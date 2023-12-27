Financial Times: В Евросоюзе рассматривают запасной план помощи Украине на 20 млрд евро

В «гуманном» Европейском союзе продолжают искать пути финансирования Украины, чтобы она могла продолжать воевать против России.После того как Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 50 миллиардов евро по долгосрочному плану, власти Евросоюза ищут обходные пути.По данным британского издания Financial Times, в Брюсселе обсуждают запасной план, который предусматривает выделение Киеву около 20 миллиардов евро.Издание отмечает, что схема обхода позиции Венгрии в вопросе финансирования Украины похожа на ту, что применялась во время пандемии COVID-19 несколько лет назад. Тогда Брюссель принял краткосрочные программы для поддержки стран-членов, в рамках которых им было выделено почти 100 миллиардов евро.Напомним, что на декабрьском саммите стран Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства Виктор Орбан наложил вето на план ЕС по долгосрочному финансированию Украины на 50 млрд евро. Венгрия тогда стала единственной страной ЕС выступившая против этого решения.По словам Орбана, вопрос по финансированию Украины будет, очевидно, вновь поднят уже в 2024 году на следующем саммите ЕС.С самого начала украинского конфликта премьер-министр Венгрии, несмотря на всё давление Брюсселя, проводит независимую политику в отношении Украины и России.

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