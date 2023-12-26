Власти Киева объяснили появление блокпостов «учениями по безопасности»

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Власти Киева объяснили появление блокпостов «учениями по безопасности»

Киевская городская администрация, комментируя появление блокпостов на дорогах, объяснила это проведением "учений по безопасности", якобы никак не связанными с анонсированным усилением мобилизационных мероприятий.

По словам представителей городской администрации, "учения" продлятся до 28 декабря и будут проходить в разных районах украинской столицы. Согласно заявленному плану "учений", в разных районах Киева предполагается развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, а также элементов инженерных заграждений. У граждан будут проверять личный автотранспорт и документы, также планируется проведение неких "поисковых и контрдиверсионных мероприятий". Кроме Киева подобные блокпосты замечены в ряде других подконтрольных Украине регионов.



При этом, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, граждане Украины не верят в озвученную властями версию и небезосновательно предполагают, что блокпосты установлены в рамках усиления мобилизации, чтобы иметь возможность еще больше ограничивать свободу передвижения военнообязанных.

Кроме того, появление блокпостов "чудесным образом" совпало с ужесточением действующего на Украине законодательства, касающегося мобилизации. Помимо расширения перечня категорий подпадающих под мобилизацию граждан обоих полов, за попытку уклониться от прохождения медкомиссии и постановки на учет жителям Украины будут грозить крупные штрафы, а также ограничение в самых базовых правах, включая получение бесплатной медицинской помощи и других предоставляемых государством услуг.
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    6 комментариев
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    1. aakvit Ранг пользователя
      aakvit
      0
      Сегодня, 13:30
      ...ограничение в самых базовых правах, включая получение бесплатной медицинской помощи и других предоставляемых государством услуг

      А нафига обеспечивать хоть какие-нибудь права пушечному мясу?! У него одно право - сдохнуть во славу Бандеры и Байдена по приказу зели, а остальное - не нужно!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 13:44
        Вполне возможно, что блокпосты не для ловли военнообязанных, а для защиты киевской верхушки от недовольных солдат ВСУ, что сейчас бросают на убой на фронте. Те неоднократно грозились повернуть штыки на Киев и разнести власть на молекулы.
        Дождёмся ли, вот вопрос? hi
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 14:31
        [У граждан будут проверять личный автотранспорт и документы, ]
        Граждан в мясорубку, автотранспорт - по занимаемой должности!
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:52
      планируется проведение неких "поисковых и контрдиверсионных мероприятий".
      То, что мероприятия "поисковые" граждане наверное сами смекнули предположив, что после такого "поиска" с блокпостов прямая дорога на ЛБС. Поэтому, как в одноименном рассказе А.П. Чехова кричал унтер Пришебеев: "Больше трех не собираться!"
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:57
      Тяжела и трудна должность украинского рядового ЦТК ашника ,деньги занеси наверх но план по минимуму не срывай.Мне кажется мобилизация женщин пойдёт с превышение плана- основной женский мобилизационный резерв - Тёщи.Этих в плен не брать. wassat
    4. Комментарий был удален.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:00
      Учения не настоящие ,а врученные повестки на блок постах настоящие .............парадокс современной Украины

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