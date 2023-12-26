«Нужно готовиться к худшему»: украинский депутат предложил мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек

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«Нужно готовиться к худшему»: украинский депутат предложил мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек

Украинский депутат и полковник СБУ в отставке Роман Костенко, занимающий должность секретаря комитета по обороне, безопасности и разведке, предложил мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. По его мнению, именно такое количество требуется сейчас армии киевского режима для восполнения санитарных потерь и формирования дополнительных подразделений.

Об этом он заявил представителям украинских медиа.



Депутат предполагает, что военные действия, конечно, могут закончиться хоть завтра по политическим мотивам, но способны и сильно затянуться, даже на многие годы. Поэтому он считает, что Киеву нужно готовиться к худшему.

Мы должны готовиться к худшему варианту

- заявил Костенко украинским журналистам.

По его словам, каждый гражданин Украины обязан быть готовым пойти на передовую, а не рассуждать об экономическом либо каком-то другом фронте.


По мнению депутата, большинство украинцев рассчитывали на быструю победу ВСУ поэтому решение киевских властей о масштабной мобилизации стали для них полной неожиданностью. Костенко даже сравнил его с «холодным душем».

Депутат также призвал киевский режим сменить пропагандистскую повестку и прекратить пустую болтовню об «освобождении Крыма».

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что без мобилизации украинской армии не обойтись, так как набор в ВСУ на добровольной основе не покрывает потребностей командования. В свою очередь, экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин считает, принудительная отправка украинцев на передовую способна привести к гражданской войне.
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    4 комментария
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 14:45
      каждый гражданин Украины обязан быть готовым пойти на передовую
      И так украинская нация закончится: кто-то погибнет, кто-то разбежится.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -1
        Сегодня, 14:50
        Цитата: pyagomail.ru
        каждый гражданин Украины обязан быть готовым пойти на передовую
        И так украинская нация закончится: кто-то погибнет, кто-то разбежится.


        Может оно и к лучшему будет.

        Нам нужно превентивно реагировать,заранее,а не реагировать уже по факту случившегося ЧП.Враг чувствует свою безнаказанность,а значит жди новой беды.Нужно не только жёстко отвечать,но действовать так чтобы там боялись лишний раз вздохнуть.А то у нас всё только широкие жесты,да напоили,накормили очередного пленного боевика. Нужно менять свой подход.Так войны не выигрываются.Какой то клоун в Киеве куражится.Ну куда годится?

        В Феодосии затонул поражённый британской ракетой большой десантный корабль «Новочеркасск», где минувшей ночью после удара началась детонация боеприпасов.

        «Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», – уже со злорадством, упиваясь безнаказанностью, объявил Владимир Зеленский.


        https://www.politnavigator.net/v-feodosii-zatonul-porazhjonnyjj-britanskojj-raketojj-rossijjskijj-korabl.html

        Ну и это ещё не всё.Уже сейчас нужно думать о новых вызовах.Как с ними справляться,а не ждать когда опять что то случиться и только потом реагировать.А мы что с этим можем сделать?Как противодействовать угрозе?Как сорвать планы можем,чем и как ответим в случае чего?

        Украине нужны не подводные лодки, которые негде размещать и сложно применять в ограниченной акватории Черного моря. Куда больше пользы для ВМСУ в противостоянии с Россией принесут ныряющие беспилотники. Они могут подходить к кораблю, погружаться под воду и наносить удар по дну, нанося максимальный урон.Об этом в эфире интернет-блога «Милитарный» заявил украинский военный эксперт Максим Паламарчук.

        Если нам удастся построить хотя бы ныряющий беспилотник, который подходит к цели и уже атакует ее из-под воды, – это был бы огромный прорыв, потому что просто физика – если поражается где-то возле ватерлинии, это один риск для корабля, а если поражается снизу и повреждается несколько водонепроницаемых отсеков, то это для корабля принципиально другой риск», – заявил Паламарчук.


        https://www.politnavigator.net/ehto-kruche-podlodki-zaporozhe-dlya-vmsu-gotovyat-nyryayushhie-bespilotniki.html
    2. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 14:51
      На удержание обороны и еще одно наступление хватит. В масштабах летнего. 150к за квартал минус.
    3. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      0
      Сегодня, 14:55
      По его словам, каждый гражданин Украины обязан быть готовым пойти на передовую, а не рассуждать об экономическом либо каком-то другом фронте.


      Так пусть тогда не рассуждает, а идёт на передовую..

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