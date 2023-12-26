ВМС Великобритании сообщили о взрыве у побережья Йемена
В районе порта Ходейда в Йемене прогремел взрыв. Об этом сообщает управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании.
По информации ВМС Великобритании, взрыв прогремел недалеко от порта Ходейда в Красном море. С чем был связан инцидент, не сообщается. Но перед этим британские военные моряки уже сообщали о двух взрывах возле гражданского судна в районе Ходейды.
В Красном море в последние месяцы серьезно активизировали свои действия йеменские хуситы – члены движения «Ансар Алла», поддерживаемого местными шиитами-зейдитами и патронируемого Ираном. Сам Тегеран какую-либо причастность к действиям хуситов отвергает.
Хуситы атакуют гражданские суда, которые следуют в Израиль или из этой страны. Первое время они собирались атаковать исключительно израильские суда, но теперь атакам подвергаются и суда, следующие под флагами третьих стран.
В ответ на действия хуситов США пытаются создать специальную военно-морскую коалицию, которая якобы занималась бы обеспечением безопасности гражданского судоходства в Красном море. В эту коалицию США, помимо своих европейских союзников, хотят привлечь и арабские страны, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ. Это необходимо Вашингтону для того, чтобы коалиция носила вид созданной всеми странами, включая и исламские, а не только представителями «коллективного Запада».
В этой связи йеменские хуситы уже предупредили арабские монархии о последствиях для них в случае попыток «выступить на стороне Израиля». Свои действия хуситы объясняют солидарностью с народом сектора Газа, сражающимся против израильских войск.
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