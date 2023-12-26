«Военное командование запроса на цифры не делало»: главком ВСУ прокомментировал законопроект об ужесточении мобилизации

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«Военное командование запроса на цифры не делало»: главком ВСУ прокомментировал законопроект об ужесточении мобилизации

Обсуждение возможной масштабной мобилизации граждан Украины на фронт становится всё более интересным. Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что военное командование запросило у властей страны мобилизацию 500 тысяч человек. Свой комментарий дал наконец главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Как отметил главком ВСУ, некая цифра по желаемому количеству новобранцев всё же существует. Однако он фактически опроверг слова президента и верховного главнокомандующего Зеленского о том, что ВСУ запрашивает мобилизацию полумиллиона украинцев.



Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное

- заявил главком ВСУ.

Как отметил Залужный, военные регулярно запрашивают и боеприпасы, и людское пополнение, но делают это без запросов в правительство или Верховную раду. У ВСУ, отметил генерал, есть уже устоявшийся механизм подобных запросов.

Главком подчеркнул, что количество мобилизованных, которое нужно военным, призвано пополнить существующий некомплект частей, обеспечить возможность формирования новых подразделений в течение наступающего года. Озвучить требуемые цифры по мобилизации генерал отказался, ссылаясь на военную тайну.

Не исключено, что бурные споры вокруг мобилизации могут иметь и иной смысл, прямо не связанный с укреплением ВСУ. Пытаясь переложить ответственность за мобилизацию на военных, Зеленский подрывает симпатии к Залужному в обществе. Себя он выставит в конечном итоге «защитником» гражданских, например, Зеленский уже заявлял, что не подпишет разрешение на мобилизацию женщин.
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    12 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Вчера, 16:42
      Может быть,залу считает что полмиллиона мало?Или,его бесит что зеля всё выбалтывает в СМИ?
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Вчера, 16:49
        Поросята с такой скоростью начали разбегаться и громко визжать , что даже ушлые военкомы , со своими креативными подходцами, за ними не успевают. laughing Теперь сей конфуз жабы начали сваливать друг на друга laughing
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        0
        Вчера, 17:00
        Может быть,залу считает что полмиллиона мало?Или,его бесит что зеля всё выбалтывает в СМИ?
        это очень ударяет по рейтингу.Залужный понимает что Зеля хочет перевести стрелки на него,мол я ни причем это все Залужный просит мясо.Тут ребята перекидывают "горячую картошку" из рук в руки
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Вчера, 17:06
          "Военное командование запроса на цифры не делало»

          А зачем его делать...??? Чем больше, тем лучше... То есть всех, кто не убежал... Они до сих пор считают, что воевать нужно числом, а не умением... Поймали, обули, одели и в окопы... Отсюда и мясные штурмы... am
    2. Dimm588
      Dimm588
      +5
      Вчера, 16:43
      Похоже местная аудитория скоро поредеет.
    3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Вчера, 16:43
      Бывает же такое?!..
      Никому ничего не надо, но всё-равно соберут.
      А шоб було!
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Вчера, 16:47
      «Военное командование запроса на цифры не делало» —

      ***
      — Командование делало запрос в аналоговом формате ...
      ***
    5. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +3
      Вчера, 16:50
      Картонные ботинки, немного комбикорма... и в бой идти готовы, бомжары из под Ровно....
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Вчера, 16:52
      В "журналистике" есть тпкой опыт-сотни заметок без подписи? Авторский сайт, кто он?
      Зе и его кураторы зарабатывают и тратят ограниченное количество ресурсов. Строго по плану. Не зе против залужн. Или вместе.
      Гл для ухрии - тыл. Спокойной жизни. Школы, больницы работают. Здесь бывш воен излишне уделяют лбс.там смерть, а считают деньги. К сожалению.
      Но не комерсант же читать
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Вчера, 17:04
      Пока паны дерутся, холопам надо или бежать, или с оружием идти на Киев. Иначе, - в ад.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Вчера, 17:38
      Другими словами-врет клоун-как сивый мерин
    9. GO-TO-GO-TO-GO Ранг пользователя
      GO-TO-GO-TO-GO
      -1
      Вчера, 19:17
      Друзья, ну что сказать? Понимаю, что моё мнение не вызовет восторга, но всё-таки….
      Этот инфо-повод как раз только повод. Как там на\в УССР уже не важно.
      Давайте посмотримся в зеркало, на себя посмотрим, а как у нас, это важно? Я думаю важно.
      А у нас все ещё круче, у нас на несколько лет раньше случился этот электронный концлагерь. А теперь только ширится и пухнет. Кто устраивал ребёнка в детсад, школу, дополнительные образовательные учреждения, получал иные «госМатьПерематьуслуги», не буду оглашать весь список – знает, без «госМатьПерематьуслуг» ты - ни кто, и звать тебя - никак. А если ещё с дуру\по незнанию\по принуждению (не поставишь галочку согласия – вДДуй тебе а не услуга) согласился получать заказные письма, то северный зверь уже у дверей. Прислали тебе сообщение\уведомление и всё, покойся с миром – ты ознакомлен. А про электронные повестки военкомата наша дУма задУмалась намного раньше наших\моих соотечественниках из УССР.
      Немного спонтанно написал, простите.

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