Financial Times: В Евросоюзе рассматривают запасной план помощи Украине на 20 млрд евро

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Financial Times: В Евросоюзе рассматривают запасной план помощи Украине на 20 млрд евро

В «гуманном» Европейском союзе продолжают искать пути финансирования Украины, чтобы она могла продолжать воевать против России.

После того как Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 50 миллиардов евро по долгосрочному плану, власти Евросоюза ищут обходные пути.



По данным британского издания Financial Times, в Брюсселе обсуждают запасной план, который предусматривает выделение Киеву около 20 миллиардов евро.



Издание отмечает, что схема обхода позиции Венгрии в вопросе финансирования Украины похожа на ту, что применялась во время пандемии COVID-19 несколько лет назад. Тогда Брюссель принял краткосрочные программы для поддержки стран-членов, в рамках которых им было выделено почти 100 миллиардов евро.

Напомним, что на декабрьском саммите стран Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства Виктор Орбан наложил вето на план ЕС по долгосрочному финансированию Украины на 50 млрд евро. Венгрия тогда стала единственной страной ЕС выступившая против этого решения.

По словам Орбана, вопрос по финансированию Украины будет, очевидно, вновь поднят уже в 2024 году на следующем саммите ЕС.

С самого начала украинского конфликта премьер-министр Венгрии, несмотря на всё давление Брюсселя, проводит независимую политику в отношении Украины и России.
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8 комментариев
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  1. Тикси-3 Ранг пользователя
    Тикси-3
    +3
    Сегодня, 08:50
    запад с остервенением кормит укровермахт, эта война будет идти еще не один год.....
  2. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +2
    Сегодня, 08:57
    Если примут закулисное решение - грош цена их декларируемым ценностям, картинка "цветущего сада" будет с запахом фекалий.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:01
    в Брюсселе обсуждают запасной план, который предусматривает выделение Киеву около 20 миллиардов евро.
    У чиновников ЕС голова болит не о благополучии союза, а как быстрее и качественнее помочь продолжению конфликта на украине. Посовещавшись примут план, манипулируя формулировкой предназначения выделяемых денег и разойдутся довольные собой до следующей сходки по этому важному для них вопросу. Уже давно ни кто даже не пытается скрыть того, что главная цель - "победа" над Россией, а даже гордится своим участием в этом.
  4. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -3
    Сегодня, 09:04
    Наши эфективные облизываются еа такие бюджет ы.
    Припасть к 10-20 млрд ойро-мечта любого алигарха.
    Прокрутить фарш и в бермуды скинуть
    Ан нет. Только свои жидкие почвы эксплуатировать. И экспорт в эфиопию. Не бель гию.
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:05
    Чинуши опытные, обходные пути завсегда найдут...
    А так, брюссельская бюрократия живёт... не сама по себе, у них есть один, конкретный хозяин и он не в гейропах обитает.
  6. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    0
    Сегодня, 09:09
    Без западной помощи Украина прекратит существование, заокеанские хозяева это прекрасно понимают, вот и напрягают Европу.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:11
    «В Евросоюзе рассматривают запасной план помощи Украине» —

    ***
    — Хотят Орбана опять кофем накачать ...
    ***
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:15
    Стоит обратить внимание на принимаемые решения . Это официальные деньги ,а сколько Украина получает через закрытые фонды ,организации типа ЦРУ и прочие прокладки .
    Конечно никто не хочет признавать свое поражение и по этому я думаю что войну можно закончить ,только взяв Киев. Хотя предполагаю что взяв Одессу результат был бы аналогичным

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