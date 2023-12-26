ВМС Великобритании сообщили о взрыве у побережья Йемена

В районе порта Ходейда в Йемене прогремел взрыв. Об этом сообщает управление морских торговых операций при военно-морских силах Великобритании.По информации ВМС Великобритании, взрыв прогремел недалеко от порта Ходейда в Красном море. С чем был связан инцидент, не сообщается. Но перед этим британские военные моряки уже сообщали о двух взрывах возле гражданского судна в районе Ходейды.В Красном море в последние месяцы серьезно активизировали свои действия йеменские хуситы – члены движения «Ансар Алла», поддерживаемого местными шиитами-зейдитами и патронируемого Ираном. Сам Тегеран какую-либо причастность к действиям хуситов отвергает.Хуситы атакуют гражданские суда, которые следуют в Израиль или из этой страны. Первое время они собирались атаковать исключительно израильские суда, но теперь атакам подвергаются и суда, следующие под флагами третьих стран.В ответ на действия хуситов США пытаются создать специальную военно-морскую коалицию, которая якобы занималась бы обеспечением безопасности гражданского судоходства в Красном море. В эту коалицию США, помимо своих европейских союзников, хотят привлечь и арабские страны, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ. Это необходимо Вашингтону для того, чтобы коалиция носила вид созданной всеми странами, включая и исламские, а не только представителями «коллективного Запада».В этой связи йеменские хуситы уже предупредили арабские монархии о последствиях для них в случае попыток «выступить на стороне Израиля». Свои действия хуситы объясняют солидарностью с народом сектора Газа, сражающимся против израильских войск.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»