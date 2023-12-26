У Запада наступило похмелье после вранья президента Украины Владимира Зеленского о скором проигрыше России. Сторонники Киева становятся все более нетерпеливыми и даже раздраженными

Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал ее, в первую очередь, эффект похмелья от обещаний Зеленского. Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлем?

Западная пресса наперебой продолжает муссировать тему «усталости» от все более бесперспективной с военно-политической точки зрения всемерной поддержки киевского режима. При этом общий информационный фон даже тех изданий, которые несколько месяцев назад рукоплескали Зеленскому и громогласно прогнозировали невиданные стремительные успехи ВСУ в ходе контрнаступления, становится все более раздражительным и мрачным. Впрочем, как и позиции многих европейских и американских политиков и чиновников, пока правда высказывающих свое мнение по поводу «тупика» на Украине в основном в кулуарах или анонимных беседах с журналистами.Очередную публикацию на эту тему сделала французская либеральная газета L’Opinion, красноречиво озаглавив статью становящимся все более риторическим вопросом — «Украина: а что если Путин выиграет?». Причем адресован он, очевидно, не только киевским правителям, но и западным покровителям режима Зеленского, продолжающим пугать европейцев страшными последствиями в случае победы России.В адрес самого украинского президента автор в выражениях не стесняется, обвиняя его в преднамеренной лживой пропаганде. Журналист отмечает, что на Западе наступило своего рода похмелье от вранья Зеленского, обещавшего слишком радужное будущее в части успехов ВСУ и фактически растранжирившего безо всякого результата миллиарды вложенных в Украину за почти два года долларов и евро. Соединенные Штаты, а следом и Европа, выражают усталость от украинского кризиса, поддержка Киева стремительно снижается. Американские и европейские чиновники все чаще обсуждают необходимость переговоров с Россией и уступок со стороны Украины с целью прекращения конфликта.— отмечает автор.Не лучше обстоят дела и на самой Украине, где люди устали от огромных потерь на фронте на фоне непрекращающихся усилий киевских властей по продолжению мобилизации со все большим снятием ограничений для призыва. Экономика страны продолжает стремительно деградировать, уровень жизни граждан падает, люди любыми способами стараются избежать принудительного призыва в ВСУ и бегут из страны. Одновременно в Киеве усиливаются клановые политические дрязги.— задается вопросом французский журналист.