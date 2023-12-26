Польские власти заявили о готовности Украины пересмотреть договор о торговле с ЕС с учетом интересов Варшавы
Украинское правительство готово пересмотреть условия действующего договора о торговле с Евросоюзом, учитывая при этом интересы Польши. Об этом заявил польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак на встрече с протестующими перевозчиками.
По словам польского чиновника, украинские власти согласились создать специальную рабочую группу, в задачи которой войдет анализ функционирования соглашения о торговле между ЕС и Украиной. Климчак подчеркнул, что ранее украинская сторона не соглашалась на проведение переговоров по этому вопросу. Теперь же между Варшавой и Киевом достигнуты соответствующие договоренности и уже в ближайшее время запланированы переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Кулебой.
Глава польского Мининфраструктуры подчеркнул, что состоящее из 13 статей соглашение о торговле между Евросоюзом и Украиной составлено слишком обобщенно и позволяет практически неограниченный выход украинских перевозчиков на польский и общеевропейский рынки. Вследствие отсутствия в документе четких формулировок польские перевозчики в значительной степени оказались вытесненными с рынка и потеряли значительную часть заказов.
Кроме того, по словам Климчака, украинская сторона согласилась при условии снятия польскими перевозчиками блокады на время отказаться от электронной очереди на пограничном переходе Альховице-Нижанковичи в Подкарпатском воеводстве.
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