Освобождение Марьинки и охват Авдеевки рушат планы натовских инструкторов по захвату ВСУ Донецка и рывку до Ростовской области

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Освобождение Марьинки и охват Авдеевки рушат планы натовских инструкторов по захвату ВСУ Донецка и рывку до Ростовской области

В ходе сегодняшней пресс-конференции главком ВСУ Залужный заявил о том, что если ситуация на фронте не изменится, то в течение двух-трёх месяцев российские войска возьмут под контроль Авдеевку.

При учёте того, что Залужный в отличие от «украинского Рэмбо» Александра Штупуна (спикера ВСУ - того самого - выступающего перед камерой в помещении по полной боевой) признал потерю Марьинки, можно говорить о том, что основная линия для наступления армии Украины на Донецк близка к полному обрушению. Обрушить эту линию может освобождение Авдеевки или же полное блокирование находящегося там украинского контингента с перерезанием всех путей снабжения.



Пока в условиях раскисшего чернозёма единственным путём снабжения для ВСУ в Авдеевке, по сути, остаётся дорога через Орловку. Однако после успехов российской армии в Степовом, с подходом к Очеретинскому транспортному узлу, а также продвижением с юга, этот коридор снабжения становится для противника всё более узким и всё менее безопасным.

С потерей Марьинки линия, которая с 2014 года выстраивалась киевским режимом для нападения на Донецк, уже, что называется, трещит по швам. Добавляют проблем тому же Залужному крупные потери, которые несут резервы ВСУ при попытке добраться до Авдеевки для «ротации». Напомним, что несколько дней назад одна из таких ротаций привела к тому, что украинские войска потеряли 108 человек.

Соответственно, все слова Залужного о том, что он ратует за сохранение личного состава, и что город не главное, ведь потом, мол, Марьинку и Авдеевку можно вернуть, - пустая болтовня. Это отлично понимают и на Западе, ведь там для того и готовили годами (ещё до начала СВО) украинскую армию, чтобы она, используя Авдеевский и Марьинский укреплённые районы в качестве плацдарма совершили «дранг нах остен» - рывок на Донецк с последующим, как они часто сами говорили, выходом к границам Ростовской области, со всеми вытекающими последствиями для жителей Донбасса и примыкающих к Донбассу территорий. Теперь эти укреплённые районы, по сути, уничтожены. План по быстрому захвату Донецка у ВСУ провалился. И провалился он в первую очередь у тех,кто план разрабатывал – у натовских генералов, которые уже начинают винить во всём украинскую армию. Только украинская армия в ответ винит НАТО...
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    33 комментария
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    1. Старк Ранг пользователя
      Старк
      -6
      Вчера, 21:28
      Вешайтесь твари Русские идут методично и по плану !
      1. kromer Ранг пользователя
        kromer
        +26
        Вчера, 21:42
        Цитата: Старк
        Вешайтесь твари Русские идут методично и по плану !


        Хорошее высказывание товарищ политрук. Вопрос в одном, где запятую поставить вы забыли?
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +1
          Вчера, 23:04
          Настоящий политрук всегда знает, где ставить запятые. И - ставит.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          -1
          Вчера, 23:43
          Цитата: kromer
          Вопрос в одном, где запятую поставить вы забыли?

          "Как слышеться так и пишиться" Ну все же поняли...
      2. Комментарий был удален.
      3. Сергей Тишков Ранг пользователя
        Сергей Тишков
        +5
        Вчера, 23:11
        Взгляд из Беларуси.
        Вы собственно чему радуетесь?
        Что два славянских народа мочат друг друга на потеху англосаксам?
        Что уничтожается наследие Союза, создаваемое десятилетиями?
        Зеля, конечно, сволочь редкостная.
        Как впрочем и все их предыдущие товарищи у власти.
        Но Кремль, и созданная им система, несет полную ответственность за эту бойню.
        Вместо стратегии, нацеленной на создание настоящих пророссийских сил в странах, бывшего Союза, формирования у молодежи в этих странах взглядов и потребностей, необходимых России, ваша элита все эти годы просто зарабатывала бабло.
        В результате Запад сделал Украину антиРоссией и на выходе закономерно - война.
        Хоть и грех так говорить, но война пробудила ваше общество, и думаю, что у ваших ребят, вернувшихся с фронта после после победы, и у всех патриотов в стране, будет масса вопросов к государству.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +4
          Вчера, 23:29
          Еще Бжезинский говорил - Пока не оторвем Украину от России мы их не победим.
          Они не просто оторвали, они заставили воевать.
          Я думаю 24 февраля они там шампанское распечатали.
          А что оставалось Кремлю? Минск-2 выполнять никто не хотел. да и затяжной конфликт кремль не планировал, наглосаксы убедили зелю и он отменил переговоры. Они сделали все, что бы эта война не остановилась.
          У патриотов есть всегда масса вопросов.
        2. al3x Ранг пользователя
          al3x
          0
          Вчера, 23:42
          А им пофиг. Мало кто хочет видеть в сложившейся ситуации так же и вину тех, кто в эту же несчастную Украину вбухивал десятилетиями сотни миллиардов и набивал свои карманы с тройной силой, а в итоге профукал у себя на пороге взращивание враждебного голема. Это всё Байден виноват, который у власти, без малого, всего лишь четыре года. Вот такая у этих людей логика. Они лучше поржут, как немощный старик, ни на что не влияющий, с трапа или велосипеда валится. Вот хоть бы один из российских политиков прямо признался, что это так же их просчет и их вина, их близорукость и полное пребывание в прострации последние 33 года. Фиг когда мы такого дождëмся.
        3. Комментарий был удален.
        4. Thumbs
          Thumbs
          -1
          Сегодня, 00:31
          У нас, в Эрефии, как извенстно, идеологии нет. Отсюда вместо народа в нём население с управляющими менеджерами. И кто будет представлять это население, узкоглазые или раскосые желтолицые или афроамериканцы, им, власть имущим без разницы.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Вчера, 21:29
      . И провалился он в первую очередь у тех,кто план разрабатывал – у натовских генералов

      Что вы автор. Этот план разрабатывали украинские генералы со свинными пропитыми мордами... laughing
    3. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +3
      Вчера, 21:33
      У НАТОвских стратегов все хорошо и прекрасно:
      1. Они рисуют купюры
      2. Достают со складов технику.
      3. Дают крохи и технику бесплатным 404.
      4. 404е убивают в каком то количестве нас уже второй год.
      5. 404 никто не считает и сама страна никому не нужна.
      6. Занимается рынок ЕС по сырью, уничтожают конкурентов по сложной технике.


      Что я забыл? Им даже победа 404 не нужна, им нужна движущая и РФ занятая своими проблемами.
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Вчера, 22:26
        Цитата: Zaurbek
        У НАТОвских стратегов все хорошо и прекрасно

        а) Всё хорошо (и то не точно) только у стратегов из США, а у остальных НАТОвских членов из ЕС не особо. При чём, именно по той причине, что хорошо США.
        б) В контексте новости предполагаются таки военные стратеги, а не гражданские политики, которые занимаются рисованием купюр и уничтожением конкурентов.
        1. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +1
          Вчера, 23:31
          Цитата: nik-mazur
          Всё хорошо (и то не точно) только у стратегов из США, а у остальных НАТОвских членов из ЕС не особо

          НАТО это союз который сделан для США. Как говорится проблемы индейцев шерифа не волнуют.
    4. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      +5
      Вчера, 21:36
      основная линия для наступления армии Украины на Донецк близка к полному обрушению.

      Сейчас зима, до осени ещё далеко.
      Не стоит торопиться с победными речами.
      Враг очень силён и настроен на войну, поставки оружия прекращать не собирается, так что проблемы ещё будут.
    5. Сандор Клиган Ранг пользователя
      Сандор Клиган
      +2
      Вчера, 21:41
      хорошо, что никто не требует фото доказательств 108 трупов нациков, что даже странно
      1. kromer Ранг пользователя
        kromer
        +1
        Вчера, 21:47
        Вешайтесь твари Русские идут методично и по плану !


        У ЦИПСО сегодня наверное выходной. Или их на передок всех выгнали, для восполнения штатной численности.
    6. Фьють Фтють
      Фьють Фтють
      -14
      Вчера, 21:49
      А что это дает? Ну это позор а не победа. В начале СВО запад рассуждал возьмут в ближайшее время Киев или нет.
      Сегодня же Россия рассуждает - "Какие мы сильные и славные воины, не дали ВСУ захватить Ростов"
      Этот обсер с Россией на многие лета.
      1. север 2 Ранг пользователя
        север 2
        +2
        Вчера, 22:13
        кто там в своё комментарии думал ,что у ЦИПСО сегодня выходной? Вот один уже тут вылез! Никаких выходных у них..
    7. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Вчера, 21:50
      которые уже начинают винить во всём украинскую армию

      Вообще - нам несказанно повезло, что Запад обмельчал настоящими пакостниками, уровня прошлого века.. Как по мне - самый худший для нас сценарий был бы если Запад тупо отказался поддерживать Цэгабонию в военной сфере сразу после начала СВО. А просто обложил бы одними санкциями. Это привело бы к катастрофическим результатам..

      Ну представьте - быстрый разгром укровермахта, капитуляция, бегство хунты, и? Всё это образование повисло бы на нас! С живыми и в полном составе упоротыми бандерлогами, с населением в 50 млн рыл, искренне считающим что кляты москали оборвали им победный марш в благословенное лоно ЕС и посему просто обязанны сделать им кузяво по меньшей мере не хуже, целой промышленностью, которую без вариантов придётся обеспечивать хлебными заказами и халявным сырьём в ущерб нашей, и так далее и так далее..

      Даже не знаю, как обожаемый гарант выкручивался бы из такой ситуации.. Мне кажется - нонешняя РФ такого бы просто не сдюжила.. Копыта бы отбросила от непомерного груза владения нэзалэжной.. Ибо этих - можно перевоспитать исключительно битиём..
      1. Комментарий был удален.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +4
          Вчера, 22:10
          А вам кажется такое развитие событий при данном варианте не реальным? Можно полюбопытствовать причинами оптимизма?

          Даже сейчас, при значительном уменьшении количества упоротых банделогов и фактическом крахе промышленности Цэгабонии, никто ни разу не сказал ничего осмысленного на тему что же мы собираемся делать дальше. После победы. С оставшимся населением, экономикой, инфраструктурой. И я думаю - потому, что никто этого не знает. Ни как перевоспитывать, ни как типа денацифицировать, ни как обеспечивать, ни откуда взять на всё это деньги. Что уж говорить о ситуации, когда всё осталось бы в целости?

          Вот посмотрите на опыт Германии - почём ей обошлось подчёркиваю добровольное поглощение ГДР? При полном радостном согласии поглощаемых. А тут? Расскажите тогда ваше видение..
          1. БойКот Ранг пользователя
            БойКот
            +1
            Вчера, 22:45
            Вот посмотрите на опыт Германии - почём ей обошлось подчёркиваю добровольное поглощение ГДР?
            сравнение так себе. ГДР была где-то в 2,5 раза меньше по площади и в 3 по населению. Прилично отставала промышленность (Трабант и WV, например) Так что проблемы в интеграции были неслабые. А оставшиеся максимум 20 миллионов украинцев ассимилировать будет попроще, не без проблем, конечно, но решаемо.
      2. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        +2
        Вчера, 22:21
        Цитата: paul3390
        Как по мне - самый худший для нас сценарий был бы если Запад тупо отказался поддерживать Цэгабонию в военной сфере сразу после начала СВО. А просто обложил бы одними санкциями. Это привело бы к катастрофическим результатам..

        Что за чушь вы тут изложили? Быстрая победа над киевским гадюшником с пока ещё не разрушенной до конца украинской экономикой, при должных действиях смогла бы обеспечить куда больший рост экономик обеим странам, создании СП, кучей рабочих мест и т.д и т.п.
        1. tkoh
          tkoh
          +1
          Сегодня, 00:07
          Цитата: kventinasd
          Что за чушь вы тут изложили? Быстрая победа над киевским гадюшником с пока ещё не разрушенной до конца украинской экономикой, при должных действиях смогла бы обеспечить куда больший рост экономик обеим странам, создании СП, кучей рабочих мест и т.д и т.п.

          Не мешайте человеку восторгаться гениальностью Президента и Министра обороны и их хитром плане Победы
      3. Pavlos Melas Ранг пользователя
        Pavlos Melas
        -1
        Вчера, 22:34
        Вообще - нам несказанно повезло, что Запад обмельчал настоящими пакостниками, уровня прошлого века.. Как по мне - самый худший для нас сценарий был бы если Запад тупо отказался поддерживать Цэгабонию в военной сфере сразу после начала СВО. А просто обложил бы одними санкциями. Это привело бы к катастрофическим результатам..

        Опоненты далеко не дураки , санкции это игра в долгую и санкции можно обходить. Сдача западом Украины дала бы возможность российской пропаганде говорить побежденным что западу они не нужны . Теперь значительная часть украинцев побывала в окопах и многие имеют убитых на этой войне . Запад остается весь в белом а вот русские предстают в образе злодеев .Длительность СВО предполагает сжигание мостов РФ и европейских стран . Украина разбитая достается РФ и опять тоже озлобленое только гораздо больше чем в вашем варианте месное население . Так что с пакостниками за лужей все ок .
      4. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        -2
        Вчера, 23:46
        Интересно, кто его восстановит? Кто будет разминировать те районы, где в ближайшие 10-20 лет будут погибать люди. Тот, кто осмелится сеять урожай на полях, полных неразорвавшихся боеприпасов, мин, железа и металлолома. Потому что даже если будет заключено перемирие, рядом с Россией будет страна, пылающая ненавистью и готовая убивать русских, несмотря на перемирие или мир. Иногда трудно найти во всем этом какой-то смысл.
    8. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      -1
      Вчера, 21:51
      я не военный стратег , но по моему мнению ,с двумя -тремя месяцами , за время только которых ВСУ потеряет Авдеевку, Залужный явно тут ещё и оптимист с такими большими сроками..., для взятия армии России Авдеевки .
    9. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +1
      Вчера, 22:00
      Цитата: kromer
      Цитата: Старк
      Вешайтесь твари Русские идут методично и по плану !


      Хорошее высказывание товарищ политрук. Вопрос в одном, где запятую поставить вы забыли?

      Ну Вы и молодЕц ! +++++
    10. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +1
      Вчера, 22:31
      планы натовских инструкторов по захвату ВСУ Донецка и рывку до Ростовской области

      Красноречивое доказательство того, что все планы НАТО без господства авиации в воздухе не стоят "выедённого яйца". Ни какое количество денег и оружия эту проблему не решит.
      1. Scuderia Ранг пользователя
        Scuderia
        0
        Вчера, 22:42
        Доказательство того, что никто этих бредовых планов в НАТО и не строил..
        1. voyaka uh Ранг пользователя
          voyaka uh
          +1
          Вчера, 23:53
          И в украинском Генштабе - тем более.
          Захватить Донецк не проще, чем захватить Харьков.
          Нужна огромная армия.
      2. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        0
        Вчера, 22:45
        да любая армия без авиации далеко не уйдет
    11. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера, 22:44
      всу и нато вместе думают так что пора генералитет всу и нато уничтожать в укрр !
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера, 23:12
      А у украинцев были планы-быстрого захвата Донецка и рывку на Ростов?-забавно
      1. Фьють Фтють
        Фьють Фтють
        0
        Сегодня, 00:04
        Ну часть ВСУ говорила что нужно до Урала идти после российской херсоно-харьковской перегруппировки

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