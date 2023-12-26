Министр обороны России доложил верховному главнокомандующему об атаке ВСУ на Феодосию

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Министр обороны России доложил верховному главнокомандующему об атаке ВСУ на Феодосию

Согласно информации российского оборонного ведомства, два украинских бомбардировщика Су-24, атаковавших большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» в феодосийском порту, были уничтожены дежурными средствами ПВО. После этого министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об атаке ВСУ на Феодосию.

О докладе главы оборонного ведомства верховному главнокомандующему сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

- сообщил представитель президентской администрации.

Согласно информации службы МЧС, предоставленной журналистам агентства РИА Новости Крым, число пострадавших при обстреле составило пять человек. Есть также один погибший.

Украинские самолеты атаковали крымский город сегодня рано утром, применив управляемые авиационные ракеты. Об ударе сообщил в начале пятого утра глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. К тому моменту взрывы прекратились, а возгорания удалось локализовать. Тогда же Аксенов сообщил о повреждениях, полученных БДК «Новочеркасск». Подробностей об ущербе, причиненном боевому кораблю, чиновник не сообщил.

«Новочеркасск» способен перевозить до десяти танков и до 340 человек. Его вооружение позволяет наносить поражение береговым укреплениям и живой силе противника. Для этого на борту корабля есть две пусковые установки РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122 мм и две спаренные автоматические артустановки АК-725 калибра 57 мм.
  • Минобороны РФ
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91 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vert Ранг пользователя
    Vert
    +11
    Вчера, 16:18
    Планомерно выводят из строя десантно высадочные средства и ракетоопасные корабли ,просто идёт война.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +41
      Вчера, 16:21
      Планомерно выводят из строя десантно высадочные средства и ракетоопасные корабли ,просто идёт война.
      Верховному наверное стоит объяснить МО РФ демилитаризацию какой страны надо проводить, а то мало ли перепутали или недопоняли.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +15
      Вчера, 16:47
      Как не крути,если верить выложенным фотографиям ,"Новочеркаск" больше не существует как единое целое.
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        -20
        Вчера, 17:01
        Цитата: Бережливый
        Как не крути,если верить выложенным фотографиям ,"Новочеркаск" больше не существует как единое целое.

        Будьте добры выложите сноску, ну а лучше выложенные фото, подтверждающие ваши слова что "Новочеркаск" больше не существует как единое целое.
        1. Товарищ И Ранг пользователя
          Товарищ И
          +21
          Вчера, 17:25
          Угу, умник. Выложить и получить срок. Поищите сами в Интернете.
        2. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +11
          Вчера, 17:26
          Хотите подвести Бережливого под 58 статью?
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            -3
            Вчера, 17:49
            За его отношение к русскому языку точно надо срок давать! Дремуч. laughing
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              -5
              Вчера, 17:50
              31 на кухне отработает.
        3. Sevastiec Ранг пользователя
          Sevastiec
          +8
          Вчера, 17:38
          Будьте добры выложите сноску


          https://t.me/SeaPower/3143

          Даже смешно в наше время, такие вопросы задавать. Вы что, с телегой не знакомы?
        4. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +9
          Вчера, 18:14
          В телеграме полно фоток. Крупные обломки БДК разлетелись в радиусе 600м. Скоро, видимо, и спутниковые фото от "друзей" появятся. И собственно официальные лица ничуть не обманули в своих сообщениях: "Взрывы прекратились" т.е. взорвалось все что могло сдетонировать; "Возгорание локализовано" т.е. остатки корабля уже не горят, т. к. находятся под водой на дне бухты... Это какими надо быть, чтобы перевозить крупную партию боеприпасов/дронов на огромной, маломаневренной посудине на виду у противника в зоне поражения ракет, да ещё и оставить его у причала с грузом на ночь! Это при том, что для его выгрузки в принципе и краны не нужны. Все самые эпичные "повреждения" сплошь на ЧФ -может и правда его распустить на части за явной убыточностью, или переместить на время СВО куда-нибудь на Чукотку, чтобы не позорил?
        5. ААК Ранг пользователя
          ААК
          +3
          Вчера, 21:21
          Зайдите на "Репортёр", на ВО куча ссылок на данный сайт (подозреваю, что это вообще "дочка" ВО для публикации более жёстких по критическому содержанию материалов), там хоть и с дальнего расстояния, но фото есть... картина весьма неприятная. Ну и что до 1 погибшего и 3 или 4 пострадавших гражданских - это, вероятнее всего, работники порта, т.к. гражданский чиновник (т.е. Глава РК Аксёнов) не может сообщать информацию о потерях МО или КЧФ, а в экипаж БДК 775-го проекта входит около 80 человек, но об этих потерях мы не услышим так же, как к примеру и о потерях РК "Москва" или затонувшего в Бердянске "Тапира"...Да, ещё вопрос к администрации ВО, это новый стимул такой для повышения лаконичности, что после 5-6 строк комментария комп просто начинает дико тормозить?
    3. Vert Ранг пользователя
      Vert
      +2
      Вчера, 17:28
      На фото похожая на мачту 775 проекта лежит , значит возможно коробка утиль от слова совсем что с экипажем вот вопрос вопросов.
    4. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +2
      Вчера, 18:45
      Врёте вы, никакой войны нет. Есть сво. А то ишь чего удумали - качать галеру.
      1. Лад Ранг пользователя
        Лад
        +4
        Вчера, 21:07
        Совершенно верно. Разводят тут панику. Хоть один трезвый голос. Полностью поддерживаю. Более того, ВСЕ идет по плану. По крайней мере так говорит руководство и я ему верю. Не совсем понятно конечно, зачем этот план предусматривал затопление Москвы, Новочеркасска и прочее и прочее. Но наверное так надо было раз ЭТО включили в план. Поэтому не спрашивайте и не удивляйтесь. Простов верьте, все идет по плану. План очень сложный и простые люди никогда его не поймут. Да им никто этот план и не покажет. Еще чего удумали.
  2. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    -11
    Вчера, 16:19
    Аксенов сообщил о повреждениях полученных БДК «Новочеркасск».
    Небратья и морально неустойчивые граждане вовсю раскручивают слухи о том, что на "Новороссийске" после поражения взрывались боеприпасы и в итоге он затонул. Плохо, что нет официальных сообщений о состоянии "Новороссийска" - это и ведет к разным паническим слухам.
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Вчера, 16:24
      Ждемс официальных заявлений...набираемся терпения.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -16
        Вчера, 16:40
        Левитан говорил в 42г о кол-ве наших потеряннвх дивизий и сотен танков? "по итогам сентября 320 шт т70 и хх т34, ууу д20,"?
      2. Простой Ранг пользователя
        Простой
        +3
        Вчера, 16:47
        Цитата: Леха с Андроида.
        Ждемс официальных заявлений...набираемся терпения.


        А что их ждать?
      3. wladimirjankov Ранг пользователя
        wladimirjankov
        +13
        Вчера, 17:28
        долго ждать придется. До сих пор ждем информацию по затопленному в порту бердянска год назад БДК , крейсеру москва, ПЛ и МРК на ремонтом заводе в керчи. И похоже никто и не собирается доводить до народа достоверные данные о тех случаях.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +25
      Вчера, 16:27
      Цитата: pyagomail.ru
      это и ведет к разным паническим слухам.

      Паника может быть у жителей прилегающих к месту атаки улиц.
      У российских граждан в очередной раз сложится подозрение, что им продолжают врать...
      1. jdiver Ранг пользователя
        jdiver
        +2
        Вчера, 21:12
        еще могут возникнуть совершенно идиотские вопросы об ответственности должностных лиц. а это уже никуда не годится.
    3. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +6
      Вчера, 16:34
      уже есть фото в сети - БДК "Новочеркасск" де факто больше нет ...
    4. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      -1
      Вчера, 18:42
      Причем тут чьи-то небратья, если по видео любой нормальный человек способен и сам понять всё, что произошло..
  3. Черноречье Ранг пользователя
    Черноречье
    +9
    Вчера, 16:22
    Надо было до пуска ракет сбивать. Тогда оценка 5+ была бы. А так двойка Шойгу Хуженетовичу..
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Вчера, 17:27
      Он уже 2 года как в минуса ушёл, а Вы -двойка.
  4. NICK111 Ранг пользователя
    NICK111
    -3
    Вчера, 16:23
    А если бы не доложил? Что тогда? "Друг" Эрдоган сообщил бы? Наверное, не стоило бы об этом писать на ВО. Такая серьёзная информация уже через минуту после произошедшего была на столе у Верховного, и не только от Шойгу.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      -3
      Вчера, 16:30
      Такая серьёзная информация уже через минуту после произошедшего была на столе у Верховного, и не от Шойгу.
      От Вас?
    2. Mishka78 Ранг пользователя
      Mishka78
      +10
      Вчера, 16:38
      Цитата: NICK111
      акая серьёзная информация уже через минуту после произошедшего была на столе у Верховного

      Вот не факт. Вообще. Он у нас своеобразный товарищ и не любит плохие новости.
      1. Лад Ранг пользователя
        Лад
        0
        Вчера, 21:12
        Ну зря вы так. Ему уже наверняка доложили что корабль получил некоторые повреждения. Идет работа по восстановлению. Все хорошо. )
      2. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        -1
        Вчера, 22:24
        Он у нас своеобразный товарищ и не любит плохие новости.

        Правильно, ведь они плохо влияют на пищеварение.
    3. Комментарий был удален.
    4. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +4
      Вчера, 16:43
      Доклад, как официальный формат, от наличия ранее полученной оперативной информации не отменяется.
  5. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
    ЖЭК-Водогрей
    +8
    Вчера, 16:23
    Корабль размотало в щи от детонации боеприпасов. По городу раскидало крупные куски корабля, крупный обломок обшивки погибшего БДК "Новочеркасск" отнесло взрывом более чем на 600 метров и вонзило в землю у Гастронома "Морской".
    Носители изменились, корабли и ПВО отстают или даже не в состоянии отразить массированную атаку. Помянем павших, их смерть ненапрасна.
    1. Mishka78 Ранг пользователя
      Mishka78
      +14
      Вчера, 16:35
      Судя по кадрам в отдельных телеграмм-каналах, корабля просто нет. Ну и исходя из видео вызрыва, опубликованного ночью/утром, это похоже на правду.
      Судя по всему 2 Сушки атаковали 4-мя Призрачными штормами. Прорвал ПВО всего один, но его хватило за глаза.
      ПМСМ, после неудачного наступа Запад меняет концепцию ведения войны на Украине.
      Теперь основная задача укропов - стабилизация линии фронта в глухой защите, усиление обороны и ПВО. Запад переключается на поставки "длинных" ракет, коими и будут долбить по нашим тылам и инфраструктуре, вот как сейчас.
      Война на истощение, только теперь в эту игру играют все стороны конфликта.
      И тут на первую линию опять выходит экономика вдолгую, в чём мы не сильны.
    2. Лад Ранг пользователя
      Лад
      0
      Вчера, 21:15
      Ненапрасна? Чем же она ненапрасна? Тем что у противник ана одну ракету меньше стало? Или тем что стекольщики теперь будут иметь много заказов в городе? Ну чем еще она ненапрасна?
    3. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +2
      Вчера, 21:31
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Корабль размотало в щи от детонации боеприпасов. По городу раскидало крупные куски корабля, крупный обломок обшивки погибшего БДК "Новочеркасск" отнесло взрывом более чем на 600 метров и вонзило в землю у Гастронома "Морской".

      до Морского от военного порта не 600 м, а где то 150-200 по прямой.. но по сути от этого не легче.
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +15
    Вчера, 16:24
    «Новочеркасск» способен перевозить до десяти танков и до 340 человек.

    Или был способен???
    Но этот аспект остался нераскрытым. Щадят наши чувства...
    * * *
    Алё!!! Война началась или закроем глаза шорами? Откуда ракеты?
    Что там в ответе с Киевом? Где убит Зеленский и на фонарях какой улицы хотят повесить его кодлу?
    1. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +2
      Вчера, 16:39
      Или был способен???
      - да, уже в прошедшем времени, там груда обгоревшего металлолома у пирса к сожалению
  7. tihon4uk Ранг пользователя
    tihon4uk
    +29
    Вчера, 16:25
    Завтра обязательно будет мощнейший удар возмездия,уничтожать 20 самолётов и тысячу сараев ,молодец шойгу. А если без шуток то это очередной п**дец,за который ни одна с большими погонами не понесёт наказания. Когда там у разведки то праздник был? Поздравляю,вы опять о**срались.
  8. Роман_ Ранг пользователя
    Роман_
    +3
    Вчера, 16:27
    В начале ВОВ беда всех советских кораблей - отсутствие систем ПВО, да и потом корабли в хорошую погоду старались прятаться под зонтиком ПВО... Теперь дайверы будут изучать
    на борту корабля есть две пусковые установки РСЗО А-215 «Град-М» и две спаренные автоматические артустановки АК-725 калибра 57 мм.
    ...
  9. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +13
    Вчера, 16:27
    Это чтобы новость выглядела не так мрачно?

    два украинских бомбардировщика Су-24, атаковавших большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» в феодосийском порту, были уничтожены дежурными средствами ПВО


    PS А сколько хххлов тысяч или, может быть, миллионов самолётов? Что-то это уже не смешно. Каждый день новости о сбитых 2, 3...100500 самолётов, а они никак не заканчиваются. Кто-то явно, как бы это по мягче сказать, п...брешет. А вообще, про сбитую авиацию удобно писать - проверить один фиг никто не сможет.
    1. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      -4
      Вчера, 18:23
      Цитата: al3x
      PS А сколько хххлов тысяч или, может быть, миллионов самолётов? Что-то это уже не смешно. Каждый день новости о сбитых 2, 3...100500 самолётов, а они никак не заканчиваются. Кто-то явно, как бы это по мягче сказать, п...брешет. А вообще, про сбитую авиацию удобно писать - проверить один фиг никто не сможет.

      Ну не каждый день скажем, а где-то раз в неделю, что дает не так уж много. Сколько отремонтировали и подарили западные друзья - неизвестно. Но всегда же можно писать, что самолеты с украинским флагом несбиваемые.
  10. leks Ранг пользователя
    leks
    +14
    Вчера, 16:33
    Товарищь Верховный Главнокомандующий!
    В результате попытки атаки, два самолёта противника сбиты, ракеты сбиты но обломками был поврежден БДК.
    Прошу Вас наградить всех причастных.
    Доклад был наверняка такой. Плохих докладов Верховному не носят, а то не дай Боже расстроится. request
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +13
      Вчера, 16:36
      Плохих докладов Верховному не носят, а то не дай Боже расстроится.
      Проблема всех автократий, чем дольше на троне тем дальше от реальности.
      1. leks Ранг пользователя
        leks
        +11
        Вчера, 16:40
        Цитата: Trapp1st
        Плохих докладов Верховному не носят, а то не дай Боже расстроится.
        Проблема всех автократий, чем дольше на троне тем дальше от реальности.

        Это точно, что они там живут в своей параллельной реальности.
        До 30 года будет всё так же, а может и до 36 года. Может ещё и бидона вспомним лет через десять.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +3
          Вчера, 16:44
          До 30 года будет всё так же, а может и до 36 года.
          Есть обоснованное опасение что до 30 года так же не будет, страна в состоянии войны без руководства...
          1. leks Ранг пользователя
            leks
            +4
            Вчера, 17:08
            Цитата: Trapp1st
            До 30 года будет всё так же, а может и до 36 года.
            Есть обоснованное опасение что до 30 года так же не будет, страна в состоянии войны без руководства...

            Тут с вами не соглашусь, так как руководство на месте и врятли это правительство даст хоть чему то поменяться. Если только элита не взбрыкнет, но это врятли, всех неугодных отодвинули, ликвидировали, посадили. А остальные довольны своим президентом он ведь их вознёс и они землю рыть будут, чтоб он сидел до последнего. Пример Брежнев.
            1. Trapp1st Ранг пользователя
              Trapp1st
              +3
              Вчера, 17:15
              так как руководство на месте
              Все атрибуты на месте спору нет, не стал эпитеты подбирать, что бы не дискредитировать.
              врятли это правительство даст хоть чему то поменяться.
              А кто это правительство будет спрашивать, руководство украины? Запада? В обще то они воют что бы его уничтожить
              Если только элита не взбрыкнет
              А если такая перспектива замаячит может оказаться что элита РФ не такая уж РФ.
              РФ в состоянии войны на истощение.
              1. leks Ранг пользователя
                leks
                +5
                Вчера, 18:14
                А кто это правительство будет спрашивать, руководство украины? Запада? В обще то они воют что бы его уничтожить
                руководство Украины точно никто спрашивать не будет и врятли они способны на смену власти. Если только смогут вместе с Западом совершить то, что сделали с одним амерским президентом. Тогда да возможно начнуться процессы подобные тем, что развалили союз.
                Но ещё раз повторюсь изнутри сделали всё, чтобы всё сидели тихо и не вякали лишнего. Политическое поле зачистили так, что идя на выборы каждый понимает, кто если не ВВП. А так же сделали и изменили всё вплоть до Конституции, чтоб у власти остался один человек.
                Что же касается докладов, графиков, выполнение тех или иных поручении, то бумага всё стерпит. Рисуй Верховному красивую картинку пусть радуется.
    2. литий17 Ранг пользователя
      литий17
      +1
      Вчера, 21:13
      Цитата: leks
      Доклад был наверняка такой. Плохих докладов Верховному не носят, а то не дай Боже расстроится.

      как обычно, гонец доставивший плохие вести, лишался головы! Сейчас конечно не так физиологично, но перспектив вкусных на будущее это точно!
  11. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +13
    Вчера, 16:34
    Министр обороны России доложил верховному главнокомандующему об атаке ВСУ на Феодосию

    Чё, прям сам доложил? Не забоялся? А!, там же написано после того, как про самолёты сбитые... Но вообще красава. Недаром герой России...
  12. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +9
    Вчера, 16:35
    И все же, где они берут в таком количестве самолёты ещё Советского производства? Это если конечно верить сводкам гражданина Конашенкова.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +4
      Вчера, 16:42
      где они берут в таком количестве самолёты ещё Советского производства?
      В каком в таком? Или Вы про отчеты о 100500 сбиваемых в день министерства Шойгу?
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +8
        Вчера, 16:46
        Да, я про отчёты которыми нас уже почти два года "кормит" ведомство тестя блогера.
  13. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Вчера, 16:40
    Мне вот интересно, почему не начальник Генерального штаба докладывал Верховному?
  14. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +9
    Вчера, 16:41
    А что доложил то? Что краску поцарапали, но быстренько всё можно восстановить за 100 млрд?
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +4
      Вчера, 16:49
      Перед новым годом можно по скидке. 99,9.
  15. oldzek Ранг пользователя
    oldzek
    -8
    Вчера, 16:42
    я не понимаю некоторых диванных генералов!война это что такое?пройти от Волги до Сены парадным шагом под марш "прощание славянки"и чтоб только один подвернул ногу из-за сбитого каблука?очнитесь!война это прежде всего СОБСТВЕННЫЕ потери.к сожалению они ещё будут.больше терпения и нет злорадству.ИМХО
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +13
      Вчера, 16:53
      Чтобы диванные генералы успокоились, нужно, чтобы боевые генералы и их главный объявили в конце-концов чего они хотят добиться? А то получается, что одной рукой воюют, другой с врагом торгуют. Так победа будет у того, у кого денег больше. Угроз было много, планов тоже, а имеем то, что имеем - по уши в этом болоте и перспектива вылезти оттуда даже на горизонте не маячит.
      1. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        -2
        Вчера, 18:29
        Цитата: al3x
        А то получается, что одной рукой воюют, другой с врагом торгуют. Так победа будет у того, у кого денег больше.

        А это вопрос принципа? Или стоит все же сначала посчитать, кто себе в ногу больнее выстрелит от прекращения торговли?
    2. Mishka78 Ранг пользователя
      Mishka78
      +12
      Вчера, 16:56
      Цитата: oldzek
      очнитесь!война это прежде всего СОБСТВЕННЫЕ потери.к сожалению они ещё будут.больше терпения и нет злорадству.ИМХО

      Вы полностью правы. Потери есть и будут, это нормально для воюющей страны. Никто не радуется и не злорадствует, все тут (ну подавляющее большинство точно) очень переживают за наших. Очень многие участники этого сайта имеют/имели непосредственное отношение к армии.
      А недовольство люди высказывают в силу перманентного вранья и очковтирательства текущей власти. Оно крайне утомило и раздражает..
      Можно обманывать часть народа всё время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время
      (с)Авраам Линкольн
      1. oldzek Ранг пользователя
        oldzek
        0
        Вчера, 21:48
        Михаил,всё дело в том что не принято точную информацию о своих потерях предавать гласности. и у нас и у них.ведь её читают и свои и чужие.
      2. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Вчера, 22:32
        Слова Линкольна давно устарели, в нынешних условиях всё прекрасно получается.
  16. urik62 Ранг пользователя
    urik62
    +19
    Вчера, 16:56
    В Крыму англо-французскими ракетами уничтожаются боевые корабли ЧФ РФ. Сказать такое пару лет назад, запинали бы здесь. Интересна формулировка - получил повреждения, тьфу блин.
    1. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +2
      Вчера, 19:31
      Вас и сейчас запинают, ведь не было ничего am
  17. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
    Иван Иванов_36
    +9
    Вчера, 16:58
    Ничего не понимаю. Как так получается, что наша авиация не может войти в зону работы ПВО противника и фабами пуляет бог знает откуда, а у них так свободно прошли и минус корабль? Откуда они вообще взлетели на 2 год войны? Почему существуют площадки откуда может хоть что-то взлететь?
    1. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      -5
      Вчера, 19:33
      Цитата: Иван Иванов_36
      Как так получается, что наша авиация не может войти в зону работы ПВО противника и фабами пуляет бог знает откуда, а у них так свободно прошли и минус корабль?

      А с ним минус оба самолета.
      Цитата: Иван Иванов_36
      Откуда они вообще взлетели на 2 год войны? Почему существуют площадки откуда может хоть что-то взлететь?

      Вы хоть представляете сколько таких площадок?
  18. пешик
    пешик
    +6
    Вчера, 16:58
    Цитата: Jovanni
    Министр обороны России доложил верховному главнокомандующему об атаке ВСУ на Феодосию

    Чё, прям сам доложил? Не забоялся? А!, там же написано после того, как про самолёты сбитые... Но вообще красава. Недаром герой России...


    А ещё бы доложил, за что Пригожина убили.
  19. пешик
    пешик
    -1
    Вчера, 17:00
    Цитата: Mishka78
    Запад меняет концепцию ведения войны на Украине.
    Теперь основная задача укропов - стабилизация линии фронта в глухой защите, усиление обороны и ПВО. Запад переключается на поставки "длинных" ракет, коими и будут долбить по нашим тылам и инфраструктуре, вот как сейчас.
    Война на истощение


    ну да, а наши будут мясные штурмы устраивать как сейчас, когда ВСУ в обороне.
  20. пешик
    пешик
    +3
    Вчера, 17:03
    Цитата: urik62
    В Крыму англо-французскими ракетами уничтожаются боевые корабли ЧФ РФ.


    А зачем эти корабли нужны, если они не воюют, а прячутся в бухтах.
  21. Александр Х Ранг пользователя
    Александр Х
    +2
    Вчера, 17:04
    Пытался анализировать фото, так если был взрыв такой мощности, то почему соседние постройки целы, краны не опрокинуты и не повреждены?
    И еще: кто-нибудь видал, чтобы боевой корабль разлетелся трухой? Ломались при взрыве погребов, это видал кадры. Но чтобы распадалсч на куски жести, как на жигулях, такого не было. ИМХО
    1. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      0
      Вчера, 18:38
      К фото есть некоторые вопросы. Как-то странно всё покорежило.
    2. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Вчера, 19:40
      Цитата: Александр Х
      почему соседние постройки целы, краны не опрокинуты и не повреждены

      Действительно странно.
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        0
        Вчера, 20:37
        Да, фото вызывает вопросы.
        Также почему краска на рубке буксира ( в левом углу фото) осталась белой?
  22. пешик
    пешик
    -1
    Вчера, 17:07
    Цитата: Иван Иванов_36
    Ничего не понимаю. Как так получается, что наша авиация не может войти в зону работы ПВО противника и фабами пуляет бог знает откуда, а у них так свободно прошли и минус корабль? Откуда они вообще взлетели на 2 год войны? Почему существуют площадки откуда может хоть что-то взлететь?


    столько вопросов - наша авиация может туда войти, но её собьют точечными ударами.
    Вот у них свободно самолёты прошли и были сбиты, а ракеты тоже прошли, ещё дальше, но были сбиты лишь три из 4-х - так понятно?
  23. дрозд68 Ранг пользователя
    дрозд68
    -3
    Вчера, 17:16
    На фото,где место стоянки бдк,нет большой кучи железа обгоревшего и искореженного.вщрыв был сильный но не настолько что бы сотня тонн испарилась.
  24. senima56 Ранг пользователя
    senima56
    +2
    Вчера, 17:23
    Где же наша ПВО могучая?! negative hi За самолётами погнались, а ракеты пропустили? fool
  25. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    +3
    Вчера, 17:24
    На войне важно нанести максимальный урон противнику и при этом минимизировать собственные потери. В этом смысле Россия более менее успешно уничтожает инфраструктуру Украины, но при этом несет существенные собственные потери.

    Но, поскольку реальным противником является не Украина а США, то американцы, фактически не теряя собственные военные ресурсы, наносят России существенный урон расплачиваясь всего лишь жизнями украинцев. Выходит, что американцы переигрывают Россию почти с сухим счетом.
  26. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Вчера, 17:46
    Два самолетика долетели из Украине в Феодосию??-у нас ПВО то-вообще есть?
  27. borisvt Ранг пользователя
    borisvt
    +3
    Вчера, 17:55
    да уж, а то, увлекшись саммитами можно и проморгать то, что все таки боевые действия ведутся с обеих сторон. Ну и, раз МО обещал в ответ на атаки штормшедами да скалпами по Крыму удары по центрам принятия решений,
    ЖДЕМ-с!
  28. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    +1
    Вчера, 17:58
    Там в местных новостях показывают куски корабля торчащие в земле далеко от порта.
  29. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    +1
    Вчера, 18:37
    А как определили, что СУ-24 были уничтожены, а БДК получил повреждения??
    А почему не наоборот??
  30. ergh081 Ранг пользователя
    ergh081
    +1
    Вчера, 19:04
    Всё в Свободной прессе есть https://svpressa.ru/war21/article/399639/
    Вы (МО) эти дорогущие "сундуки" либо ПВО оснащайте, либо правда куда-нибудь подальше... Одни спускают на воду, тут же другие топят... Уже стыдно: хуситы не боятся амеровских авианосцев, а у нас беспилотники, посейдоны всякие под носом летают и на цели наводят. А мы всё международное право блюдём. Ну максимум керосином облить можем. Стыдоба
    1. agond Ранг пользователя
      agond
      +1
      Вчера, 20:25
      Этих БДК осталось 6 единиц из 12 или как? В Черном море стало опасно, боевые корабли приходится выводить в Средиземное море, а с другой стороны так ли они необходимы в Черном , да с них запускали ракеты, но ракеты можно запускать и с самолетов и с наземных установок , да БДК может разгрузится на необорудованном бергу ( тогда чего они делают в портах) кстати лихтеровоз тоже может и при этом лихтеровоз невозможно потопить одной ракетой подбой той , и при этом лихтеровозы строят не по 6- 7 лет ( для сравнения сухогрузы в 2 раза большие на чем тот БДК на Красном Сормове за 5.5 месяцев )
  31. ugos Ранг пользователя
    ugos
    +3
    Вчера, 20:13
    «Новочеркасск» способен перевозить до десяти танков и до 340 человек.

    Он уже ничего не способен, он лежит на дне.
  32. Лена Петрова Ранг пользователя
    Лена Петрова
    0
    Вчера, 20:36
    Цитата: Peter1First
    Все самые эпичные "повреждения" сплошь на ЧФ

    Это просто операция проходит в том районе. Как бы было в других, при их начале, - никто сейчас не ответит, но, ясно, что было бы так же не совсем без проблем. Без англичан - тут не обошлось, - это точно.
  33. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    +2
    Вчера, 21:11
    Сложно комментировать доклад МО РФ Верховному по удару ВСУ по Феодосии.... Идёт война со всеми её "издержками" по обеим сторонам фронта... Правда, складывается впечатление, что ВСУ поставили целью, для себя, "выбить" У ВМФ РФ на черноморском ТВД все десантно- транспортные средства и корабли огневой поддержки десантных операций, в преддверии операций ВС РФ на одесском, николаевском и ренинском направлениях... Ну и "вишенкой на торте" - использование авиацией ВСУ ракет достаточно "сложных", похоже, для нашей ПВО дальней и ближней зоны... Хотя и не исключаю очередной "пофигизм" лиц ответственных за охрану водного района Феодосии... Правда, буквально несколько недель назад, были "прилюдно - хвалебные оды" в адрес нашей непобедимой ПВО, для которой "нет преград на море и на суше". Похоже, что есть над чем работать нашей науке, промышленности и Генеральному штабу, вкупе с контрразведкой и разведкой... Противник учится воевать, применяет новые тактические приёмы и достаточно сложное и умное вооружение НАТО. Конечно, освобождение Марьинки (ДНР) - значительное событие, но на фоне "заваленного", украинцами, нашего СУ-25 и уничтоженном в Феодосии БДК - как-то "не вяжется" со специальной военной операцией по денацификации и демилитаризации территории... Всё это уже похоже на полноценную войну, со всеми вытекающими...
  34. Луенков Ранг пользователя
    Луенков
    +1
    Вчера, 21:11
    А мог же и не сообщать? Чего уж там. Мелочи какие, там скрыл, там не подтвердили и всё хорошо...
  35. БорзРио Ранг пользователя
    БорзРио
    +1
    Вчера, 21:56
    Уже давно есть фото того, что осталось от БДК Новочеркасск. Ничего. Его разорванный остов на дне у причала. И восстановлению не подлежит уж точно. Слово "поврежден" это издевательство над всеми, кто слушает такие доклады. В том числе и над Главным.
  36. БорзРио Ранг пользователя
    БорзРио
    +1
    Вчера, 22:02
    А вообще, надо что бы Верховный взял и прилетел к этому БДК лично, посмотрел его "повреждения". Глядишь, задумается, кто и какие доклады ему подсовывает...
    1. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Вчера, 22:40
      Не отвлекайте занятого человека от саммита - там обсуждаются куда более вкусные темы...
  37. Аль Манах Ранг пользователя
    Аль Манах
    0
    Вчера, 22:38
    Хорошо, что сам Кужугетович всё доложил, разъяснил и подтвердил, а то идеологические нестойкие граждане могли бы усомниться в том, что это были именно самолёты, а не просто ракеты, ведь раньше никто никогда не слыхал о существовании смелых бандеровцев-камикадзе.

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