Новый бикалиберный комплекс РСЗО «Возрождение» разработан для российских войск

Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО

Провели испытания, которые подтвердили правильность такого пути. Разработка очень актуальная. В первом полугодии 2024 года эти машины пойдут в серию