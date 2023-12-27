Российская ПВО пресекла очередную попытку атаки украинских беспилотников на российские регионы

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Российская ПВО пресекла очередную попытку атаки украинских беспилотников на российские регионы

Вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку нанести удары по объектам на территории "старых" российских регионов. Как сообщает пресс-служба Минобороны, противовоздушная оборона ВС России перехватила два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями.

Российская ПВО в течение ночи перехватила два украинских беспилотника, пытавшихся прорваться на территорию российских регионов. Один дрон сбит над Белгородской областью, второй над Ростовской. Подробности военные традиционно не приводят, лишь отмечают, что попытка пресечена, ущерб не нанесен.



В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БпЛА уничтожены над территориями Белгородской и Ростовской областей

- говорится в сообщении.

В Белгородской области сбитый беспилотник никак не комментируют, ПВО работает практически каждую ночь. Скорей всего, упавший дрон никакого ущерба не нанес. В Ростовской области перехват украинского беспилотника подтвердили, но о возможном ущербе и пострадавших информации пока нет.

Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются

- написал в своем ТГ-канале глава региона Василий Голубев.
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    10 комментариев
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    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 08:42
      Что то всуки активизировались на фоне того что вещают наши СМИ . Каждый день их БПЛА атакуют наши регионы а вчера Феодосию атаковали и БДК потопили. Где ответка ?
      1. леонидыч Ранг пользователя
        леонидыч
        0
        Сегодня, 08:55
        Они сейчас засядут в глухую оборону и будут долбить нас диверсиями, различными БПЛА и крылатыми ракетами. За зиму нагребут ещё людей и посадят их в оборону, технику и боеприпасы им подкинут. Туговато нам придётся. Да и ответки у нас что то не очень мощные. А хотелось бы по полной и по Банковой и по МО и остальным силовым структурам.
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 09:13
          Да и ответки у нас что то не очень мощные.

          Что правда то правда с ответкой у нас что то не то. Да тут не ответка нужна а простите меня за выражение террор что бы как- лы 100 раз подумали прежде что то сделать против России.
    2. Alien From Ранг пользователя
      Alien From
      +1
      Сегодня, 09:05
      Ребята конечно молодцы, и техника отличная, но КАКИМ образом прилетает нам, да ещё и с гигантскими последствиями мне не понять.....ЕСЛИ все есть ....или опять врут? request
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 09:15
        ЕСЛИ все есть ....или опять врут?

        Есть но не в таких объёмах и говорят не всегда правду.
      2. Курильщик Ранг пользователя
        Курильщик
        0
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Alien From
        но КАКИМ образом прилетает нам, да ещё и с гигантскими последствиями мне не понять.

        Странно, что Вам не понять.... Спутниковая группировка НАТО, стратегические БПЛА НАТО постоянно висят на границах, аналитические центры рассматривают и анализируют каждую вошь у вас за воротником.. - что не понятно то? Перегрузили ПВО и бахнули НАТОвскими ракетами - что может быть не понятного? Тут надо НАТОвские спутники и БПЛА сносить, но много ли "не понятливых" готовы в окопы ? Вот в чем вопрос...
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 09:23
          "но много ли "не понятливых" готовы в окопы ? "
          А "понимающие" уже все там?
          1. Курильщик Ранг пользователя
            Курильщик
            0
            Сегодня, 09:26
            Если намекаете на меня, то мы были, вернулись недавно... А Вы все за клавой сидите?
        2. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          0
          Сегодня, 09:26
          Вот именно в окопах против спутников, о чём Вам и речь!
    3. SUKRAM Ранг пользователя
      SUKRAM
      0
      Сегодня, 09:22
      ive said this lots of time, just got lots of -s
      the brits and the rest will not stop, they are akin to the ..terminator.. will not stop,cannot be reasoned with,
      the only way to stop this is to take all of ukelele land so that the missiles, drones will have too long a distance to travel
      even then, they will start from neighboring countries there 2 just joined nato right on the borders
      a really massive wake up call is needed to the sponsors of thee,s attacks

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