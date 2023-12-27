Показаны кадры работы боевой машины аппаратной связи МП-2ИМ в зоне проведения спецоперации
Качественная связь между воюющими подразделениями играет важнейшую роль на фронте. Для обеспечения связи в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ используют, в том числе, и боевые машины аппаратной связи МП-2ИМ.
Данная машина аппаратной связи была создана на базе бронетранспортера, что позволяет ей работать в любых условиях, в непосредственной близости от зоны боевых действий. С помощью данной машины подразделения ВС РФ обеспечивают устойчивую связь на фронте. Машины стоят друг за другом в единой цепи, на расстоянии в несколько десятков километров, а сигнал поступает на сотни километров.
Еще одна важная особенность машины – повышенная проходимость. Так как машина функционирует на базе бронетранспортера, она проедет везде. Обычно машины разворачиваются в лесополосе и приступают к работе. Экипаж проводит развертывание антенных полей и проводных линий, настраивает оборудование для обеспечения работы закрытых каналов связи.
На кадрах мы видим, как работает машина аппаратной связи. Отдельно хочется отметить мастерство и мужество российских военных связистов. Они эффективно выполняют поставленные задачи, хотя противник ведет регулярные артиллерийские и минометные обстрелы российских позиций. Но связисты делают свое дело, невзирая на риски, и обеспечивают качественной связью остальные подразделения российских войск, участвующих в проведении специальной военной операции.
Характеристики данной машины связи выглядят следующим образом: она может обеспечивать до 7 направлений связи, дальность работы составляет от 20 до 40 километров. Развертывание систем связи происходит за 20 минут, а экипаж боевой машины на базе БТР-80, насчитывает четыре человека.
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