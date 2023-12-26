Бои на Донбассе стали главным экзаменом для ЗРК «Тор-М2»
В мире вооружений главным «экзаменатором» для создателей новых видов оружия являются реальные боевые действия.
Безусловно, технический прогресс не стоит на месте. Для «обкатки» новых вооружений в 21 веке используются учебные пуски и стрельбы, проводятся различные стендовые испытания, разрабатываются все новые тренажеры и симуляторы.
Однако именно в ходе выполнения настоящих боевых задач, под беспощадным огнем противника, военнослужащие реализуют тактико-технические характеристики боевых машин и комплексов на пределе их реальных, «физических» возможностей.
И именно в прямом противостоянии оружию противника, определяются более эффективные системы вооружений, так сказать, «по гамбургскому счету».
Уникальные возможности российского зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» сразу после его принятия на вооружение ВС РФ были испытаны в Сирийской Арабской Республике, где эти боевые машины по сей день успешно прикрывают с воздуха военные объекты Российской Федерации.
В Сирии «Торам» пришлось по-настоящему оценить высокую степень угроз со стороны развивающегося вида вооружений – беспилотных летающих дронов. Способные не только вести разведку, но и нести на себе боевую часть, эти изделия дешевы в производстве, просты в эксплуатации, и при этом могут наносить серьезный урон технике и угрожать личному составу.
Однако по настоящему боевые возможности ЗРК «Тор-М2» раскрылись в ходе специальной военной операции России на Украине.
Сегодня «Торы» позволяют сухопутным частям обеспечивать надежную противовоздушную оборону огневых позициям артиллеристов и ракетчиков, а также воинским подразделениям в ходе совершения маршей, при создании укрепрайонов, наведении переправ, и так далее.
Следует отметить, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), и пока не имеет аналогов среди любых других зенитно-ракетных комплексов малой дальности.
Как рассказали в пресс-центре группировки войск «Запад», операторы зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» ежедневно и в круглосуточном режиме «сканируют» воздушное пространство на Купянском направлении, на предмет обнаружения военных дронов и других летательных аппаратов противника.
Расчеты «Торов», прежде всего, уничтожают в зоне своей ответственности разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, предназначенные для наведения украинской артиллерии.
И конечно, много позитивных отзывов военнослужащих собрали ходовые качества ЗРК «Тор-М2»: комплекс размещен на гусеничной базе, и имеет повышенную проходимость. «Тор» проедет там, где не под силу любой другой военной технике, причем как летом, так и зимой.
А зимы на Донбассе влажные, сырые, и в распутицу вязкость грунта становится непреодолимым препятствием для ряда образцов западной военной техники, в изобилии поставляемой на украинский театр военных действий.
Зато российский «Тор» движется и в грязь, и в дождь, и в слякоть и в мороз, выполняя при этом все необходимые боевые задачи!
- ИЭМЗ «Купол»
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