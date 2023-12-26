Залужный признал занятие Марьинки российской армией и допустил потерю Авдеевки ВСУ в течение 2-3 месяцев

20
Залужный признал занятие Марьинки российской армией и допустил потерю Авдеевки ВСУ в течение 2-3 месяцев

Марьинка действительно полностью занята Вооруженными силами Российской Федерации, украинские войска ее территорию более не контролируют. С таким заявлением на брифинге выступил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Как отметил украинский главком, подразделения ВСУ были вынуждены покинуть западные окраины Марьинки и окопаться уже за пределами города – где-то ближе к нему, где-то – дальше. Ранее о занятии нашими войсками Марьинки президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.



После появления в СМИ сообщений об освобождении ВС РФ Марьинки, официальный представитель «сил обороны Таврического направления» ВСУ попытался эту информацию опровергнуть как «несоответствующую действительности». Но теперь утрату контроля над частью Марьинки был вынужден признать сам Залужный.

Кроме того, главком ВСУ сделал еще одно очень неприятное заявление для украинского режима. Генерал допустил вероятность потери Авдеевки в течение 2-3 месяцев. Залужный сослался на то, что украинскому командованию важнее сохранять людей, а не территории. Но почему тогда не отвести украинские силы из Авдеевки уже сейчас?

У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом

- подчеркнул главком ВСУ.

Чтобы успокоить украинскую и западную общественность, генерал добавил, что сейчас важно отойти и сохранить людей, а потом эти территории якобы можно будет «отвоевать». Только такие прогнозы весьма сомнительны: ВСУ находятся не в лучшей ситуации, им не то, что отвоевывать какие-то утраченные позиции, а сохранить бы имеющиеся, и то становится сложной задачей.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    20 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +3
      Вчера, 17:39
      Залу.. ный всё-таки признал потерю Марьинки. laughing
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +4
        Вчера, 17:40
        Барабаш потребовал ввести армию США в Авдеевку, чтобы спасти «фортецю».
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Вчера, 18:19
        украинскому командованию важнее сохранять людей

        Скоро вроде Новый Год, а не первое апреля... request
        1. Герман 4223 Ранг пользователя
          Герман 4223
          +1
          Вчера, 18:41
          Скорее всего там оборону поляки держат или ещё кто из исключительных .
          украинскому командованию важнее сохранять людей
        2. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          +1
          Вчера, 20:42
          людей
          в ВСУ? что он там на пару с зелькой нюхает?
    2. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      -1
      Вчера, 17:41
      Залужный сослался на то, что украинскому командованию важнее сохранять людей, а не территории


      Ну, это что-то новое... Концепция поменялась?
      1. Cartalon Ранг пользователя
        Cartalon
        +3
        Вчера, 17:46
        Концепция у них та же самая меняют людей на время, скорее всего рассчитывают получить авиацию в товарных колличествах.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Вчера, 19:34
        Это вынужденная мера у них.Перейти к оборонп и попробовать выудить за это время западную поддержку
        1. ulembeck Ранг пользователя
          ulembeck
          0
          Вчера, 20:03
          Поддержка за оборону - это что-то сомнительное. Ранее деньги им выделяли исключительно под победу. А тут, получается, вечным налогом запад хотят обложить на "прослойку"..
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Вчера, 17:48
      Нашим военным глубоко наплевать на заявления всяких мерзавцев!Признали непризнали-Марьинка теперь снова и навсегда часть России!
      1. р_у_с_с_к_и_й Ранг пользователя
        р_у_с_с_к_и_й
        -9
        Вчера, 18:14
        Где-то я уже это слышал. Кажется про Херсон, Чернигов, Сумы, список большой наберётся. А потом Минские соглашения и всех этих людей кинули.
        Так что, я бы воздержался от ура патриотизма
        1. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          0
          Сегодня, 00:35
          Вот зачем врёшь? Чернигов и Сумы даже не взяли. Так кто кого кинул?
    4. Старк Ранг пользователя
      Старк
      0
      Вчера, 17:55
      Ну если Авдеевку так же мочить термобарами ,как и Марьинку ,то недели за две падет
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Вчера, 19:35
        А сколько месяцев мочили термобарами Марьинку?Там голое место,от домов одни развалинв.Заметил-две недпли.Потом напомню.
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Вчера, 18:00
      Для меня важнее его признания на трибунале о совершенных военных преступлениях, а это так, констатация очевидного для всех факта.
    6. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +2
      Вчера, 18:02
      Но почему тогда не отвести украинские силы из Авдеевки уже сейчас?

      Потому что пока мы воюем там, они копают линии обороны, на которых будут обороняться позднее.
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        +1
        Вчера, 18:32
        Они и без этого могли их копать. Только вот потом отводить некого будет, чтобы посадить в откопанные окопы. Ну, это их солдаты, их жизнями пусть и распоряжаются.
    7. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Вчера, 18:45
      Что то замужний много правды стал говорить, прищучат его хозяева...
    8. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Вчера, 18:53
      "...потерю Авдеевки ВСУ в течение 2-3 месяцев..." - оптимист, однако !
    9. N-W Ранг пользователя
      N-W
      -1
      Вчера, 19:17
      То, что мы отслеживаем "признания" хуторян о результатах наших же действий, не делает чести пресс-службе МО. Ограничиться ее сообщениями по-прежнему не получается.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»