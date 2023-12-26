«Киев сделал ставку на пропаганду»: польский генерал назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ

Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, они искали пропагандистских успехов, рассчитывая на какой-то легкий успех и распыляя свои силы в различных направлениях

Если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному

Украинское командование не стремилось достичь успеха на передовой, поэтому и провалило контрнаступление. Киев почему-то сделал ставку на пропаганду, а не на боевые операции.Такое мнение высказал в беседе с журналистами портала wPolityce бывший командир польского подразделения спецназа GROM Роман Полько, имеющий генеральское звание.Польский генерал в отставке назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ.- рассуждает военный.Также генерал раскритиковал западную помощь киевскому режиму, назвав ее «мозаикой вооружения и командования». По его словам, украинских военных готовили инструкторы из разных стран, и каждый делал это по-своему.- отметил польский военачальник.В итоге, считает он, украинского контрнаступления, как такового, просто не было. По мнению Полько, это связано, в первую очередь, с тем, что украинцы так и не решились на активные действия какого-либо оперативного соединения, например, нескольких бригад или дивизий, сосредоточенных на одном участке фронта.Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении главной задачи российской армии на этот год, заключающейся в срыве украинского контрнаступления. Это произошло в значительной степени благодаря созданию ВС России мощной эшелонированной обороны.