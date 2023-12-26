Появились кадры уничтожения ударом ФАБ одного из пунктов управления ВСУ

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Появились кадры уничтожения ударом ФАБ одного из пунктов управления ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение в результате авиаудара одного из пунктов управления боевиков киевского режима на оккупированной Киевом части ДНР.

Сообщается, что, прежде, чем выявить и поразить цель, российская разведка в течение нескольких дней при помощи беспилотников вела наблюдение за размещенным в подвале одного из частных домов пунктом управления ВСУ, куда регулярно приезжали автомобили с командным составом для проведения совещаний.


Во время одного из таких совещаний по выявленному украинскому командному пункту был нанесен удар при помощи нескольких авиационных бомб, в результате чего объект был полностью уничтожен.



Ранее сообщалось, что украинское командование считает массовое применение российской армией корректируемых авиабомб серьезной проблемой. По словам официального представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оснащенные модулями коррекции и планирования авиабомбы регулярно и в больших количествах летят на украинские позиции и военные объекты.

Представитель командования ВСУ отмечает, что в некоторые дни фиксируется более ста прилетов российских авиабомб по позициям украинской армии. В связи с отсутствием у ВСУ средств противодействия этим типам вооружений, Игнат посетовал на задержки западных поставок дальнобойных систем ПВО и истребителей F-16, которые, по его мнению, способны противостоять российским самолетам.

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8 комментариев
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  1. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    -14
    Вчера, 17:06
    ФЕОДОСИЮ проспали, щас мстя начинается...надо выкручиваться как то.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Вчера, 17:28
      Аэродромный,Феодосия на месте,к сожалению потерян один БДК,а насчёт мсти-это только топить флот нагликашек!
    2. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Вчера, 19:01
      Ага, украинские трансформаторные будки в очередной раз задержали от страха.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -3
    Вчера, 17:29
    Такие бомбы должны стать основными для авиаударов,хватит простой "чугуний "швырять в поля!
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +1
      Вчера, 17:34
      За совещание. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Земля им стекловатой. am
      1. Загребун Ранг пользователя
        Загребун
        +2
        Вчера, 18:52
        Новогодние праздники у ребят не задались... Всегда подозревал что "оперативки" плохо влияют на участников.
    2. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +1
      Вчера, 17:42
      Не будет ПВО и простой чугуний за здорово живешь пойдет
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Вчера, 17:58
        Роман 66-спокойнее бить" умными "бомбами,когда её сбрасывают вне зоны действия средств ПВО!

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