«Киев сделал ставку на пропаганду»: польский генерал назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ

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«Киев сделал ставку на пропаганду»: польский генерал назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ

Украинское командование не стремилось достичь успеха на передовой, поэтому и провалило контрнаступление. Киев почему-то сделал ставку на пропаганду, а не на боевые операции.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами портала wPolityce бывший командир польского подразделения спецназа GROM Роман Полько, имеющий генеральское звание.

Польский генерал в отставке назвал причины неудачного контрнаступления ВСУ.

Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, они искали пропагандистских успехов, рассчитывая на какой-то легкий успех и распыляя свои силы в различных направлениях

- рассуждает военный.

Также генерал раскритиковал западную помощь киевскому режиму, назвав ее «мозаикой вооружения и командования». По его словам, украинских военных готовили инструкторы из разных стран, и каждый делал это по-своему.

Если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному

- отметил польский военачальник.

В итоге, считает он, украинского контрнаступления, как такового, просто не было. По мнению Полько, это связано, в первую очередь, с тем, что украинцы так и не решились на активные действия какого-либо оперативного соединения, например, нескольких бригад или дивизий, сосредоточенных на одном участке фронта.

Сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении главной задачи российской армии на этот год, заключающейся в срыве украинского контрнаступления. Это произошло в значительной степени благодаря созданию ВС России мощной эшелонированной обороны.
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    16 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Вчера, 18:12
      Ещё один отставной fool fool чушь порет!Как будто всуки не кинулись в начале "контрнаступа "на наши позиции,а стали на минных полях массово хороводы водить-бригадами вместе с боевой техникой fool fool fool
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        0
        Вчера, 18:26
        Украинское командование не стремилось достичь успеха на передовой, поэтому и провалило контрнаступление. Киев почему-то сделал ставку на пропаганду, а не на боевые операции.
        Ну по мне так русские виноваты и это правда, почему русских не обвиняют, даже странно. winked wink laughing
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          +3
          Вчера, 18:39
          Цитата: НИКНН
          Ну по мне так русские виноваты и это правда, почему русских не обвиняют, даже странно.

          Ну французы ,фрицы помнится тоже русских обвиняли ,что не по правилам воюем ..)))
          А тут "братья" и так обидно их мочить ,нам потом все это восстанавливать Но урок им нужно преподать ,как Петр первый Мазепе и прочим предателям Чтобы запомнили на несколько поколений ,как предовать и что такое халява и как за нее расплачиваться кровью
      2. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        0
        Вчера, 21:13
        Они теперь будут разные отмазы придумывать, а когда они браво понтовались он же наверняка поддерживал их. Одни переобувальщики и отмазеры , сказочные идиоты.
      3. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        0
        Вчера, 22:32
        Бывший истину глаголет, своеобразно, но тем не менее. Хозяевам давно плевать: откаты получены, деньги разворованы, Европа на задних лапках, Россия в энергетике уже не конкурент и с тучей проблем. Профит.
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Вчера, 18:13
      Украинское командование не стремилось достичь успеха на передовой, поэтому и провалило контрнаступление.

      Ага, ну конечно. Стремилось, ещё как стремилось. Да только историю они знают слабо. Поэтлму силы свои переоценили. Россию у них га поле боя шансов победить небыло. Можно было выиграть отдельное сражение, но не войну. И это несмотря на то, что мы воюем против всего блока НАТО.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      Вчера, 18:32
      Киев сделал ставку на пропаганду

      Так в интернете щебетать это не воевать. А украинцы любят языки почесать. Вон как строчат на Во.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +3
        Вчера, 18:34
        Цитата: Msi
        Киев сделал ставку на пропаганду

        Так в интернете щебетать это не воевать. А украинцы любят языки почесать. Вон как строчат на Во.

        Если бы только языком чесать ..Халяву они любят и на этом их англосаксы подловили ,сейчас кровью умываются и ноют А нас за шо ..
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Вчера, 18:37
      Это называется пассивное контрнаступление.... когда штаты эм... активно... его требовали lol
    5. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +1
      Вчера, 18:44
      Если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному

      Э-э-э!! А как же типа единые стандарты НАТО?? Кстати - вооружения это тоже касается...
    6. bessonov932 Ранг пользователя
      bessonov932
      0
      Вчера, 18:45
      Откуда у пшеков столько генералов?
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Вчера, 20:51
        Пусть их. Жалко что-ли?
    7. Aken Ранг пользователя
      Aken
      0
      Вчера, 20:50
      Объяснили же уже. Не было никакого наступления. Была успешная психологическая операция.
    8. Dzenn Ранг пользователя
      Dzenn
      0
      Вчера, 20:54
      Так может польским генералам задуматься о том, что и к ним в равной степени применимо- разных стран техника, инструктора, в случае реальных военных действий как все это ремонтировать, обслуживать. А также проанализировать, что в их армии пропаганда, а что реально, готовность к боевым действиям. Польская армия никогда не отличалась особыми успехами в войнах.1939 год самый характерный пример, а представление у них было, что польская армия №1 в Европе.
    9. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера, 23:58
      Фактически, вместо того, чтобы искать успехов на фронте, они искали пропагандистских успехов, рассчитывая на какой-то легкий успех и распыляя свои силы в различных направлениях

      - рассуждает военный.
      Если украинских военных обучают на Западе, то их обучают немцы, французы, американцы, и все делают это по-разному

      - отметил польский военачальник.
      Сам же на свой вопрос и ответил в присутствии журналиста. Странно что отставной генерал не упомянул о польских инструкторах действующих на территории Украины. А так подразделение GROM вполне себе серьёзное, но на территории Республики Польской. Хотя стандарты стран-НАТО едины для всех стран-участниц. Генерал так рассуждает будто бы Республика Польская нечто обособленное, примерно как нужник в огороде recourse
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 00:10
      Это произошло в значительной степени благодаря созданию ВС России мощной эшелонированной обороны.
      А без эшелонированной обороны это не произошло бы fellow Прям как в песне у группы "Машина времени": Ты помнишь как всё начиналось ? Всё было впервые и вновь ...

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