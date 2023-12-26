Власти Киева объяснили появление блокпостов «учениями по безопасности»

Киевская городская администрация, комментируя появление блокпостов на дорогах, объяснила это проведением "учений по безопасности", якобы никак не связанными с анонсированным усилением мобилизационных мероприятий.По словам представителей городской администрации, "учения" продлятся до 28 декабря и будут проходить в разных районах украинской столицы. Согласно заявленному плану "учений", в разных районах Киева предполагается развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, а также элементов инженерных заграждений. У граждан будут проверять личный автотранспорт и документы, также планируется проведение неких "поисковых и контрдиверсионных мероприятий". Кроме Киева подобные блокпосты замечены в ряде других подконтрольных Украине регионов.При этом, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, граждане Украины не верят в озвученную властями версию и небезосновательно предполагают, что блокпосты установлены в рамках усиления мобилизации, чтобы иметь возможность еще больше ограничивать свободу передвижения военнообязанных.Кроме того, появление блокпостов "чудесным образом" совпало с ужесточением действующего на Украине законодательства, касающегося мобилизации. Помимо расширения перечня категорий подпадающих под мобилизацию граждан обоих полов, за попытку уклониться от прохождения медкомиссии и постановки на учет жителям Украины будут грозить крупные штрафы, а также ограничение в самых базовых правах, включая получение бесплатной медицинской помощи и других предоставляемых государством услуг.

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