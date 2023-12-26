Президент России открыл неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

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Президент России открыл неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге началась неформальная встреча руководителей стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). По традиции ее собрал перед наступающим 2024 Новым годом президент Российской Федерации Владимир Путин.

Известно, что на саммит в Санкт-Петербурге приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, президенты Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Первоначально лидеры стран СНГ съехались в музей-заповедник «Павловск». Затем запланировано посещение Царского села и Петергофа, а потом гости приедут в Константиновский дворец в Стрельне. Завершится мероприятие обедом, во время которого лидеры стран СНГ смогут пообщаться друг с другом более обстоятельно.

Вероятно, во время беседы будут подняты важные вопросы, касающиеся безопасности и экономического сотрудничества на евразийском пространстве. Планов по отдельным двусторонним встречам прибывших на саммит глав государств пока нет, рассказал прессе официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

В СНГ за последнее время накопилось много проблем. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается «расшатывать власть» в странах Содружества. Главная задача – не поддаваться на внешние провокации, не пытаться усидеть на двух стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, уважать интересы и суверенитет друг друга.

Еще один интересный момент – президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на саммите лидеров СНГ впервые после капитуляции Нагорного Карабаха.
  • kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -6
    Вчера, 16:06
    Вот пусть и открывает в Питере что хочеть.
  2. Черноречье Ранг пользователя
    Черноречье
    -2
    Вчера, 16:14
    Всё дер..мо съехалось. Сейчас таджики , киргизы и узбеки будут преференций от Путина требовать что бы у их граждан прав было больше чем у россиян. Они и сейчас неприкасаемые. Очень любит их власть в отличии от россиян.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Вчера, 16:50
      Всё дер..мо съехалось

      Почему всё? Украинцев не было...
  3. Роман_ Ранг пользователя
    Роман_
    +4
    Вчера, 16:15
    Развивай...те дальний восток, зови...те туда прИзЕдентов и пробок в городах меньше будет и дальний восток развиваться будет. И думу туда переведи...те, глядишь меньше любителей во власти будет.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Вчера, 16:17
    Вероятно, во время беседы будут подняты важные вопросы, касающиеся безопасности и экономического сотрудничества на евразийском пространстве.

    В день
    заседаний на двадцать
    надо поспеть нам.
    Поневоле приходится раздвояться.
    До пояса здесь,
    а остальное
    там".
    С волнением не уснешь.
    Утро раннее.
    Мечтой встречаю рассвет ранний:
    "О, хотя бы
    еще
    одно заседание
    относительно искоренения всех заседаний!"

    И это в век электронной прямой связи...
    Попытка реанимировать СССР в таком виде? Не тянет...
    Создать что-то наподобие ЕС? На кой...
    При капиталистическом устройстве всякий глава государства имеет право предполагать, что именно его будут пытаться сделать «основанием пирамиды»...
    * * *
    Так я думаю, ибо опыт мирового капитализма перед глазами...
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    -1
    Вчера, 16:20
    не пытаться усидеть на двух стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, уважать интересы и суверенитет друг друга.

    Тут надо вопрос ребром ставить, а не за обедом рассуждать.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Вчера, 17:48
    А "неформальный"-это как-просто приехали поболтать?
  7. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    0
    Вчера, 19:30
    Судя по времени - поминки Союза... Какой практический смысл этой недешёвой тусовки?
  8. Jacques Sekavar Ранг пользователя
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 23:42
    В рамках Евразес РФ продвигает экономическую кооперацию через единую финансово-денежную систему которую РФ предложит на утверждение в 24 году.

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