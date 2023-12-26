Министр обороны России: ВС РФ выполнили главную цель - сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ

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Министр обороны России: ВС РФ выполнили главную цель - сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ

В 2023 году Вооруженные силы Российской Федерации смогли сорвать долго готовившееся и медийно раскручиваемое контрнаступление украинских формирований. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги уходящего года для специальной военной операции.

По утверждению Шойгу, российская армия сейчас занимает более выгодные позиции. ВС РФ расширяют контроль над территориями на всех направлениях специальной военной операции, что позволяет приближать достижение ее конечных целей.



Российские Вооруженные силы выполнили главную цель на уходящий год - сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ

- подчеркнул министр обороны РФ.

Кроме того, глава военного ведомства отметил эффективную работу предприятий оборонной промышленности нашей страны. По словам Шойгу, оборонно-промышленному комплексу удалось в разы нарастить выпуск востребованных вооружений. В итоге можно говорить о том, что российский военпром бросил вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу», заявил Шойгу.

Действительно, у противника, на которого работают сейчас предприятия США и Европы, ситуация с боеприпасами и вооружениями обстоит уже значительно хуже, чем у российской армии. Но и нам, разумеется, надо работать дальше и повышать эффективность по ряду направлений. На это ранее обращал внимание в своих выступлениях и глава российского государства Владимир Путин.
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22 комментария
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 14:07
    (сарказм) Теперь давайте подождём, когда нацики построят себе такие же укрепления!
    Чтоб не так скучно в 2024-м побеждать было...
  2. Rostislav Ранг пользователя
    Rostislav
    +10
    Сегодня, 14:08
    Просветили, спасибо.
    А то я думал, что главная цель это нацикам бошку свернуть и пророссийское правительство у руля поставить.
    1. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      0
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Rostislav
      А то я думал, что главная цель это нацикам бошку свернуть

      Все думали, гадали про цель операции, а оказалось, что главное - отбиться.
  3. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    -2
    Сегодня, 14:17
    А про свои цели министр рассказал? Сухарь 30 сбили с подсветкой А50 и Большой Десантный Новоросийск повредили славно, а чего не снабдить хорошим добром тех ж!е хуситов?
    1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      -5
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Луенков
      Сухарь 30 сбили

      Нет подтверждённой информации о том что сбили Су-30СМ, в телеграмме воевода писал о гибели 3 лётчиков Су-34, то есть 2 самолёта сбили, третий повреждённым вернулся на базу.
  4. Olive1 Ранг пользователя
    Olive1
    0
    Сегодня, 14:24
    А я думал, главной целью является денафикация и демилитаризация. А мы у Авдеевуи второй гозиции улучшаем и теряем корабли ЧФ
  5. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +9
    Сегодня, 14:25
    Российские Вооруженные силы выполнили главную цель на уходящий год - сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ

    После позорной осенней 2022 г. сдачи Херсона, Харьковской области и севера Донецкой последовало почти 15 месяцев позиционных боев, в которых погибла масса народа с обеих сторон. И Шойгу этим хвастает?
    Он сколько лет собрался вести такую войну? * (дальше следует непереводимая игра слов).
    1. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      0
      Сегодня, 14:51
      Он сколько лет собрался вести такую войну?

      А вдруг ему передали, что xoxлы уже заканчиваются, и снарядов на западе не осталось..))
    2. Stas157 Ранг пользователя
      Stas157
      0
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Дилетант
      Он сколько лет собрался вести такую войну?

      Пока не отобьётся.
      Есть известное видео, когда журналист спросил его: мы победим? Он так и не ответил там, а просто развел руками.
      А у меня сразу вопрос возник. А что нет плана на победу? Или план настолько сложный, что заранее не скажешь - реалистичен ли он?
    3. отважный Ранг пользователя
      отважный
      0
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Scuderia
      Он сколько лет собрался вести такую войну?

      А вдруг ему передали, что xoxлы уже заканчиваются, и снарядов на западе не осталось..))

      Меня сейчас закидают помидорами, НО
      Тут два варианта: либо вы и я идем на войну и массовая мобилизация, как в окраине. Либо ядерный пепел
      Все реальные шаги по решению конфликта с мостами, туннелями и Банковой надо было принимать в начале операции. Но наши ребята решили заняться гуманизмом и уже поезд ушел. Теперь имеем, что имеем - так сказать, влезли по самые помидоры… Собственно, что и хотели наши «партнеры» англосаксы. Капкан был расставлен грамотно. Обработка в начале операции тоже была проведена конкретная - методами уловок и поощрений они добились своего - не дали нам конкретно и быстро решить задачу
  6. AlexWar
    AlexWar
    -1
    Сегодня, 14:26
    Цитата: Луенков
    Десантный Новоросийск повредили славно

    десантный корабль «Новочеркасск»
    При чем целятся в десантные корабли, видимо боятся десанта
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:33
      Вряд-ли в данных условиях кто-то вменяемый будет применять БДК по своему прямому назначению.
  7. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +3
    Сегодня, 14:27
    А что, цели уже поменялись? Или министр пургометством заразился?
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 14:28
      Или министр пургометством заразился?
      Других не держат.
      1. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        +3
        Сегодня, 14:35
        Ну не рассказывать же про проблемы со связью, взаимодействием, планированием и даже выплатами, но …
        разумеется, надо работать дальше и повышать эффективность по ряду направлений
        . Честь и хвала воинам за их стойкость…
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -3
    Сегодня, 14:30
    контрнаступление ВСУ
    . не, не, это лишь очередной эпизод долгого, жёсткого противостояние обуревшему запада, во главе с полосатиками.
  9. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    0
    Сегодня, 14:32
    Чтото не то.
    Громко заявляли об их наступлении наши СМИ и "експерты" - прям с того Нового года пугали и пугали, сроки называли, переносили 2 раза минимум.
    А сейчас, спустя почти год - мол, это запад объявлял и пиарил...
    Может и киев с Пентагоном чтото громко ля-ля, СМИ прям в этом убеждала, но на чтото там расчитывать с выбитой за год и так небогатой техникой, авиацией и т.п, небогатой стране с небольшим населением?

    Гложат большие сомнения...
  10. Lako Ранг пользователя
    Lako
    +1
    Сегодня, 14:44
    Я, конечно, извиняюсь, но глядя на то как освещается происходящее в российских масс медиа, создаётся впечатление, что фильм про слово какого то там ого пацана, важнее чем война. Может пора уже вашему главнокомандующему перестать мямлить и начать ставить задачи перед военным командованием и спрашивать за их выполнение. А то они ещё не один год будут докладывать о срыве наступления ВСУ. Сегодня все прозападные ресурсы разгоняют новость о успешной атаке ВСУ на БДК "Новочеркаск".И это не первый корабль уничтоженый украинцами. Даже у сторонников России уже складывается впечатление о неспособности русской армии вести войну в современных условиях. В Кремле пора уже осознать, что эта война может закончится только победой одной из сторон. И не ждать какой то там доброй воли кого то и очередных переговоров. А это соплежуйство уже, просто начинает бесить.
    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 14:58
      Может пора уже вашему главнокомандующему перестать мямлить и начать ставить задачи перед военным командованием и спрашивать за их

      Он 23 года (премьер тоже кое что может) никогда ни с кого ничего не спрашивал. И вдруг р-р-р-аз и начнёт спрашивать? "Ну Вы, блин, даете..."
  11. Shamil88 Ранг пользователя
    Shamil88
    +2
    Сегодня, 14:44
    А про БДК сказал что получил повреждения, хотя уже есть фото причала, от корабля фактически ничего не осталось, жаль экипаж, а фанерный очередной раз пойман на лжи, но ему конечно ничего не будет.
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 15:03
      Получил повреждения, несовместимые с жизнью.
      Эх, министр. Не то ты говоришь и не во время.
  12. АлекМих
    АлекМих
    -2
    Сегодня, 14:45
    Министр обороны Шойгу -потомок чингизидов. Поэтому Россия победит в любой войне.
    И не надо искать и почитать Илью Муромца,напротив, надо восхвалять Чингисхана. Мамай был тюрком,поэтому и проиграл русским в Куликовской битве . Это идея для всех народов России

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