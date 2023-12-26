После серии переносов назначена дата запуска американского космического самолёта X-37B

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После серии переносов назначена дата запуска американского космического самолёта X-37B

Американская компания SpaceX готовится запустить самолет Космических сил ВС США X-37B, который отправится на орбиту для выполнения седьмой миссии с момента своего первого полета в 2010 году. Беспилотный аппарат, выглядящий, как уменьшенная версия орбитального челнока, будет проводить в космосе эксперименты, в том числе полеты в «новых орбитальных режимах», отработку передачи информации в космических условиях и исследование воздействия радиации на семена растений и другие материалы, предоставленные НАСА.

Об этом сообщила пресс-служба Космических сил США.



После серии переносов старта назначена очередная дата запуска американского космического самолета X-37B. На этот раз его назначили на вечер четверга 28 декабря. Предполагается, что после 19 часов он отправится в свой полет из Космического центра Кеннеди в штате Флорида. Разумеется, если на этот раз снова не отложат, ведь это происходило уже четыре раза. Впервые пуск был назначен на 7 декабря, потом его перенесли на 10-е. из-за погодных условий старт решили назначить на день позже – 11 декабря, а из-за технических проблем его перенесли на 12-е, после чего сдвинули на 28 декабря.

На этот раз старт также может быть отложен, так как синоптики предполагают в день старта густую облачность с вероятностью дождя. Поэтому инженеры SpaceX внимательно следят за изменениями погоды.

Впервые для запуска задействована ракета Falcon Heavy, состоящая из трех Falcon 9, соединенных вместе для повышения мощности.
  • Boeing
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23 комментария
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  1. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 12:34
    Чтоб ему на Пентагон свалиться.
    1. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      -14
      Сегодня, 12:38
      Пустая трата денег и времени, в России задачи в ближнем Космосе прекрасно выполняет Миг-31, а этот летак как грузовой челнок не более, если уж и милитаризировать Космос то нужны постоянные летательные аппараты с лазерами и ЯО и им не зачем сновать туда сюда.
      1. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        +7
        Сегодня, 12:42
        "то нужны постоянные летательные аппараты с лазерами и ЯО"///
        ---
        Эти "челноки" и летают в космосе по несколько лет. Они - постоянные.
        И откуда Вы знаете, какое оружие они поднимают, и, возможно, испытыают там?

        Сравнивать эти аппараты с усталыми ветеранами МиГ-31, как сравнить
        ... МиГ-21 с Ла-5.
        1. Silver99 Ранг пользователя
          Silver99
          -7
          Сегодня, 12:45
          я не сравниваю, а констатирую факты и практические задачи. Миг 31 в одиночку прикрывает все побережье Северного Ледовитого Океана со стороны США, ваш челнок сколько груза возьмет на борт ? и сможет ли он постоянно висеть в ближнем Космосе ? а во сколько это обойдется ? Если США решили повторить трюк Рейгана, то это пустое.
          1. Totvolk80
            Totvolk80
            -3
            Сегодня, 12:55
            Самолёт выпуска 1983-1994 гг, которых осталось около 130 штук, из которых до БМ доработано чуть больше 100, и часть из этих несут дежурство с "Кинжалами" всё прикрывают ,учитывая нормы исправности ? Не маловато ли "старичков" на всю страну и СВО ?
          2. spirit Ранг пользователя
            spirit
            0
            Сегодня, 13:46
            , ваш челнок сколько груза возьмет на борт ?
            Они на нем отрабатывают технологии .Когда они допилят сверх тяжи что им мешает запустить такой же но уже 100т дрон на орбиту при помощи старшипа?
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:40
    Летает, однако... было б не нужно, не оправдано, это дело б прекратили.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:02
      Цитата: rocket757
      было б не нужно, не оправдано, это дело б прекратили.

      Бросьте вы это. Сколько уже проектов США были открыты, ради того, чтобы раскрутить маховик ОПК СССР и закрыты из-за бесперспективности...
      * * *
      В реалиях будет востребован самолёт (летательный аппарат), способный выходить в ближний космос такой же лёгкостью, как это делает обычный самолёт перехватчик и совершать посадку самостоятельно. Можно и с лазером, чтобы приземлять разное железо, наносящее вред.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:08
        Со временем и на Луне/Марсе будут яблони расти.... а пока на земле, по другому никак.
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:50
    Впервые для запуска задействована ракета Falcon Heavy,

    Когда интересно грохнется Falcon Heavy, 27 двигателей это очень серьезно Синхронизация ,выравнивание тяги на такой бандуре .............
    1. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 13:11
      Пока что было 8 пусков.
      Все - удачные.
      С возвращениями 2 первых ступеней из 3 каждый раз.
      Причем, первые ступени бывали бу-шные.
    2. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 13:39
      27 двигателей это очень серьезно
      так у Маска уже и на старшипе первой ступени,где ещё больше двигателей, последний пуск все штатно отработали.Они над этим очень плотно работают
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    -4
    Сегодня, 12:55
    Кстати кто знаток в траекториях запуска.Норги докладывают,что последний "Союз" с военными спутниками стартовавший с Плесецка,видели над Киркенесом( Кирсановкой) и Шпицбергеном.По моему понятно что мы запустили и с какими целями. hi Жаль что потерял сайт(Россия) за наблюдением за спутниками.Туда ,лучше не лезть,там монстры своего дела.Но читать очень интересно.С такими баллистиками как у нас ,снести под корень монумент "Независимости" и причём чтобы этот " ствол "упал в сторону белого дома проблем не будет. bully
  5. Andriuha077 Ранг пользователя
    Andriuha077
    -1
    Сегодня, 13:04
    А ещё такой челнок.
    Какой знакомый облик.
    Sierra Space показала первый собранный многоразовый космический челнок Dream Chaser. Назвали Tenacity («Упорство»). Планируют выводить в космос с помощью ракеты-носителя Vulcan (Вулкан) компании ULA. Однако из-за задержки с созданием ракеты первый полет состоится не раньше февраля 2024 года.
  6. m.cempbell Ранг пользователя
    m.cempbell
    +2
    Сегодня, 13:10
    Да, а Челомеевскую программу в своё время прикрыли...а теперь вот - американские наследники БОРов...
  7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:12
    Уже скоро мирному космосу придёт конец и де-юре, и де-факто . Возможность активно действовать на орбите, с орбиты и по орбите выйдет на важнейшее место . В частности одной из форм подготовки являются эти американские многофункциональные ракетопланы . Есть схожие и у китайцев . У нас такого пока нет, хотя во время оно и был проект Спираль . Из подготовки к действиям на грбитальном ТВД у нас просматриваются : противоспутниковые ракеты, спутники-инспекторы, возможно РЭБ . Но рано или поздно реинкарнацией проекта Спираль заняться придётся
  8. Amsel Ранг пользователя
    Amsel
    -2
    Сегодня, 13:13
    Как же это нелепо выглядит будто дизайнеры перевелись.
    В цирк уродов пациента, рядом с теслой.
    1. Talon
      Talon
      -1
      Сегодня, 13:49
      завидуйте молча, и тогда ни кто об этом не узнает
      1. Amsel Ранг пользователя
        Amsel
        0
        Сегодня, 14:05
        Как вы узнали, что мне завидно? Ох блин... Мне и правда нравится этот шаттл и я каждый день завидую, что он у них, а не у меня во дворе, тогда бы я смог верхом летать на работу курьером! Спасибо, что раскрыли мне глаза, больше я не буду завидовать)
        1. Talon
          Talon
          0
          Сегодня, 14:16
          вас тесла выдала, она как бы не к месту в обсуждаемой теме, но разаз вы о ней вспомнили то....
  9. kakvastam Ранг пользователя
    kakvastam
    +1
    Сегодня, 13:49
    Грустно наблюдать состояние нашей космической программы после десятилетий выживания на подножном корму.
    Остаётся только снять шляпу перед людьми, которые продолжают как-то вытягивать её.
    1. Я_Ков Ранг пользователя
      Я_Ков
      0
      Сегодня, 14:22
      За счёт этого подножного корма один хмырь переехал из Роскосмоса в сенаторы laughing
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:23
    Американская компания SpaceX готовится запустить самолет Космических сил ВС США X-37B
    Вот смотрю я на американский Space X X-37B и вижу отечественный космический аппарат Бор программы "Спираль" полёты которого начались в 15 июля 1969 году. Так что америанцы недалеко улетели ... recourse

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