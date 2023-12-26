В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают вести боевые действия на флангах Артёмовского участка фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.В районе населенного пункта Богдановка, что к северо-западу от Артёмовска, ВС РФ имеют тактические успехи. К северу от населенного пункта Хромово (Артёмовское) украинские формирования попытались атаковать российские позиции, но также не имели успехов. Все атаки противника, утверждают российские военкоры, были отбиты нашими подразделениями.Бои продолжаются и в районе Клещеевки к югу от города Артёмовска. Здесь российские подразделения продвигаются по господствующим высотам, что значительно усложняет положение противника, пока еще контролирующего участки фронта в районе Клещеевки.Направления действий российских войск на флангах Артемовского участка фронта выделены красным цветом, места сосредоточения сил противника и направления его контратак - синим цветом.Российская артиллерия обстреливает позиции ВСУ вблизи разрушенного до основания населенного пункта Андреевка под Клещеевкой. Так она прикрывает наши штурмовые группы, которые продолжают атаковать противника.Отдельная ситуация – с городом Часов Яр, который является ключевым прифронтовым узлом ВСУ в плане логистики. Сейчас, ввиду активизации наступательных действий ВС РФ к западу от Артемовска, удары российских войск по позициям ВСУ в районе этого города вновь стали более интенсивными. Сейчас российские войска стараются постепенно пробиваться к городу Часов Яр, но говорить о том, что в ближайшее время предстоят штурмовые действия, еще преждевременно.Кроме того, атаки фиксируются в районе н.п. Ивановское (Красное), от которого идет дорога на Часов Яр.

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