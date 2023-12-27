Цифры и результаты: Минобороны о ходе Спецоперации в 2023 году
Итоговое тематическое селекторное совещание в министерстве обороны, 26 декабря 2023 г.
Российские вооруженные силы и другие силовые структуры продолжают проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. В связи с окончанием года наше министерство обороны подводит промежуточные итоги Спецоперации, называет достигнутые успехи и приводит важную статистику. В целом речь идет об успешном выполнении поставленных задач и нанесении противнику критического урона.
По официальным данным
Минобороны России ответственно относится к вопросу информирования общественности и освещения проведения Спецоперации. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства ежедневно публикует сводки, содержащие основную информацию с фронта. Кроме того, в этом году появилась и закрепилась практика регулярных сообщений от начальников пресс-служб отдельных направлений. Свою роль в процессах освещения операции играют и СМИ, работающие в зоне боевых действий.
Также проводятся брифинги и заседания с участием руководства ведомства, посвященные наиболее важным вопросам в контексте Спецоперации. Так, 21 декабря в Москве с докладом об итогах деятельности министерства выступил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Он раскрыл общие вопросы текущего военного строительства и подготовки, а также затронул тему боевой работы войск, в т.ч. в рамках защиты Донбасса.
26 декабря состоялось итоговое селекторное совещание руководящего состава Минобороны, в рамках которого выступил министр Сергей Шойгу. Он дополнил ранее раскрытую информацию о подготовке и боевой работе войск, о деятельности оборонной промышленности и т.д. Особое внимание при этом получила текущая Спецоперация на Украине.
Главные события
Министр обороны указал, что главной целью Спецоперации в этом году был срыв широко анонсированного контрнаступления противника. С этой задачей наши вооруженные силы справились. Они создали развитую и эффективную систему укреплений, подготовились к отражению наступления и решительно приняли бой. В результате украинские формирования понесли большие потери, и их боеспособность резко сократилась.
Эффективная боевая работа частей и соединений стала возможной благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса. Он увеличил выпуск необходимой продукции, как уже освоенных, так и совершенно новых образцов. Производство наиболее востребованных изделий за прошедшее время выросло в разы и с запасом обеспечивает нужды армии.
Руководство Минобороны прямо говорит о готовности и возможности продолжения боевых действий для достижения всех прочих целей Спецоперации. При этом, по понятным причинам, точные планы действия, предполагаемые сроки выполнения тех или иных мероприятий и т.д. не раскрываются.
Иностранное участие
Иностранные государства продолжают разными способами поддерживать киевский режим. Наиболее важными в этом контексте являются поставки иностранных вооружений и техники зарубежного образца. Фактически именно за счет них теперь обеспечивается боеспособность украинских формирований.
По данным нашего Минобороны, с февраля 2022 г. на Украину было поставлено более 5,2 тыс. боевых бронированных машин, в т.ч. танков разных моделей. Передано свыше 1,3 тыс. орудий полевой артиллерии и 200 систем залпового огня. ПВО киевского режима усилили 1200 комплексами и установками разных типов. Передано более 100 самолетов и вертолетов, а также 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов.
С прошлого года на Украину присылали разнообразные боеприпасы и средства поражения. В 2023 г. иностранные партнеры удовлетворили желания Киева и выдали ему дальнобойное ракетное вооружение. Великобритания и Франция отгрузили 200 ракет Storm Shadow / SCALP, а из США поступили оперативно-тактические ATACMS. Количество последних российское Минобороны пока не называет.
Организован процесс обучения украинских боевиков за рубежом. К настоящему времени подготовку на иностранных базах с участием инструкторов третьих стран прошло порядка 100 тыс. украинцев.
Сражения и их итоги
Главной целью противника в уходящем году было проведение т.н. контрнаступления. На недавнем брифинге В. Герасимов раскрыл известные подробности такого плана, а также назвал его результаты. В целом речь идет о полном провале украинской стороны и больших потерях разного рода.
В ходе «контрнаступа» киевский режим планировал восстановить доступ к Азовскому морю и лишить Россию сухопутного коридора к Крыму. Согласно замыслу украинского командования, в течение первых 15 сут. наступающая группировка должна была выйти к г. Мелитополь и блокировать его. Затем целями противника становились Мариуполь, побережье Азовского моря и северная часть Крыма.
Решать такие задачи должна была крупная группировка, созданная к началу июня на Запорожском направлении. В нее изначально входили 50 батальонов, 230 танков и ок. 1 тыс. бронемашин; порядка половины задействованной техники – современные иностранные образцы. В дальнейшем группировку увеличили на 30 батальонов с соответствующим ростом численности живой силы и матчасти.
Начатое в июне наступление не справилось с поставленными задачами – противник не смог преодолеть даже тактическую зону обороны российской армии. Отсутствие успехов заставило киевский режим бросать в бой стратегические резервы, приготовленные для развития наступления. Это не привело к изменению ситуации, но увеличило общие потери украинских формирований. По сути, за полгода «контрнаступ» выдохся и провалился.
За это время на всех направлениях Украина потеряла ок. 160 тыс. чел., более 3 тыс. бронемашин, включая 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета. Подготовленная ранее наступательная группировка потеряла свой потенциал и не может решать поставленную задачу.
Большой вклад
В решении боевых и иных задач в ходе Спецоперации участвуют все виды вооруженных сил и рода войск. В зависимости от специализации, разные соединения и части участвуют непосредственно в боевых действиях на переднем крае, работают из тыла, наносят удары по удаленным целям или обеспечивают деятельность других структур.
Основная нагрузка, по понятным причинам, ложится на сухопутные войска. Именно они в начале года обеспечили строительство оборонительных позиций на Запорожском направлении, а затем заняли их и остановили наступление противника. Кроме того, армия успешно продвигается на прочих направлениях и показывает новые успехи. Последним событием такого рода стало освобождение н.п. Марьинка.
В ходе недавнего брифинга начальник Генштаба отметил работу оперативно-тактической и фронтовой авиации. Они работают круглосуточно и в любых погодных условиях осуществляют поиск и поражение наземных целей – мест дислокации живой силы противника, штабов, командных пунктов, складов и т.д. С начала Спецоперации боевые самолеты и вертолеты совершили несколько тысяч боевых вылетов. Особое значение приобрели беспилотные авиационные системы. С их помощью ведется круглосуточное наблюдение за противником, разведка и целеуказание. Также БПЛА берут на себя уничтожение различных объектов.
Большое значение имеет работа противовоздушной обороны. Части ПВО за этот год уничтожили более 6,3 тыс. воздушных целей. Основную их массу, 4,6 тысячи, составили БПЛА разных типов. Успешно осуществляется перехват ракетного вооружения противника. В воздухе уничтожено ок. 100 крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, ок. 90 изделий AGM-88 HARM, 30 оперативно-тактических «Точек-У» и свыше 1,4 тыс. реактивных снарядов систем залпового огня.
Фоновые процессы
Важнейшей особенностью текущей Спецоперации является ограниченное использование войск и ресурсов. Проведение демилитаризации Украины не мешает общим процессам военного строительства и совершенствования наших вооруженных сил в целом. В уходящем году в этом направлении так же были достигнуты заметные успехи. При этом процесс развития вооруженных сил не останавливается, и на будущий год вновь ставятся непростые, но важные задачи.
В соответствии с ранее принятыми планами, в 2023 г. была увеличена численность вооруженных сил. Теперь на службе находится 1,32 млн чел. В этом году, учитывая изменившуюся ситуацию и различные факторы, военное и политическое руководство приняло решение о дополнительном увеличении числа военнослужащих в обозримом будущем. Таким образом, рост армии продолжится.
Изменяется и совершенствуется организационно-штатная структура вооруженных сил, за счет чего они подстраиваются под меняющуюся обстановку в мире и совершенствуются. Так, в этом году в сухопутных войсках появились две новые общевойсковые армии, а также 14 соединений войск обеспечения. Воздушно-космические силы увеличились за счет трех новых соединений.
По понятным причинам, необходимое внимание по-прежнему получают стратегические ядерные силы. В их состав вошел очередной подводный ракетоносец пр. 955А «Борей-А» – «Император Александр III», и приближается к завершению строительство следующих кораблей серии. Не останавливается переход сухопутных соединений РВСН на современные комплексы «Ярс» и «Авангард». Воздушная компонента СЯС усиливается за счет модернизации наличных самолетов и внедрения современных крылатых ракет большой дальности.
Оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою способность к развитию и увеличению темпов производства. Он производит и модернизирует различные изделия и образцы, требуемые группировке войск в Донбассе и новых регионах, а также поставляемые в другие части и соединения. Для удовлетворения возросших нужд армии промышленность в разы или в десятки раз увеличила производство наиболее востребованных изделий.
На недавних мероприятиях руководство Минобороны огласило некоторые результаты деятельности промышленности. Так, за этот год в армию поступило более 1,5 танков и 3 тыс. бронемашин иных классов, новых и модернизированных. ВКС получили 230 самолетов и вертолетов, а также более 20 тыс. БПЛА. Зенитные соединения ВКС получили 80 современных образцов вооружения и техники. Военно-морской флот пополнил свой боевой состав дюжиной новых подлодок и надводных кораблей.
Также наши вооруженные силы продолжают процессы подготовки и обучения. Регулярно проводятся учения разного масштаба, в которых участвуют те или иные соединения всех родов войск и видов сил. При этом, по очевидным причинам, особое внимание уделяется подготовке частей, вскоре отправляющихся в зону проведения Спецоперации.
Несмотря на все попытки коллективного запада изолировать Россию, продолжается военное сотрудничество с зарубежными странами. В этом году наша армия приняла участие в 17 международных учениях, эпизоды которых проходили на суше, в воздухе и на море. Продолжается реализация ряда международных проектов в области безопасности. Особое место в сфере международного сотрудничества занимает военно-технический форум «Армия», в этом году вновь собравший военных и специалистов из десятков дружественных или нейтральных государств.
Предварительные итоги
Таким образом, вооруженные силы России продолжают развиваться и совершенствоваться, улучшая все основные показатели. Параллельно с ними наращивает свои возможности и бьет рекорды производства оборонно-промышленный комплекс. Все эти процессы позволяют повысить общую обороноспособность страны в соответствии с меняющейся международной военно-политической обстановкой, новыми угрозами и т.д.
На фоне общего роста и модернизации, наша армия проводит специальную военную операцию по защите новых регионов и демилитаризации киевского режима. Несмотря на все сложности, она справляется с поставленными задачами и наносит противнику большой урон, постепенно сокращая его боеспособность и потенциал. Кроме того, косвенный ущерб получают иностранные союзники киевского режима. Они отправляют различную матчасть, которая предсказуемо уничтожается в зоне боевых действий или за ее пределами.
Объявленные результаты уходящего 2023 г. выглядят позитивно и показывают, что наши вооруженные силы справляются с поставленными задачами. Демилитаризация и денацификация Украины стала непрерывным, эффективным и ритмичным процессом. При всем этом, темпы проведения Спецоперации остаются умеренными и соответствующими стоящим целям. В целом 2023 г. следует считать успешным, и в следующем году положительные тенденции будут сохраняться.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ
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