Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

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Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы о неготовности сейчас принять Украину в НАТО

«Печальную весть» для Украины принёс бывший посол этой страны в США Валерий Чалый. Касается эта «весть» того, что Украину в НАТО не ждут, несмотря на то, что будущее членство в Североатлантическом военном блоке киевский режим прописал даже в изменённой конституции. Пока не ждут.

Экс-посол Украины Валерий Чалый заявил, что Запад посылает чёткие сигналы Киеву о том, что расширять НАТО за счёт Украины Запад сейчас не планирует. Такую информацию украинский дипломат озвучил в эфире одного из центральных телеканалов Украины.
По словам Чалого, на Западе призывают украинские власти отказаться от курса на вступление в НАТО.



Чалый:

Такие сигналы нам посылают в первую очередь США и Германия. Там примерно так нашим властям говорят: сейчас не претендуйте на приглашение в НАТО.

По словам экс-посла Украины в США, «на данный момент шансы на то, чтобы Украина стала членом НАТО, минимальны».

Эти заявления Чалого вполне можно считать передачей информации от Запада не столько украинцам (они Запад волнуют «постольку поскольку»), сколько Москве. Через Чалого Соединённые Штаты Америки пытаются объявить, что принятие Украины в альянс на данный момент не рассматривают. Это ещё и попытка убедить российского президента в необходимости «заморозки» вооружённого конфликта по имеющейся линии соприкосновения.
И здесь ключевое слово от Чалого – «сейчас». Получается, что Украину в НАТО не ждут сегодня, то есть пока она сама воюет. Но вполне могут принять «завтра», когда боевые действия сойдут на нет и когда появится возможность разместить на Украине крупные натовские контингенты.
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    17 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 07:18
      Такие сигналы нам посылают в первую очередь США и Германия. Там примерно так нашим властям говорят: сейчас не претендуйте на приглашение в НАТО.
      recourse А у вас приемник сигналов сломался или вы его выключили специально, чтобы не огорчаться? feel
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 07:36
        «на данный момент шансы на то, чтобы Украина стала членом НАТО, минимальны».

        А зачем нужна украина в нато ? Они как-лы это инструмент , воюет нато с Россией чужими руками оставаясь как бы не при делах, а главная задача ослабление России тем не менее идёт.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 07:21
      « Украину в НАТО не ждут, несмотря на то, что будущее членство в Североатлантическом военном блоке киевский режим прописал даже в изменённой конституции» —

      ***
      — Надо привлечь НАТО к ответу за нарушение украинской конституции ...
      ***
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:25
      Кто у нас ответственный по сигналам - Песков и Захарова? Думаю что они ответят: Сигнал не принят,плохое прохождение.Повторить!Забыл как делается запрос при радиобменеобмене ( азбукой Морзе)на повтор,но зато помню все сигналы как обматерить из трёх букв ( мальца зашифрованые,например три З)
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        0
        Сегодня, 08:53
        Нет, там как у Высоцкого: "сигнал посылаем - вы что это там, а нас посылают обратно..."
    4. Комментарий был удален.
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 07:28
      на данный момент шансы на то, чтобы Украина стала членом НАТО, минимальны»

      Одна из причин начала СВО, это внеблоковый статус Украины. Получается, что на данный момент задача решена? request
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:29
      Экс-посол Украины в США: Запад посылает сигналы, что сейчас не готов принять Украину в НАТО
      . Ведь что занимательно, прикольно со всякими "сигналами"!!!
      Есть они, нет, тот кому надо слышит их когда хочет и интерпритирует, как ему надо... fool
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:33
      «Печальную весть» для Украины принёс бывший посол этой страны в США Валерий Чалый
      НАТО опять скрывается за горизонтом
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:56
        Цитата: rotmistr60
        НАТО опять скрывается за горизонтом

        В НАТО приглашают, не галушки с салом жрать, а воевать за англосаксов. Воевать не хотите, не будет вам ни сала, ни галушек и тем более НАТО.
    8. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 07:37
      Писать надо было в конституции не членство в НАТО а сразу что они штат США, тогда НАТО им бы ещё платило.
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:47
      Украина для НАТО одноразовый инструмент, наподобие туалетной бумаги, подтерся и выкинул. Какое им ещё НАТО? wink
    10. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -2
      Сегодня, 07:50
      NATO в любом случае не в пролёте(фины подтвердят), с Украиной(и нетолько)вопрос времени. Россию неплохо потресли (убыль населения и увеличение инвалидов). Так что..они от затеяного не отказываются
      И здесь ключевое слово от Чалого – «сейчас». Получается, что Украину в НАТО не ждут сегодня, то есть пока она сама воюет. Но вполне могут принять «завтра», когда боевые действия сойдут на нет и когда появится возможность разместить на Украине крупные натовские контингенты.

      Путин их человек, и хорошо его знают.
      Поэтому , когда Путин продлит своё правление - они совместно решат начатое.
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:51
      По словам экс-посла Украины в США, «на данный момент шансы на то, чтобы Украина стала членом НАТО, минимальны».

      А зачем нужна Украина в НАТО, моб резерв закончился, воевать не кому. Такие в НАТО не нужны.
    12. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 07:56
      Кто ж примет в банду такую позорную шайку, которая везде обос... оплошала. К тому же хуторская элита не ровня хозяйской.
    13. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 08:08
      Вся эта Украина, для ЕС как сельская свинья- ее откармливают, чешут за ушком. Но в конце- концов пустят на мясо и поделят.
    14. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 08:39
      Да у тебя же мама - педагог
      Да у тебя же папа - пианист
      Да у тебя же все наоборот
      Какой ты нафиг натист?
    15. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 09:19
      Чалый:

      Такие сигналы нам посылают в первую очередь США и Германия. Там примерно так нашим властям говорят: сейчас не претендуйте на приглашение в НАТО.

      НАТО не готово ? Это пока не готово ВПК стран НАТО ,к прямому конфликту с русскими. А как только подтянут производство у НАТО есть Польша,такая же дурная на голову

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