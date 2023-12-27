Глава «Ростеха» Чемезов: Новый беспилотник для военных «Суперкам» пойдёт в войска в двух вариантах
Российские войска в зоне СВО в скором времени получат новый барражирующий боеприпас, способный действовать в условиях работы системы РЭБ противника. На данный момент он находится на этапе испытаний. Об этом рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Специалисты госкорпорации разработали новый беспилотник, получивший название "Суперкам". Дрон разрабатывается сразу в двух вариантах, в войска будет поставляться в версии разведывательного и дрона-камикадзе. Подробности разработки не раскрываются, но подчеркивается, что данный БПЛА способен работать в условиях радиоэлектронного подавления, поскольку имеет высокую степень защиты от РЭБ. Как заявил Чемезов, подавить "Суперкам" очень сложно.
На сегодняшний день новый дрон в версии барражирующего боеприпаса находится на этапе испытаний, по разведывательной версии информации нет, но можно предположить, что разработка идет параллельно.
- приводит РИА Новости слова Чемезова.
Хотя пока никакой информации нет, с большой долей вероятности, разработкой нового беспилотника занимается ГК "Беспилотные системы", уже выпускающие линейку беспилотников как самолетного, так и квадрокоптерного вида под наименованием Supercam для гражданских организаций.
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