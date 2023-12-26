Главком ВСУ выставил Зеленского в неприглядном виде, заявив, что озвучивать цифры по мобилизации - военная тайна

Сегодня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел брифинг, на котором затронул самые важные для современной Украины темы – ужесточение мобилизационных мероприятий, ситуацию на фронте и перспективы действий украинской армии в 2024 году. Многое из того, что сказал генерал, явно не понравится украинскому руководству во главе с Владимиром Зеленским.В первую очередь, генерал анонсировал изменение стратегии ВСУ в наступающем 2024 году. По словам Залужного, приоритетной задачей становится сохранение людей, а не территорий. Это в корне расходится с парадигмой Зеленского стоять «до последнего украинца» в каждом посёлке.Но еще более значимое заявление – по мобилизации. Уже ясно, что гражданские власти Украины пытались выставить именно командование ВСУ ответственным за ужесточение мобилизации. В частности, сам президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о запросе военных на мобилизацию 500 тысяч украинцев. Тем самым, он явно пытался подорвать рейтинг Залужного у гражданских, видя в нем потенциального соперника за верховную власть в стране.Но главком ВСУ отреагировал на это очень грамотно. Во-первых, он отказался озвучить цифры по новой мобилизации, сославшись на военную тайну.Во-вторых, он сказал, что военные ничего у правительства и Верховной рады не запрашивают, так как для организации мобилизационных мероприятий есть другие механизмы.В-третьих, он дал понять, что командование ВСУ к происходящему не причастно, а отвечают за законопроект по мобилизации правительство и министерство обороны.Фактически Залужный назвал те фигуры, которые будут ассоциироваться с законопроектом – это премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров, оба – сугубо гражданские люди.По ситуации на фронте Залужный тоже сделал неприятное для Зеленского заявление. Во-первых, он признал освобождение российскими войсками Марьинки, хотя еще вчера представители «сил обороны Таврического направления» пытались это отрицать.Во-вторых, он спрогнозировал потерю ВСУ Авдеевки в ближайшие 2-3 месяца по образцу Бахмута (Артёмовска). Зеленский призывает оборонять Авдеевку до последнего, но Залужный явно не согласен с этим, и намекает на то, что сохранить армию важнее.Таким образом, брифинг Залужного стал еще одним свидетельством нарастающих противоречий и интриг в украинском руководстве. Главный «разлом» пока проходит по линии «военные – офис президента + правительство». Но всё определит, в конечном итоге, Запад.