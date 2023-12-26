«Мы не можем загонять палками на войну»: год назад Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию

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«Мы не можем загонять палками на войну»: год назад Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию

Киевский режим на фоне явных неудач ВСУ на фронте активизировал мобилизацию в стране. В этой связи в социальных сетях вспоминают, как ровно год назад на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию.

Тогда глава киевского режима сравнивал Украину с Россией, утверждая, что Киев не может поступать так, как Москва. Зеленский подразумевал частичную мобилизацию в России осенью 2022 года.



Мы не можем загонять палками на войну. Мы воюем за ценности европейские, и мы хотим быть членом Европейского союза, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей

- заявил тогда Зеленский.

Естественно, что сейчас украинскому фюреру припомнили его слова. Один из комментаторов отметил, что Украина не может сравниваться с Россией, так как Киев закрыл границы страны и фактически установил в стране рабство, а на войну «загоняют палками».

Другой украинец пишет, что нужно не идти на войну, а сопротивляться мобилизации и так спасать украинский народ. Он считает, что власти Украины хотят уничтожить свой народ, поэтому так и загоняют в ряды действующей армии.

После таких законов. Действительно выглядит так, что нас нужно спасать

- пишет другой украинский комментатор, рассуждая о законопроекте по мобилизации, который сейчас дорабатывается украинским правительством и законодателями.

Напомним, что украинские власти обсуждают возможность мобилизации инвалидов, женщин и даже сбежавших из страны граждан, причем последних – непонятно каким образом. Ведь Евросоюз отказывается выдавать находящихся на его территории украинских мужчин.
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    23 комментария
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +2
      Вчера, 17:31
      До последнего украинца. am
      Укрофюрер готов всё население к Бандере отправить. am
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 17:45
        Цитата: Бородач
        До последнего украинца. am
        Укрофюрер готов всё население к Бандере отправить. am

        Как плакаты были за каждого мо ...по 10 000 $ Вот только это все теперь за каждого укра и на счет клоуна Зе ..уже мультимиллиардер
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          Вчера, 18:46
          Цитата: Старк
          по 10 000 $ Вот только это все теперь за каждого укра и на счет клоуна Зе ..уже мультимиллиардер

          ну да... нет тела - нет дела (с) 10тыс на 500тыс могилизованых = 5 000 000 000. Дебит - кредит - сальдо в карман (с)
          1. Старк Ранг пользователя
            Старк
            +2
            Вчера, 19:32
            Цитата: Enceladus
            Цитата: Старк
            по 10 000 $ Вот только это все теперь за каждого укра и на счет клоуна Зе ..уже мультимиллиардер

            ну да... нет тела - нет дела (с) 10тыс на 500тыс могилизованых = 5 000 000 000. Дебит - кредит - сальдо в карман (с)

            Верно подсчитали Алексей ...Но ему все мало !
            P.S. Там еще посреднику куча 200 лярдов вкачали в укропию
            Цифры просто ошеломляют !
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +6
      Вчера, 17:32
      Этот мразоид клялся что став презервадентом он закончит войну на Донбассе!Но для еврейца убивать "гоев "руками таких же чужих по вере людей это в духе их отношения ко всему миру.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +2
        Вчера, 17:52
        Англосаксы подобрали себе подобного И Зе даже превзошел их ожидание по кровавости.
        А сейчас вообще истребление начнется с этой новой повальной мобилизации
    3. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      0
      Вчера, 17:34
      «Мы не можем загонять палками на войну»: год назад Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию


      Просто все палки на зиму запасли иначе чем тогда топить.Прийдётся другой инструмент применить.
      Типо никого ранее не загоняли.Все шли только добровольно. laughing Клоун квалификацию свою не теряет я смотрю.Качественный клоун.Со временем не портится.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 17:35
      Достали уже украинцы-стенаниями про мобилизацию-нечего за печкой сидеть-если идет война-воюй или за фашистов или против
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Вчера, 17:35
      Кстати закон о мобилизации на Украине подготовлен иностранными специалистами и это часть сделки по выделению денег. Только внесли его в Верховную Раду и сразу Украина получила кредит 1,34 млрд$ от Всемирного банка на социальные нужды. Как то так. И маржу конечно же снимут знакомые нам все люди в офисе президента Украины.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Вчера, 18:50
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        получила кредит 1,34 млрд$ от Всемирного банка на социальные нужды

        сумма звучала выше 10к за одного, поделим и получим количество могилизованных.134 тыс и эта цифра по сути +- подтвержденная по контрнаступу. Вот они.... социальные нужды fool
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +4
      Вчера, 17:44
      Да, они палками не загоняют, они автоматами и пулемётами гонят. Вообще украинцы должны не на фронт идти, а скакать на фронт - как они любят. Скакати!!!! Вон пусть на швабрах скачут по майдану, глядишь кавалерию возродят. Боже, вправь им мозги убогим.
    7. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +4
      Вчера, 17:50
      Осталось последнее, как в фильме, ошейники со взрывчаткой и gps трекером вешать на людей. Пересёк границу, секир башка. Тогда точно не убегут и не спрячутся никуда. good
    8. Герман 4223 Ранг пользователя
      Герман 4223
      +1
      Вчера, 18:01
      Либо вспомнят что они Русские, либо им будут давать оружие пока не останется последний украинец.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +1
        Вчера, 19:41
        Цитата: Герман 4223
        Либо вспомнят что они Русские, либо им будут давать оружие пока не останется последний украинец.

        Вспомнят конечно ,но только еще горомче начнут требовать пособий ,как потерявшим все и всех и т.д. Халявный менталитет ..Надеюсь Россия не поведется на это ,как с "беженцами " в каком то году на джипах в Россию колонной рванули и вопили тут ,что все им должны и т.д.
        А у настоящих просто денег не было на поездку ,да и дома не хотели бросать (марадеров много было )
        1. Герман 4223 Ранг пользователя
          Герман 4223
          0
          Вчера, 20:53
          Халявщики у любого народа есть.
          Тех людей что я видел, трудно было в чём то обвинить. А вот не повезло им мягко сказать.
    9. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Вчера, 18:06
      Скакали, скакали, вот и наскакали полные штаны. Кастрюля на голове в феврале месяце, знаете ли........, тут и говорить нечего. Сами, все сами.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +3
        Вчера, 19:44
        Цитата: Uprun
        Скакали, скакали, вот и наскакали полные штаны. Кастрюля на голове в феврале месяце, знаете ли........, тут и говорить нечего. Сами, все сами.

        Сидят сейчас в блиндажах холодных и ждут термобары со страхом А кто то счета зарубежные наполняет потирая потные от страха рученки ..Новая мобилизация ,новые большие деньги !!!!!!
    10. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      +2
      Вчера, 18:13
      Я так понимаю, команда набрать 500 тысяч поступила из-за океана...
    11. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +2
      Вчера, 18:56
      Пока я президент - загонять палками на войну не будем (с) Зеленский..
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 19:48
        Цитата: Scuderia
        Пока я президент - загонять палками на войну не будем (с) Зеленский..

        Сказал и открыл новый офшорный счет ,пустив еврейскую слезу и арстистично вскинув голову ..
        ВСЕ СНЯТО ! и пошел нюхать дальше)))) ..
        Завтра турне по ЕС в зеленой майке грязной и деньги деньги деньги
    12. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Вчера, 19:13
      Клоун чего только не обещал. Чубатые лезут в дерьмо по самые гланды, а потом их непременно должен кто-то спасать. И просто должен, все должны. Была, да не единожды, здравая идея из пленных собрать трудармию, вручную восстанавливать города и села, что они своими руками развалили.
    13. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 20:06
      «Мы не можем загонять палками на войну»: год назад Зеленский обещал не ужесточать мобилизацию

      "Не президентское это дело."

      И поручил загонять на войну правительству, Министерству обороны и полиции с СБУ.
    14. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Вчера, 21:00
      Вот так по прутику и мобилизуют веники....

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