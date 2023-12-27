Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой

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Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой

Представители сербских властей, комментируя беспорядки, устроенные прозападной партией «Сербия против насилия», проигравшей на выборах, говорят о том, что заявления оппозиционеров о нарушениях изначально стали делаться ещё до проведения самих выборов. В частности, на это обратил внимание председатель сербского парламента Владимир Орлич.

По словам Орлича, в партии «Сербия против насилия» ещё в начале октября заявили, что они «предполагают ряд нарушений на парламентских выборах в стране».



Владимир Орлич:

Если они думают, что смогут снова жечь и грабить, и надеются на это, пусть им будет ясно, что мы не позволим им этого сделать. Не сделают этого и их иностранные товарищи, включая двух австрийцев, которые впоследствии, после того как покинули Сербию, начали делать оскорбительные комментарии по поводу наших выборов.

Председатель Скупщины (название сербского парламента – прим. «ВО») подчеркнул, что выступающие на акциях протеста вбили себе в голову, что якобы именно они являются сербской элитой.

Орлич:

Они считают, что они вправе диктовать другим, как и какие вопросы нужно решать, вплоть до вопросов жизни и смерти.

Напомним, что после проведения выборов по Сербии прокатилась волна протестов, которые на Западе назвали «демократическими». В ходе протестов сторонники прозападной партии «Сербия без насилия» атаковали здание парламента, осуществляли нападения на сотрудников полиции. Несколько полицейских поступили в больницы Белграда с переломами, полученным в результате ударов металлическими предметами.
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    20 комментариев
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    1. maxxavto Ранг пользователя
      maxxavto
      +1
      Сегодня, 07:48
      ни где не написано о задержаниях, плохо читал наверно
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +5
        Сегодня, 07:58
        Цветных переворотов нет только в тех странах, где отсутствует посольство США. В самих США за подобное до 900 лет тюрьмы.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:48
      « Участники протестов вбили себе в голову, что они являются элитой» —

      ***
      — Наши "протестанты - релоканты" о себе того же мнения ...
      ***
    3. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +4
      Сегодня, 07:51
      На Украине прокатило, в Беларуси - нет, на очереди Сербия.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 08:30
        На Украине прокатило, в Беларуси - нет, на очереди Сербия.

        Вы забыли в Казахстане почти получилось. Если бы не вовремя введённые объединённые силы ОДКБ пылал бы Казахстан.
    4. Дес Ранг пользователя
      Дес
      +4
      Сегодня, 08:00
      Любое государство обязано себя защищать. Штурм Капитолия в США и как они вычислили всех. И всех привлекают - образец. По мне так подобный штурм гос.учреждения - попытка гос.переворота.
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 08:07
      Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой

      Это бывает. Поза «ласточка» на полу в течении нескольких часов (иногда, даже мокрые штаны) возвращают эту «элиту» в исходное состояние «быдла».
      Элитой общества являются люди, чья деятельность востребована волей большинства, выражением которой является всенародный референдум - честное, открытое голосование при помощи бюллетеней.
      1. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        +1
        Сегодня, 09:09
        Цитата: ROSS 42
        Элитой общества являются люди, чья деятельность востребована волей большинства

        Это в теории...
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:14
          Цитата: Doccor18
          Это в теории...

          Затем люди и живут, чтобы практика соответствовала выбранным критериям, а не подгонялась под «хотелки» дорвавшихся до власти негодяев.
    6. михаил3 Ранг пользователя
      михаил3
      +4
      Сегодня, 08:10
      Американское посольство мобилизовано. Причем явно во всех странах, где оно есть. Демократам сейчас жизненно необходимо доказать, что они чего то стоят. Так как до сего дня результаты откровенно катастрофические. Думаю, сербские протестующие против всего плохого буквально напичканы долларами. И все остальное обеспечение, снаряжение без счету. И американские специалисты повсюду. Сербским спецслужбам предстоит жесткая схватка. Если выстоят - получат огромный авторитет и... огромные трофеи)
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:15
      Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой
      . Набор стандартных лозунгом кричалок... "мы здесь власть", "мы за все хорошее, против всего плохого" и прочее, прочее.
      Если ущербным умом, в этом можно убедить/развести как лохов, то ребят ушлых, "елитку, владетелей умов", просто покупают сразу или ловят на обещание будущих ништяков...
      Стандартная практика.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:23
      Они считают, что они вправе диктовать другим, как и какие вопросы нужно решать, вплоть до вопросов жизни и смерти.
      Так же считали оппозиционеры и в др. странах где состоялись или провалились "цветные революции". А возьмите российскую либеральною оппозицию - куда не ткни кругом истина в последней инстанции, высокомерие и завышенная самооценка. Поэтому, как почувствовали, что становится горячо, так сразу побежали к англосаксам и в Европу. Теперь от туда наставляют на "путь истинный" "лапотную" Россию.
    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 08:27
      либеройдная пОгань продажная..*навальнисты* местные..жестче нужно действовать Вчичу..этих выродков в Сербии как и у нас..%5...то бишь..МЕНЬШИНСТВО.
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Дес
      Любое государство обязано себя защищать. Штурм Капитолия в США и как они вычислили всех. И всех привлекают - образец. По мне так подобный штурм гос.учреждения - попытка гос.переворота.

      нужно Вучичу сейчас по чаще озвучивать это с экранов.
    11. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +2
      Сегодня, 08:33
      Участники протестов из организации Сербия без насилия устроили погром. Как иронично. Пока показательно жестоко не будут с такими расправляется, амеры будут продолжать использовать эту тему с протестантами. Чего стеснятся то,демократия мертва,право тоже.
    12. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      +1
      Сегодня, 08:35
      Нормально у них так в Европах- "партия против насилия" громит парламент, из "фонда мира" оружие закупают. Прям агнцы божие...
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 09:13
        Цитата: Старый_геолог
        Нормально у них так в Европах- "партия против насилия" громит парламент, из "фонда мира" оружие закупают. Прям агнцы божие...

        "1984" в реальности am
    13. Biff
      Biff
      -1
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Normann
      На Украине прокатило, в Беларуси - нет, на очереди Сербия.

      В Украине сошлись интересы востока и запада и Россия здесь походу тактически переигрывает запад, но вот стратегически всё ещё туманно...
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:04
      Вот вам результат ,когда у тебя в стране находятся разнообразные западные НКО .Если играть по таким правилам ,то я бы действовал симметрично.Вы нам НКО и мы вам НКО .НО на такие штуки запад не идет ,они понимают силу этой практически подпольной организации
    15. Divigor
      Divigor
      0
      Сегодня, 09:06
      Выступления серьезные-то там?Или так, три калеки и два бандита?

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