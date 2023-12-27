Российская ПВО пресекла очередную попытку атаки украинских беспилотников на российские регионы
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Вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку нанести удары по объектам на территории "старых" российских регионов. Как сообщает пресс-служба Минобороны, противовоздушная оборона ВС России перехватила два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями.
Российская ПВО в течение ночи перехватила два украинских беспилотника, пытавшихся прорваться на территорию российских регионов. Один дрон сбит над Белгородской областью, второй над Ростовской. Подробности военные традиционно не приводят, лишь отмечают, что попытка пресечена, ущерб не нанесен.
В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей
- говорится в сообщении.
В Белгородской области сбитый беспилотник никак не комментируют, ПВО работает практически каждую ночь. Скорей всего, упавший дрон никакого ущерба не нанес. В Ростовской области перехват украинского беспилотника подтвердили, но о возможном ущербе и пострадавших информации пока нет.
Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются
- написал в своем ТГ-канале глава региона Василий Голубев.
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