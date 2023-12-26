Появились кадры уничтожения ударом ФАБ одного из пунктов управления ВСУ
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение в результате авиаудара одного из пунктов управления боевиков киевского режима на оккупированной Киевом части ДНР.
Сообщается, что, прежде, чем выявить и поразить цель, российская разведка в течение нескольких дней при помощи беспилотников вела наблюдение за размещенным в подвале одного из частных домов пунктом управления ВСУ, куда регулярно приезжали автомобили с командным составом для проведения совещаний.
Во время одного из таких совещаний по выявленному украинскому командному пункту был нанесен удар при помощи нескольких авиационных бомб, в результате чего объект был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что украинское командование считает массовое применение российской армией корректируемых авиабомб серьезной проблемой. По словам официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оснащенные модулями коррекции и планирования авиабомбы регулярно и в больших количествах летят на украинские позиции и военные объекты.
Представитель командования ВСУ отмечает, что в некоторые дни фиксируется более ста прилетов российских авиабомб по позициям украинской армии. В связи с отсутствием у ВСУ средств противодействия этим типам вооружений, Игнат посетовал на задержки западных поставок дальнобойных систем ПВО и истребителей F-16, которые, по его мнению, способны противостоять российским самолетам.
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