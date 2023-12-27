Глава «Ростеха» Чемезов: Новый беспилотник для военных «Суперкам» пойдёт в войска в двух вариантах

На текущей момент в контуре "Ростеха" создается еще один беспилотный летательный аппарат серии "Суперкам". Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики

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