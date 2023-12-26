Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов

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Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов

В контексте противостояния Израиля с палестинским движением ХАМАС повышаются и риски, связанные с поддержкой последнего йеменским движением «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы. Об этом пишет западная пресса, анализируя ситуацию в Красном море.

Поскольку ранее издание The Wall Street Journal писало о поддержке хуситов иранскими спецслужбами, автор издания The Hill Дуглас Э. Шон — политический консультант, который работал советником экс-президента Билла Клинтона, убежден, что действующий президент США Джо Байден должен занять более жесткую позицию относительно хуситов.



Интересно, что Шон скептически относится к созданию международной военно-морской коалиции для защиты гражданского судоходства в Красном море. Ведь даже при условии ее создания, США могут быть скованы нежеланием масштабной конфронтации с Ираном и иранскими «прокси» на Ближнем Востоке.

Кроме того, нарастает риск прямой конфронтации Израиля с действующим в Ливане движением «Хизбалла», которое также связано с Ираном. Если это произойдет, последствия для всего Ближнего Востока, считает американский аналитик, будут запредельными. Движение «Хизбалла» обладает куда большим арсеналом и потенциалом, чем ХАМАС.

Следовательно, делает вывод американский аналитик, добиться от Ирана соблюдения неких правил невозможно. Единственной профилактикой конфликта, по его мнению, остается лишь угроза куда более масштабного военного удара по Ирану в случае дальнейшей эскалации со стороны проиранских сил.

Шон отметил и то, что безнаказанные удары иракских и сирийских радикалов по американским военным базам создают прямую угрозу жизням американских солдат, проходящих там службу. Администрация США, по мнению Шона, должна вмешаться в происходящее и дать понять, что последствия для Ирана от подобных действий связанных с ним сил будут очень серьезными.
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    22 комментария
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Вчера, 18:16
      Нужно чтобы в сше активировались массово те из эмигрантов которые туда прибыли с целью нанести янки ущерб методами подрыва,в первую очередь,коммуникаций. А то живут спокойно,и безнаказанно гадят всей планете. А хуситам в их войне Аллах ихний в помощь!
    2. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +1
      Вчера, 18:16
      Призывать деда Байдана уже бесполезно ..Он уже в пространстве плохо ориентируется ,скоро под ручки его начнут выводить Призывать нужно тех ,кто ему на бумажках пишет ,что говорить
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +1
        Вчера, 18:52
        Цитата: Старк
        тех ,кто ему на бумажках пишет ,что говорить

        А разве Байден не на перфокартах работает?
        1. Старк Ранг пользователя
          Старк
          +1
          Вчера, 19:12
          Цитата: михаилл
          Цитата: Старк
          тех ,кто ему на бумажках пишет ,что говорить

          А разве Байден не на перфокартах работает?

          Неа на пятидюймовках пока ,хотят модернизировать на 3.5 дюйма диски ..))) Загружается долго и тормозит зависая в пространстве bully
          1. hhurik Ранг пользователя
            hhurik
            +2
            Вчера, 19:51
            Однозначно
          2. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Вчера, 21:41
            Цитата: Старк
            Загружается долго и тормозит зависая в пространстве

            Ну на лампах уже работает laughing
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Вчера, 18:32
      прямую угрозу жизням американских солдат, проходящих там службу

      А что вы там забыли не задались вопросом? belay Штаты как сорняк, который прорастает везде... Жалуются еще, что по ним стреляют... lol может вам 5 точку его подтереть? laughing Янки гоу хоум (с) и волосы будут мягкими и шелковистыми wassat Чет непонятно... их еще особо не трогали... а они уже расплакались бедные. laughing
      З.Ы. Любите медок, любите и холодок (с) Брат
    4. sepal81 Ранг пользователя
      sepal81
      +2
      Вчера, 18:42
      А если хуситы "возьмут жёсткую позицию" ПКР в борт какого-нибудь американского корабля?
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 19:21
        Цитата: sepal81
        А если хуситы "возьмут жёсткую позицию" ПКР в борт какого-нибудь американского корабля?

        Есть такая возможность ,они вон в ряд выстроились там и попасть в бочину не составит труда особого ..Есть у Йемана такие противокарабельные ракеты и сша явно очкуююююют приближаться С близкого росстояния трудно сбить их
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Вчера, 21:16
        Цитата: sepal81
        А если хуситы "возьмут жёсткую позицию" ПКР в борт какого-нибудь американского корабля?

        У хуситов, как оказалось, есть более весомый аргумент.
        Глобальные интернет кабели соединяющие Восток и Запад проходят под водой в районе йеменского порта Баб-эль-Мандабе. Вчера хуситы, намекнули на то, что если война будет расширена, то они помогут Западу лишиться связи с Востоком, а это для матрасов пострашнее, чем потеря какого нибудь корабля.
    5. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      +1
      Вчера, 18:49
      Конечно, доходы то от транзита через красное море упали у американских сенаторов еврейского происхождения, вот и воинственно вопят, статейки в газетенках заказывают, икспертов покупают
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 19:29
        Цитата: JonnyT
        вот и воинственно вопят, статейки в газетенках заказывают, икспертов покупают

        Все именно так и происходит .. wink
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -3
      Вчера, 19:02
      Если торговля в долларах, то это к сша. Есди те же суда везут товары в юанях и рублях.то?
      Др ситуация. Можно самим гадить.
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +1
        Вчера, 19:23
        Цитата: антивирус
        Если торговля в долларах, то это к сша. Есди те же суда везут товары в юанях и рублях.то?

        Северный морской путь к вашим услугам hi
    7. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Вчера, 19:03
      А то были с хуситами неимоверно ласковы и добры, и даже выделяли им деньги, лекарства, оружие и боеприпасы?
      А, я перепутал, то не хуситам, то другим на букву "х"...
    8. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Вчера, 19:03
      Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов
      belay А эксперт просит послать лично его на разборки? feel Если нет, то это д...., а не эксперт. request
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 19:17
        Цитата: Mavrikiy
        Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов
        belay А эксперт просит послать лично его на разборки? feel Если нет, то это д...., а не эксперт. request

        Дед Байдан уже съездил один раз к арабам по повду цен на нефть ..Опозорился конкретно
        Больше его не выпустят ..А хуситы молодцы ,мощно перекрыли канал и плевать хотели на все англосакские АУГи
        России это очень кстате ,устали от воя шавок..А сейчас тишина такая в мировых сми )))))
    9. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Вчера, 19:23
      Какой интересный winked Единственной профилактикой конфликта, по его мнению, остается лишь угроза куда более масштабного военного удара по Ирану в случае дальнейшей эскалации со стороны проиранских сил! Тогда и у России руки развяжутся request ...
    10. Бензорез Ранг пользователя
      Бензорез
      -1
      Вчера, 19:27
      "Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов"
      Что ответил Джозеф Иванович эксперту? Вся страна- затаила дыхание на секундочку!..
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        0
        Вчера, 20:23
        Цитата: Бензорез
        Что ответил Джозеф Иванович эксперту? Вся страна- затаила дыхание на секундочку!..

        Ждемс Виталий ...Там пора устроить бойню ! России полегче будет
    11. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Вчера, 19:30
      Где США и где хусситы? Географически это вообще разные концы земли. И всё равно лезут, всё равно говорят о своих интересах. То у них интересы на руинах Газы, то на Красной Площади, то в центре Пекина. Одно слово: обыкновенные бандиты. И евреи такие же. Тут Нетаньяху показывали: глаза кровью налиты, идёт словно бык - из носа того гляди дым повалит. Настоящая антитеза полумёртвому Байдену, престарелому сатанаисту, раситу и нацисту. А Нетаньяху просто конечнный нацист, настоящий Гейдрих! Правда, полный жизни - в отличе от Байдена.
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Вчера, 20:52
      На словах они за лужей все боевитые, а как до дела то сразу гопкомпанию собирают каштаны таскать. Ну пусть попробуют сами, думаю после пары пкр мигом успокоится, фактор Яо у Ирана никто не отменял,как и поставки нефти из залива в США, Иран может мигом эмбарго устроить а заодно и с Израилем закрыть вопрос окончательно. Где нефть на свои v8 брать будут?

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