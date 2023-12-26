«Военное командование запроса на цифры не делало»: главком ВСУ прокомментировал законопроект об ужесточении мобилизации

Обсуждение возможной масштабной мобилизации граждан Украины на фронт становится всё более интересным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что военное командование запросило у властей страны мобилизацию 500 тысяч человек. Свой комментарий дал наконец главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.Как отметил главком ВСУ, некая цифра по желаемому количеству новобранцев всё же существует. Однако он фактически опроверг слова президента и верховного главнокомандующего Зеленского о том, что ВСУ запрашивает мобилизацию полумиллиона украинцев.- заявил главком ВСУ.Как отметил Залужный, военные регулярно запрашивают и боеприпасы, и людское пополнение, но делают это без запросов в правительство или Верховную раду. У ВСУ, отметил генерал, есть уже устоявшийся механизм подобных запросов.Главком подчеркнул, что количество мобилизованных, которое нужно военным, призвано пополнить существующий некомплект частей, обеспечить возможность формирования новых подразделений в течение наступающего года. Озвучить требуемые цифры по мобилизации генерал отказался, ссылаясь на военную тайну.Не исключено, что бурные споры вокруг мобилизации могут иметь и иной смысл, прямо не связанный с укреплением ВСУ. Пытаясь переложить ответственность за мобилизацию на военных, Зеленский подрывает симпатии к Залужному в обществе. Себя он выставит в конечном итоге «защитником» гражданских, например, Зеленский уже заявлял, что не подпишет разрешение на мобилизацию женщин.

Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное

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