Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

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Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

Украинская энергосистема в конце ноября текущего года полностью завершила синхронизацию з энергосистемой Евросоюза. Об этом сообщил член украинского парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По словам украинского чиновника, благодаря благоприятным погодным условиям Украина не испытывает дефицит в электроэнергии и не обращается к соседним странам за аварийной помощью.



При этом, украинский оператор "Укрэнерго" ранее сообщал о рекордных всплесках уровня энергопотребления в стране, из-за чего Киев вынужден периодически импортировать электроэнергию из соседних стран. Часовая мощность импорта электроэнергии временами превышает 1 ГВт, что эквивалентно мощности, вырабатываемой целым энергоблоком АЭС.

В частности, в понедельник, 25 декабря, был установлен рекордный объем поставок электроэнергии на Украину из Польши, Словакии, Румынии и Молдавии. Общий объем поставленной Киеву электроэнергии составил 17736 МВт-ч (17,7 ГВт-ч) с максимальной мощностью в отдельные часы до 1009 МВт. Ранее оператор украинской энергосистемы сообщал о том, что на ремонте находится большее количество энергоблоков, чем возвращается с ремонта. Тем временем, словацкий оператор SEPS объявил о проведении ежесуточных аукционов на поставку Украине электроэнергии на период первого квартала наступающего года.

В настоящее время в распоряжении киевского режима остаются три АЭС, мощности которых достаточно для обеспечения электроэнергией около 50% потребностей страны. Остальное восполняется при помощи тепловых электростанций и ГРЭС.
  • Pixabay
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25 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -3
    Вчера, 16:28
    Не хватает энергии-ЧАЭС запустите wassat будите от радиации светиться wassat
    1. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      +4
      Вчера, 17:00
      в конце ноября текущего года полностью завершила синхронизацию з энергосистемой Евросоюза.

      Журналист з України что-ли? yes
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Вчера, 17:58
      Кого будить предлагаете?
    3. Mister X Ранг пользователя
      Mister X
      0
      Вчера, 20:27
      Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

      В прошлом году, когда Суровикин бомбил инфраструктуру Украины - без электричества осталась вся Молдова.
      Вот и вся интеграция.

      И свой газ Молдова хранит в украинских хранилищах
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +20
    Вчера, 16:30
    Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

    А должна была завершить свое существование...Как и транспортная система, и канализация...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      -1
      Вчера, 17:10
      наши дольше "обрушали" чем те "синхронизировались".
  3. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +5
    Вчера, 16:35
    Киев вынужден периодически импортировать электроэнергию из соседних стран

    Превратились из экспортёра в импортёра электроэнергии, лёгким движением руки...
  4. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    +3
    Вчера, 16:38
    Синхронизировались? Т.е. и в этой области экономики стали попрошайками?))
    1. Роман_ Ранг пользователя
      Роман_
      -5
      Вчера, 16:42
      Нет, теперь говорящие головы из телевизора Вам объяснят - с сегодняшнего дня НиЗя! уничтожать энергетику ухроины, т.к. это повлечет разрушение европейской энергетики, а это наши партнеры и мы не имеем права!
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        -1
        Вчера, 16:48
        Не повлечет..никоим образом. Как оборванный провод, лишивший украину электроэнергии, может повлиять на европейскую энергетику? Просто произошло короткое замыкание в стране 404..))))
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +3
          Вчера, 17:40
          Цитата: Freelander
          Просто произошло короткое замыкание в стране 404..))))

          У них замыкание в головах произошло. Лет 30 с лишним назад.
          А в 2014-м ещё и предохранители перегорели.
  5. Сергей_Белый Ранг пользователя
    Сергей_Белый
    +7
    Вчера, 16:51
    А вот теперь самое время ее ронять. А за одно и ЕС достанется )
    Перетоки мощности - очень интересное организационно и технически действие. Особенно в содружестве государств говорящих на разных языках.
    Удачи противникам не желаю, но буду обрадован, если завтра что-то крупное ляжет на украине и это потянет за собой ЕС.
    1. Задира Ранг пользователя
      Задира
      +1
      Вчера, 17:23
      А вот теперь самое время ее ронять. А за одно и ЕС достанется )

      А если по Крымским ПС и ТЭС прилетит? Не стоит забывать, что Крым в плане энергетики очень уязвим. Средства для этого у yкров есть, что они и показали накануне
      1. Fisher Ранг пользователя
        Fisher
        +2
        Вчера, 18:09
        Так может вообще не воевать? А то вдруг прилетит
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 00:22
      Учитывая износ и аварийную эксплуатацию энергоблоков АЭС советского периода без надлежащего обслуживания что-то крупное может неплохо подлететь тем самым потянув за собой не только ЕС. И выключением одних только тумблеров точно не обойдётся recourse
  6. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    -1
    Вчера, 16:52
    Зимой вдарят по объектам так "партнерам" небо в овчинку покажется. Себя обеспечивали ни шатко, ни валко теперь и этих глистов надо "кормить"- воду в решето лить.
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +3
      Вчера, 17:16
      А когда последний раз "пуляли по трансформаторам", не напомните? "Партнеры" скажут "Цыц!" и суверенное право по "пулянию по трансформаторам" в тот же миг забудется. Собственно, оно и забылось уже давно и даже не вспоминается. Энергосистема Украины уже стала неприкасаема, если вы не заметили. Правила в этой бойне устанавливают нам, а не мы.
      1. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        0
        Вчера, 17:22
        laughing Посмотрим, тайком то не продолбят. На всю "самостийную" звон погребальный будет стоять. Для ВКС и ракетчиков неприкасаемых вражеских целей нет.
        1. al3x Ранг пользователя
          al3x
          +2
          Вчера, 17:26
          А что тут смотреть? Была бы воля, то новогодние ëлки ещё в начале этого года бы погасли на Украине. Но воли нет, желания нет. Яйца, видимо, из Турции ещё не подвезли.
  7. ASM Ранг пользователя
    ASM
    +1
    Вчера, 17:12
    И кто этому обкурившемуся слово давал? В Ес нет единой энергосистемы от слова совсем. Есть вставки постоянного тока. Только постоянный ток вообще не подразумевает синхронизации - он в принципе в ней не нуждается. И с какой конкретно сетью они там к Ес синхронизироваться собрались? Своих вставок постоянного тока у них нет, а вот франки и шведы явно будут против, если окраина захочет влиться в семейство экспортеров. Это как сейчас с поляками на поляне сельхозпродукции.
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Вчера, 17:43
    Пора разбомбить хохляцкую энергосистему-пусть Европейской-будет хуже
  9. Максим Шалак Ранг пользователя
    Максим Шалак
    -1
    Вчера, 17:51
    Только цыган приучил лошадь не жрать, тут она и сдохла...
  10. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +1
    Вчера, 19:10
    Ломать не строить, как говориться winked lol Скоро сантаклаус пришлет новогодние подарки на радость деду морозу wassat
  11. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    0
    Вчера, 19:19
    То чего не должно быть вообще завершило синхронизацию. Но как то не так. Правильно синхронизируют Герани.
  12. Metallurg_2 Ранг пользователя
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 21:18
    Надо им еще волну ракет послать, чтобы рассинхронизация прошла.

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