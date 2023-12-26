Главком ВСУ выставил Зеленского в неприглядном виде, заявив, что озвучивать цифры по мобилизации - военная тайна

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Главком ВСУ выставил Зеленского в неприглядном виде, заявив, что озвучивать цифры по мобилизации - военная тайна

Сегодня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел брифинг, на котором затронул самые важные для современной Украины темы – ужесточение мобилизационных мероприятий, ситуацию на фронте и перспективы действий украинской армии в 2024 году. Многое из того, что сказал генерал, явно не понравится украинскому руководству во главе с Владимиром Зеленским.

В первую очередь, генерал анонсировал изменение стратегии ВСУ в наступающем 2024 году. По словам Залужного, приоритетной задачей становится сохранение людей, а не территорий. Это в корне расходится с парадигмой Зеленского стоять «до последнего украинца» в каждом посёлке.



Но еще более значимое заявление – по мобилизации. Уже ясно, что гражданские власти Украины пытались выставить именно командование ВСУ ответственным за ужесточение мобилизации. В частности, сам президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о запросе военных на мобилизацию 500 тысяч украинцев. Тем самым, он явно пытался подорвать рейтинг Залужного у гражданских, видя в нем потенциального соперника за верховную власть в стране.

Но главком ВСУ отреагировал на это очень грамотно. Во-первых, он отказался озвучить цифры по новой мобилизации, сославшись на военную тайну.

Во-вторых, он сказал, что военные ничего у правительства и Верховной рады не запрашивают, так как для организации мобилизационных мероприятий есть другие механизмы.

В-третьих, он дал понять, что командование ВСУ к происходящему не причастно, а отвечают за законопроект по мобилизации правительство и министерство обороны.

Фактически Залужный назвал те фигуры, которые будут ассоциироваться с законопроектом – это премьер-министр Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров, оба – сугубо гражданские люди.

По ситуации на фронте Залужный тоже сделал неприятное для Зеленского заявление. Во-первых, он признал освобождение российскими войсками Марьинки, хотя еще вчера представители «сил обороны Таврического направления» пытались это отрицать.

Во-вторых, он спрогнозировал потерю ВСУ Авдеевки в ближайшие 2-3 месяца по образцу Бахмута (Артёмовска). Зеленский призывает оборонять Авдеевку до последнего, но Залужный явно не согласен с этим, и намекает на то, что сохранить армию важнее.

Таким образом, брифинг Залужного стал еще одним свидетельством нарастающих противоречий и интриг в украинском руководстве. Главный «разлом» пока проходит по линии «военные – офис президента + правительство». Но всё определит, в конечном итоге, Запад.
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    17 комментариев
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    1. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Вчера, 19:56
      Главный командующий против Премьер-министра, Министра обороны и Президента.
      Нужно или за спиной иметь такой козырь, как Вашингтон, или быть очень отчаянным.
      Если за спиной Залужного приниматели решений, то гражданские кегли из числа правителей Украины будут быстро меняться.
      1. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        -1
        Вчера, 19:58
        или это все проста игра и пыль в глаза перед РФ ! самое удивительное что эти ише все живы ну ведать устраивают они кремль вот и все ! или не могут тронуть версий много может быть !
      2. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        +2
        Вчера, 20:04
        Да успокойтесь вы, никто не даст из Вашингтона устраивать разборки между собой там и чтобы это негативно сказалось на обстановке.
      3. TRex Ранг пользователя
        TRex
        +4
        Вчера, 22:31
        Что-то у нас на сайте последнее время добрая половина новостей, а то и больше - про Зеленского, да про Залужного, типа - глядите на пауков в банке, как они друг друга покусывают. А про свои очередные успехи и достижения - как-то поскромнее, поменьше, будто и ничего не случилось, все идет по плану... как шли вооружения с Запада через пограничные мосты, тоннели, переходы... так и идут, как выбивают десантные силы и средства... так и выбивают, как врут официальные лица... так и продолжают вешать лапшу на уши населения (я про сегодняшний БДК, который "получил повреждения"). Когда смелости наберетесь, господа? Когда наши ракеты полетят туда, куда надо?
    2. Аркадич Ранг пользователя
      Аркадич
      +1
      Вчера, 19:59
      У победы много отцов, а поражение сирота.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -1
        Вчера, 21:18
        Победа это выход мо рф на вост окраину Днепропетровск и зап харькова.
        А ткт игрушки для денег с запада. Разводилово наивной лайен.
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Вчера, 20:00
      Их взаимная грызня может иметь неплохие перспективы для России. Надо использовать эти противоречия. Врут оба - и Залужный, и Зеленский. Валерка пытается выставить себя таким поборником сохранения жизней украинских солдат, но это дохлый номер. Но вот Зелень реально сейчас может под каток попасть - он еврей, ему припишут всё. Кончится всё для Зелени печально, как и для его раскормленных дружков - сами друг друга порешат, никаких "Калибров" не потребуется. Главное немного помочь им в этом.
    4. vvnab Ранг пользователя
      vvnab
      +2
      Вчера, 20:21
      Озвучивать цифры... - военная тайна? Это на каком языке? ))
    5. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +2
      Вчера, 20:21
      было бы неплохо ,если на следующем брифинге Залужный пояснил бы , до Львова ли и Ивано-Франковска его армии не сохранить территории будет приоритетом,... чтобы и за Российское руководство сказать , до каких границ будет длиться денацификация и демилитаризация в образе СВО . Ну чтобы и людям в России легче бы было ориентироваться ,поскольку в России людям так до сих пор и не объяснили , до каких границ будет вестись денацификация и демилитаризация .А то сейчас из этого сегодняшнего брифинга Залужного получается, касаемо сохранения армии уступив территории ,что генерал украинского "Наполеона" примеряется на роль Кутузова...
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Вчера, 20:43
      В отличие от Зеленского Залужный в теме, он генерал, у него военное образование а Зе так... Актёр.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Вчера, 21:20
        Деньги от зе идут. Пока он хозяин положения.
        Потом ермак или др. Военный дуболом не получит власть никогда. Изворачиваться надо часто
    7. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +2
      Вчера, 20:48
      эти потребности сформированы и находятся в Минобороны, до сих пор живо сейчас обсуждаются и уже некоторые начали реализовываться. Все эти цифры и потребности нами сформированы до конца,
      это цитата из его выступления. Как это согласуется с
      он сказал, что военные ничего у правительства и Верховной рады не запрашивают, так как для организации мобилизационных мероприятий есть другие механизмы.
      Там кто-нибудь с мозгами ещё остался, что этих беспринципных мозгокрутов терпят?
    8. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера, 20:54
      Цитата: север 2
      было бы неплохо ,если на следующем брифинге Залужный пояснил бы , до Львова ли и Ивано-Франковска его армии не сохранить территории будет приоритетом,... чтобы и за Российское руководство сказать , до каких границ будет длиться денацификация и демилитаризация в образе СВО . Ну чтобы и людям в России легче бы было ориентироваться ,поскольку в России людям так до сих пор и не объяснили , до каких границ будет вестись денацификация и демилитаризация .А то сейчас из этого сегодняшнего брифинга Залужного получается, касаемо сохранения армии уступив территории ,что генерал украинского "Наполеона" примеряется на роль Кутузова...


      Было бы не плохо. Согласен.
      Пока есть только для нас регулярные фразы в мнениях, новостях, статьях...
      Будет длиться столько, сколько нужно, что бы достичь поставленных целей.
      Пип пип пип... Как можно писать о том, что цель 23-го достигнута, т.к. наступление ВСУ не увенчались успехом???
      У ВСУ наступления быть не должно. Это СВО же.
      Даже в беспредельные 90-е МВД не хвалилось тем, что бандиты не смогли захватить отдел милиции и овладеть оружием. Ну может в своей среде и хвалились, но что бы в прессе это как достижение преподносить...
    9. спас Ранг пользователя
      спас
      +1
      Вчера, 22:58
      Новости о залужном и зеленском всё о мобилизации, а почему не возникает вопросов у наших журналистов, а почему эту мобилизацию Украина вообще может делать, ведь по факту всё военные объекты должны подлежать уничтожению, штабы, военкоматы, резиденции правительства и президента. Тупо бьём по пальцам, не трогая башку. Бред.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 00:14
        Так "башка" в окопах не сидит. В Великую Отечественную тоже гитлера никто "не трогал". Ни СССР, ни Америка, ни Британия. И гитлер почему то "не трогал" ни Сталина, ни Черчилля, ни Рузвельта. Все стороны друг другу "по пальцам" только били. А казалось бы делов-то... как два пальца об асфальт, правда?
    10. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 23:13
      А игрока членом на рояле-еще как то можно-выставить в неприглядном свете?
    11. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Вчера, 23:51
      Будем до последнего украинца но при этом говорить про сохранение "людей" они всё равно не поймут главное говорить то что они хотят слышать.

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