На объекте в Павлограде Днепропетровской области прогремел мощный взрыв
Украинские источники сообщают о взрывах в городе Павлоград Днепропетровской области. Предположительно ракетный удар был нанесен по территории одного из промышленных предприятий, используемых боевиками киевского режима в качестве склада военного оборудования.
Кроме того, сообщается о серии взрывов в центре оккупированного ВСУ города Херсон. Ранее на всей подконтрольной Украине территории была объявлена воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Ранее сообщалось, что, по словам официального спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, обломки подбитых российских дронов-камикадзе якобы способны преодолевать расстояние в несколько километров. Именно этим, по словам Игната, объясняется способность "Гераней" долетать до Киева и Львова и поражать там жилые многоэтажки.
Спикер украинских воздушных сил также добавил, что российские дроны-камикадзе летят по сложным траекториям, зачастую над дорогами и руслами рек. Якобы из-за этого украинские системы ПВО сталкиваются с трудностями в их обнаружении и сбитии.
Таким образом боевики киевского режима пытаются объяснить населению Украины ставшие обыденными случаи поражения ракетами ПВО верхних этажей жилых домов. Между тем, для гражданского населения украинских городов представляет существенную угрозу применение ВСУ систем ПВО, расположенных среди плотной городской застройки.
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