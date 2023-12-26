Польские власти заявили о готовности Украины пересмотреть договор о торговле с ЕС с учетом интересов Варшавы

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Польские власти заявили о готовности Украины пересмотреть договор о торговле с ЕС с учетом интересов Варшавы

Украинское правительство готово пересмотреть условия действующего договора о торговле с Евросоюзом, учитывая при этом интересы Польши. Об этом заявил польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак на встрече с протестующими перевозчиками.

По словам польского чиновника, украинские власти согласились создать специальную рабочую группу, в задачи которой войдет анализ функционирования соглашения о торговле между ЕС и Украиной. Климчак подчеркнул, что ранее украинская сторона не соглашалась на проведение переговоров по этому вопросу. Теперь же между Варшавой и Киевом достигнуты соответствующие договоренности и уже в ближайшее время запланированы переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Кулебой.



Глава польского Мининфраструктуры подчеркнул, что состоящее из 13 статей соглашение о торговле между Евросоюзом и Украиной составлено слишком обобщенно и позволяет практически неограниченный выход украинских перевозчиков на польский и общеевропейский рынки. Вследствие отсутствия в документе четких формулировок польские перевозчики в значительной степени оказались вытесненными с рынка и потеряли значительную часть заказов.

Кроме того, по словам Климчака, украинская сторона согласилась при условии снятия польскими перевозчиками блокады на время отказаться от электронной очереди на пограничном переходе Альховице-Нижанковичи в Подкарпатском воеводстве.
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    6 комментариев
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    1. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +2
      Вчера, 20:15
      По словам польского чиновника, украинские власти согласились создать специальную рабочую группу, в задачи которой войдет анализ функционирования соглашения о торговле между ЕС и Украиной. Климчак подчеркнул, что ранее украинская сторона не соглашалась на проведение переговоров по этому вопросу. Теперь же между Варшавой и Киевом достигнуты соответствующие договоренности и уже в ближайшее время запланированы переговоры с главой украинского внешнеполитического ведомства Кулебой.

      Это "Минск-2" по-украински?
      Сейчас УЖЕ создали комиссию, УЖЕ собрались пересмотреть просмотренное, УЖЕ почти началась нормальная жизнь у польских перевозчиков. УЖЕ скоро и светлое капиталистическое завтра наступит.
      Вы езжайте, езжайте... Не загораживайте. За вас всё решат, как надо.
      В Брюсселе. В Лондоне. В Вашингтоне.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +2
        Вчера, 20:32
        Польшу не просто так назвал Черчель "гиеной европы" в глотку подыхающей окраины они намертво вцепились и кусок явно вырвут пока он живая еще Ну ну
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Вчера, 20:49
        Это переводя с дипломотического языка на простой: хозяева поставили оборзевшую скотину в стойло laughing
    2. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +5
      Вчера, 20:58
      ох , учуяла гиена запах уже падали , ох учуяла...
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 23:09
      А пшекам то какая разница-согласилась-какая то там-Окраина или нет?
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера, 23:45
      Вследствие отсутствия в документе четких формулировок польские перевозчики в значительной степени оказались вытесненными с рынка и потеряли значительную часть заказов.
      Украинская "победа" - украинские перевозчики. Польские перевозчики радоваться должны "орудия победы" "туда" не возили
      Кроме того, по словам Климчака, украинская сторона согласилась при условии снятия польскими перевозчиками блокады на время отказаться от электронной очереди на пограничном переходе Альховице-Нижанковичи в Подкарпатском воеводстве.
      Украинская народная традиция договориться вне очереди (без электронного учёта очереди) с пограничниками с тем чтобы выехать "оттуда" и въехать "туда" стара как мир. Но скорее украинская сторона сделала хорошую мину при плохой игре лишь бы стоимость свечей была прежней ...

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