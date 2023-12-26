Американский эксперт призвал президента США Байдена занять более жесткую позицию в отношении йеменских хуситов
В контексте противостояния Израиля с палестинским движением ХАМАС повышаются и риски, связанные с поддержкой последнего йеменским движением «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы. Об этом пишет западная пресса, анализируя ситуацию в Красном море.
Поскольку ранее издание The Wall Street Journal писало о поддержке хуситов иранскими спецслужбами, автор издания The Hill Дуглас Э. Шон — политический консультант, который работал советником экс-президента Билла Клинтона, убежден, что действующий президент США Джо Байден должен занять более жесткую позицию относительно хуситов.
Интересно, что Шон скептически относится к созданию международной военно-морской коалиции для защиты гражданского судоходства в Красном море. Ведь даже при условии ее создания, США могут быть скованы нежеланием масштабной конфронтации с Ираном и иранскими «прокси» на Ближнем Востоке.
Кроме того, нарастает риск прямой конфронтации Израиля с действующим в Ливане движением «Хизбалла», которое также связано с Ираном. Если это произойдет, последствия для всего Ближнего Востока, считает американский аналитик, будут запредельными. Движение «Хизбалла» обладает куда большим арсеналом и потенциалом, чем ХАМАС.
Следовательно, делает вывод американский аналитик, добиться от Ирана соблюдения неких правил невозможно. Единственной профилактикой конфликта, по его мнению, остается лишь угроза куда более масштабного военного удара по Ирану в случае дальнейшей эскалации со стороны проиранских сил.
Шон отметил и то, что безнаказанные удары иракских и сирийских радикалов по американским военным базам создают прямую угрозу жизням американских солдат, проходящих там службу. Администрация США, по мнению Шона, должна вмешаться в происходящее и дать понять, что последствия для Ирана от подобных действий связанных с ним сил будут очень серьезными.
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