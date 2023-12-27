Российские дроны уничтожили несколько лодок ВСУ при попытке противника перебросить резервы под Крынки

Херсонское направление остается относительно спокойным на фоне остальных, но и здесь идут ожесточенные бои на островах в русле Днепра, а также в районе села Крынки, где морская пехота ВСУ сумела создать плацдарм, удерживая его уже довольно длительное время, несмотря на большие потери.По данным американской разведки, на Херсонском направлении практически по всей линии боевого соприкосновения идут позиционные бои, включая Крынки. Американцы отмечают, что уже довольно длительное время никакого продвижения нет ни со стороны ВСУ, ни со стороны российской армии, однако это не так, российские войска постепенно сжимают кольцо, бои уже давно идут в самом селе.По данным наших ресурсов, в последние дни в районе Крынок очень активно работает артиллерия, причем с обеих сторон. Наши бьют по самому селу, где в подвалах укрываются остатки украинских морпехов, не желающих оставлять плацдарм, несмотря на очень большие потери. Украинская артиллерия бьет по нашей, используя преимущество более высокого правого берега. Сегодня ночью ВСУ предприняли очередную попытку перебросить резервы в Крынки, чем воспользовались операторы наших БПЛА, уничтожив несколько лодок вместе с десантом, точных данных по количеству нет. Также противник предпринял попытку эвакуации раненых, о результатах неизвестно.Судя по радиоперехватам, на у солдат противника упаднические настроения, идут разговоры о "предательстве" и о том, что их "тут бросили". По последним данным, среди украинцев практически не осталось морпехов, в качестве резервов перебрасывают бойцов из теробороны.Ранее заявлялось, что отступления с плацдарма в Крынках не будет, хотя никакой пользы в военном смысле от него нет. Нужен он только для медийного эффекта, чтобы позволить Зеленскому заявлять о "победах".