Российские дроны уничтожили несколько лодок ВСУ при попытке противника перебросить резервы под Крынки

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Российские дроны уничтожили несколько лодок ВСУ при попытке противника перебросить резервы под Крынки

Херсонское направление остается относительно спокойным на фоне остальных, но и здесь идут ожесточенные бои на островах в русле Днепра, а также в районе села Крынки, где морская пехота ВСУ сумела создать плацдарм, удерживая его уже довольно длительное время, несмотря на большие потери.

По данным американской разведки, на Херсонском направлении практически по всей линии боевого соприкосновения идут позиционные бои, включая Крынки. Американцы отмечают, что уже довольно длительное время никакого продвижения нет ни со стороны ВСУ, ни со стороны российской армии, однако это не так, российские войска постепенно сжимают кольцо, бои уже давно идут в самом селе.



По данным наших ресурсов, в последние дни в районе Крынок очень активно работает артиллерия, причем с обеих сторон. Наши бьют по самому селу, где в подвалах укрываются остатки украинских морпехов, не желающих оставлять плацдарм, несмотря на очень большие потери. Украинская артиллерия бьет по нашей, используя преимущество более высокого правого берега. Сегодня ночью ВСУ предприняли очередную попытку перебросить резервы в Крынки, чем воспользовались операторы наших БПЛА, уничтожив несколько лодок вместе с десантом, точных данных по количеству нет. Также противник предпринял попытку эвакуации раненых, о результатах неизвестно.


Судя по радиоперехватам, на у солдат противника упаднические настроения, идут разговоры о "предательстве" и о том, что их "тут бросили". По последним данным, среди украинцев практически не осталось морпехов, в качестве резервов перебрасывают бойцов из теробороны.

Ранее заявлялось, что отступления с плацдарма в Крынках не будет, хотя никакой пользы в военном смысле от него нет. Нужен он только для медийного эффекта, чтобы позволить Зеленскому заявлять о "победах".
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    18 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -5
      Сегодня, 13:08
      Они наш БДК "Новочеркасск" потопили, а мы несколько лодок... Мне одному кажется, что это как-то несоизмеримо... ??? Может наконец то раздолбаем "Банковую" и здание "Рады", чтобы хотя бы европейские политики в Киев как к себе домой не катались... Кстати, в самом начале СВО они дружно сбежали из Киева, а сейчас так же дружно вернулись...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -6
        Сегодня, 13:12
        Мы «играем» в «СВО»,
        А они воюют с нами ...
        Пора в это баловство
        Прекращать играть с врагами.
        Если биться то всерьёз,
        Применяя всё что можно,
        Чтобы не стоял вопрос –
        Больно бить, аль осторожно...???
        Чтобы враг наш никогда
        Не грозил стране войною,
        Врагам нужно иногда
        Бить по морде всею «зброей»!!!
      2. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        0
        Сегодня, 14:55
        Lev_Russia
        (Лев), видите ли Лев, этот островок смерти выгоден ИМ , для медийной победы, НАМ для перемалывания ИХ живой силы.
      3. Грица Ранг пользователя
        Грица
        +1
        Сегодня, 15:29
        Цитата: Lev_Russia
        Может наконец то раздолбаем "Банковую" и здание "Рады", чтобы хотя бы европейские политики в Киев как к себе домой не катались...

        Никогда на такие методы не пойдут наши трусливые руками водители. Даже если весь Черноморский флот утопят. Причем, что удивительно, топит этот флот страна, которая совсем не имеет собственного флота.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -4
      Сегодня, 13:14
      Меняется гляжу риторика написания статьи. Раньше было моветоном говорить про плацдарм под Кринками,уккрякалки заминусовывали,но от этого всуки из данного населённого пункта не драпали!Вывод-нужно говорить и писать только правду!
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 15:26
        И писать её грамотно! laughing Но так писать дано не только лишь всем!
    3. СтарыйДон Ранг пользователя
      СтарыйДон
      -8
      Сегодня, 13:14
      Молодцы! А они уничтожили БДК. БДК Карл!!!
      1. IGOR GORDEEV Ранг пользователя
        IGOR GORDEEV
        +2
        Сегодня, 13:18
        Цитата: СтарыйДон
        Молодцы! А они уничтожили БДК. БДК Карл!!!

        Вы про "они" имели ввиду НАТО?
        Их ракеты, их наведение и может много чего ещё.
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          +1
          Сегодня, 15:31
          Цитата: IGOR GORDEEV
          Вы про "они" имели ввиду НАТО?
          Их ракеты, их наведение и может много чего ещё.

          Ну коль пошли такие сравнения, то мы тогда вообще не уничтожили на одной резиновой лодки НАТО,
    4. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 13:21
      хотя никакой пользы в военном смысле от него нет.


      Дураками командование ВСУ трудно назвать... Значит есть резон. А вот какой?
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 13:40
        Так предложите свою версию,если "командование ВСУк такое умное". Уже кучу разных предположений писали только на этом сайте,и умнее(по мне),что это пиар акция,которая как раз была произведена к "какомутам?" Райштайму, многие не видят.А вообще всё руководство xохляндии очень "умное",развязать в стране сначала гражданскую войну и после довести до войны с Россией,при том что Россию устраивает просто нейтральный статус,это от "величайших умов" всё
    5. Игнатий555 Ранг пользователя
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 13:23
      Помню еще в 90-ых на военной кафедре нас учили, что в современном бою, артиллерии не дадут выстрелить дважды, поскольку атакующий ее танк мгновенно пеленгует место пуска снаряда артиллерии и тут же туда посылает ответный выстрел. Почему сейчас, 30 лет спустя нельзя поразить арту врага не понятно. Может потому, что у нас не война, а СВО и мы еще по-настоящему не начали ?
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:28
      уничтожив несколько лодок вместе с десантом... среди украинцев практически не осталось морпехов, в качестве резервов перебрасывают бойцов из теробороны
      Суицидники, иначе не охарактеризуешь. Когда же у самих морпехов и спецназа терпение закончится добровольно, а главное без видимой пользы погибать? Зато прекрасно хищным рыбам в Днепре, подкормка постоянная только успевай нагуливай жирок.
      1. Роман_ Ранг пользователя
        Роман_
        -2
        Сегодня, 13:38
        Читайте внимательно
        Наши бьют по самому селу, где укрываются морпехи. Украинская артиллерия бьет по нашей артиллерии.

        Мы топим резиновые лодки, они не резиновые и не лодки...

        Там нет нормального укрытия - выжечь всё, но не жгут...
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          0
          Сегодня, 15:36
          Цитата: Роман_
          Там нет нормального укрытия - выжечь всё, но не жгут...

          Есть два варианта
          1. У нас не хватает силенок и возможности жечь.
          2. Нам выгодно и удобно их там класть пачками.
      2. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +5
        Сегодня, 13:39
        Там особая рыба уже самозародилась
      3. Ghost1 Ранг пользователя
        Ghost1
        0
        Сегодня, 13:49
        А вы уверены что у них всё так плохо? Я вот не знаю, думаю и вы тоже не знаете там обстановку(а статьи разные там могут много что писать не точно)
      4. Макс-Москва Ранг пользователя
        Макс-Москва
        +2
        Сегодня, 13:52
        "Зато прекрасно хищным рыбам в Днепре, подкормка постоянная только успевай нагуливай жирок."
        Не знаю как в Днепре, но всоединяющейся с ним Конке рыба по утрам плещется аж . Сегодня с утра наши Крынки раскатывали очень-очень прилично

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