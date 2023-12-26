Президент России открыл неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге началась неформальная встреча руководителей стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). По традиции ее собрал перед наступающим 2024 Новым годом президент Российской Федерации Владимир Путин.Известно, что на саммит в Санкт-Петербурге приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, президенты Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.Первоначально лидеры стран СНГ съехались в музей-заповедник «Павловск». Затем запланировано посещение Царского села и Петергофа, а потом гости приедут в Константиновский дворец в Стрельне. Завершится мероприятие обедом, во время которого лидеры стран СНГ смогут пообщаться друг с другом более обстоятельно.Вероятно, во время беседы будут подняты важные вопросы, касающиеся безопасности и экономического сотрудничества на евразийском пространстве. Планов по отдельным двусторонним встречам прибывших на саммит глав государств пока нет, рассказал прессе официальный представитель президента России Дмитрий Песков.В СНГ за последнее время накопилось много проблем. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается «расшатывать власть» в странах Содружества. Главная задача – не поддаваться на внешние провокации, не пытаться усидеть на двух стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, уважать интересы и суверенитет друг друга.Еще один интересный момент – президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на саммите лидеров СНГ впервые после капитуляции Нагорного Карабаха.

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