«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России

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«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России

Санкт-Петербургский судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" приступил к резке стали для новейшего научно-экспедиционного судна проекта 23680 для Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Адмиралтейские верфи" приступили к строительству будущего флагмана полярного флота в рамках контракта, подписанного в марте этого года. Средства на постройку судна правительство выделило еще в конце прошлого года, поэтому и тянуть не стали. Предварительно, судно должно быть сдано заказчику в декабре 2028 года, т.е. через пять лет. Срок эксплуатации - не менее 30 лет. НЭС получило имя "Иван Фролов" в честь известного океанолога, члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Фролова, в течение 20 лет возглавлявшего ААНИИ.



165 метров в длину, 25 тысяч тонн водоизмещение, способность брать на борт 2,5 тысячи тонн генерального груза. НЭС одновременно является и ледоколом, и танкером, и сухогрузом, и пассажирским судном. На борту будут находиться 240 человек, 70 из которых – члены экипажа и 170 – исследователи Арктики и Антарктики

- говорится в сообщении.


При разработке нового судна учитывался опыт строительства самодвижущейся ледовой платформы "Северный полюс", также построенной "Адмиралтейскими верфями". Судно способно высаживать экспедицию на лед или необорудованный берег с двух бортов, а также выполнять погрузку/разгрузку крупногабаритного оборудования массой порядка 50 т на расстояние около 25 м от борта.
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    17 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:07
      Хрен его знает. Там РК, БДК и прочие корабли дербанят, а мы озаботились очередной «новой» экспедицией на Северный полюс.
      Прямо:
      В голодной, холодной, обескровленной столице Ленин мечтал о сотне тысяч тракторов...
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 12:46
        Ross 42 .Украина даже сейчас умудряется содержать антарктическую станцию " Академик Вернадский" с судном обеспечения Ноосфера.Как то так будет выглядеть "Академик Фролов" .Жаль опять время постройки 5 лет.И новая серия БДК ,то что строится на " Янтаре" будет из 7 кораблей.Потеря БДК ,да неприятно ,но не смертельно.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:08
          Цитата: tralflot1832
          Украина даже сейчас умудряется содержать антарктическую станцию " Академик Вернадский"

          Поймите, украинские деятели пользуют валенки (все девушки на фронте). Вопрос идёт о выборе приоритетов, о решении первостепенных, неотложных задач и задач на перспективу развития.
          Можно за неимением гербовой начать писать на простой - приспособить ледокол (если уже горит!!!)
          * * *
          Тут ВСУ скутерами долбит российские военные корабли, а у нас что?
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 14:22
            На счёт лихтеровоза Севморпуть,судно в эксплуатации уже у подменной команды.Что такое подиенная команда? Это тех кого в море не допускают по каким то причинам,ядерными не в счёт там всегда профессионалы,а вот матросы?
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 12:56
        ROSS 42(Юрий Васильевич), у меня тоже бывают подобные вопросы с выбором приоритетов государственных трат бюджета, особенно когда идет война и гибнут люди. Но я больше по мелочам, типа закупки новых автоподжопников для чиновников, возведения спортивных объектов, реконструкции городских парков с укладкой новых тротуарных плиток и высадкой деревьев, что вполне может подождать до победы.
        Другое дело инфраструктурные объекты - мосты, дороги транспорт...Это одна из составляющих укрепления государства и надо строить в т.ч. танкеры, сухогрузы и возможно такие научные корабли, которые обеспечат нам господство в Арктике.
        1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          +2
          Сегодня, 13:08
          Меня всегда удивляло, что имея самую протяженную границу с Китаем и в частности по Амуру и Уссури, через эти реки не было до последнего времени ни одного моста, ни ЖД, ни автодорожного....
          Как была при царе построена КВЖД в Китай, так и была единственной 100 лет... это как?
          Или как построил за два (!!!!) года Николай II ЖД до Мурманска, так она до сих пор одноколейная на половине маршрута. и весь трафик грузов на СМП, все снабжение СФ ВМС России, висит на этой одинокой кишке... Это как? А теперь, когда Финляндия в НАТО, эта кишка становится ещё тоньше.
          Вот куда надо в первую очередь развивать ЖД и строить вторые пути от Кандалакши до Мурманска.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 13:24
            Сабуров _Александр _ 53 с запуском угольного терминала в " Лавне" придётся модернизировать Ж/Д в сторону Мурманска.А тут ещё слухи пошли ,что с " Лавны" пойдут на экспорт Белорусские удобрения!?У меня есть подозрения что белорусы войдут в этот проект на долевых началах.Так им будет дешевле.
            1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
              Сабуров_Александр53
              +1
              Сегодня, 14:00
              tralflot1832(Андрей С.), мне не довелось проехать по ЖД до Мурманска, но читал про строительство этой дороги при царе. Там трудности были покруче, чем с БАМ из-за очень сложной местности в Карелии. Тем не менее дорога была построена в рекордные по всем мировым меркам сроки к началу 1 Мировой войны.
              Строить вторые пути всегда проще, хотя это будет сильно мешать текущей работе дороги. Уже писали про планы строительства ЖД и порта в п. Индига за Каниным носом и все для расшивки грузопотока на СМП, чтобы не перегружать Мурманск. Все это подтверждает крайнюю необходимость расширения пропускной способности этой дороги. Будем надеяться!
          2. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 14:19
            А ещё был проект «Москва - порт пяти морей».
            Посмотреть, что там нужно расширить и углýбить, и нáчать...
            lol
            Это же здорово: из Белого моря в Чёрное...МРК и прочие корабли могут и должны...
            Или метро важнее? Строить только в Москве превращая регион в раковую опухоль?
            Нравятся вечеринки недопарней и девушек с низкой социальной ответственностью?
            fellow
      3. Оби Ван Кеноби Ранг пользователя
        Оби Ван Кеноби
        +1
        Сегодня, 13:12
        мы озаботились очередной «новой» экспедицией на Северный полюс

        А чему Вы удивляетесь? На дворе капитализьм, а значит главное это деньги.
        Вот и строят новейшее научно-исследовательское судно. А что будут исследовать?
        Северный ледовитый океан на предмет поиска новых нефтяных и газовых месторождений для гаранта и олигархов.
        Все очень просто.
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 12:09
      «Адмиралтейские верфи» начали резку металла для нового научно-экспедиционного судна полярного флота России


      Вообще то у нас бешенный дефицит военных кораблей всех классов,у нас СВО идёт,вокруг куча "друзей" и в это время мы вместо фрегатов и эсминцев закладываем если не очередной ледокол,то научно-экспедиционное судно.А кто будет обеспечивать их безопасность если их захотят просто утопить и внаглую утопят,как это уже делал неоднократно тот же Киев в Чёрном море?И всё это несмотря на самую протяжённую береговую линию в мире,которую надо чем то защищать.Хотя чему тут удивляться если до начала СВО мы довольствовались компактной армией,которая со слов тех же наших генералов была для контртеррористических операций локального характера,а не для большой войны.Пока гром не грянет мужик не перекрестится.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +5
        Сегодня, 12:19
        способность брать на борт 2,5 тысячи тонн генерального груза. НЭС одновременно является и ледоколом, и танкером, и сухогрузом, и пассажирским судном. 
        суда тылового обеспечения боевых кораблей на Севере играют ключевую роль. А декларация научно-экспедиционного судна проекта 23680 безопаснее чем постройка аналога разведывательного-гидрографического. Хотя с точки зрения начинки разницы нет.
      2. Sergey39 Ранг пользователя
        Sergey39
        +6
        Сегодня, 12:23
        Все верфи производящие военные корабли загружены.
        Думаю, вместо очередного долгостроящегося боевого корабля, нужно развивать и гражданский флот. Живем не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Глядя на данный проект, в «темные времена» из этого судна получится не плохой корабль вспомогательного флота или десантный корабль в арктических районах, после дополнительного вооружения(ЗРК).
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 14:26
          Цитата: Sergey39
          Глядя на данный проект, в «темные времена» из этого судна получится не плохой корабль вспомогательного флота или десантный корабль в арктических районах, после дополнительного вооружения(ЗРК).

          А, что вы думаете о пользе и востребованности АС-12 (по некоторым источникам АС-31), известной также как «Лошарик» — российской сверхсекретной глубоководной атомной подводной лодке?
          Необходимость в таких аппаратах выше или хрен с ним, давай «психическую»?
    3. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      +5
      Сегодня, 12:10
      В силу принятых США в одностороннем, ну как обычно, порядке, о присвоении 1 млн. кв. км. континентального шельфа, аж в трёх океанах, предлагаю нашим "арктическим" учёным доказать, что всё это продолжение евразийской континентальной плиты....Соответственно, научным образом, послать США...(куда понятно...), а заодно денонсировать все сделки и договора, касающихся территорий Аляски и Калифорнии...,с островам. Вот так...., как то... wassat (Не пугайтесь - предновогодняя шутка,...но в каждой шутке..., есть понятно,...что...) winked
    4. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 12:44
      Отличная новость для науки . Да и отличный транспорт снабжения ледового класса при необходимости
    5. VicktorVR Ранг пользователя
      VicktorVR
      0
      Сегодня, 13:05
      А шильдик со станка стыдливо содрали и приклеили ОСК laughing

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