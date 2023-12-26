«Нужно готовиться к худшему»: украинский депутат предложил мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек
Украинский депутат и полковник СБУ в отставке Роман Костенко, занимающий должность секретаря комитета по обороне, безопасности и разведке, предложил мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. По его мнению, именно такое количество требуется сейчас армии киевского режима для восполнения санитарных потерь и формирования дополнительных подразделений.
Об этом он заявил представителям украинских медиа.
Депутат предполагает, что военные действия, конечно, могут закончиться хоть завтра по политическим мотивам, но способны и сильно затянуться, даже на многие годы. Поэтому он считает, что Киеву нужно готовиться к худшему.
- заявил Костенко украинским журналистам.
По его словам, каждый гражданин Украины обязан быть готовым пойти на передовую, а не рассуждать об экономическом либо каком-то другом фронте.
По мнению депутата, большинство украинцев рассчитывали на быструю победу ВСУ поэтому решение киевских властей о масштабной мобилизации стали для них полной неожиданностью. Костенко даже сравнил его с «холодным душем».
Депутат также призвал киевский режим сменить пропагандистскую повестку и прекратить пустую болтовню об «освобождении Крыма».
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что без мобилизации украинской армии не обойтись, так как набор в ВСУ на добровольной основе не покрывает потребностей командования. В свою очередь, экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин считает, принудительная отправка украинцев на передовую способна привести к гражданской войне.
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