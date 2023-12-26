Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

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Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

Кинувшийся после начала спецоперации помогать Украине Запад через год с лишним масштабных поставок всевозможных видов вооружений и боеприпасов Киеву столкнулся с самым серьезным в современной истории кризисом возможностей обеспечения собственной безопасности. Первыми забили тревогу европейские страны НАТО, одна за другой признавая значительное оскудение не только существующих арсеналов национальных армий, но и проблемы с их восполнением сильно усохшей за десятилетия после окончания холодной войны оборонной промышленностью.

Все чаще не только западные военные эксперты, но и политики, действующие военачальники признают, что многие страны НАТО настолько поиздержались в ходе оказание военной помощи Украине, что теперь не способны эффективно противостоять в сколь-нибудь масштабных военных конфликтах потенциальному противнику. Автор статьи в немецком журнале Focus приводит мнение полковника в отставке, председателя Военно-политического общества Ральфа Тиле. Эксперт считает, что армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов.



Раньше это было три дня. Сегодня это скорее несколько часов

— предупреждает Тиле.

Причин столь плачевного состояния бундесвера несколько, копились они годами и только усилились после начала конфликта на Украине. Автор статьи отмечает, что в начале прошлого года армия ФРГ уже «была голой», теперь все стало намного хуже. В первую очередь это неэффективный административный аппарат, нехватка снаряжения для солдат, как и самих военнослужащих, дефицит многочисленных систем вооружения и трудности с закупками боеприпасов.

Ставший министром обороны в начале этого года Борис Писториус пользуется высокой популярностью в Германии, но одного этого недостаточно, чтобы разобраться со всем клубком проблем бундесвера. Немецкой армии остро не хватает квалифицированных военных кадров. Запасы вооружений, а особенно боеприпасов, находятся на критическом минимуме по причине того, что вместо наращивания производства для собственных войск, вся техника и снаряды уходили с немецких складов на Украину.

Серьезные проблемы бундесвер испытывает с модернизацией и перевооружением, хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц и намеревается в ближайшие пять-семь лет дополнительно потратить на это порядка ста миллиардов евро сверх оборонного бюджета. Кроме того, у министерства обороны до сих пор отсутствует внятная стратегия развития способной воевать в современных конфликтах армии.

К примеру, у бундесвера нет понимания и программ по освоению таких современных военных технологий, как применение дронов в бою. А ведь конфликт на Украине показывает, что насыщение армии большим количеством беспилотников различного типа порою становится решающим фактором для достижения боевых успехов. Немецкие вооруженные силы отстают в развитии искусственного интеллекта и кибервозможностей, наличии спутников и применении квантовых технологий. Все это делает армию ФРГ практически неспособной эффективно вести военные действия в современных конфликтах, заключает автор статьи.
  • Сайт бундесвера
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23 комментария
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:26
    Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

    Сами себя боятся и сами себя пугают, но танки для Окраины бесплатно поставляют... Ну, не дурдом ли...??? Всё таки, украинизация заразная болезнь...fool
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:32
      Фантазёры немецкие, байки рассказывать мастаки.
      Запамятовали, что в Германии расположены самые крупные военные базы их союзника по блоку, США, где хранится в том числе и ядерное оружие.
      С кем воевать на своей территории собираются, с Польшей что ли или с Францией по старой памяти? bully
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:34
        Бундесверу пришёл Писториус. am laughing
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 13:43
          В гробах перевернулись Манштейн с Гудерианом. laughing
    2. ОлесяiЛеся Ранг пользователя
      ОлесяiЛеся
      0
      Сегодня, 13:33
      Да они там своей пропагандой уже всё население запугали что злые русские идут на германию снова. А то что плачутся что типа не хватает вооружение, так это блеф. Оружие древним копателей морей поставляют. И главное они этим хотят заставить свой народ платить дополнительный налог - обворовывают население. Для этого вот такие статьи.
  2. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 13:34
    Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

    Какой отсюда нужно сделать вывод?
    Любым способом погасить русофобию на Западе! Отвести саму угрозу противостояния. Помнить о своих гражданах и землях, а не совать своих военных к нам под бок, не поставлять вооружения и боеприпасы нашему противнику. Откреститься от всех своих заявлений и действий о борьбе с Россиейи вернуться к нормальным торговым отношениям!
    Вот ваша возможность отделаться "малой кровью" и всего лишь почти разрушенной промышленностью. Но кто в том виноват? Сами же влезли куда вас не просили, типа "память предков" о драхн нах остен".
    Только ещё бы добавить памяти чем заканчивается этот драхн, обычно драпом на запад и молитвами "спаси Боже от разозлённых русских!" am
  3. aakvit Ранг пользователя
    aakvit
    0
    Сегодня, 13:37
    Немецкие вооруженные силы отстают в развитии ...
    Все это делает армию ФРГ практически неспособной эффективно вести военные действия в современных конфликтах

    Оно, конечно хорошо, коли так, но на ЭТО надеяться - опять наступать на те же грабли! Врага нельзя недооценивать!
    Да и любителей баварского и жалетелей пленных немцев и "изнасилованных" немок в нашем тылу предостаточно! Один коля с уренгоя чего стоит!
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:39
    Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов
    Если это действительно так, тогда спрашивается зачем постоянно бочку на Россию катите, причем в гору? Надежда на основного защитника Сша? А не зря надеетесь глядя на то, как американцы немецкую экономику опустили? Натравят Европу на Россию, а в случае угрозы применения ЯО быстро позвонят в Москву и предупредят, что вмешиваться не будут, разбирайтесь сами.
  5. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    0
    Сегодня, 13:41
    Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

    Это смотря с кем собрались бюргеры воевать. Может и нескольких часов будет много.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:42
    Честно говоря поездив по Германии и пообщавшись с немцами в 1990 - 2000 годах,они пели только одно- лишь бы не было войны.Но парадокс- они избрали Шольцяру,по моему мнению кто то в США правильно считал голоса.Ни разу не было конфликтов с немецкими полицейскими,права русские,номера не поймёшь от кого( кроме перегоне тачек,там всё по закону).Имел наглость,останавливаться у полицейских и спрашивать дорогу как ехать,и просил" ручкой" показать по моей карте.Наверно ,если бы спросил, покажи дорогу на Берлин,мне бы ответили : А может не надо.Дороги у них отличные,Бременхаффен- Франкфурт на Одере 7 часов,считая с часом где я заплутал( дорогу по моему строили ещё гитлеровцы).
  7. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:44
    А с кем он собрался воевать? С Россией или освобождаться от американских оккупационных войск? В любом случае немцам *(слова, запрещенные на ВО), причем во втором случае даже быстрее.
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 14:40
      А с кем он собрался воевать?
      Есть там у них в ЕС "исторические друзья" которые сейчас строят самую мощную армию в Европе. wink smile
  8. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:51
    Ежели два часа, то отчего бы Шольцу не обратится по рации к "Волга" и сдаться всем немецким колхозом в плен. . . request
  9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:54
    Скорее всего дело до супа, таки, дойдёт...
  10. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:58
    Чего только не расскажешь ,что бы немцы быстрее раскошелились............
  11. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:00
    Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов
    . Интересно, а это ещё работает... бюргер готов отдать "последнее" на прожор ненасытных чиновников и ВПК??? Или у них ардрунг и никаких гвоздей?
  12. Ray Ранг пользователя
    Ray
    +1
    Сегодня, 14:20
    Может быть все это так, но состояние армии Украины до начала СВО было куда более печальным, однако даже то состояние не позволило нашим сходу взять даже Харьков и Мариуполь, не то что Киев, под которым уже стояли наши соединения. Для всех западных стран есть большой брат за океаном с самым мощным ВПК в мире. Поэтому шапкозакидательские комментарии к этой статье излишни. За 2 года мы не освободили даже четверти Украины. И за пол года после взятия Артёмовска удалось лишь отбить контрнаступление и взять пару сел. Это за пол года войны. Но есть и плюсы конечно. Например, наконец то начали обустраивать шифрованную связь внутри танков. Об этом пишет Мурз. Выстояли контрнаступ. Вроде ФАБы теперь самонаводящиеся сделали, прикрутил к ним навигатор и рули. Но все это слишком поздно. Все это должно было быть в армии 10 лет назад.
    1. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      0
      Сегодня, 14:30
      Но все это слишком поздно.
      Вы выражения то тщательнее подбирайте. Нужно было бы пораньше - это да, а слишком поздно это уже про ВСУ. Вот для них уже слишком поздно, Россия взялась за дело всерьёз и останавливаться не собирается.
    2. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:45
      не то что Киев, под которым уже стояли наши соединения

      Судьбу Киева решали не солдаты, а *(редиски) в Стамбуле.Если бы не "насобманули", то может быть война давно закончилась.
  13. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    0
    Сегодня, 14:23
    Немецкий эксперт: Армия Германии из-за поставок вооружений Киеву продержится в бою не более нескольких часов

    Против кого они держаться собрались? Против мигрантов хохлятских, что ли...
  14. Victor19 Ранг пользователя
    Victor19
    0
    Сегодня, 14:24
    В земле германцев нет уж боле Гудерианов
    И на Майнштейнов Дойчланд оскудела!
  15. Victor19 Ранг пользователя
    Victor19
    0
    Сегодня, 14:25
    В земле германцев нет уж боле Гудерианов
    И на Майнштейнов Дойчланд оскудела!
  16. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    0
    Сегодня, 14:32
    Так может тогда проще на Берлин повернуть??)

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