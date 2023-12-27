Новый бикалиберный комплекс РСЗО «Возрождение» разработан для российских войск
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Российские войска в ближайшее время получат на вооружение новую бикалиберную универсальную РСЗО, способную производить как дистанционное минирование, так и наносить удары реактивными снарядами. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Российские конструкторы разработали новый комплекс на основе системы дистанционного минирования "Земледелие", установив на машину унифицированный транспортно-пусковой контейнер. Новый комплекс способен минировать местность с помощью реактивных снарядов калибра 140 мм, а также работать в качестве РСЗО, поражая цели боеприпасами калибра 220 мм. При этом он может использовать боеприпасы как от РСЗО "Ураган", так и от тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и т.д. Другие подробности пока не раскрываются. Комплекс получил название "Возрождение".
Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО
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