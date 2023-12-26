Украинские источники сообщили о раздаче повесток на новых блокпостах в Киеве

Их поставили четко ради повесток (на одном из таких мне четко об этом сказали) вчера в районе по дороге на блокпосты на одной дороге, через каждые 500-1000 м, останавливали абсолютно всех и выписывали повестки

На появившихся в Киеве блокпостах военные и полицейские раздают повестки о мобилизации в ВСУ. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на анонимное письмо читателя.Не так давно в Киеве появились блокпосты. Власти города заявили, что это – временная мера, а связана она с проведением учений по обеспечению безопасности украинской столицы. Но, как сообщает один из украинских граждан, проживающих в Киеве, главная и едва ли не единственная цель блокпостов – распространение повесток о мобилизации в ВСУ среди мужского населения столицы.- рассказывает украинский гражданин.Хотя украинская пресса не приводит никаких подтверждений данному письму и на этом тоже делает акцент, понятно, что такая цель блокпостов вполне реальна. Ведь на днях министр обороны Украины Рустем Умеров запросил у правительства обеспечение мобилизации 500 тысяч украинских граждан. Набрать такое количество людей среди населения, более двух третей которого готово даже сменить гражданство, как сообщают социологические опросы, только бы не быть мобилизованными в ряды ВСУ, можно только крайне жёсткими принудительными методами.Сейчас украинские власти, судя по всему, приступают к реализации данных методов, коли уж собрались призывать в армию даже инвалидов 2-й группы и активно обсуждают мобилизацию женщин.