Министр обороны России доложил верховному главнокомандующему об атаке ВСУ на Феодосию
Согласно информации российского оборонного ведомства, два украинских бомбардировщика Су-24, атаковавших большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» в феодосийском порту, были уничтожены дежурными средствами ПВО. После этого министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию.
О докладе главы оборонного ведомства верховному главнокомандующему сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- сообщил представитель президентской администрации.
Согласно информации службы МЧС, предоставленной журналистам агентства РИА Новости Крым, число пострадавших при обстреле составило пять человек. Есть также один погибший.
Украинские самолеты атаковали крымский город сегодня рано утром, применив управляемые авиационные ракеты. Об ударе сообщил в начале пятого утра глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. К тому моменту взрывы прекратились, а возгорания удалось локализовать. Тогда же Аксенов сообщил о повреждениях, полученных БДК «Новочеркасск». Подробностей об ущербе, причиненном боевому кораблю, чиновник не сообщил.
«Новочеркасск» способен перевозить до десяти танков и до 340 человек. Его вооружение позволяет наносить поражение береговым укреплениям и живой силе противника. Для этого на борту корабля есть две пусковые установки РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122 мм и две спаренные автоматические артустановки АК-725 калибра 57 мм.
- Минобороны РФ
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