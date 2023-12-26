Украинский депутат: Энергосистема Украины полностью завершила синхронизацию с энергосистемой Евросоюза

Украинская энергосистема в конце ноября текущего года полностью завершила синхронизацию з энергосистемой Евросоюза. Об этом сообщил член украинского парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.По словам украинского чиновника, благодаря благоприятным погодным условиям Украина не испытывает дефицит в электроэнергии и не обращается к соседним странам за аварийной помощью.При этом, украинский оператор "Укрэнерго" ранее сообщал о рекордных всплесках уровня энергопотребления в стране, из-за чего Киев вынужден периодически импортировать электроэнергию из соседних стран. Часовая мощность импорта электроэнергии временами превышает 1 ГВт, что эквивалентно мощности, вырабатываемой целым энергоблоком АЭС.В частности, в понедельник, 25 декабря, был установлен рекордный объем поставок электроэнергии на Украину из Польши, Словакии, Румынии и Молдавии. Общий объем поставленной Киеву электроэнергии составил 17736 МВт-ч (17,7 ГВт-ч) с максимальной мощностью в отдельные часы до 1009 МВт. Ранее оператор украинской энергосистемы сообщал о том, что на ремонте находится большее количество энергоблоков, чем возвращается с ремонта. Тем временем, словацкий оператор SEPS объявил о проведении ежесуточных аукционов на поставку Украине электроэнергии на период первого квартала наступающего года.В настоящее время в распоряжении киевского режима остаются три АЭС, мощности которых достаточно для обеспечения электроэнергией около 50% потребностей страны. Остальное восполняется при помощи тепловых электростанций и ГРЭС.

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