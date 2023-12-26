Советник главы ДНР: Взятие ВС РФ Марьинки позволит перекрыть сразу несколько важных для ВСУ трасс

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский прокомментировал стратегические перспективы, открывшиеся перед российской армией после недавнего окончательного освобождения Марьинки, считавшейся одним из самых укрепленных населенных пунктов киевской военщины на Донбассе. Уроженец Макеевки, участвовавший добровольцем в боях с украинскими националистами с 2014 по 2015 годы на территории ДНР, Кимаковский считает, что взятие подразделениями ВС РФ Марьинки позволит в перспективе перекрыть сразу несколько важных для ВСУ трасс на пока еще оккупированной территории Донецкой республики.Выбив врага из города, входящего в Донецкую агломерацию, российские военные получили сразу несколько направлений для оперативного развития успеха и дальнейшего наступления. Выступая в эфире Первого канала, экспертом которого он является с 2019 года, Кимаковский отметил, что по этим дорогам противник обеспечивает взаимодействие между своими подразделениями, доставку живой силы и боеприпасов группировке войск ВСУ на Донецком фронте. Теперь Вооруженные силы России смогут выйти на занятые украинскими формированиями Курахово, Красногоровку и Угледар.Все эти населенные пункты расположены на пересечении важных транспортных артерий, по которым с запада пока еще продолжается снабжение ВСУ в ДНР. Эксперты отмечают, что с Марьинского участка ВС РФ, получив значительный оперативный простор, могут продолжить продвижение как на юг в сторону Угледара, так и на запад или на север в направлении Авдеевки через Красногоровку.Охват с флангов перешедших к обороне на Донецком фронте частей ВСУ создаст дополнительные угрозы для попадания украинских подразделений в новые оперативно-тактические окружения. Наиболее крупный «котел» может образоваться в глубине на участке от Марьинки до Угледара.Скорее всего, следующим важным населенным пунктом, который российские войска постараются освободить как можно быстрее, станет именно Авдеевка, в которой уже идут бои на окраинах и усиливается охват города с южных и северных флангов. Конечно, дальнейшее наступление ВС РФ не будет простым, впереди еще много укрепленных оборонительных позиций врага, включая Авдеевку, которую украинские военные тщательно готовили к обороне в течение нескольких лет.В свою очередь, телеграм-канал канала «Рыбарь», созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком, отмечает, что после потери Марьинки украинские силы сосредоточились в районе Георгиевки, которую, по данным военкоров, уже штурмуют наши бойцы. Контратаковать с целью вернуть контроль над городом ВСУ наверняка не решатся, так как его западная окраина находится в низине, наступление с этой позиции будет сопровождаться большими потерями. Более вероятным и логичным сценарием со стороны украинских сил является переброска подкреплений на юг к селу Победа и высотам на юго-востоке от Марьинки, пишет «Рыбарь».