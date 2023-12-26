ВМС Великобритании сообщили о взрыве у побережья Йемена

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ВМС Великобритании сообщили о взрыве у побережья Йемена

В районе порта Ходейда в Йемене прогремел взрыв. Об этом сообщает управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании.

По информации ВМС Великобритании, взрыв прогремел недалеко от порта Ходейда в Красном море. С чем был связан инцидент, не сообщается. Но перед этим британские военные моряки уже сообщали о двух взрывах возле гражданского судна в районе Ходейды.



В Красном море в последние месяцы серьезно активизировали свои действия йеменские хуситы – члены движения «Ансар Алла», поддерживаемого местными шиитами-зейдитами и патронируемого Ираном. Сам Тегеран какую-либо причастность к действиям хуситов отвергает.


Хуситы атакуют гражданские суда, которые следуют в Израиль или из этой страны. Первое время они собирались атаковать исключительно израильские суда, но теперь атакам подвергаются и суда, следующие под флагами третьих стран.

В ответ на действия хуситов США пытаются создать специальную военно-морскую коалицию, которая якобы занималась бы обеспечением безопасности гражданского судоходства в Красном море. В эту коалицию США, помимо своих европейских союзников, хотят привлечь и арабские страны, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ. Это необходимо Вашингтону для того, чтобы коалиция носила вид созданной всеми странами, включая и исламские, а не только представителями «коллективного Запада».

В этой связи йеменские хуситы уже предупредили арабские монархии о последствиях для них в случае попыток «выступить на стороне Израиля». Свои действия хуситы объясняют солидарностью с народом сектора Газа, сражающимся против израильских войск.
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11 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Вчера, 17:21
    Было бы замечательно если бы ещё и возле побережья бриташек тоже гремели взрывы и тонули ихние боевые корабли!
  2. ASM Ранг пользователя
    ASM
    +2
    Вчера, 17:21
    Так весь Баб-эль-мандебский пролив сплошное прибрежье Емена. Там куда ни поставь ракетную установку, везде проход будет под большим вопросом. А если, следуя заповедям окраины и хамасовцев, рассредоточить и замаскировать до поры-времени, то будут п-сы перекапывать пустыню снарядами, которых уже не хватает.
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +2
    Вчера, 17:22
    Очень надеюсь, что кто-нибудь из британцев, американцев или евреев взлетел на вохдух. Эта свора избранных постоянно дербанит весь мир, пора уже и на небеса отправиться, или к чертям провалиться - предьявить свою знаки избранности. Достали эти жидовствующие англосаксы.
    1. agond Ранг пользователя
      agond
      0
      Вчера, 17:32
      А интересно где хуситы берут ракеты , наверное сами делают
      1. Vladlous Ранг пользователя
        Vladlous
        0
        Вчера, 17:36
        Так им, вроде, Иран поставляет.
  4. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Вчера, 17:36
    Забавно-а вы то там зачем-только чтобы про взрывы-рассказывать?
  5. Сергей3 Ранг пользователя
    Сергей3
    0
    Вчера, 17:55
    Началось внедрение демократии и западных ценностей? wassat
  6. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Вчера, 18:10
    Ну никакой же конкретики в заметке. Да взрыва. М.б. рыбаки динамит за борт кидали...
  7. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    +1
    Вчера, 18:36
    А почему, в качестве иллюстрации, использовали давно порезанные на иголки "инвинсиблы"?)))
  8. Talon
    Talon
    -3
    Вчера, 18:46
    Хуситы атакуют гражданские суда, которые следуют в Израиль или из этой страны. Первое время они собирались атаковать исключительно израильские суда, но теперь атакам подвергаются и суда, следующие под флагами третьих стран

    на сегодняшний день они атаковали 23 судна, лишь 2 из них имели очень отдаленное отношение к израилю( среди акционеров компаний были израильтяне), и лишь одно следовало в израиль, остальные 20 не имели к израилю никакого отношения вообще, но хуситы плохо учились в школе и еще не просекли, что самый тяжелый вред они нанесли Египту, КСА, Иордании, турции, ОАЭ, Бахрейну и Оману, Египет вообще в тихом бешенстве, пока в тихом, КСА на днях заключили с хуситами длительное перемирие, и хуситы пообещпли не мешать торговле КСА, но они могут запросто ошебиться, и вогнать КСА в бешенство опять, все перечисленные выше арабские страны и так не питают большой любви к хамасу и к хуситам, но вот такая солидарность с палестинцами может вылезти хуситам боком
    1. N-W Ранг пользователя
      N-W
      0
      Вчера, 19:27
      И что помешает хуситам наладить обратную связь с теми, кого они готовы пропустить.

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