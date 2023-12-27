Председатель парламента Сербии: участники протестов вбили себе в голову, что они являются сербской элитой

Если они думают, что смогут снова жечь и грабить, и надеются на это, пусть им будет ясно, что мы не позволим им этого сделать. Не сделают этого и их иностранные товарищи, включая двух австрийцев, которые впоследствии, после того как покинули Сербию, начали делать оскорбительные комментарии по поводу наших выборов.

Они считают, что они вправе диктовать другим, как и какие вопросы нужно решать, вплоть до вопросов жизни и смерти.

Представители сербских властей, комментируя беспорядки, устроенные прозападной партией «Сербия против насилия», проигравшей на выборах, говорят о том, что заявления оппозиционеров о нарушениях изначально стали делаться ещё до проведения самих выборов. В частности, на это обратил внимание председатель сербского парламента Владимир Орлич.По словам Орлича, в партии «Сербия против насилия» ещё в начале октября заявили, что они «предполагают ряд нарушений на парламентских выборах в стране».Владимир Орлич:Председатель Скупщины (название сербского парламента – прим. «ВО») подчеркнул, что выступающие на акциях протеста вбили себе в голову, что якобы именно они являются сербской элитой.Орлич:Напомним, что после проведения выборов по Сербии прокатилась волна протестов, которые на Западе назвали «демократическими». В ходе протестов сторонники прозападной партии «Сербия без насилия» атаковали здание парламента, осуществляли нападения на сотрудников полиции. Несколько полицейских поступили в больницы Белграда с переломами, полученным в результате ударов металлическими предметами.