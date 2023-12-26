Бои на Донбассе стали главным экзаменом для ЗРК «Тор-М2»

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Бои на Донбассе стали главным экзаменом для ЗРК «Тор-М2»

В мире вооружений главным «экзаменатором» для создателей новых видов оружия являются реальные боевые действия.

Безусловно, технический прогресс не стоит на месте. Для «обкатки» новых вооружений в 21 веке используются учебные пуски и стрельбы, проводятся различные стендовые испытания, разрабатываются все новые тренажеры и симуляторы.

Однако именно в ходе выполнения настоящих боевых задач, под беспощадным огнем противника, военнослужащие реализуют тактико-технические характеристики боевых машин и комплексов на пределе их реальных, «физических» возможностей.

И именно в прямом противостоянии оружию противника, определяются более эффективные системы вооружений, так сказать, «по гамбургскому счету».

Уникальные возможности российского зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» сразу после его принятия на вооружение ВС РФ были испытаны в Сирийской Арабской Республике, где эти боевые машины по сей день успешно прикрывают с воздуха военные объекты Российской Федерации.


В Сирии «Торам» пришлось по-настоящему оценить высокую степень угроз со стороны развивающегося вида вооружений – беспилотных летающих дронов. Способные не только вести разведку, но и нести на себе боевую часть, эти изделия дешевы в производстве, просты в эксплуатации, и при этом могут наносить серьезный урон технике и угрожать личному составу.

Однако по настоящему боевые возможности ЗРК «Тор-М2» раскрылись в ходе специальной военной операции России на Украине.

Сегодня «Торы» позволяют сухопутным частям обеспечивать надежную противовоздушную оборону огневых позициям артиллеристов и ракетчиков, а также воинским подразделениям в ходе совершения маршей, при создании укрепрайонов, наведении переправ, и так далее.

Следует отметить, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), и пока не имеет аналогов среди любых других зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Как рассказали в пресс-центре группировки войск «Запад», операторы зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» ежедневно и в круглосуточном режиме «сканируют» воздушное пространство на Купянском направлении, на предмет обнаружения военных дронов и других летательных аппаратов противника.


Расчеты «Торов», прежде всего, уничтожают в зоне своей ответственности разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, предназначенные для наведения украинской артиллерии.

И конечно, много позитивных отзывов военнослужащих собрали ходовые качества ЗРК «Тор-М2»: комплекс размещен на гусеничной базе, и имеет повышенную проходимость. «Тор» проедет там, где не под силу любой другой военной технике, причем как летом, так и зимой.

А зимы на Донбассе влажные, сырые, и в распутицу вязкость грунта становится непреодолимым препятствием для ряда образцов западной военной техники, в изобилии поставляемой на украинский театр военных действий.

Зато российский «Тор» движется и в грязь, и в дождь, и в слякоть и в мороз, выполняя при этом все необходимые боевые задачи!
  • ИЭМЗ «Купол»
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7 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Вчера, 16:31
    Не дорого ли ракетами Тора бить по дронам?Нужна более дешёвая и массовая ракета,унефицированная с любым комплексом ПВО,с которого возможен контейнерный вариант запуска ракет.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Вчера, 16:39
      Есть Панцирь со специально разработанными противодроновыми ракетами.Другое дело что дрон дрону рознь.От квадрокоптера до дрона на реактивном движке,у которого ттх близки к ттх крылатой ракеты.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Вчера, 16:49
        Такие ракеты нужны массово и чтобы их можно было запускать с Панциря,Тунгуски,,Стрелы10!
        1. solovjoff Ранг пользователя
          solovjoff
          +2
          Вчера, 17:08
          Панцирь-СМ новый и самое оно для дронов - 2 пушки 30 мм. с подрывом на снарядов.
          Предыдущий Панцирь-С1 у нас в Белгороде великолепно отрабатывал.
    2. Nikolaevich I Ранг пользователя
      Nikolaevich I
      0
      Вчера, 19:24
      Цитата: Бережливый
      Не дорого ли ракетами Тора бить по дронам?Нужна более дешёвая и массовая ракета,

      Такая ракета разрабатывается !На "ракетоместо"(9М338К) должно поместиться 3(!) малогабаритных зура...!
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Вчера, 16:33
    Зато российский «Тор» движется и в грязь, и в дождь, и в слякоть и в мороз, выполняя при этом все необходимые боевые задачи!

    Побольше бы Торов и не только на Донбассе!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Вчера, 16:33
    «В мире вооружений главным "экзаменатором" для создателей новых видов оружия являются реальные боевые действия» —

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