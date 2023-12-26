Представитель Евросоюза фактически определил несогласные с вступлением Украины в ЕС страны в «неквалифицированное меньшинство» сообщества

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Представитель Евросоюза фактически определил несогласные с вступлением Украины в ЕС страны в «неквалифицированное меньшинство» сообщества

Ситуация с обсуждением принятия Украины в состав Европейского союза показала, что ЕС пора отойти от принципа консенсуса при принятии решений и перейти к принципу «квалифицированного большинства». Об этом заявил руководитель Европейского социально-экономического комитета (EESC) Оливер Репке.

Как сказал представитель ЕС в интервью украинской прессе, для него является очевидной необходимость оптимизации механизма принятия решений в сообществе. Поскольку в ЕС уже 27 членов, а предполагается увеличить их количество, разногласия внутри сообщества только усилятся.



Мы не можем себе позволить, чтобы каждый раз, чтобы разблокировать решение Европейского Совета, один или два лидера были бы вынуждены покидать комнату

- вспомнил Репке историю, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц отозвал «попить кофе» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В это время другие европейские лидеры обсуждали решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Германии и Молдавии.

Таким образом, представитель ЕС фактически определил несогласные с вступлением Украины в ЕС страны в «неквалифицированное меньшинство» сообщества. Но есть ли тогда им смысл состоять в таком сообществе, которое не учитывает их интересы? Тем более, что между странами всё же есть разница. Есть Испания, не граничащая с Украиной, на Украине нет компактно проживающего испанского меньшинства, а есть Венгрия, имеющая общую границу и как минимум 150 тысяч этнических венгров в Закарпатье. И Венгрия в этом случае будет всё же более квалифицированной в вопросах принятия Украины в ЕС или отказа ей во вступлении, чем Испания.
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    5 комментариев
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +3
      Сегодня, 14:37
      Ситуация с обсуждением принятия Украины в состав Европейского союза
      Примите Украину в ЕС! Хочется посмотреть, что станет с ЕС через пару лет, а может, и раньше. laughing
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 14:48
        Цитата: pyagomail.ru
        Ситуация с обсуждением принятия Украины в состав Европейского союза
        Примите Украину в ЕС! Хочется посмотреть, что станет с ЕС через пару лет, а может, и раньше. laughing

        Если сильно хочется, но нельзя.... laughing
        И примут! Невооруженным глазом видно, как некоторые тянут 404 в ЕС. И тут все способы хороши, в том числе и двойные стандарты.
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          +1
          Сегодня, 15:04
          Цитата: ваш вср 66-67
          И примут!

          Понимаете, когда ЕС (тогда он назывался Союз угля и стали) создавался, в него входили страны с равным уровнем развития экономики. Франция и Германия - большие страны, Бельгия, Голландия, Люксембург - маленькие, но экономика в этих странах была примерно на одном уровне - "Развитой капитализм", если можно так сказать. Но потом стали принимать всех подряд: экономически слабые Грецию, Португалию, восточноевропейские страны, Прибалтику в том числе достаточно нищие. В результате, пользы ЕСу от этого нет, лишь необходимость выплачивать неслабые дотации. И вот еще и Украина, воюющая коррумпированная страна с разрушенной экономикой и инфраструктурой. Помните, Зеленский показывал карту, на которой распределил, какая страна ЕС будет восстанавливать ту или иную область. Так что - успехов и удач ЕСу!
      2. ОлесяiЛеся Ранг пользователя
        ОлесяiЛеся
        0
        Сегодня, 14:58
        Они быстро ЕС развалят. Только одна проблема: никто украину не возьмёт никуда. С неё уже вытянули что можно, земли западные корпорации выкупили, и осталась одна задача - чтобы кастрюли дальше воевали до последнего.
    2. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 14:46
      Это логично.
      Когда ЕС был маленький, принцип единогласия был допустим. Но когда он вырос в несколько раз, нормально принимать решения "подавляющим большинством".
      Например: 3/4 голосов плюс1 голос - "за".

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