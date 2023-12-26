Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии

Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры

Все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет