Украинцы начали получать электронные повестки о мобилизации на свои смартфоны

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Украинцы начали получать электронные повестки о мобилизации на свои смартфоны

На Украине уже началось усиление мобилизационных мероприятий. Это следует из сообщений самих украинских граждан в социальных сетях.

Стало известно, что украинским мужчинам начали приходить электронные повестки с требованием явиться для прохождения мобилизационных мероприятий в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы). Повестки в таком виде рассылают на смартфоны украинских граждан.



Используя базы данных операторов мобильной связи, украинские военкоматы рассылают повестки на номера мобильных телефонов и в аккаунты мужчин в социальных сетях. Конечно, вряд ли это является эффективной мерой, но какой-то процент мобилизованных так набрать можно.


Помимо онлайн-повесток, их раздают и в реале. Так, украинцы жалуются на появление в Киеве блокпостов. Военные и полицейские заставляют всех прохожих брать повестки в территориальные центры комплектования. Власти города ранее заявляли, будто бы блокпосты требуются для проведения неких учений по безопасности в столице.

Но украинцы уверены, что главная и единственная цель создания блокпостов – останавливать граждан и вручать им предписания явиться в территориальные центры комплектования.

Решение ужесточить мобилизацию было принято украинским руководством на фоне провала контрнаступления ВСУ и явных неудач на фронте, которые чреваты впоследствии дальнейшим продвижением российской армии. В этой связи министр обороны Рустем Умеров настаивает на мобилизации 500 тысяч человек, хотя не очень понятно, как такую «орду» украинские власти собираются вооружить, экипировать и обучить, а также кто ими будет командовать, учитывая и так очевидную нехватку офицерского состава даже в действующих на фронте бригадах.
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    48 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Вчера, 17:08
      да хоть голуби пускай разносят,нам то что ? они же не кончаются, второй год "позиционный". туфта всё. есть у них ещё сил.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Вчера, 17:17
        Ага.Эти силы можно увидеть на фото к статье.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +2
          Вчера, 17:30
          Автомат они держать смогут, ходить тоже умеют. Значит, это - опасные солдаты.
          1. Комментарий был удален.
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +2
            Вчера, 17:38
            Автомат они держать смогут, ходить тоже умеют. Значит, это - опасные солдаты.

            Согласен с вами. Мужики сдохли на войне, бабы неудовлетворённые - чрезвычайно опасны... laughing
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              +4
              Вчера, 18:06
              Да Вы присмотритесь к этим бабам! Не бабы - крокодилы!
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Вчера, 18:28
                Не бабы - крокодилы!э
                "... Не женщина, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата..." (Х/ф Они сражались за Родину)
                Вспомнилась фраза. Суть не про защиту Родины, а про опасность от этих дам...
            2. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              +2
              Вчера, 18:17
              Цитата: Msi
              Согласен с вами. Мужики сдохли на войне, бабы неудовлетворённые - чрезвычайно опасны... laughing

              Не устану напоминать. Помните, какие ожидания были перед входом на Украину? Вплоть до таких ха-ха. Надо считать любого врага опасным. Любого.
            3. Старк Ранг пользователя
              Старк
              +4
              Вчера, 21:20
              Цитата: Msi
              Автомат они держать смогут, ходить тоже умеют. Значит, это - опасные солдаты.

              Согласен с вами. Мужики сдохли на войне, бабы неудовлетворённые - чрезвычайно опасны... laughing

              Очень опасны ,могут на сыновью жалость надовить и ВЫСТРЕЛИТЬ В СПИНУ
              Вспомните Одессу ,как девчушки улыбаясь бутылки заряжали с горючкой ..и потом ими жгли людей
              ОНИ ВЫРОСЛИ !
      2. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +3
        Вчера, 17:36
        Расскажите, как вам удается оставлять ПЕРВЫЕ комменты (понятно про то как все у нас плохо) в новостях , выходящих одна за другой в течении минуты. Я понимаю, что вы работаете всепропальщиком, но как достигаете такой результативности? Бот написали?
      3. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Вчера, 20:13
        Бессмертная классика снова в моде.

        На Украине начали пользоваться популярностью старые кнопочные телефоны. Продавцы объясняют это тем, что на такой телефон нельзя отправить повестку.

        На кассовых чеках вроде тоже пишут напоминания
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 17:12
      Я так понимаю, подписи о получении повестки уже не нужно... Поймали "мясо" , обули, одели и в окопы... Воевать будут все кроме избранных... Погибать тоже... Аборигены американским корпорациям не нужны - им нужны ресурсы этой территории... am
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +4
        Вчера, 17:26
        Начался отлов "добровольцев" в фольксштурм. am
        Всё как у Гитлера.
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Вчера, 17:13
      "Вишенка на торте" законопроекта о "могилизации" -«Женщины будут обязаны встать на воинский учёт наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе». Косить украинцев собрались под самый корень видимо.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +4
        Вчера, 17:25
        Косить украинцев собрались под самый корень видимо.

        Раз такие кретины они... Туда им и дорога...
    4. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -2
      Вчера, 17:14
      Дык и в РФ тоже самое, электронные повестки... Давеча ВВП указ подписал. Шагаем рука об руку. smile
      1. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        -3
        Вчера, 18:35
        Как вы можете! Это другое! На самом деле - действительно другое. У нас для уклонистов только запрет на вождение авто. Украинский комплекс (проект) мер мне откровенно нравится куда больше. Сам по себе проект Укро-мобилизации весьма хорош и против равного противника он бы отлично сработал. Но против России любая мобилизация превращается в могилизацию. Как говорится - видно место проклятое)
    5. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +1
      Вчера, 17:21
      Интересно, этих барышень что на фото, квадрокоптер хоть увидит и "спасёт", как на днях?
      1. Maluck Ранг пользователя
        Maluck
        -3
        Вчера, 17:31
        Они явно знают кого призывать. Злая и неудовлетворенная хохлушка на порядок опаснее пьяного хохла.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Вчера, 18:35
        этих барышень что на фото, квадрокоптер хоть увидит и "спасёт",

        Таких толстух трудно не заметить, не переживайте...
    6. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +3
      Вчера, 17:21
      Внимание на фото к статье. Немолодые, обездолннные гражданки 404 - й в военной форме. Это уже дно. Позор. Отправляют на смерть своих матерей и бабушек.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +5
        Вчера, 17:25
        Те кто отправляет их на смерть,отправляет на смерть "гоев ",то есть чужих!Для еврейца зели Русские разве "свои "?
      2. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +2
        Вчера, 17:25
        дно. Позор. Отправляют на смерть своих матерей и бабушек.
        Укромарамойки на фото- не слиняли в Германию, не отсиживаются дома- добровольно (их пока не призывают) идут на фронт "мочить ватанов". То есть это идейные.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -2
          Вчера, 17:31
          То есть это идейные.

          Средний возраст всу 53 года. Это те кто скакал молодой и юный при распаде Союза. Это есть идейные. И очень важно, что они дохнут. А молодёжь часто воюет за деньги. Их можно исправить, тех кто не совершал тяжких преступлений. Тюрьма путь к исправлению таких.
          А тётки возрастные это жёны идейных возрастных националистов.
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -4
      Вчера, 17:23
      Жаль что электронной повесткой зад не подотрешь,только гаджет испачкаешь!!! laughing
    8. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +3
      Вчера, 17:36
      Задача этой операции простая. Как только гражданину придёт такая повестка, неважно в каком виде, его на законных основаниях, при помощи силового воздействия, доставят в ближайший военкомат.
      Теперь "вестники смерти", смогут спокойно останавливать чуть ли не каждого человека, визуально подходящего по критериям, и просматривать по эл.базе о наличии повестки.
      Старт будет не сейчас, а когда пройдёт волна рассылок и мобилизация заработает в полную силу. Просто, дёшево, сердито.
      Остановят такого "а ты хлопец повестку получил", а он скажет "ничего я не получал", а ему ответят "вот у нас в базе есть отметка, пойдешь водителем бредли", руки за спину и в автозак. request
    9. Etoya Ранг пользователя
      Etoya
      -1
      Вчера, 17:37
      Тактика вызженной земли - ни людей, ни инфраструктуры, ничего полезного нам достаться не должно по итогам этого конфликта. Точно так же как по итогам второй мировой войны - нам достались одни руины, а запад получил почти нетронутые страны.
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 17:37
      А у кого нет смартфона-они как?
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        +1
        Вчера, 17:47
        А "блок-посты"на кой? На смартфон не хватило-не беда,помогут...
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          -1
          Вчера, 17:51
          неких учений по безопасности в столице.

          Безопасность своей задницы во главе угла
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Вчера, 18:21
        Костя1-кастрюлю на голову,и вскачь по улицам wassat
      3. котик-русич Ранг пользователя
        котик-русич
        0
        Вчера, 20:50
        Цитата: костя1
        А у кого нет смартфона-они как?
        Повестка-SMS может прийти и на обычный кнопочный мобильный - SMS-повестка приходит на номер телефона.
        Но есть вариант, что "призывник" может пользоваться номером зарегистрированным на женщину...
        fellow
    11. zontov79 Ранг пользователя
      zontov79
      -1
      Вчера, 17:45
      Такое чувство что нашему главнокомандующему и великому кормчему по совместительству выгодна такая тегомотина с этой войной ! Пора уже уничтожать укронацисткую верхушку под корень !!!
    12. alexandreII Ранг пользователя
      alexandreII
      0
      Вчера, 17:55
      Интересно,,это касается всех граждан Украины,даже с видом на жительство других стран Европы
    13. zenion Ранг пользователя
      zenion
      -1
      Вчера, 18:39
      Никуда не годится. Это, заместо сходить домой, к будущему солдату, сесть за стол. Выпить кварту самогойдалки, закусить шматом сала, заспиваты писню веселеньку про Ганусю молоденьку. И расказать родным, что вот какого они козака выгодувалы, хвала и чэсть им. Обняты козака, щыро прыжаты его до сердця, пустыты сльозу и сказаты, жаль, що дитей вид тебэ нэ будэ. Постучать головой об стол. Одеть на голову чего там есть и с бутылкой уйти туды куда ноги донесут. И так вдоль всей улицы, не пропуская и собак. Им тоже вручить повестку, как пограничным и самоподрывателей танков. Забыл про других лиц - это кусается всех не зависимо от пола и выпивки. Из-за этой выпивки полно ошибок.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        -2
        Вчера, 18:49
        Постучать головой об стол. Одеть на голову чего там есть и с бутылкой уйти
        zinovy вы пьете long island без колы?
        1. zenion Ранг пользователя
          zenion
          +3
          Вчера, 18:54
          Пью, всё что найдётся, главное, что бы горлышко в горло проходило. Закуской тоже не брезгую, что проскакивает всё хорошо.
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -2
            Вчера, 19:11
            Пью, всё что найдётся
            Помню был малой и в поселке (там сейчас бои идут) стали появляться люди с синим цветом кожи laughing . У бабки спросил- Ба, а почему они синие?. Она и говорит- в Африке черные, а есть Сенегал- там все синие smile . Не поверил, у деда спросил- дед говорит- они стеклоочиститель пьют wassat .
            long island без колы
            Это по 50 водки,текилы,рома,джина,апельсиновго ликера и лимонного сока. Наверх-немного колы. На вкус-как холодный чай yes Если профи-вместо колы заливаем шампанским. Среди англосаксов треклятых также известен как leg opener.
    14. bk0010 Ранг пользователя
      bk0010
      +3
      Вчера, 19:00
      Получил электронную повестку? Значит и отслужи электронно, не вставая с дивана.
    15. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +2
      Вчера, 19:07
      Баб начали призывать хооохлушек ..Это очень страшное оружие ,они начнут массово сдаваться-отдаваться А там англосаксы развернули кучу биолабораторий ..Так что мужики осторожней там с этой визжащей-орущей толпой пленных баб ..))))
      Я кроме шуток ,такое было уже во время первой мировой, засылали баб в стан врага и ВСЕ "насморк " и потеря боевого духа laughing
      Не удивлюсь ,если они баб своих на штурм будут посылать плачущих и вооруженных Зеля на все пойдет ,лишь бы в живых остаться
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +2
        Вчера, 20:44
        во время первой мировой
        Сифилис в Императорской Армии называли "сестритом".
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          +1
          Вчера, 20:55
          Цитата: Болторез
          во время первой мировой
          Сифилис в Императорской Армии называли "сестритом".

          А в англосакской французкой и немецкой как называли ? Я про них кстате
          У наших с этим все же получше было грешили мало
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            -2
            Вчера, 21:00
            У наших с этим все же получше было
            По воспоминаниям Пирогова( иноагнент и русофоб laughing . Грешили вполне по евростандарту.
            1. Старк Ранг пользователя
              Старк
              0
              Вчера, 21:06
              Цитата: Болторез
              У наших с этим все же получше было
              По воспоминаниям Пирогова( иноагнент и русофоб laughing . Грешили вполне по евростандарту.

              В википендии конечно прочитали и это факт нооспорим в некоторых сообществах ну ну
    16. bober1982 Ранг пользователя
      bober1982
      +2
      Вчера, 19:24
      На фото - женщина в первом ряду,справа,охренеть можно,"гребут" всех подряд,ей внуков нянчить.
      Это конечно не агония,силёнки у них остались,но состояние,близкое к,... aless kaputt
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +1
        Вчера, 20:50
        Цитата: bober1982
        На фото - женщина в первом ряду,справа,охренеть можно,"гребут" всех подряд,ей внуков нянчить.

        Внуков у нее по ходу нет ..Будет визжать на передовой
        1. bober1982 Ранг пользователя
          bober1982
          +1
          Вчера, 20:52
          Цитата: Старк
          Внуков у нее по ходу нет

          Я тоже подумал,что у неё никого нет.
          1. Старк Ранг пользователя
            Старк
            +1
            Вчера, 21:13
            Цитата: bober1982
            Цитата: Старк
            Внуков у нее по ходу нет

            Я тоже подумал,что у неё никого нет.

            Зато злобной халявы ,так и прет
            P.S. А вообще это бабы с зоны и по серьезным статьям
            1. bober1982 Ранг пользователя
              bober1982
              -1
              Вчера, 21:18
              Цитата: Старк
              Зато злобной халявы ,так и прет

              Да,это потому,что обезумевшие,такую встретишь на своём жизненном пути,расцарапает всего,как бешеная кошка(шутка),кстати,у неё и взгляд злобный.

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