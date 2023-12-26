В столице Индии прогремел взрыв у здания посольства Израиля

Взрыв был очень сильным, не таким, как мы привыкли слышать. Это было великое чудо, что обошлось без жертв

Сильный взрыв произошел сегодня у здания посольства Израиля в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает местная и израильская пресса. По счастливой случайности, пострадавших в результате взрыва не было.Сейчас на месте происшествия работают представители полиции Нью-Дели, индийских и израильских служб безопасности. Все обстоятельства произошедшего выясняются.- рассказал израильской прессе очевидец из еврейской общины Нью-Дели.Пока источники в службах безопасности не могут понять, был ли этот взрыв целенаправленной диверсией против израильского посольства, или нет. Представитель израильского посольства рассказал прессе, что на место происшествия немедленно вызвали полицию Нью-Дели и сотрудников израильских служб безопасности. Пока какой-то детальной информации по произошедшему у посольства нет.Отметим, что это – не первый взрыв у здания посольства Израиля в Индии. В январе 2021 года в результате взрыва у дипломатического представительства еврейского государства были повреждены несколько автомобилей. Тогда ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация «Джайш-уль-Хинд», которую подозревали в связях с иранскими спецслужбами.Вполне вероятно, что и этот взрыв мог быть организован радикалами в качестве акции солидарности с борьбой движения ХАМАС против израильской армии в секторе Газа. Тем более, что в Индии есть свои исламские радикальные организации, которые вполне бы могли подобную акцию осуществить.