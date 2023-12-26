Министр обороны России: ВС РФ выполнили главную цель - сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ

В 2023 году Вооруженные силы Российской Федерации смогли сорвать долго готовившееся и медийно раскручиваемое контрнаступление украинских формирований. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги уходящего года для специальной военной операции.По утверждению Шойгу, российская армия сейчас занимает более выгодные позиции. ВС РФ расширяют контроль над территориями на всех направлениях специальной военной операции, что позволяет приближать достижение ее конечных целей.- подчеркнул министр обороны РФ.Кроме того, глава военного ведомства отметил эффективную работу предприятий оборонной промышленности нашей страны. По словам Шойгу, оборонно-промышленному комплексу удалось в разы нарастить выпуск востребованных вооружений. В итоге можно говорить о том, что российский военпром бросил вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу», заявил Шойгу.Действительно, у противника, на которого работают сейчас предприятия США и Европы, ситуация с боеприпасами и вооружениями обстоит уже значительно хуже, чем у российской армии. Но и нам, разумеется, надо работать дальше и повышать эффективность по ряду направлений. На это ранее обращал внимание в своих выступлениях и глава российского государства Владимир Путин.

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