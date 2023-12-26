Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии

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Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии

Уходящий год киевское военно-политическое руководство явно встречает не в самом лучшем настроении по сравнению с концом декабря 2022-го. Да и прогнозы на следующий не самые радужные с учетом все более сложной для ВСУ ситуации на фронте и неопределенных перспектив дальнейшего оказания западной помощи.

Однако в последнее время почти не появлявшийся в публичном пространстве главком ВСУ Валерий Залужный постарался, хотя бы на словах, быть оптимистом. Выступая на брифинге перед журналистами, приуроченном к подведению итогов года, украинский военачальник по бумажке зачитал свои прогнозы и сделал оценку текущей ситуации. По словам главкома, следующий год «должен и будет» отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии. В частности, планируется «действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей».



Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно согласны наши партнеры

— не вдаваясь в детали отрапортовал Залужный.

При этом он уверен, что Запад продолжит, а правильнее сказать, возобновит поставки вооружений и боеприпасов в необходимом количестве для нужд ВСУ. Ну а того, что не смогут, или не захотят, поставлять США и европейские союзники Киева, восполнят украинские оборонные предприятия, продолжил главком. Каким образом, кроме как волшебным, загибающаяся украинская экономика и почти умершее производство сумеют в короткие сроки решить проблему производства тех же боеприпасов, когда с этой задачей почти за год не справился весь ВПК Евросоюза, Залужный не уточнил.

Правда, украинский военачальник проблему покрытия нужд ВСУ переложил на исполнительные власти, заявив, что потребности в оружии и номенклатура уже определены, соответствующие заявки направлены в Минобороны. Из контекста выступления Залужного нескрываемо следовало, что задачи покрытия нужд армии теперь не его забота, а министра обороны Рустема Умерова, ну и, конечно, главы государства Зеленского.

Все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца, и я думаю, что проблем с этим не будет

— на оптимистичной ноте закончил свое предновогоднее выступление главком ВСУ.
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    20 комментариев
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    1. Старк Ранг пользователя
      Старк
      +2
      Вчера, 19:55
      Украина перестанет существовать ..Вот так ,но война продолжится уже по Судоплатову ,самая трудная ! Враг везде хитро улыбается и попрошайничает уже у нас !
      1. Фьють Фтють
        Фьють Фтють
        -13
        Вчера, 20:27
        Чего? ВС РФ вряд ли за 2024 год возьмут Славянск с Краматорском а вы о существовании Украины..
        1. parabyd Ранг пользователя
          parabyd
          +1
          Вчера, 20:37
          Тут всё уже зависит не от украины. При любом из двух вариантов: сокращение финансирования или резкое наращивание усилий ВС РФ с отменой всех "неприкасаемых" целей и всё. Украина уже сама себе не принадлежит.
        2. Старк Ранг пользователя
          Старк
          0
          Вчера, 20:38
          Цитата: Фьють Фтють
          Чего? ВС РФ вряд ли за 2024 год возьмут Славянск с Краматорском а вы о существовании Украины..

          Ничего штурмовать уже не будем ,просто все рухнет Намолотиала Россия бандеровщины на пару поколений запомнят . Сейчас просто ждать и долбить артой ,авиацией ракетами ..
          А потом уже самое трудное начнется ,выявлять по схронам и перекрывать поставки бандеровскому отребью И ВСЕ ! hi
        3. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          0
          Вчера, 21:19
          Как ты хочешь чтобы я к тебе обращался, Тарас или Эраст?
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Вчера, 20:03
      Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии
      наверное РФ уничтожит главу всу и генштаб всу и киевский режим в следующим году )
      1. Старк Ранг пользователя
        Старк
        +1
        Вчера, 20:48
        Цитата: opuonmed
        Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии
        наверное РФ уничтожит главу всу и генштаб всу и киевский режим в следующим году )

        ЗАЧЕМ ? Вдруг кого поумнее поставят и вой будет стоять глобальный Они нам живые нужны !
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +3
          Вчера, 20:52
          Ну и пусть вой стоит глобальный, могут хоть религию замутить с Зелей-великомученником. Следующие будут умнее и сговорчивее, особенно если у нас наконец начнут родню всяких залужных ловить на западе и по быстрому отправлять к Бандере
        2. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          0
          Вчера, 22:41
          Цитата: Старк
          Цитата: opuonmed
          Главком ВСУ: Следующий год должен и будет отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии
          наверное РФ уничтожит главу всу и генштаб всу и киевский режим в следующим году )

          ЗАЧЕМ ? Вдруг кого поумнее поставят и вой будет стоять глобальный Они нам живые нужны !

          там всу и нато вместе думают а что байка что умней поставят такая себе
    3. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +3
      Вчера, 20:13
      У залужного за лужей все в шоколаде, и с матрасным гражданством, особняками, и с деньгами, на крови солдат заработанными. Только не пойму почему эти иуды до сих пор живы, - турчинов, поросенок, яйценюк, зеля и другие. И этот похоже тоже избежит кары...
    4. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +2
      Вчера, 20:21
      Стратегия будет однозначно пересмотрена (он говорит правду) с учетом поставки от коллективного Запада новых видов вооружений, пока не применяемых, либо еще мало применяемых ВСУ. Слабые звенья в защите объектов РФ тому пример..
    5. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 20:22
      ... украинский военачальник по бумажке зачитал свои прогнозы и сделал оценку текущей ситуации...

      Вот кстати, очень разумно для своей карьеры, а может и жизни.
      Бумажку кто то готовил, кто то одобрил. И если Зелинхаузен не подписал текст, но разрешил выступление, то Зелинхаузену и объяснять, почему в его руке пера не оказалось, что бы или одобрить, или запретить.
    6. bober1982 Ранг пользователя
      bober1982
      0
      Вчера, 20:47
      Залужный в техникуме учился,отсюда и проблемы украинской армии,вспомнил о людях,мЯсных штурмов больше не будет (читай,между строк),так хотел сказать,но постеснялся.
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Вчера, 20:53
      А что у нас со стратегией? В этом году сдерживали наступление, в следующем продолжим портить чьи-то планы, не имея своих
    8. ASM Ранг пользователя
      ASM
      0
      Вчера, 20:56
      То, что зелебобика сольют - это только вопрос времени. Вопрос только в том, насколько позволят ему пользоваться деньгами. Или, может быть, что-то вычтут за растрату. В любом случае этому клоуну не жить долго и счастливо.
    9. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      +4
      Вчера, 21:13
      Не обольщайтесь, запас государственности них еще есть, деньги спонсоры дадут...... Украина уходит в глухую оборону, при этом постоянно будет пытаться ударить бпла, ракетами, устроить теракты, диверсии....
    10. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Вчера, 21:54
      Сложный будет год. Есть слабая надежда, что в критический момент он (Зал-й) поступит так, как от него ждали в феврале 2022г. Физиогномика фейса показывает, что он намного умнее Зеленого и за почти два года не наговорил и 1% от той чуши и злобства, что намолотил язык Зеленого, причем в отношении всех- и врагов и партнеров и друзей, Конечно нам можно сидеть и ждать возникновения критической ситуации (особенно если быть доверчивым), но вернее будет создать для Украины эту критическую ситуацию.
      p.s. Вся история украинской территории, это что не уезд, то свой атаман, это неожиданные предательства и союзы, диаметральные цели у предводителей и личная неприязнь м/у ними вплоть до отстрела. Эту особенность данной территории нужно поощрять и она должна быть использована. А накапливаемые нами резервы и новые образцы вооружений пусть останутся резервами.
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        +1
        Вчера, 22:17
        Их детей англосаксы предусмотрительно прибрали к себе.
        Так что будут играть свою не очень завидную роль до конца.
        ...
        Для начала можно было-бы прекратить перерисовывать свои красные линии.
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          +1
          Вчера, 22:42
          Их детей англосаксы предусмотрительно прибрали к себе.


          Пожалуй это самый серьезный аргумент, что события на Украине не пойдут стандартным для неё образом. Выход для нас один - не ждать удачного поворота событий и не надеяться, что выборы США что-то изменят. Надо с трезвой головой, пока есть время, создавать новые образцы вооружений, разрабатывать новые технологии войны, избавиться от иллюзий, что можно вернуть отношения с Западом к 2020г. Совершенствовать госуправление и управление финансами. Залатать решето утечки финансов из страны на Запад.
    11. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      0
      Вчера, 23:01
      Цитата: Бывший солдат
      избавиться от иллюзий, что можно вернуть отношения с Западом к 2020г.


      Так ВВП уже прямо сказал, что все иллюзии развеяны окончательно и бесповоротно.
      Оно и так видно, что какие-то изменения в отношениях могут быть, если только экономическая обстановка в странах Европы приведёт к рулю прагматичных политиков типа Орбана и Фицо, вместо америкосовских марионеток.

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