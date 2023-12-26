Украинцы начали получать электронные повестки о мобилизации на свои смартфоны

На Украине уже началось усиление мобилизационных мероприятий. Это следует из сообщений самих украинских граждан в социальных сетях.Стало известно, что украинским мужчинам начали приходить электронные повестки с требованием явиться для прохождения мобилизационных мероприятий в территориальные центры комплектования и социальной поддержки ВСУ (военкоматы). Повестки в таком виде рассылают на смартфоны украинских граждан.Используя базы данных операторов мобильной связи, украинские военкоматы рассылают повестки на номера мобильных телефонов и в аккаунты мужчин в социальных сетях. Конечно, вряд ли это является эффективной мерой, но какой-то процент мобилизованных так набрать можно.Помимо онлайн-повесток, их раздают и в реале. Так, украинцы жалуются на появление в Киеве блокпостов. Военные и полицейские заставляют всех прохожих брать повестки в территориальные центры комплектования. Власти города ранее заявляли, будто бы блокпосты требуются для проведения неких учений по безопасности в столице.Но украинцы уверены, что главная и единственная цель создания блокпостов – останавливать граждан и вручать им предписания явиться в территориальные центры комплектования.Решение ужесточить мобилизацию было принято украинским руководством на фоне провала контрнаступления ВСУ и явных неудач на фронте, которые чреваты впоследствии дальнейшим продвижением российской армии. В этой связи министр обороны Рустем Умеров настаивает на мобилизации 500 тысяч человек, хотя не очень понятно, как такую «орду» украинские власти собираются вооружить, экипировать и обучить, а также кто ими будет командовать, учитывая и так очевидную нехватку офицерского состава даже в действующих на фронте бригадах.

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