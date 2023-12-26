Освобождение Марьинки и охват Авдеевки рушат планы натовских инструкторов по захвату ВСУ Донецка и рывку до Ростовской области

В ходе сегодняшней пресс-конференции главком ВСУ Залужный заявил о том, что если ситуация на фронте не изменится, то в течение двух-трёх месяцев российские войска возьмут под контроль Авдеевку.При учёте того, что Залужный в отличие от «украинского Рэмбо» Александра Штупуна (спикера ВСУ - того самого - выступающего перед камерой в помещении по полной боевой) признал потерю Марьинки, можно говорить о том, что основная линия для наступления армии Украины на Донецк близка к полному обрушению. Обрушить эту линию может освобождение Авдеевки или же полное блокирование находящегося там украинского контингента с перерезанием всех путей снабжения.Пока в условиях раскисшего чернозёма единственным путём снабжения для ВСУ в Авдеевке, по сути, остаётся дорога через Орловку. Однако после успехов российской армии в Степовом, с подходом к Очеретинскому транспортному узлу, а также продвижением с юга, этот коридор снабжения становится для противника всё более узким и всё менее безопасным.С потерей Марьинки линия, которая с 2014 года выстраивалась киевским режимом для нападения на Донецк, уже, что называется, трещит по швам. Добавляют проблем тому же Залужному крупные потери, которые несут резервы ВСУ при попытке добраться до Авдеевки для «ротации». Напомним, что несколько дней назад одна из таких ротаций привела к тому, что украинские войска потеряли 108 человек.Соответственно, все слова Залужного о том, что он ратует за сохранение личного состава, и что город не главное, ведь потом, мол, Марьинку и Авдеевку можно вернуть, - пустая болтовня. Это отлично понимают и на Западе, ведь там для того и готовили годами (ещё до начала СВО) украинскую армию, чтобы она, используя Авдеевский и Марьинский укреплённые районы в качестве плацдарма совершили «дранг нах остен» - рывок на Донецк с последующим, как они часто сами говорили, выходом к границам Ростовской области, со всеми вытекающими последствиями для жителей Донбасса и примыкающих к Донбассу территорий. Теперь эти укреплённые районы, по сути, уничтожены. План по быстрому захвату Донецка у ВСУ провалился. И провалился он в первую очередь у тех,кто план разрабатывал – у натовских генералов, которые уже начинают винить во всём украинскую армию. Только украинская армия в ответ винит НАТО...