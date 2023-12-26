Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга

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Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга

Принятие украинским парламентом нового законопроекта, предполагающего существенное ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, по мнению депутата Рады Евгения Шевченко, может значительно обвалить рейтинг украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Исходя из этого, Шевченко допускает, что законопроект не будет принят, а если и будет, то Зеленский может наложить на него вето. Украинский депутат также добавил, что в случае вступления законопроекта в силу, рейтинги Зеленского и Залужного достигнут крайне низкого уровня, подобного тому, который был у экс-президента "незалежной" Ющенко, проигравшего выборы Януковичу и набравшего около пяти процентов.



Ранее сообщалось, что в рамках нового украинского законопроекта предполагается значительно усилить и без того носившую буквально тотальный характер мобилизацию в стране. Среди прочих крайне жестких мер, в частности, предполагается мобилизировать инвалидов третьей группы, к которым на Украине относятся граждане, у которых отсутствует один глаз, кисть одной руки, одна нога, одна почка или легкое. Кроме того, пригодными к несению воинской службы будут считаться украинские граждане с неоперабельными дефектами челюсти и с карликовостью ниже 130 сантиметров.

Однако, стоит отметить, что принятие этого законопроекта выгодно Зеленскому для ослабления позиций Залужного, в последнее время ставшего серьезным конкурентом главе киевского режима.
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    17 комментариев
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    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 12:32
      А где он желающих умирать возьмет? ТЦК конечно стараются, но по одному много не наловишь. Нужны массовые облавы, как делало Гестапо.
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        -1
        Сегодня, 12:42
        мобилизационный потенциал Киева это 1.5 млн. сейчас проживающих вна Украине и 8 млн. шляющихся по Европе, но это просто расходный материал без своего ВПК Украине не долго трепыхаться. Россия превзошла Запад тем, что относительно быстро переводит экономику под выпуск вооружений, в тех же США выпустили партию вооружений (например Джавелинов) на склад и разобрали завод, а сейчас с пустого места начинают.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 12:46
          Мобилизация не была "тотальной".Во-первых.Мобилизовывали с 27 лет.И во-вторых,там куча статей,по которым откашывают,имеют бронь итд.Что сейчас будет?Да пиимут они этот закон,а Зеленский скорее всего подпишет-деваться некуда.
          1. Silver99 Ранг пользователя
            Silver99
            +1
            Сегодня, 12:48
            Любое количество мобилизованных просто удобрение без технической поддержки и боеприпасов, давайте считать не людей а снаряды, Украина на издохе и пополнений не предвидится.
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:32
      Блин, даже карликам у какелов житья не дадут - отправят на ЛБС...... belay
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 12:37
        Так карлики как раз самые ценные воины для работы в ограниченном пространстве - танки, дзоты, подлодки. winked
        1. Комментарий был удален.
        2. C-Real Ранг пользователя
          C-Real
          0
          Сегодня, 13:07
          Они больше подходят для космического десанта ввиду высокой стоимости груза выводимого на низкую опорную орбиту. Вместо одного стандартного космодесантника возможно выводить сразу десять. А это уже целое отделение, которое сложно заметить и практически невозможно поразить, за счет малой размерности.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:45
      В общем странный материал .Решение принимает Вашингтон ,а клоун просто должен облагородить людоедский закон и принять его.Не вижу светлых мыслей у него в голове ,да и во власти тоже.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:45
      Зеленскому впору не о рейтинге думать, а куда лыжи навострять, т.к. хозяева очень недовольны им, а про украинских военных и население даже можно не говорить - все ясно. Поэтому одним непопулярным законом больше или меньше наверное уже роли не играет. Но еще побултыхается продолжая изображать из себя "брутального отца нации".
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 12:46
      Украинский депутат также добавил, что в случае вступления законопроекта в силу, рейтинги Зеленского и Залужного достигнут крайне низкого уровня

      У клоуна ещё какой-то рейтинг есть? what
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 12:48
      Зе наложит своё вето на пианино,чтобы рейтинг не упал...
    7. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 13:05
      Не думаю, что он наложит вето.

      На Украине не смирились с потерей территории, значит, будут воевать. Чтобы воевать, нужно преимущество. Технического преимущества не получается, значит, нужно численное.

      Неумолимая логика текущего конфликта - будет эскалация до предела возможностей, истощения либо до радикального изменения политического расклада сил одной из сторон. При этом второе будет, скорее всего, следствием первого.

      Пока не видно признаков ни того, ни другого.
    8. Amsel Ранг пользователя
      Amsel
      0
      Сегодня, 13:08
      Не проще ли отправить всех несогласных на фронт под авдос? И людской ресурс будет и тех кто проголосует "против". Двоих зайцев.
    9. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 13:40
      Кроме того, пригодными к несению воинской службы будут считаться украинские граждане с неоперабельными дефектами челюсти и с карликовостью ниже 130 сантиметров.

      Это что же получается. Эльфы создадут отряды боевых гномов? Больше в леопарды и бредли влезать будет. what Амазонки с кличем "Не стреляйте, я беременная!" у них уже есть.
    10. kpd Ранг пользователя
      kpd
      0
      Сегодня, 13:55
      ...у которых отсутствует один глаз, кисть одной руки, одна нога, одна почка или легкое...

      Самое важное - у них отсутствует пачка долларов, потому к службе годны.
    11. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      0
      Сегодня, 14:33
      Они ещё неоперабельный рак забыли , а что без пользы умирать , пояс шахида и вперёд на танки am
    12. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      0
      Сегодня, 14:36
      Зеленский может наложить на него вето.
      Это из серии пчелы против мёда. У Зели наверняка одно желание, побыстрее от поста отделаться и свалить в закат с наворованным. Только вот закон кармы никто не отменял, надеюсь его работу увидеть.

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