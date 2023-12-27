Цифры и результаты: Минобороны о ходе Спецоперации в 2023 году

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Цифры и результаты: Минобороны о ходе Спецоперации в 2023 году
Итоговое тематическое селекторное совещание в министерстве обороны, 26 декабря 2023 г.


Российские вооруженные силы и другие силовые структуры продолжают проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. В связи с окончанием года наше министерство обороны подводит промежуточные итоги Спецоперации, называет достигнутые успехи и приводит важную статистику. В целом речь идет об успешном выполнении поставленных задач и нанесении противнику критического урона.



По официальным данным


Минобороны России ответственно относится к вопросу информирования общественности и освещения проведения Спецоперации. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства ежедневно публикует сводки, содержащие основную информацию с фронта. Кроме того, в этом году появилась и закрепилась практика регулярных сообщений от начальников пресс-служб отдельных направлений. Свою роль в процессах освещения операции играют и СМИ, работающие в зоне боевых действий.

Также проводятся брифинги и заседания с участием руководства ведомства, посвященные наиболее важным вопросам в контексте Спецоперации. Так, 21 декабря в Москве с докладом об итогах деятельности министерства выступил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Он раскрыл общие вопросы текущего военного строительства и подготовки, а также затронул тему боевой работы войск, в т.ч. в рамках защиты Донбасса.

26 декабря состоялось итоговое селекторное совещание руководящего состава Минобороны, в рамках которого выступил министр Сергей Шойгу. Он дополнил ранее раскрытую информацию о подготовке и боевой работе войск, о деятельности оборонной промышленности и т.д. Особое внимание при этом получила текущая Спецоперация на Украине.


Главные события


Министр обороны указал, что главной целью Спецоперации в этом году был срыв широко анонсированного контрнаступления противника. С этой задачей наши вооруженные силы справились. Они создали развитую и эффективную систему укреплений, подготовились к отражению наступления и решительно приняли бой. В результате украинские формирования понесли большие потери, и их боеспособность резко сократилась.

Эффективная боевая работа частей и соединений стала возможной благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса. Он увеличил выпуск необходимой продукции, как уже освоенных, так и совершенно новых образцов. Производство наиболее востребованных изделий за прошедшее время выросло в разы и с запасом обеспечивает нужды армии.

Руководство Минобороны прямо говорит о готовности и возможности продолжения боевых действий для достижения всех прочих целей Спецоперации. При этом, по понятным причинам, точные планы действия, предполагаемые сроки выполнения тех или иных мероприятий и т.д. не раскрываются.

Иностранное участие


Иностранные государства продолжают разными способами поддерживать киевский режим. Наиболее важными в этом контексте являются поставки иностранных вооружений и техники зарубежного образца. Фактически именно за счет них теперь обеспечивается боеспособность украинских формирований.


По данным нашего Минобороны, с февраля 2022 г. на Украину было поставлено более 5,2 тыс. боевых бронированных машин, в т.ч. танков разных моделей. Передано свыше 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии и 200 систем залпового огня. ПВО киевского режима усилили 1200 комплексами и установками разных типов. Передано более 100 самолетов и вертолетов, а также 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

С прошлого года на Украину присылали разнообразные боеприпасы и средства поражения. В 2023 г. иностранные партнеры удовлетворили желания Киева и выдали ему дальнобойное ракетное вооружение. Великобритания и Франция отгрузили 200 ракет Storm Shadow / SCALP, а из США поступили оперативно-тактические ATACMS. Количество последних российское Минобороны пока не называет.

Организован процесс обучения украинских боевиков за рубежом. К настоящему времени подготовку на иностранных базах с участием инструкторов третьих стран прошло порядка 100 тыс. украинцев.

Сражения и их итоги


Главной целью противника в уходящем году было проведение т.н. контрнаступления. На недавнем брифинге В. Герасимов раскрыл известные подробности такого плана, а также назвал его результаты. В целом речь идет о полном провале украинской стороны и больших потерях разного рода.

В ходе «контрнаступа» киевский режим планировал восстановить доступ к Азовскому морю и лишить Россию сухопутного коридора к Крыму. Согласно замыслу украинского командования, в течение первых 15 сут. наступающая группировка должна была выйти к г. Мелитополь и блокировать его. Затем целями противника становились Мариуполь, побережье Азовского моря и северная часть Крыма.


Решать такие задачи должна была крупная группировка, созданная к началу июня на Запорожском направлении. В нее изначально входили 50 батальонов, 230 танков и ок. 1 тыс. бронемашин; порядка половины задействованной техники – современные иностранные образцы. В дальнейшем группировку увеличили на 30 батальонов с соответствующим ростом численности живой силы и матчасти.

Начатое в июне наступление не справилось с поставленными задачами – противник не смог преодолеть даже тактическую зону обороны российской армии. Отсутствие успехов заставило киевский режим бросать в бой стратегические резервы, приготовленные для развития наступления. Это не привело к изменению ситуации, но увеличило общие потери украинских формирований. По сути, за полгода «контрнаступ» выдохся и провалился.

За это время на всех направлениях Украина потеряла ок. 160 тыс. чел., более 3 тыс. бронемашин, включая 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Подготовленная ранее наступательная группировка потеряла свой потенциал и не может решать поставленную задачу.

Большой вклад


В решении боевых и иных задач в ходе Спецоперации участвуют все виды вооруженных сил и рода войск. В зависимости от специализации, разные соединения и части участвуют непосредственно в боевых действиях на переднем крае, работают из тыла, наносят удары по удаленным целям или обеспечивают деятельность других структур.

Основная нагрузка, по понятным причинам, ложится на сухопутные войска. Именно они в начале года обеспечили строительство оборонительных позиций на Запорожском направлении, а затем заняли их и остановили наступление противника. Кроме того, армия успешно продвигается на прочих направлениях и показывает новые успехи. Последним событием такого рода стало освобождение н.п. Марьинка.


В ходе недавнего брифинга начальник Генштаба отметил работу оперативно-тактической и фронтовой авиации. Они работают круглосуточно и в любых погодных условиях осуществляют поиск и поражение наземных целей – мест дислокации живой силы противника, штабов, командных пунктов, складов и т.д. С начала Спецоперации боевые самолеты и вертолеты совершили несколько тысяч боевых вылетов. Особое значение приобрели беспилотные авиационные системы. С их помощью ведется круглосуточное наблюдение за противником, разведка и целеуказание. Также БПЛА берут на себя уничтожение различных объектов.

Большое значение имеет работа противовоздушной обороны. Части ПВО за этот год уничтожили более 6,3 тыс. воздушных целей. Основную их массу, 4,6 тысячи, составили БПЛА разных типов. Успешно осуществляется перехват ракетного вооружения противника. В воздухе уничтожено ок. 100 крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, ок. 90 изделий AGM-88 HARM, 30 оперативно-тактических «Точек-У» и свыше 1,4 тыс. реактивных снарядов систем залпового огня.

Фоновые процессы


Важнейшей особенностью текущей Спецоперации является ограниченное использование войск и ресурсов. Проведение демилитаризации Украины не мешает общим процессам военного строительства и совершенствования наших вооруженных сил в целом. В уходящем году в этом направлении так же были достигнуты заметные успехи. При этом процесс развития вооруженных сил не останавливается, и на будущий год вновь ставятся непростые, но важные задачи.

В соответствии с ранее принятыми планами, в 2023 г. была увеличена численность вооруженных сил. Теперь на службе находится 1,32 млн чел. В этом году, учитывая изменившуюся ситуацию и различные факторы, военное и политическое руководство приняло решение о дополнительном увеличении числа военнослужащих в обозримом будущем. Таким образом, рост армии продолжится.


Изменяется и совершенствуется организационно-штатная структура вооруженных сил, за счет чего они подстраиваются под меняющуюся обстановку в мире и совершенствуются. Так, в этом году в сухопутных войсках появились две новые общевойсковые армии, а также 14 соединений войск обеспечения. Воздушно-космические силы увеличились за счет трех новых соединений.

По понятным причинам, необходимое внимание по-прежнему получают стратегические ядерные силы. В их состав вошел очередной подводный ракетоносец пр. 955А «Борей-А» – «Император Александр III», и приближается к завершению строительство следующих кораблей серии. Не останавливается переход сухопутных соединений РВСН на современные комплексы «Ярс» и «Авангард». Воздушная компонента СЯС усиливается за счет модернизации наличных самолетов и внедрения современных крылатых ракет большой дальности.

Оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою способность к развитию и увеличению темпов производства. Он производит и модернизирует различные изделия и образцы, требуемые группировке войск в Донбассе и новых регионах, а также поставляемые в другие части и соединения. Для удовлетворения возросших нужд армии промышленность в разы или в десятки раз увеличила производство наиболее востребованных изделий.

На недавних мероприятиях руководство Минобороны огласило некоторые результаты деятельности промышленности. Так, за этот год в армию поступило более 1,5 танков и 3 тыс. бронемашин иных классов, новых и модернизированных. ВКС получили 230 самолетов и вертолетов, а также более 20 тыс. БПЛА. Зенитные соединения ВКС получили 80 современных образцов вооружения и техники. Военно-морской флот пополнил свой боевой состав дюжиной новых подлодок и надводных кораблей.

Также наши вооруженные силы продолжают процессы подготовки и обучения. Регулярно проводятся учения разного масштаба, в которых участвуют те или иные соединения всех родов войск и видов сил. При этом, по очевидным причинам, особое внимание уделяется подготовке частей, вскоре отправляющихся в зону проведения Спецоперации.


Несмотря на все попытки коллективного запада изолировать Россию, продолжается военное сотрудничество с зарубежными странами. В этом году наша армия приняла участие в 17 международных учениях, эпизоды которых проходили на суше, в воздухе и на море. Продолжается реализация ряда международных проектов в области безопасности. Особое место в сфере международного сотрудничества занимает военно-технический форум «Армия», в этом году вновь собравший военных и специалистов из десятков дружественных или нейтральных государств.

Предварительные итоги


Таким образом, вооруженные силы России продолжают развиваться и совершенствоваться, улучшая все основные показатели. Параллельно с ними наращивает свои возможности и бьет рекорды производства оборонно-промышленный комплекс. Все эти процессы позволяют повысить общую обороноспособность страны в соответствии с меняющейся международной военно-политической обстановкой, новыми угрозами и т.д.

На фоне общего роста и модернизации, наша армия проводит специальную военную операцию по защите новых регионов и демилитаризации киевского режима. Несмотря на все сложности, она справляется с поставленными задачами и наносит противнику большой урон, постепенно сокращая его боеспособность и потенциал. Кроме того, косвенный ущерб получают иностранные союзники киевского режима. Они отправляют различную матчасть, которая предсказуемо уничтожается в зоне боевых действий или за ее пределами.

Объявленные результаты уходящего 2023 г. выглядят позитивно и показывают, что наши вооруженные силы справляются с поставленными задачами. Демилитаризация и денацификация Украины стала непрерывным, эффективным и ритмичным процессом. При всем этом, темпы проведения Спецоперации остаются умеренными и соответствующими стоящим целям. В целом 2023 г. следует считать успешным, и в следующем году положительные тенденции будут сохраняться.
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39 комментариев
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  1. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 03:38
    Имхо судя по всему нам еще лет пять-шесть предстоит вести эту войну . Это если форс мажора не произойдет
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +11
      Сегодня, 06:24
      Цифры и результаты: Минобороны о ходе Спецоперации в 2023 году
      самолётов столько насбивали укровских,что даже писать неловко !
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        -3
        Сегодня, 06:59
        Цитата: Аэродромный
        самолётов столько насбивали укровских,что даже писать неловко !

        Сбитый в воздухе даже самый новейший и накрытый на земле древний полуразобранный - они оба будут считаться уничтоженными, и при этом правда и ни слова вранья. Элементарная вроде бы вещь...
        1. Гражданский Ранг пользователя
          Гражданский
          +1
          Сегодня, 07:36
          Ирано-Иракская война шла, без малого, 8 лет.
          1. Kartograf Ранг пользователя
            Kartograf
            +2
            Сегодня, 08:28
            Цитата: Гражданский
            Ирано-Иракская война шла, без малого, 8 лет.

            А потом пришел большой дядя и за 3 месяца денацифицировал Ирак
          2. Kartograf Ранг пользователя
            Kartograf
            +1
            Сегодня, 08:28
            Цитата: Гражданский
            Ирано-Иракская война шла, без малого, 8 лет.

            А потом пришел большой дядя и за 3 месяца денацифицировал Ирак
          3. боеприпас Ранг пользователя
            боеприпас
            +2
            Сегодня, 08:38
            Да. Причём безсмысленная и для народа Ирака и для народа Ирана. Уговорили Хуссейна напасть на Иран - американцы. В точности как " Ручечник " уговорил гражданку Волокушину-)) Хуссейн .. конечно давно глаз положил на провинцию Хузестан , населённую арабами. Но не решался рыпаться. А американцам надо было сделать свои делишки в Персидском заливе.. да и Ирану отомстить .. за все дела. И у амеров всё прокатило идеально. СССР мог эту войну не допустить , при своей твёрдой решимости .. но .. для СССР эта война давала тактические выгоды.
            1 ) Иран перестал вставлять нам палки в колёса в Афганистане.
            2) Подскочила цена на нефть.
            3 ) Неликвиды оружия получили спрос .. а СССР миллиарды.
            Вот потому и не стали принимать жестких мер по недопущению той войны.
            -------
            Хуссейн .. кстати .. был весьма удивлён , что арабы Хузестана встретили его не цветами а пулями .. Ничего не напоминает ?
      2. боеприпас Ранг пользователя
        боеприпас
        0
        Сегодня, 08:08
        Цитата: Аэродромный
        самолётов столько насбивали укровских,что даже писать неловко

        Причём - цитата из статьи -
        По сути, за полгода
        .
    2. lwxx Ранг пользователя
      lwxx
      0
      Сегодня, 07:37
      Цитата: FoBoss_VM
      Это если форс мажора не произойдет

      Мда .......Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works допустил, что США могут пойти на «подлую провокацию», чтобы оправдать передачу Киеву «маленькой ядерной бомбы».
  2. yuliatreb Ранг пользователя
    yuliatreb
    +10
    Сегодня, 03:46
    Печально, что о погибших Наших Солдат, матросов и офицеров не слова, как будто их и не было. Сколько, где и при каких обстоятельствах, Родина должна знать своих героев, а не прятать их в тупой статистике.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 05:51
      Цитата: yuliatreb
      Печально, что о погибших Наших Солдат, матросов и офицеров не слова,

      Согласно официальным данным, опубликованным на АСТВ, на Сахалине за декабрь месяц уже погибло 16 сахалинцев....Губернатор выразил соболезнования.
  3. Tucan Ранг пользователя
    Tucan
    +11
    Сегодня, 04:21
    Не стало в разделе "Вооружение " интересных публикаций. Осталась вот такая нудятина и откровенная митрофановщина. sad
  4. andr327 Ранг пользователя
    andr327
    +7
    Сегодня, 04:39
    Однако при любом нормальном подведение итогов в обязательном порядке говориться и об, хотя бы, отдельных имеющихся недостатках. Так что за нарушение структуры составителям отчета оценка "неуд".
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 05:17
      Цитата: andr327
      Однако при любом нормальном подведение итогов в обязательном порядке говориться и об, хотя бы, отдельных имеющихся недостатках.

      Недостаток у нас один и общий для всего:
      Предательство бывшими коммунистами идей и принципов социалистического строя (строительства государства с обязательной ответственностью перед законом всех без исключения на принципах социальной справедливости) в угоду создания в стране финансовой спекуляции и культивирования сотен способов личного обогащения посредством воздуха.
      Именно безнаказанность и безответственность породили вопиющую вседозволенность, позволяющую ворам, мошенникам и разным извращенцам ГЛУМИТЬСЯ над честными людьми, которых уже не защищает ни полиция, ни суды, а в некоторых случаях не может обеспечить безопасности ДАЖЕ армия.
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        +6
        Сегодня, 07:35
        Настоящие,по убеждениям ,коммунисты ,никогда не предавали свою партию ,СССР ,советский народ ,социализм ,а вот враги коммунистов ,всегда -и при СССР ,и после захвата ими СССР ,прикидывались и прикидываются теми ,кем им выгодно в данные момент -от коммунистов и их сторонников при Советской власти -до "великих человеколюбцев " в клевете на Советскую власть .
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 07:59
          Цитата: tatra
          Настоящие,по убеждениям ,коммунисты ,никогда не предавали свою партию ,СССР ,советский народ ,социализм ,

          Здравствуйте, уважаемая Ирина!
          Мы с вами (точнее, я с вами) не раз обменивались сообщениями по поводу засилья в предложениях слов: «коммунисты», «враги коммунистов» и «враги народа». От постоянного употребления этих слов начинает болеть голова. Мне всегда хотелось спросить, каких людей из прошлого вы считаете настоящими коммунистами в хорошем понимании этого слова? Лично мне ближе социалистическая фаза построения этого коммунистического общества. Я не приверженец утопий. Фантастику люблю, то не в реальной жизни.
          Цитата: ROSS 42
          Предательство бывшими коммунистами идей и принципов

          Именно здесь я акцентировал внимание на слове «бывшие». По-другому их можно назвать «коммунистами-перевёртышами»...
          * * *
          Настоящий коммунист должен помнить, что жизнь на благо страны, на пользу своему народу и есть главная цель его бытия. А коммунист-руководитель не должен ставить личные блага выше государственных интересов. Не вертеть законом, как дышлом. Не создавать для себя и не поощрять в окружении создание привилегий, отличающих «слуг народа» от его представителей.
          Самое противное, когда эти «псевдо коммунисты», боровшиеся за дело Коммунистической партии, начинаю хаять социалистические принципы, благами которых они пользовались всю жизнь, живя в СССР.
    2. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +7
      Сегодня, 05:28
      Андрей, о чем Вы говорите слова: недостаток и его склонения, отстающий, и.т.д., в современной политической аббревиату́ре являются ругательными, циничными, куда лаконичнее будет: "Не имеющий, аналогов, в мире".
    3. Аркадич Ранг пользователя
      Аркадич
      0
      Сегодня, 06:58
      Однако при любом нормальном подведение итогов в обязательном порядке говориться и об, хотя бы, отдельных имеющихся недостатках

      При нормальном гражданском?
      Какие военные недостатки на широкую публику воюющей страны?
      Конечно, разбираются, но это не для посторонних ушей.
      1. tatra Ранг пользователя
        tatra
        +6
        Сегодня, 07:40
        Да мы никогда не узнаем реальные потери российских военных . Это ж не Великая Отечественная ,потери советского народа в которой враги СССР "обсасывают " десятилетия .
        Они и о всех погибших российских военных в Чеченскую забыли .
  5. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +13
    Сегодня, 05:39
    На недавнем брифинге В. Герасимов раскрыл известные подробности такого плана, а также назвал его результаты. В целом речь идет о полном провале украинской стороны и больших потерях разного рода.

    Начальник Генерального штаба должен отчитываться за действия СВОИХ войск, а не вражеских планах. Но Герасимову наверное удобнее рассказывать про чужих.
  6. Santa Fe Ранг пользователя
    Santa Fe
    +8
    Сегодня, 05:43
    с февраля 2022 г. на Украину было поставлено более 5,2 тыс. боевых бронированных машин, в т.ч. танков разных моделей.

    Так танков сколько?

    Иначе, ставить в один ряд Леопард и хаммер с защитными щитками выглядит желанием приукрасить факты

    Зная правдивость цифр от Конашенкова, в список «бронемашин» походу зачислили вообще все, включая любые авто, грузовики и пикапы
    В нее изначально входили 50 батальонов, 230 танков и ок. 1 тыс. бронемашин; порядка половины задействованной техники – современные иностранные образцы.

    Ага, вот уже цифры пошли. 230 танков из них аж половина современных


    Вот с таким врагом бились целый год, и гордятся этим, что не пришлось отступать

    Чисто для сравнения. Танковая дивизия США до реформы имела по штату 247 основных боевых танков.

    Дивизия прорыва (тяжелая) нового образца будет включать до 300 ОБТ. И еще много всего интересного, о чем украинские оборванцы не имеют даже представления
    1. Аркадич Ранг пользователя
      Аркадич
      -3
      Сегодня, 07:08
      Вы предлагаете Конашенко отвечать за плохую подготовку ВСУ к прорыву?
      украинские оборванцы не имеют даже представления

      Ну вам на ихние сайты надо писать открыть им глаза.
      Ага, вот уже цифры пошли. 230 танков из них аж половина современных
      Вот с таким врагом бились целый год, и гордятся этим, что не пришлось отступать

      Вам же русским по белому написано ИЗНАЧАЛЬНО, на одном направлении.
  7. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 05:48
    Скоро в ВСУ поступят Ф-16... тогда обстрелы кораблей, причалов, складов ЧФ, Крыма и других областей России будут вестись английскими, французскими, американскими, немецкими ракетами на большую глубину...что делать то будем?
    Тут одной Феодосией уже не отделаемся. what
  8. next322 Ранг пользователя
    next322
    +8
    Сегодня, 05:54
    В докладе,отсутствует оценка действий командования ЧФ и ВМФ в СВО , хотя на момент его зачитывания уже было известно об очередном уничтожении БДК
  9. литий17 Ранг пользователя
    литий17
    +7
    Сегодня, 06:04
    Это так сказать для прессы, как там раньше…. Для народа! А вот основное для кормчих нашего государства, действительно, лучше и не знать! Главное что выстояли, а вот как дальше….! Также лучше не загадывать! Если по мне, как то тревожно. И кстати, может я излишне подозрителен, смотрю на ВО появилась группировка дерганых патриотов, минусующих и хамящих, которое администрация как то не трогает? У меня за подобное замечания висят. Активная группа реагирования излишне «умных» сомневающихся?
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:24
      Не поддавайтесь на провокации вот и все. smile
      Я уже по комментам старожилов создал для себя их психологический портрет...а вот новички это тёмные лошадки...не сразу раскусишь их нутро. what
      1. боеприпас Ранг пользователя
        боеприпас
        +1
        Сегодня, 08:50
        Цитата: Леха с Андроида.
        Я уже по комментам старожилов создал для себя их психологический портрет

        winked Старожилам интересно прочитать свои " портреты " .. -)) Жаль , что вы их не будете .. за бесплатно выкладывать lol
    2. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:12
      Таки, что Вам на это сказать, чтобы не сказать, но Вы поняли drinks (так как не вижу смайлика рукопожатие)
  10. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    +11
    Сегодня, 06:33
    Где цифры и статистика. С учетом того. что я живу в России, следовательно меня интересуют цифры по России.
    Вы ещё раскажите про битву при Гавгамеллах. Так там результат заметен, целая империя Ахеменидов исчезла.
  11. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 07:26
    Подведение итогов, а на будущее что? Сколько ещё это все продлиться, есть прогнозы?
  12. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +7
    Сегодня, 07:35
    1. Современная Украина появилась в 1991 не сама, а по Беловежскому договору с Россией.
    2. "Они создали свою оборону и укреп-районы" потому, что Россия 8 лет боролась за выполнение Минских соглашений.
    3. Россия не может защитить свои военные корабли на Чёрном море, а Украина может защитить сотни км железных дорог и мосты.....
    После всего - - пусть докладывают что хотят и кому хотят. Это уже не интересно...
    1. БорзРио Ранг пользователя
      БорзРио
      0
      Сегодня, 09:00
      Вы не адкватны. Не Украина может защитить сотни километров своих железных дорог, а весь Запад, передавший ей свои ПВО, специалистов, средства разведки и поиска целей, разведданные группировки НАТО, свои ЗРК и так далее. Без этого Украина уже года полтора бы как капитулировала и ничего не защитила бы. И второе - Россия не может защитить свои корабли в секторе Крыма, так как вся зона контролируется разведкой соседних стран НАТО. И современные крыл. ракеты поставляют они же Украине. Без них Украина давно бы не могла угрожать ЧФ в его базах. Вы путаете возможности Украины и возможности 55 стран Запада, снабжающая ее всем необходимым.
  13. g0ryachevnn Ранг пользователя
    g0ryachevnn
    +4
    Сегодня, 07:45
    неужели есть ещё люди верящие этой болтовне
  14. anclevalico Ранг пользователя
    anclevalico
    +4
    Сегодня, 07:46
    В общем, всё у нас, как сказал главный, на 99,9! Фото "Новочеркасска" не даст соврать...
  15. Serjy Ранг пользователя
    Serjy
    +4
    Сегодня, 08:01
    Цитата: литий17
    смотрю на ВО появилась группировка дерганых патриотов, минусующих и хамящих, которое администрация как то не трогает?

    Они всегда здесь были. Просто кучкуются, как правило, в соответствующих темах и статьях, где им вольготно.
  16. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    +4
    Сегодня, 08:07
    Для них итоги - флажки на карте, для нас - флаги на кладбищах.
  17. БорзРио Ранг пользователя
    БорзРио
    +3
    Сегодня, 08:52
    Словно статью 60-х годов Известий СССР прочитал... Когда нибудь вся эта брехня выйдет конкретным боком верхушке МО.
  18. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +2
    Сегодня, 09:04
    Цитата: Владимир_2У
    накрытый на земле древний полуразобранный - они оба будут считаться уничтоженными


    вы путаете теплое и мягкое:
    сбитый - да это - уничтоженный, а вот "накрытый" на земле - это только поврежденный - если не сгорел после попадания
    отсюда и враньё про такое количество уничтоженных
    а сколько макетов на земле мы "разнесли в клочья"?
  19. Rand-76
    Rand-76
    0
    Сегодня, 09:17
    На лицо явное военно-техническое отставание от передовых систем Западного ВПК! А по факту уже два года пытаются занять небольшой пригород Донецка!
    Уничтожив пару тройку старых немецких танков без секретной брони и оборудования, российское руководство реально поверило в себя!

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