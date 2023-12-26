Первая партия серийных снайперских винтовок Чукавина СВЧ поступила в войска

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Первая партия серийных снайперских винтовок Чукавина СВЧ поступила в войска

"Калашников" начал поставки в войска снайперских винтовок Чукавина СВЧ. Как заявили в пресс-службе концерна, винтовка успешно прошла испытания, приемку и уже выпускается серийно.

Первая серийная партия винтовок СВЧ передана военным. Сколько винтовок в партии и другие параметры поставки не раскрываются. Отмечается, что производство оружия налажено, в следующем году военные продолжат получать винтовки. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была принята на вооружение российской армии в мае 2023 года, одновременно российское Минобороны получило какое-то количество винтовок для снайперов, работающих в зоне СВО.



Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова

- заявили в концерне.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, общая длина (с разложенным прикладом и пламегасителем) – 1170 мм, длина ствола – 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200. Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в ходе опытной эксплуатации в зоне СВО.
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    26 комментариев
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    1. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +2
      Сегодня, 12:27
      У СВЧ еще анонсировали калибр .338 Магнум.
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +4
        Сегодня, 12:32
        «Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать» (c) СВД еще рано списывать, она проверена реальными боями и для переднего края лучше ее нет, СВЧ больше подойдет спецподразделениям для разовых операций в городских боях, штурмах зданий и подобных вражеских укреплений, пускать ее в массовую серию рано.
      2. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 13:21
        Это актуально шо пушистый зверек. Ты видел качество НАШИХ патронов? Не помню барнаульские или тульские... в обной пачке 3 разных лака на гильзах. По выверке (это эталонная копия патронника) вылет плавает порой до 0.6!!!! мм, а некоторые вообще нельзя использовать или недосыл (вылет большой) или рвет гильзы (вылет отрицательный... и то не факт что дошлется нормально. У них помима станага, для снайперских патронов есть отдельный стандарт - не помню как называемся, толи MCM толи MCI - чет такое - там требования выше, чем у станага. Взять например этот же .338 LM наш и нампимеро Norma - небо и земля.... нормовские как богатыри - все на подбор. А у наших начальная скорость плавает порой +- 10 м/с.

        З.Ы, ДА даже взять 7Н1 (он же ПС) - там такой разнобой тоже... мы порой половину патронов отдавали пулеметчикам, не пропадать же добру. Даже в пределах партии гуляло мама не балуй. Собственно после выверки и взвешивания делили на 3 категории. Те что на бой, часть что близка к ним на тренировки - а остальные так пошмолять на нестандартные дистанции, причем не со своего весла, а те кто в оружейке болтаются без приписки (ствол изношен, с завода "кривой" и т.п.)
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 13:35
          Как говорят специалисты, СВД с нормальным прицелом и валовым патроном 7.62х54Р , с учетом сортировки самих патронов по весу и длине(пуля по разному сидит в гильзе) , дает кучность в 1 минуту. СВЧ имеет схожую (перевёрнутую конструкцию), ствол сделан лучше, вывешен и тд.
          И имеет сразу все нужные планки и крепления и прицелы. Пишут, что кучность на уровне СВ98
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 13:48
            Коллега, там нарезы другие (у поздних выпусков), цифры лень гуглить, предназначены для стрельбы исключительно 7Н1 и вал там просто отвратительный, даже после выборки и выверки. Ну не может она... первые выпуски с более длинными нарезами да - валом вполне стрелять могут. Собственно изначально СВД цель была как раз в том, чтобы сделать снайперку для ротного на дальности 400-600м конкретно используя вал и у пулеметчика всегда можно патроны попросить и нет лишней логистики. Но там кучность была не менее 2МОА, хотя СТП50 могла вполне быть и 1МОА.

            более поздние с короткими нарезами с валом еще хуже, могло и 2,5 быть на дальностях от 400метров, на более коротких более менее еще.... более того СТП гуляет прилично. С 7Н1 ситуация чуть более радужная, но на практике меньше 1.2 МОА мне не встречалось в основном 1.4-.1,6.

            З.Ы. МОА = MIL / 3.4377, т.е. (берем 100 метров, 1 MIL = 10см) 10см / 3.3477 ~=2,9см... первые СВД валом дают 6 см на 100метров, на 600 - как раз грудничек ~35см. Собственно нормативы эффективной дальности стрельбы на 600 метров. Более поздние с 7Н1 позволяют стрелять на 400-800 метров (у них собственно заввленная 800м), но отдельные экземпляры могли стрелять на 1000, но только с выверкой патронов.
            1. Zaurbek Ранг пользователя
              Zaurbek
              0
              Сегодня, 13:52
              Никто и не говорит про свыше 600м...я просто мысль озвучил про сортировку валовых патронов.
              Так то можно и более кучные винтовки отсортировать. По факту , валовый патрон бесплатен и всегда доступен.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 14:04
                Ну так я и писал выше, что затея была именно в этом. Иметь винтовку под вал
                1. Логистика упрощается
                2. Не нужно отдельное производство
                3. Есть огневая поддержка отделения/взвод на дистанциях 400-600 метров, с некоторой возможностью у некоторых винтовок и на 800 грудничек показать, т.к. по факту эффективная дальность АКМ, так и АК-74 - не более 400 метров. Во взводе емним погда по штату вроде 1-2 ротных снайпера должно было быть. Отбирались стрелки с лучшими результатами стрельб с того же взвода в основном или проводили ротацию в целом по роте.

                по ТЗ для СВД норматив был вал на 600 метров поражать грудничек и для того времени все условия были выполнены, тока не появилось необходимость увеличить до 800м. СВД доработали изменили нарезы (что привело к ухудшению с валом), но разработали 7,62СП (7Н1 по грау) и винтовки новые исключительно для это патрона и предназначены были. Старых с длинными нарезами видеть не приходилось. Но стрелял с медведя - у него длинные нарезы и на тигре ЕМНИП тоже, т.к. охотничьи патроны тяжелее.. (имею в виду пулю)
                1. Zaurbek Ранг пользователя
                  Zaurbek
                  0
                  Сегодня, 14:09
                  А с другой стороны, если еще винтовка, которая работает без осечек с такими боеприпасами?
                  1. Enceladus Ранг пользователя
                    Enceladus
                    0
                    Сегодня, 14:14
                    Вот поэтому СВД и "неимеющаяаналоговвмире".... на западе школа другая, даже марксманы имели специально разработанные для них винтов под более придирчивый стандарт, а не станаг. И снайпера - которые работают на дистанциях от 600 метров до 1200-1300 и контр-снайперы - рабочие дальности от 1км (предельная зависит от винтовки и предполагает стрельбу до 2-х км даже) - дальше выстрелы есть - но это удача+идеальные условия, зависит все от качества винтовки/патронов и естественно самого стрелка.
                    1. Zaurbek Ранг пользователя
                      Zaurbek
                      0
                      Сегодня, 14:20
                      А операторы коптеров вносят свои коррективы в работу снайперов. И в их дистанции.
                      1. Enceladus Ранг пользователя
                        Enceladus
                        +1
                        Сегодня, 14:29
                        Прогресс не стоит на месте. В городских условиях БПЛА особой проблемы не несут... в вот в "поле" - это 5 точка recourse Но тут и вопрос в том, что в целом ротный стреляет чаще и чаще меняет поризию снайпера стреляют намного реже, позиции заранее обследуется, область работы со всеми, "маркеры" обсуждаются со вторым номером (ротный как правило сам по себе, максимум просто снайперская пара типа СВД+СВД), ну а контрснайперская - там вообще требования другие. Позиции зарание подготавливаются, рабочие, ложные - 1 выстрел и все - сразу отходишь в заранее подготовленный "отходняк". Там много нюансов и задачи у каждого вида свои, как и требования.
          2. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 13:55
            Цитата: Zaurbek
            пуля по разному сидит в гильзе

            По поводу этого... из-за этого скорость и гуляет, даже если навеска 1 в 1 и порох одинаковый абсолютно. Основная проблема в гильзах. для 7.62 это не столькритично (т.к. патрон центрируется закраиной), то для безранта, которые фиксируются скатом гильзы - это критично. Так вот наши безрантовые - это просто трындец по качеству. Гильза гуляет по длине до 0.6мм на той же .338LM любого завода нашего.

            Да и с порохами у нас проблемы всегда были увы what crying
            1. Zaurbek Ранг пользователя
              Zaurbek
              0
              Сегодня, 14:06
              Да и навеска пороха гуляет и сам порох по качеству. И, как я понимаю, на Западе люди с серьезными винтовками особенно крупных калибров , собирают патрон сами.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                +1
                Сегодня, 14:22
                Да, мы 7Н34 (конкретно я с КСВК ходил, ты половинку тащишь корректировщик, у нас это 2-й номер по терминалогии)
                Вначале выборку делали по внешнему осмотру, взвешиванию, на слух как порох в гильзе "стучит", когда его трясешь. Потом мерили выверкой и штангелем и уже с ними работали. Естественно все это нада делать быстро и сразу лаковать, чтоб эфир не успел испариться ( затыкали сразу гильзу и выверяли пулю, в конце порох и все сразу собрать...
                но такие патроны носили не более пары недель - потом просто отстреливали на тренировках (т.к. порох начинает деградировать). Соответственно порох мерили и сколько пуля весит.... ну еще и ГОИ полировали пулю, особенно задний скат.
    2. Buyan Ранг пользователя
      Buyan
      +7
      Сегодня, 12:35
      Метких выстрелов пользователям. Неплохая новость
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 12:53
      Цитата: Silver99
      СВД еще рано списывать, она проверена реальными боями и для переднего края лучше ее нет
      Полностью согласен с вами. Но СВД вроде, как "списывать" пока не собирались.
    4. VicktorVR Ранг пользователя
      VicktorVR
      0
      Сегодня, 13:07
      На килограмм тяжелее СВД?
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:09
        Цитата: VicktorVR
        На килограмм тяжелее СВД?

        Эммм... как бы СВУ/СВДМ и СВДК тяжелее СВД/С на 1 кг, а СВДК при этом без прицела и сошек, т.е. прибавляйте еще кверху еще+ 1кг минимум.
        В полном обвесе СВД может 7,5 кг теоретически весить. Но я её в руках не держал увы.
    5. Havoc Ранг пользователя
      Havoc
      0
      Сегодня, 13:13
      А что механический прицел не предусмотрен, по моему это не правильно, мало что с оптикой может случится.
    6. Bad_gr Ранг пользователя
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 13:19
      Странно, в новости длина ствола указана 620 мм ??? Даже для гражданского рынка длина ствола при калибре 7,62х54R указывают максимум в 565мм, в Армию же идёт СВЧ с длиной ствола — 410 миллиметров ( при калибре — 7,62 и 8,6 миллиметров);
      Если ошибаюсь, поправьте.
      1. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 13:53
        У них есть еще гражданский вариант, и три калибра разных. Видимо и длина ствола разная. У той же СВД куча стволов разных.
      2. sub307 Ранг пользователя
        sub307
        0
        Сегодня, 14:45
        Ну..., не знаю.., не поленился, "прогуглил" три источника...везде - длина ствола – 410 мм; winked
    7. КСВК Ранг пользователя
      КСВК
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: Zaurbek
      с учетом сортировки самих патронов по весу и длине

      Сортировать патроны по весу бесполезно. Там основной разбег в весе гильзы.
      Длина тоже такой себе параметр. Особенно для наших пуль. Некий смысл есть в сортировке по биению и длине по оживалу.
      Хотя сортировка наших патронов это больше от нехренделать. Я раз разбирал барнаульские 223-е так из 20 шт вытащить пулю смог только из 7! У остальных оторвал выступающую часть пули. Из этих 7 штук навеска пороха была 22,25-22,45 грн, а у одного 11,5 грн! О каком качестве речь?
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: КСВК
        была 22,25-22,45 грн, а у одного 11,5 грн!

        Дык трясти нада патрон и слушать как порох "стучит". Такие можно отсеить фактически сразу и выкинуть.
        Цитата: КСВК
        Длина тоже такой себе параметр

        Длина гильзы имеет очень сильное значение, разница в доли мм ой как влияется при одинаковой навески на скорость пули.+ центровка. Я писал выше - для рантовых длина гильзы менее критична, чем для безрантовых, т.к. она влиет еще и на то, как центрируется патрон в патнонние, т.к. в данном случае или может недосыл быть - затвор не закроется до конца, если вылет положительный, и соответственно гильза скатом не упреться, т.к. ее будет держать выбрасыватель... соответственно в пульном входе пуля будет иметь зазор между ведущей частью и собственно нарезами, т.е. пуля некоторое время будет двигаться без усилия, соответственно рабочий объем увеличивается - порох сгорает при меньших давлениях со всеми вытекающими (сгорает не полностью, скорость падает и т.д.). Там много чего - в целом литература в инете есть в более менее открытом доступе. Если есть желание - поищите.
        Цитата: КСВК
        О каком качестве речь?

        Дык я про это и писал. А барнаул это вообще что-то с чем-то, там помоему станки с царских времен еще laughing
    8. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      0
      Сегодня, 14:48
      Ну с началом! Хорошей охоты тебе "Чукавинка"!!!
      Хорошая винтовка, мне очень понравилась, надеюсь и в армии приживется!
    9. КСВК Ранг пользователя
      КСВК
      0
      Сегодня, 14:52
      Цитата: Enceladus
      Там много чего - в целом литература в инете есть в более менее открытом доступе. Если есть желание - поищите.

      Вы это мне рассказываете? Я уже лет 8 патроны собираю сам. В четырёх разных калибрах. Несколько тысяч уже через мои лапки прошло. И не один кило пороха сгорело. bully

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