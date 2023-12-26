Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной помощи

Последние месяцы являются самыми тревожными для главы киевского режима Владимира Зеленского после первых недель специальной военной операции. Украинские власти обеспокоены высоким риском прекращения или значительного сокращения военной помощи со стороны США.Бывший сотрудник совета национальной безопасности США и экс-помощник экс-президента Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен, размышляя о ситуации с возможным прекращением военной помощи Киеву, называет ее основную причину. По мнению американского эксперта, США решили притормозить военную помощь из-за отсутствия результатов летне-осеннего контрнаступления ВСУ.Фактически, хоть это открыто и не заявляют украинские власти, контрнаступление ВСУ провалилось, армия понесла огромные потери в личном составе и военной техники, а результатов практически нет.- заявил эксперт в беседе с одним из западных изданий.С этим аспектом, судя по всему, и связано резкое усиление мобилизации на Украине, включая планы мобилизовать 500 тысяч человек – хоть женщин, хоть инвалидов. Но стратегия «забрасывания мясом» противника вряд ли способна что-то изменить в сложившейся ситуации, и маловероятно, что США, увидев новую мощь «инвалидных бригад» и «женских батальонов», вдруг резко пересмотрят свою позицию по дальнейшей военной помощи.