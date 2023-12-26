В столице Индии прогремел взрыв у здания посольства Израиля

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В столице Индии прогремел взрыв у здания посольства Израиля

Сильный взрыв произошел сегодня у здания посольства Израиля в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает местная и израильская пресса. По счастливой случайности, пострадавших в результате взрыва не было.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции Нью-Дели, индийских и израильских служб безопасности. Все обстоятельства произошедшего выясняются.



Взрыв был очень сильным, не таким, как мы привыкли слышать. Это было великое чудо, что обошлось без жертв

- рассказал израильской прессе очевидец из еврейской общины Нью-Дели.

Пока источники в службах безопасности не могут понять, был ли этот взрыв целенаправленной диверсией против израильского посольства, или нет. Представитель израильского посольства рассказал прессе, что на место происшествия немедленно вызвали полицию Нью-Дели и сотрудников израильских служб безопасности. Пока какой-то детальной информации по произошедшему у посольства нет.

Отметим, что это – не первый взрыв у здания посольства Израиля в Индии. В январе 2021 года в результате взрыва у дипломатического представительства еврейского государства были повреждены несколько автомобилей. Тогда ответственность за взрыв на себя взяла террористическая организация «Джайш-уль-Хинд», которую подозревали в связях с иранскими спецслужбами.

Вполне вероятно, что и этот взрыв мог быть организован радикалами в качестве акции солидарности с борьбой движения ХАМАС против израильской армии в секторе Газа. Тем более, что в Индии есть свои исламские радикальные организации, которые вполне бы могли подобную акцию осуществить.
  • Wikipedia / Mac.abdul
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12 комментариев
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  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +6
    Вчера, 17:56
    После развернутого геноцида в Газе, удар по любым институтам израиля считаю оправданным.
    1. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +1
      Вчера, 18:13
      Цитата: Trapp1st
      После развернутого геноцида в Газе, удар по любым институтам израиля считаю оправданным.

      И заметьте ВСЕ "мировые сми" как в рот воды набрали и наши тоже (блокировка идет всего контента сети ,если что то не так высказываю)...Идет истребление втихую
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Вчера, 18:15
      А ведь и в Москве златоглавой есть израильское посольство...
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      -1
      Вчера, 19:07
      Это было великое чудо, что обошлось без жертв

      Вот жэ везучие... кого-то это мне напоминает....
      Цитата: Trapp1st
      После развернутого геноцида в Газе, удар по любым институтам израиля считаю оправданным

      Солидарен... хоть сам на треть еврей... но как к государству израиль у меня очень большие вопросы fool negative
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +3
    Вчера, 18:00
    "У здания" это не интересно-вот если бы посольство взорвали-тогда-да
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Вчера, 18:04
    Ничего страшного,детвора хулиганит в предверии Нового года lol Будда им в помощь!!! am
  4. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Вчера, 18:10
    Жаль что окола а не в, РПГ столь ненашлось, на врывчатку нашлось на РПГ нет. И можно подумать Израиль что нибудь поймет из намека.
  5. Старк Ранг пользователя
    Старк
    0
    Вчера, 18:10
    Это было великое чудо, что обошлось без жертв

    Это было предупреждение ,то что творят они в Газе ...
  6. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +5
    Вчера, 18:11
    Израиль совершил столько преступлений за последние пару месяцев, что случившееся перегибом не считаю. Удивительно, что только сейчас, удивительно, что не раньше. Просто вся политика Израиля за последнее время подвела закономерные сомнения подо все эти якобы страдания еврейского народа. Начиная с Холокоста, ставшего большой золотой жилой для еврейства, и зкаканчивая всеми этими кадрами якобы растерзанных евреев в начале конфликта. Евреям не верю и не сочувствую. Они уже столько раз показывали своё лицо, что доверия к ним не то чтобы нет, скорее уже вопрос стоит о презрении и ненависти. Все эти Дмитрии Быковы, увтерждавшие, что еврейство СССР приветствовало Адольфа Гитлера радостными возгласами, а самого фюрера он называл образцом для подражания; все эти Макаревичи, Шандеровичи, Веллеры, Галкины и прочие, прочие, прочие. А сейчас пазл сложился - картина вполне себе завершённая. Можно, конечно, говорить, что не все евреи такие, вот только запоминаются не "не такие", а Гайдары и Чубайсы, Белла Куны и прочие Гейдрихи. В целом ничего кроме презрения этот народец не вызывает, по делом их арабы взрывают - есть за что.
  7. new.a.d Ранг пользователя
    new.a.d
    +1
    Вчера, 18:20
    Многие наверное поддерживают подобные акции.
  8. zenion Ранг пользователя
    zenion
    0
    Вчера, 18:59
    Что-то типа отольются кошке мышкины слёзы?
  9. kakvastam Ранг пользователя
    kakvastam
    +3
    Вчера, 19:10
    Как ни относись к израильским людоедам, а терроризм мерзок.
    Погибнуть мог кто угодно, но уж точно не тот, кто имеет отношение к геноциду в Газе.

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