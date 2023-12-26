Президент России открыл неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге началась неформальная встреча руководителей стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). По традиции ее собрал перед наступающим 2024 Новым годом президент Российской Федерации Владимир Путин.
Известно, что на саммит в Санкт-Петербурге приехали президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, президенты Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Первоначально лидеры стран СНГ съехались в музей-заповедник «Павловск». Затем запланировано посещение Царского села и Петергофа, а потом гости приедут в Константиновский дворец в Стрельне. Завершится мероприятие обедом, во время которого лидеры стран СНГ смогут пообщаться друг с другом более обстоятельно.
Вероятно, во время беседы будут подняты важные вопросы, касающиеся безопасности и экономического сотрудничества на евразийском пространстве. Планов по отдельным двусторонним встречам прибывших на саммит глав государств пока нет, рассказал прессе официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
В СНГ за последнее время накопилось много проблем. Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад пытается «расшатывать власть» в странах Содружества. Главная задача – не поддаваться на внешние провокации, не пытаться усидеть на двух стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, уважать интересы и суверенитет друг друга.
Еще один интересный момент – президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на саммите лидеров СНГ впервые после капитуляции Нагорного Карабаха.
- kremlin.ru
Информация