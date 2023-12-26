Представитель Евросоюза фактически определил несогласные с вступлением Украины в ЕС страны в «неквалифицированное меньшинство» сообщества
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Ситуация с обсуждением принятия Украины в состав Европейского союза показала, что ЕС пора отойти от принципа консенсуса при принятии решений и перейти к принципу «квалифицированного большинства». Об этом заявил руководитель Европейского социально-экономического комитета (EESC) Оливер Репке.
Как сказал представитель ЕС в интервью украинской прессе, для него является очевидной необходимость оптимизации механизма принятия решений в сообществе. Поскольку в ЕС уже 27 членов, а предполагается увеличить их количество, разногласия внутри сообщества только усилятся.
Мы не можем себе позволить, чтобы каждый раз, чтобы разблокировать решение Европейского Совета, один или два лидера были бы вынуждены покидать комнату
- вспомнил Репке историю, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц отозвал «попить кофе» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В это время другие европейские лидеры обсуждали решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Германии и Молдавии.
Таким образом, представитель ЕС фактически определил несогласные с вступлением Украины в ЕС страны в «неквалифицированное меньшинство» сообщества. Но есть ли тогда им смысл состоять в таком сообществе, которое не учитывает их интересы? Тем более, что между странами всё же есть разница. Есть Испания, не граничащая с Украиной, на Украине нет компактно проживающего испанского меньшинства, а есть Венгрия, имеющая общую границу и как минимум 150 тысяч этнических венгров в Закарпатье. И Венгрия в этом случае будет всё же более квалифицированной в вопросах принятия Украины в ЕС или отказа ей во вступлении, чем Испания.
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