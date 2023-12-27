Глава «Ростеха» Чемезов: Новый беспилотник для военных «Суперкам» пойдёт в войска в двух вариантах

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Глава «Ростеха» Чемезов: Новый беспилотник для военных «Суперкам» пойдёт в войска в двух вариантах

Фото иллюстрационное


Российские войска в зоне СВО в скором времени получат новый барражирующий боеприпас, способный действовать в условиях работы системы РЭБ противника. На данный момент он находится на этапе испытаний. Об этом рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.



Специалисты госкорпорации разработали новый беспилотник, получивший название "Суперкам". Дрон разрабатывается сразу в двух вариантах, в войска будет поставляться в версии разведывательного и дрона-камикадзе. Подробности разработки не раскрываются, но подчеркивается, что данный БПЛА способен работать в условиях радиоэлектронного подавления, поскольку имеет высокую степень защиты от РЭБ. Как заявил Чемезов, подавить "Суперкам" очень сложно.

На сегодняшний день новый дрон в версии барражирующего боеприпаса находится на этапе испытаний, по разведывательной версии информации нет, но можно предположить, что разработка идет параллельно.

На текущей момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики

- приводит РИА Новости слова Чемезова.

Хотя пока никакой информации нет, с большой долей вероятности, разработкой нового беспилотника занимается ГК "Беспилотные системы", уже выпускающие линейку беспилотников как самолетного, так и квадрокоптерного вида под наименованием Supercam для гражданских организаций.
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    13 комментариев
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    1. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +4
      Сегодня, 08:14
      высокую степень защиты от РЭБ
      Если решили самую сложную проблему, то будем надеятся, что и другие задачи снижения возможностей обнаружения будут выполнены. Главное что бы новый БПЛА имел надежную систему самолеквидации, что бы даже теоретически новые разработки не могли попасть в лаборатории НАТО.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 09:03
        Чтоб они там со смеху не померли?
      2. ник7 Ранг пользователя
        ник7
        0
        Сегодня, 09:15
        Если решили самую сложную проблему

        Проблему ещё не решили так как пишут что-

        в скором времени получат новый[b][/b]


        Т.е получат когда-то потом в будущем. Может получат а может не получат. Одно известно что не сегодня дронов нет.
        Вы похоже жертва ЕГЭ не понимаете разницу между будущем временем и настоящим.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      -2
      Сегодня, 08:19
      Глава «Ростеха» Чемезов: Новый беспилотник для военных «Суперкам» пойдёт в войска в двух вариантах

      Так мог бы сказать его создатель и рабочие, которые буду его собирать.
      Ваши планы просто не интересны. С некоторых пор людей начинают радовать и брать за душу глаголы прошедшего времени: пошёл, налажен выпуск, приступили к серийному производству...
      Вам же за ваш «непосильный рабский труд» не платят облигациями с погашением в 2036 году?
      Может быть поэтому, доказывая свою неуёмную деятельность вы выбираете такие формулировки:
      На данный момент он находится на этапе испытаний.
      1. mann Ранг пользователя
        mann
        0
        Сегодня, 08:46
        Не пойму,что вас так возмутило? Что за мелочные придирки к словам?
        Главное не слова,а дела! Давайте порадуемся за наших инженеров-разработчиков good
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 08:54
          Цитата: mann
          Давайте порадуемся за наших инженеров-разработчиков

          Я всегда радуюсь за результаты работы российских (и не только) инженеров и разработчиков. Особую радость и оптимизм вызывают недюжинный ум создателей новых разработок в любой области.
          Никто не может мне запретить относиться с презрением к тем, кто всё время кричит: «Мы пахали!», держа при этом холёные ручки в карманах.
          Ваше право ценить о производстве по его руководителю. Чубайс вам в руку!
          * * *
          Есть такая поговорка: Слово не воробей - вылетит, не поймаешь.
          А говорунов в стране с избытком...Рабочих рук сегодня не хватает и на умные головы дефицит...
        2. ник7 Ранг пользователя
          ник7
          0
          Сегодня, 09:18
          Главное не слова,а дела

          Нет дел а есть обещание, а пообещать можно и осла научить говорить.
    3. Апис1962 Ранг пользователя
      Апис1962
      +7
      Сегодня, 08:31
      Вместо того, что бы за бюджетные деньги строить туристические кластеры в Кронштадте, нужно было запускать производство беспилотных летательных аппаратов разведывательных и ударных. А мы открываем тусовочные центры.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +4
      Сегодня, 08:32
      Я бы честно говоря наказал бы главу Ростеха и за одно Генштаб весь поголовно ,с министром во главе.
      Это сколько жизней пацанов можно было спасти ,если бы подготовились заранее .Проанализировали ту же войну в Карабахе , заложили производства сразу ,а не когда война идет второй год
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 08:42
        Я бы честно говоря наказал бы главу Ростеха и за одно Генштаб весь поголовно ,с министром во главе.

        Этому мешает глобальная круговая порука между всеми присосавшимися к бюджетной сиське. Не может банда грабителей наказывать сама себя за грабёж, потому что он является основной целью её создания.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 09:05
        Цитата: APASUS
        Я бы честно говоря наказал бы главу Ростеха и за одно Генштаб весь поголовно ,с министром во главе.

        Вы уже подали заявку на участие в выборах президента РФ? lol
        Главу Ростеха-то за что? Он всего-то с 2007 года на должность посажен. На грузинской войне он не был. В Сирии не замечен. Даже Указа о присвоении ему Героя России никто не видел...
        (Может быть, это традиция такая - присваивать Героя РФ за невидимые заслуги? Помнится в КГБ была такая привычка - делать всё незаметно)...
        Последние два года наметилась активность в производстве...И то, если взять поштучное производство, возникнет масса вопросов...
    5. Magic Archer Ранг пользователя
      Magic Archer
      +3
      Сегодня, 08:36
      Пора уже делать шаг вперед! Когда появятся дроны , умеющие наводиться на источник помех!? Умеющие искать РЛС!? Чтобы не заявляли про господство в воздухе, украинцы периодически сбивают наши самолёты! Надо делать выводы!
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 09:08
      Оказывается не генералы а ген директоры готовятся к прошлой войне.
      А к сво чемезов уже готов, к концу 2 г?

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