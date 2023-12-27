Новый бикалиберный комплекс РСЗО «Возрождение» разработан для российских войск

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Новый бикалиберный комплекс РСЗО «Возрождение» разработан для российских войск

Российские войска в ближайшее время получат на вооружение новую бикалиберную универсальную РСЗО, способную производить как дистанционное минирование, так и наносить удары реактивными снарядами. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Российские конструкторы разработали новый комплекс на основе системы дистанционного минирования "Земледелие", установив на машину унифицированный транспортно-пусковой контейнер. Новый комплекс способен минировать местность с помощью реактивных снарядов калибра 140 мм, а также работать в качестве РСЗО, поражая цели боеприпасами калибра 220 мм. При этом он может использовать боеприпасы как от РСЗО "Ураган", так и от тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и т.д. Другие подробности пока не раскрываются. Комплекс получил название "Возрождение".



Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО

- приводит РИА Новости слова Чемезова.

Работы над новой системой идут несколько месяцев, при этом комплекс "Возрождение" практически готов. В Ростехе планируют запустить его в серийное производство уже во второй половине следующего года.

Провели испытания, которые подтвердили правильность такого пути. Разработка очень актуальная. В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию

- добавил Чемезов.
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    13 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 07:06
      Шутники у нас с названиями " Земледелие" ," Возрождение" ! laughing А " Сенокос" и " Страда" будут?Можно конечно и " Путину" замутить. bully
      1. Панкрат25 Ранг пользователя
        Панкрат25
        +3
        Сегодня, 07:10
        Сенокос" и " Страда" будут?

        Это уже что то ближе к средствам массового поражения, это уже следующий этап, для европы.
      2. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +3
        Сегодня, 07:35
        Для "укропов" сенокос самое то good ...
    2. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +6
      Сегодня, 07:09
      В Ростехе планируют запустить его в серийное производство уже во второй половине следующего года.
      В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию
      belay Это одно и тоже? recourse
      1. Попандос Ранг пользователя
        Попандос
        -2
        Сегодня, 07:19
        Это одно и тоже?

        Да конечно, у этих эффективных всегда правая рука не знает что делает левая.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:20
      он может использовать боеприпасы как от РСЗО "Ураган", так и от тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и т.д.
      Возрождение "Урагана", Солнцепека" и "Земледелия" в одном комплексе. "Всеядность" РСЗО в боевых условиях только на пользу.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:27
      Универсальное - специализированное, у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки...
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:27
      Универсальное - специализированное, у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки...
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:44
      Пусть теперь на минах скачут wink
    7. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +1
      Сегодня, 07:58
      В прежние времена само существование или факт разработки нового вооружения являлся государственной тайной. Этот же режим сохраняется и на предприятиях. Все строго. А потом выходит под новый год такой дед Чемезов, достает свое помело и начинает выдавать все, о чем ему доложили помощники: про новую рсзо, про новый БПЛА. Неправильно это как то. Первыми должны узнавать офицеры и солдаты из расчетов и батарей нового вооружения. А после них вражина.
      Представьте себе 1941 год, вылезает на трибуну Молотов или Каганович и начинает вещать про Катюшу? Бредятина, правда?
      1. Михаил Маслов Ранг пользователя
        Михаил Маслов
        +2
        Сегодня, 08:05
        Полностью с вами согласен.Анонсы должны быть на фронте в бою,а не из уст представителей завода.Вот когда испытают,доделают,тогда хвалитесь.И еще в статье (размещена на ВО)про "Ураган",указывали оснятии в будующем этой системы с вооружения именно из-за снарядов калибра 220мм,а тут всплывает этот снаряд.
        1. Canecat Ранг пользователя
          Canecat
          +1
          Сегодня, 08:32
          Цитата: Михаил Маслов
          Анонсы должны быть на фронте в бою,а не из уст представителей завода

          Знаете... это те вещи, про которые можно рассказывать. Почему? Хотя бы потому, что это надо нам, находящимся в тылу... а на фронте... на фронте они однозначно нужны, но это будет как с Терминатором... машина есть, а концепция не продумана... а врагу будет глубоко нас-рать, что ему там прилетело, пакет Града или пакет Возраждения...
    8. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      0
      Сегодня, 08:12
      Хе-хе... Я знаю ребят в Киеве, которым это очень не понравится...))

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