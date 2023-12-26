Французская газета обвиняет в проблемах Украины «обещавшего слишком много» Зеленского

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Французская газета обвиняет в проблемах Украины «обещавшего слишком много» Зеленского

Западная пресса наперебой продолжает муссировать тему «усталости» от все более бесперспективной с военно-политической точки зрения всемерной поддержки киевского режима. При этом общий информационный фон даже тех изданий, которые несколько месяцев назад рукоплескали Зеленскому и громогласно прогнозировали невиданные стремительные успехи ВСУ в ходе контрнаступления, становится все более раздражительным и мрачным. Впрочем, как и позиции многих европейских и американских политиков и чиновников, пока правда высказывающих свое мнение по поводу «тупика» на Украине в основном в кулуарах или анонимных беседах с журналистами.

Очередную публикацию на эту тему сделала французская либеральная газета L’Opinion, красноречиво озаглавив статью становящимся все более риторическим вопросом — «Украина: а что если Путин выиграет?». Причем адресован он, очевидно, не только киевским правителям, но и западным покровителям режима Зеленского, продолжающим пугать европейцев страшными последствиями в случае победы России.



В адрес самого украинского президента автор в выражениях не стесняется, обвиняя его в преднамеренной лживой пропаганде. Журналист отмечает, что на Западе наступило своего рода похмелье от вранья Зеленского, обещавшего слишком радужное будущее в части успехов ВСУ и фактически растранжирившего безо всякого результата миллиарды вложенных в Украину за почти два года долларов и евро. Соединенные Штаты, а следом и Европа, выражают усталость от украинского кризиса, поддержка Киева стремительно снижается. Американские и европейские чиновники все чаще обсуждают необходимость переговоров с Россией и уступок со стороны Украины с целью прекращения конфликта.

У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России. Сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными

— отмечает автор.

Не лучше обстоят дела и на самой Украине, где люди устали от огромных потерь на фронте на фоне непрекращающихся усилий киевских властей по продолжению мобилизации со все большим снятием ограничений для призыва. Экономика страны продолжает стремительно деградировать, уровень жизни граждан падает, люди любыми способами стараются избежать принудительного призыва в ВСУ и бегут из страны. Одновременно в Киеве усиливаются клановые политические дрязги.

Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект похмелья от обещаний Зеленского. Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?

— задается вопросом французский журналист.
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    8 комментариев
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    1. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +3
      Вчера, 16:35
      Фото забавное...троё держатся за сердце, а крайний за я..ца ))))))) Получается - трое трепещут на предыхании, а крайнему пох..й))))
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Вчера, 16:37
      Поступил заказ "включить дурочка "и наехать на еврейца,чтобы мы поверили в искренность этой лжи и расслабились?Что-то больно много евросми ""вдруг прозревших "стало!Явно что это новый этап инфовойны,когда обывателю обильно вешают лапшу на уши,а сами формируют производство оружия и боеприпасов для всук,усиленно готовят новые бригады. Тут главное не верить лживой европе,остаться самими собой и также идти вперёд без переговоров и договорняков.
      1. oldzek Ранг пользователя
        oldzek
        0
        Вчера, 16:57
        ну так не в первый раз.мол ,раньше проходило и теперь пройдет.а вообще удивительное дело-Российская дипломатия!какое время не возьми.империя-канцлер иностранец не взявший подданства,советское время-нарком и зам министра шпионы.
    3. Фьють Фтють
      Фьють Фтють
      -5
      Вчера, 16:40
      А почему бесперспективной ? Уничтожат ЧФ/ПВО Крыма потом ПВО "глубинной России" и начнут бить по промышленности. Вполне себе перспективно.
    4. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Вчера, 16:51
      О, блин, проснулись. Да зелебобик профессиональный артист, он любому такую комедию профессионально может разыграть... А получились просто "300 еврейцев" (если кто не смотрел - посмотрите), что "не раком, а в партере" оказался весь запад. Думать нужно головой, а не радугой в черепе.
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Вчера, 17:09
      А как же без вранья у запада денег выпросить!? Гейропу нынче имеют все кому не лень, и штаты, и укры, и мигранты.
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Вчера, 17:29
      Поздно батенька, далее про Боржоми.... В декабре 2021 г. предлагали им структуру безопасности, так нет.... , ну на нет и суда нет. Так у нас говорят. Снявши голову, по волосам не плачут.
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 17:42
      Клоун, значит, виноват что обманул-а вы то-чем думали-когда его слушали?

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