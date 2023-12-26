Мы не можем загонять палками на войну. Мы воюем за ценности европейские, и мы хотим быть членом Европейского союза, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей

После таких законов. Действительно выглядит так, что нас нужно спасать

Киевский режим на фоне явных неудач ВСУ на фронте активизировал мобилизацию в стране. В этой связи в социальных сетях вспоминают, как ровно год назад на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию.Тогда глава киевского режима сравнивал Украину с Россией, утверждая, что Киев не может поступать так, как Москва. Зеленский подразумевал частичную мобилизацию в России осенью 2022 года.- заявил тогда Зеленский.Естественно, что сейчас украинскому фюреру припомнили его слова. Один из комментаторов отметил, что Украина не может сравниваться с Россией, так как Киев закрыл границы страны и фактически установил в стране рабство, а на войну «загоняют палками».Другой украинец пишет, что нужно не идти на войну, а сопротивляться мобилизации и так спасать украинский народ. Он считает, что власти Украины хотят уничтожить свой народ, поэтому так и загоняют в ряды действующей армии.- пишет другой украинский комментатор, рассуждая о законопроекте по мобилизации, который сейчас дорабатывается украинским правительством и законодателями.Напомним, что украинские власти обсуждают возможность мобилизации инвалидов, женщин и даже сбежавших из страны граждан, причем последних – непонятно каким образом. Ведь Евросоюз отказывается выдавать находящихся на его территории украинских мужчин.