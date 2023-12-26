Украинский депутат: Зеленский может наложить вето на новый законопроект о мобилизации, чтобы избежать обвала своего рейтинга
Принятие украинским парламентом нового законопроекта, предполагающего существенное ужесточение мобилизационных мероприятий в стране, по мнению депутата Рады Евгения Шевченко, может значительно обвалить рейтинг украинского президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
Исходя из этого, Шевченко допускает, что законопроект не будет принят, а если и будет, то Зеленский может наложить на него вето. Украинский депутат также добавил, что в случае вступления законопроекта в силу, рейтинги Зеленского и Залужного достигнут крайне низкого уровня, подобного тому, который был у экс-президента "незалежной" Ющенко, проигравшего выборы Януковичу и набравшего около пяти процентов.
Ранее сообщалось, что в рамках нового украинского законопроекта предполагается значительно усилить и без того носившую буквально тотальный характер мобилизацию в стране. Среди прочих крайне жестких мер, в частности, предполагается мобилизировать инвалидов третьей группы, к которым на Украине относятся граждане, у которых отсутствует один глаз, кисть одной руки, одна нога, одна почка или легкое. Кроме того, пригодными к несению воинской службы будут считаться украинские граждане с неоперабельными дефектами челюсти и с карликовостью ниже 130 сантиметров.
Однако, стоит отметить, что принятие этого законопроекта выгодно Зеленскому для ослабления позиций Залужного, в последнее время ставшего серьезным конкурентом главе киевского режима.
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