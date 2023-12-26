Первая партия серийных снайперских винтовок Чукавина СВЧ поступила в войска
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"Калашников" начал поставки в войска снайперских винтовок Чукавина СВЧ. Как заявили в пресс-службе концерна, винтовка успешно прошла испытания, приемку и уже выпускается серийно.
Первая серийная партия винтовок СВЧ передана военным. Сколько винтовок в партии и другие параметры поставки не раскрываются. Отмечается, что производство оружия налажено, в следующем году военные продолжат получать винтовки. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была принята на вооружение российской армии в мае 2023 года, одновременно российское Минобороны получило какое-то количество винтовок для снайперов, работающих в зоне СВО.
Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова
- заявили в концерне.
Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) – 1170 мм, длина ствола – 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200. Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в ходе опытной эксплуатации в зоне СВО.
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