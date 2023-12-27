Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

Такие сигналы нам посылают в первую очередь США и Германия. Там примерно так нашим властям говорят: сейчас не претендуйте на приглашение в НАТО.

«Печальную весть» для Украины принёс бывший посол этой страны в США Валерий Чалый. Касается эта «весть» того, что Украину в НАТО не ждут, несмотря на то, что будущее членство в Североатлантическом военном блоке киевский режим прописал даже в изменённой конституции. Пока не ждут.Экс-посол Украины Валерий Чалый заявил, что Запад посылает чёткие сигналы Киеву о том, что расширять НАТО за счёт Украины Запад сейчас не планирует. Такую информацию украинский дипломат озвучил в эфире одного из центральных телеканалов Украины.По словам Чалого, на Западе призывают украинские власти отказаться от курса на вступление в НАТО.Чалый:По словам экс-посла Украины в США, «на данный момент шансы на то, чтобы Украина стала членом НАТО, минимальны».Эти заявления Чалого вполне можно считать передачей информации от Запада не столько украинцам (они Запад волнуют «постольку поскольку»), сколько Москве. Через Чалого Соединённые Штаты Америки пытаются объявить, что принятие Украины в альянс на данный момент не рассматривают. Это ещё и попытка убедить российского президента в необходимости «заморозки» вооружённого конфликта по имеющейся линии соприкосновения.И здесь ключевое слово от Чалого – «сейчас». Получается, что Украину в НАТО не ждут сегодня, то есть пока она сама воюет. Но вполне могут принять «завтра», когда боевые действия сойдут на нет и когда появится возможность разместить на Украине крупные натовские контингенты.