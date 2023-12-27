Украинские военные сетуют, что после потери Марьинки стало сложно сосредоточиться на одном направлении обороны

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Украинские военные сетуют, что после потери Марьинки стало сложно сосредоточиться на одном направлении обороны

После освобождения Марьинки складывается ситуация, при которой российские войска проводят рейды относительно небольшими силами сразу на нескольких направлениях.

Одно из таких направлений – Георгиевка, к улице Центральная которой осуществлено небольшое продвижение с выходом западнее Марьинской плотины.



Второе направление – юго-западнее Марьинки, в обход Георгиевки, с возможным вектором на Курахово.

Третье направление – населённый пункт Победа, находящийся на автомобильной дороге в сторону Угледара. Там же российские Вооружённые силы ведут боевые действия за село Новомихайловка.

Украинские военные в пабликах пишут о том, что, потеряв Марьинку, «стало затруднительно сосредоточиться на одном направлении обороны, так как русские атакуют волнами как минимум на трёх участках».

Переброска украинским командованием очередных резервов идёт в направлении Максимильяновки и Георгиевки, а также в направлении села Победа. Это относительно малые группы, которые последние километры пути вынуждены преодолевать пешком по раскисшим полям, чтобы выйти на позиции. Безусловно, раскисший чернозём снижает темпы продвижение и российской армии. Однако на данный момент у ВС РФ преимущество в том, что есть возможность оперативно искать наиболее слабые звенья обороны противника в районе Марьинки, пока тот не успевает перегруппироваться.
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    3 комментария
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    1. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      +7
      Сегодня, 07:07
      Вот и не "сосредотачивайтесь".., и "ваще"...пора уже впадать в отчаянье.
    2. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 07:15
      потеряв Марьинку, «стало затруднительно сосредоточиться на одном направлении обороны, так как русские атакуют волнами как минимум на трёх участках».
      "....это было начало и приближением конца....."(Пьеха) request
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:23
      «стало затруднительно сосредоточиться на одном направлении обороны, так как русские атакуют волнами как минимум на трёх участках»
      А вам кто-то обещал давать возможность сосредотачиваться? С жалобами к НАТО, которое вами рулит и разрабатывает планы.

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