате и доходам населения. И правительству нужно особое внимание уделить росту цен… а не отговорками что вы стали получать очень много, и поэтому всё теперь дороже.

              А касательно Германии и роста цен в Европе в целом… ждём европейцев у нас, страна у нас большая, всё лучше чем завозить мигрантов из Средней Азии. Ведь если у них так плохо, почему нет массовой эмиграции в Россию ? Но думается что и при нынешних их ценах, немец не согласится променять свою жизнь в Германии на Россию.
              1. kventinasd Ранг пользователя
                kventinasd
                -11
                Сегодня, 13:19
                Цитата: Aleksandr21
                Ведь если у них так плохо, почему нет массовой эмиграции в Россию ?

                У большинства европейцев в мозгу засели постулаты о враждебности нашей страны ко всему западному и убогости нашего существования, а все потому что подавляющая часть западного населения знает о нашей стране исключительно из своих СМИ. Мы, к счастью о них знаем гораздо больше, чем они о нас.
                Большая разница. Если в Москве/Питере, да на Северах одни з/п , то в регионах средняя зарплата небольшая, особенно если это не крупные города, и рост цен на всё, не соответствуют зарплате и доходам населения.

                У них в регионах тоже зарплаты разнятся. Средняя зарплата рабочего на авто-конвейере какого нибудь завода BMW или VW меньше 2 тыс евро. При этом аренда скромного жилья в этом же регионе может превышать эту зарплату.
                1. Talon
                  Talon
                  +7
                  Сегодня, 14:01
                  чтобы заработать на заводе БМВ за полный месяц меньше 2400, нужно так исхитрится, что даже не знаю, как именно( для этогл нужно быть гастарбайтером из румынии работающим через посредника, и не иметь вообще ни какогого оаыта), и аренда скромного жилья ну ни как не привышает 1100 евро,
                  так что вы про европу тоже ничего не знаете
                  1. kventinasd Ранг пользователя
                    kventinasd
                    -3
                    Сегодня, 14:25
                    Цитата: Talon
                    чтобы заработать на заводе БМВ за полный месяц меньше 2400, нужно так исхитрится, что даже не знаю, как именно

                    Может это вы европу плохо знаете?
                    На конвейерах немцы практически не работают, за некоторым исключением. Это тяжелейшая низкооплачиваемая работа, ну и текучка соответствующая.
                    1. Talon
                      Talon
                      0
                      Сегодня, 15:00
                      так именно об этом я и говорил, там мало( относительно) зарабатывают гастарбайтеры, или зеленые переселенцы языка не знающие, но даже они чуть оклимавшись, начинают зарабатывать вполне прилично, даже на очень хреновых работах
            2. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              +7
              Сегодня, 13:26
              100 евро которые немец тратит на полный бак своего авто, я буду месяц кататься
              Немец 100-150 евро за одну смену заработает.
              бюргеры стали экономить практически на всём.
              Они и раньше жмотливы были- это скорее черта характера.
            3. ARIONkrsk Ранг пользователя
              ARIONkrsk
              +5
              Сегодня, 13:49
              Цитата: kventinasd
              Цитата: Aleksandr21
              А по бензину, в Германии – совсем другие з/п чем у нас, и страна импортирует горючку, а Россия производит! … что называется почувствуй разницу.

              Ну и какая разница? Немцы на коммуналку тратят в разы больше и все их зарплаты коту под хвост. За 100 евро которые немец тратит на полный бак своего авто, я буду месяц кататься, а он от силы неделю. Знакомый недавно был в Германии, говорит, что не так всё радужно там, бюргеры стали экономить практически на всём. И это самая передовая экономика Европы.

              Ну та и мы экономим на всем с их хваленой телевизионной инфляцией в 6%. В Казахстане со след. года повсеместно поднимают зп и МРОТ там теперь 26000р, против наших 19200р., стыдно аж было такое увидеть по ТВ.
              1. kventinasd Ранг пользователя
                kventinasd
                -6
                Сегодня, 13:58
                Цитата: ARIONkrsk
                В Казахстане со след. года повсеместно поднимают зп и МРОТ там теперь 26000р, против наших 19200р., стыдно аж было такое увидеть по ТВ.

                Вы вообще были в Казахстане? Там кроме 2-3 городов нормальной жизни нет от слова "Совсем". Кругом аховая коррупция во всех ветвях власти, таможенники и гайцы на трассах зарабатывают прямым рэкетом и вымогательством. Даже если ты ничего не нарушал, всё равно ты будешь виновен, причину найдут на ровном месте. И ты ничего не докажешь, потому что у них всё схвачено. Население в кишлаках и мелких городах выживает как может, и вы тут о каком-то казахском мрот заявляете.
    3. Старомер
      Старомер
      +14
      Сегодня, 12:07
      Меня, вот, другой вопрос волнует. Какая экономика самая лоховская ?..
      В какой экономике своего ничего нет уже полвека почти, а то, что будушим поколениям на 600 лет вперёд заложено было, она разбазарила за 60 неполных, налево-направо, да по бросовой цене ?..
      Какая экономика так разорила свой народ, что на 1/6 части земного шара, где богатства лежат на каждом шагу, он просто вымер, и скоро этого народа не станет совсем ?..
      Какая экономика так лоханулась, что её, даже, на четвертое место вот-вот поставят за то, что в неё пихали забугорную второсортицу больше 30 лет к ряду, и процесс только нарастает ?..
      Какая лоховская экономика побывает на всех местах, но первое никогда не получит, разьве что, перед тем, как лопнет совсем ?..

      На мой взгляд, эти вопросы важнее, чем рейтинги для местных дэбилов и их забугорных евро-пастухов.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        -2
        Сегодня, 13:22
        Цитата: Старомер
        эти вопросы важнее, чем рейтинги для местных дэбилов

        Нифига себе приласкал аудиторию!!! Слышь эксперт по лоховской экономике, сам то из чьих дЭбилов будешь?
    4. Андрей Дибров Ранг пользователя
      Андрей Дибров
      +3
      Сегодня, 12:07
      Цитата: AdAstra
      То есть, таки, с Португалией всё же справились? И если, да то почему я не наблюдал победный реляций по этому поводу из каждого утюга? И какое доставляющее первое фото с надписью "Москвич" и китайскими авто.laughing
    5. Черчиль Ранг пользователя
      Черчиль
      +7
      Сегодня, 12:09
      Подожди не гони с Португалией, Польшу надо догнать с МРОТом и сред
      ней з/п.
    6. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      -9
      Сегодня, 12:21
      Парадокс, но машина производиться в России и не важно китайская она или нет, а вот у Вас то что производят? Наверное вот это: https://www.youtube.com/watch?v=lH5LFjdRLlY&ab_channel=%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%9C%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95...
      1. Talon
        Talon
        +2
        Сегодня, 14:04
        да не производится она в России, она там крупноузлово собирается, но это тоже неплохо
    7. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      +1
      Сегодня, 12:48
      С Португалией справились по длине моста , на 500 метров длинее и все .
    8. Brain_ Ранг пользователя
      Brain_
      -2
      Сегодня, 13:36
      Ага-ага, смешно пошутил.

      То, что экономика начала серьёзно менять свою структуру - факт. Не всё идёт гладко, но уж лучше, чем раньше, когда полагались только на нефть и газ.
  2. Lykases1 Ранг пользователя
    Lykases1
    +12
    Сегодня, 11:53
    Не плохо, что у нас всё так хорошо. Аж слезы навернулись. Гордости.
  3. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    +9
    Сегодня, 11:56
    крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место.

    Придержите лошадей.. загоним же..))
  4. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +15
    Сегодня, 12:00
    Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию
    1. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 12:01
      Лучше и не скажешь laughing hi """""
  5. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    +9
    Сегодня, 12:02
    Такое ощущение, что он бредит...
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +8
      Сегодня, 12:05
      Такое ощущение, что он бредит...
      Разминает печень перед праздниками, загнивающий Запад уже ждет...
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      -5
      Сегодня, 12:26
      Он сказал правду: экономика России по ППС пятая в мире и первая в Европе. Японская экономика превосходит российскую на 8%.
      1. Talon
        Talon
        +3
        Сегодня, 14:09
        по ппс то он прав, но коэфицент ппс у Росии 2.72, а это значит, что в стране очень низкая стоимость труда и услуг, что в постиндустриальной экономике очень хреновый показатель
  6. Черчиль Ранг пользователя
    Черчиль
    -2
    Сегодня, 12:06
    Неужели уже и Польшу догнали по МРТу и средней заработной плате. А что с Португалией?
    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 12:29
      А может перед тем как мериться средней зарплатой, начать с коммуналки, с цен? Ах да, вы же не меряете расходы, даешь доходы.
    2. Brain_ Ранг пользователя
      Brain_
      0
      Сегодня, 13:43
      Если вы читать не умеете, то это не проблема автора новости.
      Есть разница между ВВП по ППС и заработной платой.

      Рост экономики не отражает моментальный рост зарплат и т.п.
  7. moscowp Ранг пользователя
    moscowp
    +9
    Сегодня, 12:07
    Короче, жить стало лучше, жить стало веселей! Испытываю гордость за паритет покупательной способности Максима Орешкина
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:16
      жить стало веселей!
      Ну наверное весело словесно испражняться на головы гражданам, стебётся может так.
  8. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    +12
    Сегодня, 12:09
    "Россия обошла по паритету покупательной способности"///
    ---
    Паритет покупательной способности означает:
    "Я могу купить за рубли себе и семье достаточно еды, но
    на это уходит вся зарплата.
    И на новую стиральную машину (она продается по долларовому эквиваленту) надо долго копить."
    ППС придумала ООН как "рейтинг для бедных".
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 12:17
    Помощник президента РФ: Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже догоняет Японию

    Ага...«Тойоту» на «Ладе-Калине» догоняет...

    Эти островитяне уже не знают, где заводы строить, как развивать производство в ограниченном пространстве, на Луне столбят участки, а за Уральскими горами в России ветер гуляет на порушенных заводах и население не знает, куда силы приложить, ибо не обучено и не образованно...
    1. Курганец-45 Ранг пользователя
      Курганец-45
      -2
      Сегодня, 14:32
      Вы там поаккуратнее, а то наше зауральское не обученное и не образованное население приедет к Вам на БМП.
  10. Oldi Ранг пользователя
    Oldi
    +16
    Сегодня, 12:22
    Фото в оглавлении выбрано прям в точку! С Москвичом (он же JAC) вообще показательный случай, симптоматический для Российских реалий можно сказать. В силу каких-то обстоятельств, видимо от которых сложно отказаться)), выбрали одну из самых некачественных и ненадёжных марок из сотни китайских производителей! Теперь каршеринги, таксопарки в шоке от всего этого сломанного добра, всё сыпится, вариаторы в частности, машины стоят, запчасти пол года ждать, ну а на Москвиче естественно перепроизводство, т.к. ценник задран, а все уже поняли, что это за хлам, брать перестали, назревает кризис. И братья китайцы к стати ни одного завода своего октрывать в РФ не собираются, не видят смысла. Очень удачная заставка в оглавлении winked как символ полнейшего дна. Помпезный и провальный проект.
  11. Million Ранг пользователя
    Million
    +7
    Сегодня, 12:25
    Да,экономика наша так и прет.
    Сон такой Орешкину приснился.
  12. Saler Ранг пользователя
    Saler
    -11
    Сегодня, 12:35
    Это радует, что мы развиваемся и не стоим на месте!
    У кого есть все энергоресурсы, продовольствие, удобрения + развитие собственной промышленности, тот не будет стоять на месте.
    Если в следующем 2024 году закончится СВО победой России, что я не сомневаюсь, то наша экономика будет развиваться еще быстрее!
  13. сергей фонов Ранг пользователя
    сергей фонов
    +5
    Сегодня, 12:45
    Изучив доклад Борреля, Орешкин констатировал, Россия стала ведущей экономикой Европы, Только что он констатировал? Приведены конкретные цифры, какие то показатели? Очередная словесная шелуха, и никакой конкретики. Пропаганда конечно необходима, но более умная, здесь даже подумать не о чем. Можно сразу согласиться, да Боррель безусловно прав, без дешёвых энергоресурсов из России Европе крайне трудно, просто удивительно, то что давно всем известно стало откровением для Орешкина.
  14. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +12
    Сегодня, 12:46
    Да уж, экономика прёт как на дрожжах, скоро Иран откроет у нас производство телевизоров и холодильников. Надо ещё пригласить Гондурас и Буркина-Фасо, чтобы запустили у нас выпуск гаек, отвёрток и соломенных шляп.
  15. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +7
    Сегодня, 12:53
    Мне вот интересно, а что такое экономика по мнению этих живущих на другой планете.
  16. NIkodim Ранг пользователя
    NIkodim
    +7
    Сегодня, 12:56
    Похоже все окружение питуна какие-то специальные пургоносные курсы заканчивает, прежде чем вступить в должность
  17. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    +10
    Сегодня, 12:56
    Отрицательный отбор в РФ достиг апогея... Впереди планеты всей. Обидно за страну...
  18. faiver Ранг пользователя
    faiver
    +5
    Сегодня, 12:57
    Я так понимаю у нашего президента не только пресс-секретарь временами пургу несет? может сглазил их там кто? bully
  19. bbb
    bbb
    -5
    Сегодня, 13:11
    То ли дело на Украине - вот там рост зашкаливает.
  20. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
    Оби Ван Кеноби
    +5
    Сегодня, 13:15
    крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место.

    Шутку понял, смешно!
  21. СтарыйДон Ранг пользователя
    СтарыйДон
    +3
    Сегодня, 13:22
    Вы там себя по щекам по бейте! В какой реальности вы живете?
  22. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +7
    Сегодня, 13:48
    этот чудак на букву "М" сказал следующее: "Помощник Путина предрек исчезновение Mercedes и BMW"
    оказывается он еще и оракул...
  23. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +3
    Сегодня, 14:07
    Экономика России, может солидно разогнаться, но внутри кто-то целенаправленно тормозит этот рост. Это уже не внешнее давление, про которое людям лапшу на уши вешают. Да Россия догоняет Японию, по демографии и не желанию создавать семьи, из-за отсутствия возможности, приобрести жильё. Извините, я не ура-патриот, а реалист. request
  24. КСВК Ранг пользователя
    КСВК
    +2
    Сегодня, 14:42
    Цитата: moscowp
    Короче, жить стало лучше, жить стало веселей!

    Шея стала тоньше, но зато длинней! bully
  25. КСВК Ранг пользователя
    КСВК
    +1
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Oldi
    вариаторы в частности

    Работал на Москвиче-3 пробег 5 тыс.км. Вариатор сдох. Хорошо, что мотор работал, а то озяб бы нахрен, на улице -10 и 3 часа ночи. Уехал на эвакуаторе.
  26. lis-ik Ранг пользователя
    lis-ik
    0
    Сегодня, 14:56
    Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место

    Вот и всё,что нужно знать про неадекватов из путинской команды или они так тонко глумятся над населением РФ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»