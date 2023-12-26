Российские войска продвинулись на 300 метров в направлении Очеретино к северо-западу от Авдеевки
Российская армия продолжает освобождать от украинских оккупантов территорию Донецкой Народной Республики. Хотя сообщения о взятии ВС РФ Марьинки начали появляться в сети около недели назад, официальное подтверждение от Минобороны этой информация поступило только вчера. Противник отходит на запасные рубежи обороны, у наших бойцов появились новые оперативные возможности для развития наступления на Южно-Донецком направлении.
Помимо возможности атаковать в направлении Угледара с севера, взятие Марьинки позволит российским войскам развернуть левый фланг к Авдеевке, которая должна стать следующим важнейшим населенным пунктом Донецкой агломерации, который предстоит освободить нашим бойцам. Российские военкоры сообщают об усилении атакующих действий ВС РФ как на подступах к Авдеевке, так и в самом городе.
Российские войска продолжили штурмовые действия в юго-восточной части города со стороны промзоны и в районе коксохимического завода с северо-востока. Однако несмотря на мощную огневую поддержку наши бойцы на этих участках новых успехов пока не добились, украинцы удерживают оборону. Интенсивные бои идут в южном пригороде в частном секторе.
При поддержке артиллерии и авиации ВС РФ продолжили штурм Степного (Степового) к северо-западу от Авдеевки, здесь также бои носят в основном позиционный характер. А вот в направлении села Очеретино далее к западу по железке российским войскам удалось потеснить противника с занимаемых позиций, продвижение составило порядка 300 метров в сторону СТ «Заря».
Противник предполагает, что ВС РФ подтягивают дополнительные резервы для новой мощной волны наступления на этом направлении. Генштаб ВСУ сообщает, что вчера российские войска провели 32 атаки: 20 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского к северо-западу от города.
По неофициальным данным телеграм-каналов, тыловые части Вооруженных сил Украины уже отходят от Авдеевки. Данные заявления, как отмечают авторы, пока что не подтверждаются и не опровергаются. Однако украинские власти в Авдеевке от лица киевского «главы» военной администрации города Виталия Барабаша заявили о том, что ВС РФ начали третью волну штурмов, причем активно задействуется бронетехника, несмотря на сохраняющиеся плохие погодные условия.
Позиционные бои в Марьинке велись с 2014 года, однако интенсивная фаза освобождения города началась в первые месяцы СВО. Российским военным и бывшим ополченцам НМ ДНР понадобилось полтора года, чтобы полностью выбить врага из этого города. Авдеевка не менее укрепленный бастион ВСУ, чем Марьинка. Но есть несколько существенных моментов. Сейчас украинская армия испытывает серьезную нехватку боеспособных резервов и увеличивающийся дефицит боеприпасов по причине сокращения западных поставок.
Российское командование вновь использует тактику постепенного окружения Авдеевки с перерезанием путей снабжения украинского гарнизона. По всей видимости, противник установил две красные линии обороны – между Бердычами и Степовым. Это означает, что отступление для них становится невозможным. Наши войска уже заняли водораздел дальше от Бердычей. ВС РФ выходят на дорогу через Орловку, которая является единственной линией снабжения противника в этом районе, усиливая огневой контроль над горловиной полукотла.
То же самое относится и к линии Северное-Тоненькая. Если мы захватим эту линию, то снова получим прямой выход на дорогу, но уже с юга. Это позволит наносить более точные удары, что, в свою очередь, ускорит схлопывание группировки в Авдеевке. Синим на карте — предполагаемые линии обороны ВСУ для прикрытия путей снабжения авдеевского гарнизона.
При этом украинские источники сообщают о некоторой панике в Киеве. Ранее поступила информация об отводе войск из Авдеевки, пока такая возможность существует. Однако через некоторое время появились сведения о переброски новых резервов ВСУ в этот район.
- Минобороны РФ
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