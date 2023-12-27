«Под ёлочку»: Российские ВКС получили заключительную в этом году партию истребителей Су-57

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«Под ёлочку»: Российские ВКС получили заключительную в этом году партию истребителей Су-57

Российские ВКС получили очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, построенных в рамках государственного оборонного заказа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал военным заключительную в этом году партию истребителей Су-57, как говорится, "под елочку". Сколько самолетов в партии не раскрывается, в ОАК подчеркивают, что производственная программа этого года закрыта, поставлены все самолеты, предусмотренные контрактом. Касается это как Су-57, так и Су-35С. Отмечается, что самолеты собраны на новой поточной линии, построенной на авиазаводе в условиях роста объемов серийного выпуска. Предыдущая партия истребителей Су-57 была передана военным в конце сентября.



Сегодня идет обновление производства. Уже в 2024 году будет введен в строй ряд объектов в рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития ОПК для серийного выпуска самолета Су-57

- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля".

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    56 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +5
      Сегодня, 13:07
      Сколько самолетов в партии не раскрывается

      Вот правильно написали, а то щас ЦЕПСОшники и им подобные критиканы начнут: - "А сколько поставили", "а уже вчера надо" и так далее типа "у амеров F-35 массово", "кто виноват в малой серии фамилии и имена подать и сразу расстрелять".
      1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
        vovochkarzhevsky
        -18
        Сегодня, 13:23
        Вот правильно написали, а то щас ЦЕПСОшники и им подобные критиканы начнут: - "А сколько поставили", "а уже вчера надо" и так далее типа "у амеров F-35 массово", "кто виноват в малой серии фамилии и имена подать и сразу расстрелять".


        Вот вы сами всё и рассказали, партия насколько мала, что называть сколько штук стыдно.
        А по предложенным вами мерами по исправлению, ничего против не имею. lol
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          +6
          Сегодня, 14:22
          Стыдно попрошайничать у всего мира с протянутой рукой.
        2. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 16:04
          О ! Вот и понеслось оно по трубам ! Ау, ципса, вас же "за километр" видно, хватит уже ныть ! Хозяину уже настолько не до вас, что методичка мхом покрылась, а сами ни ни "шаг вправо-шаг влево - расстрел" ?
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        -10
        Сегодня, 13:25
        А ведь вопросы разумные
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          +6
          Сегодня, 13:28
          Цитата: alexoff
          А ведь вопросы разумные

          Ум и разум разные вещи.
          1. zenion Ранг пользователя
            zenion
            +2
            Сегодня, 14:19
            Irokez. Если есть разум, то должен быть дваум и триум и так далее. Матьиматеку никто не отменял.
        2. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
          vovochkarzhevsky
          -7
          Сегодня, 13:41
          А ведь вопросы разумные


          Это вы пытаетесь ольгинским что-то доказать?
          1. Стирбьорн Ранг пользователя
            Стирбьорн
            +4
            Сегодня, 13:49
            Цитата: vovochkarzhevsky
            Это вы пытаетесь ольгинским что-то доказать?
            ВО - поле битвы между ольгинскими и цпсошными?! lol
            1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
              vovochkarzhevsky
              +3
              Сегодня, 14:34
              ВО - поле битвы между ольгинскими и цпсошными?!


              Нет, сюда и нормальные люди заглядывают. feel
        3. bk316 Ранг пользователя
          bk316
          +4
          Сегодня, 14:09
          А что, оттого что я не знаю кому и сколько, это отменяет существование самого факта откатов?

          А что здесь разумного?
          Наоборот вопрос АБСОЛЮТНО не разумный.

          Ну предположим 2 или 4 или 8 разница аж в 4 раза. А что это дает вопрошающему?
          8 это много или мало?
          А сколько нужно?
          А сколько уже в строю?
          А какие подразделения из них сформированы?

          То есть что бы этот вопрос стал разумным а не пустозвонским надо сначала задать эти вышеперечисленные вопросы. Но вопрошающий их не задал. Либо знает ответы либо не догадался.
          В первом случае (знает ответы) должен знать и партию. Но ведь глупо вопрошать о том что знаешь.
          Во втором случае (не догадался) я уже объяснил - глупо потому что ответ ничего не дает.

          ДОКАЗАНО.


          А для действительно интересующихся. В начале 24 года будет сформирован первый полк из 57. Это 24 самолета. Все техника поставлена. Дальше действительно гуглится легко.


          Кстати из того что сказал Чемезов следует что далее будет выпускаться полк в год. Как обычно делим пополам и получаем 3 полка в 27 году. В общем так и планировалось.
          1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
            vovochkarzhevsky
            -1
            Сегодня, 14:37
            А что здесь разумного?
            Наоборот вопрос АБСОЛЮТНО не разумный.

            Ну предположим 2 или 4 или 8 разница аж в 4 раза. А что это дает вопрошающему?
            8 это много или мало?
            А сколько нужно?
            А сколько уже в строю?
            А какие подразделения из них сформированы?

            То есть что бы этот вопрос стал разумным а не пустозвонским надо сначала задать эти вышеперечисленные вопросы. Но вопрошающий их не задал. Либо знает ответы либо не догадался.
            В первом случае (знает ответы) должен знать и партию. Но ведь глупо вопрошать о том что знаешь.
            Во втором случае (не догадался) я уже объяснил - глупо потому что ответ ничего не дает.

            ДОКАЗАНО.


            А для действительно интересующихся. В начале 24 года будет сформирован первый полк из 57. Это 24 самолета. Все техника поставлена. Дальше действительно гуглится легко.


            Кстати из того что сказал Чемезов следует что далее будет выпускаться полк в год. Как обычно делим пополам и получаем 3 полка в 27 году. В общем так и планировалось.



            Единственное что вы доказали, это то что сами являетесь пустозвоном.
            Ибо реальность такова, Херсон уже больше года под оккупацией.
      3. akropin Ранг пользователя
        akropin
        +2
        Сегодня, 14:50
        Ну вроде как из прессы было и раньше известно, что 22 самолета до конца 24-го года.https://aif.ru/society/army/kak_rossiya_narastit_vypusk_istrebiteley_pyatogo_pokoleniya_su-57
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 13:10
      Вроде в следующем году он должен идти с новым двигателем. Да и планы по количеству закупленных пора бы менять,ибо 78 машин будет мало!Сотни три более-менее хватит.
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +2
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Бережливый
        ибо 78 машин будет мало!Сотни три более-менее хватит.

        Вот мне интересно почему у нас партиями вооружение заказывают, с Су-35 так было, с подлодками Ясень итд, заказали контракт, исполнили, новый заключают, таким образом авиазавод и смежники в подвешенном состоянии и не знают будут заказы или нет, вон в США вроде сразу контракт на 2400 F-35 заключили. Если МО изначально имеет большую потребность зачем цедить небольшими контрактами по 20 самолётов? Или там с бюджетными отчислениями это как связано, что нельзя сразу на большое число контракт заключать?
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Сегодня, 13:25
          Так у нас все так работают, разве что росатом имеет длинные контракты. Инфляция и политическая турбулентность руководящих лиц не позволяет предсказать долгие заказы. Пелла вон с МО судится, так как те хотели в ценах 2013 года получить, а строились корабли долго и цены на всё выросли
        2. bk316 Ранг пользователя
          bk316
          +1
          Сегодня, 13:58
          Или там с бюджетными отчислениями это как связано, что нельзя сразу на большое число контракт заключать?

          Насколько я понимаю бюджет у нас на 3 года верстается. А раньше вообще на год. Вот и бьют контракты на части.
        3. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          0
          Сегодня, 15:42
          Вот мне интересно почему у нас партиями вооружение заказывают


          Правильный подход. В пределах одной партии изделия одинаковы. Один пакет документации, технологий и поставщиков итд. Если есть примеры обратного, то это скорее минус.
      2. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +4
        Сегодня, 13:22
        Да что уж там...тыщу минимум, yes надо их делать как ваши недовольные комментарии по 10 в день wink
        1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
          Лт. запаса ВВС
          0
          Сегодня, 13:24
          Цитата: Попуас
          Да что уж там...тыщу минимум, надо их делать как ваши недовольные комментарии по 10 в день

          У меня вопрос, а не недовольство.
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            0
            Сегодня, 15:19
            Я свой коментарий бережливому адресовывал... hi
      3. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
        vovochkarzhevsky
        -9
        Сегодня, 13:24
        Вроде в следующем году он должен идти с новым двигателем. Да и планы по количеству закупленных пора бы менять,ибо 78 машин будет мало!Сотни три более-менее хватит.


        Ну вы и сказанули. Так же денег на откаты не хватит.
        1. Трус Ранг пользователя
          Трус
          +6
          Сегодня, 13:29
          Так же денег на откаты не хватит.

          Беситесь, что не в теме?
          1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
            vovochkarzhevsky
            -2
            Сегодня, 13:44
            Беситесь, что не в теме?


            Да в том-то и дело что в теме.Секрет-то, полишинеля. Если всего машин около 22 штук, то нетрудно предположить что за партия. Что и бесит таких как вы.
            1. Трус Ранг пользователя
              Трус
              +2
              Сегодня, 13:46
              То есть вы знаете «кто, сколько, кому», но правоохранительным органам не сообщаете. А комментариями на ВО типа совесть пытаетесь заглушить?
              1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
                vovochkarzhevsky
                -2
                Сегодня, 13:52
                То есть вы знаете «кто, сколько, кому», но правоохранительным органам не сообщаете. А комментариями на ВО типа совесть пытаетесь заглушить?


                А что, оттого что я не знаю кому и сколько, это отменяет существование самого факта откатов? lol
                1. Трус Ранг пользователя
                  Трус
                  +3
                  Сегодня, 13:59
                  То есть не знаете, но распространяете недостоверную, лживую информацию. Попросту говоря занимаетесь распространением слухов и провокаторством, либо по заданию, либо, как я написал ранее от обиды, что не в теме.
                  П.С. Смех в разговоре говорит о слабости вашей позиции. Приём манипулирования: «Смотри, как я отношусь к тебе. Ты вызываешь у меня смех». Жалкая и заезженная попытка вывести собеседника из себя.
                  1. Обычный Ранг пользователя
                    Обычный
                    +3
                    Сегодня, 14:27
                    Блестяще разложенный на атомы анализ! Жму вам руку.
                  2. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
                    vovochkarzhevsky
                    -3
                    Сегодня, 14:41
                    То есть не знаете, но распространяете недостоверную, лживую информацию. Попросту говоря занимаетесь распространением слухов и провокаторством, либо по заданию, либо, как я написал ранее от обиды, что не в теме.
                    П.С. Смех в разговоре говорит о слабости вашей позиции. Приём манипулирования: «Смотри, как я отношусь к тебе. Ты вызываешь у меня смех». Жалкая и заезженная попытка вывести собеседника из себя.


                    Вы бы пар через уши выпустили, а то диван прожжёте. lol
                    Или сможете опровергнуть, что Су-57 больше чем 22? Так флаг в руки.
                    1. Трус Ранг пользователя
                      Трус
                      +3
                      Сегодня, 15:00
                      Опять смешки, петросянковские шуточки и увод разговора в сторону. Что ж, как вам уже написали, вы БАЛАБОЛ! Хотя лично я уверен, что вы провокатор на з/п.
                    2. Обычный Ранг пользователя
                      Обычный
                      0
                      Сегодня, 15:24
                      Вам никто и ничего не должен опровергать. Камрад вам уже написал что следовало и, ваш способ и манера вести диалог, камрадом точно описана.
                      Вы вышли с претензией к заметке, а значит вам следовало бы опровергнуть, либо что-то доказать, коль скоро вы позиционируете себя в этой "ветке" осведомленным человеком.
                      А когда нечего сказать, в такой момент пытаются обесценить другого так называемым "юмором". Флаги, прапоры и прочие атрибуты можете по своему усмотрению применить не по назначению, например - древко. Когда людям нечего сказать в ответ, они начинают "обобщать", а не приводить конкретные данные. Попробуйте со мной в этом поупражняться если охочи до этого.
                2. bk316 Ранг пользователя
                  bk316
                  +3
                  Сегодня, 14:00
                  А что, оттого что я не знаю кому и сколько, это отменяет существование самого факта откатов?

                  Это делает вас балаболом. Впрочем вы и без откатов такой.
                  1. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
                    vovochkarzhevsky
                    -2
                    Сегодня, 14:43
                    Это делает вас балаболом. Впрочем вы и без откатов такой.


                    Как говорят на востоке, когда хотят кого-то оскорбить, называют собственные пороки. lol
                    1. Трус Ранг пользователя
                      Трус
                      +4
                      Сегодня, 15:05
                      А ещё на востоке говорят: "У лживого человека, даже если он здоров телом, разум все равно погиб. В обществе он всем неприятен".
                      Прям про вас.
      4. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Бережливый
        Да и планы по количеству закупленных пора бы менять, ибо 78 машин будет мало! Сотни три более-менее хватит.

        Планы можно будет и поменять, когда пойдёт в серию «Изделие 30». Кроме того, на подходе идёт Су-75...Как покажут себя эти машины и не станут ли они предпочтительней для внутреннего потребления (наряду с экспортом).
        Перспектива иметь два варианта самолётов пятого поколения весьма заманчива. А, если двигатель будет один и тот же (экспортный вариант я не рассматриваю)?
        Вы знаете, тут пару дней назад вышла статья про Су-57. Там F-22 и рядом не валялся. А F-35 в сравнении с Су-75 - анахронизм и по стоимости в три раза дороже...
        * * *
        У нас есть шанс увидеть работу новых эскадрилий в СВО. Задачи предстоят большие...
    3. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
      Ratmir_Ryazan
      -6
      Сегодня, 13:26
      Что толку от новых партий Су-57 если мы их не применяем в СВО или так применяем, что не видно ни их не результатов их применения, они никак не приближают победу, но денег ушло на эти самолёты просто горы?!

      А теперь представьте, что на эти сотни миллиардов рублей, что по тратили на Су-57 купили и поставили бы в армию:
      - тепловизоры;
      - квадрокоптера и ФПВ-дроны;
      - рации с шифрованием;
      - УАЗы (Буханки и Пикапы).

      А ещё можно было бы поставить нашей пехоте ручные гранатомёты, револьверного типа, которые сейчас нужны как воздух.

      Может пора не просто деньги тратить на армию, а делать это с умом и давать армии то, что реально нужно и что реально помогает побеждать и не заниматься показухой?!

      Вот война пришла, Ростех где новые танки, где новые БМП, где новый БТР, где новая САУ? Чем вы там занимаетесь? Почему мы гибнем из-за того, что у противника арта бьёт дальше, связь у них лучше, ПТУРы совершеннее?! Что толку от Ростеха и Чемезова если мы воюем советским оружием, а блиндажи строем как наши деды подручными средствами из подручных средств?!

      Ростех бесполезная компания под бездарным руководством.
      1. Victor19 Ранг пользователя
        Victor19
        +2
        Сегодня, 13:37
        Правильно. "А то трамвай, трамвай им подавай. А вона на ешака сел и поехал".
      2. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +5
        Сегодня, 13:38
        Что толку от новых партий Су-57 если мы их не применяем в СВО или так применяем, что не видно ни их не результатов их применения

        Вот оно поколение постправды. Не запостил не было.
      3. JD1979 Ранг пользователя
        JD1979
        +11
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Может пора не просто деньги тратить на армию, а делать это с умом и давать армии то, что реально нужно и что реально помогает побеждать и не заниматься показухой?!

        А потом прилетят самолеты другой армии и раскатают вашу армию тонким слоем с вашими полезными штучками. А тебе дадут рогатку, и полетишь ты махая чем-нибудь показывать чудеса на виражах и сбивать самолеты противника или нести в зубах ФАБы.
        А если серьезно. Чушь не пишите. А сходите посмотрите документалки про 1941 год, где наглядно объясняют, что происходит с армией, когда у нее нет авиации.
      4. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        +6
        Сегодня, 13:40
        А когда столкнемся с врагом, на вооружении которого не старый МиГ-29, а новые F-35 в товарных количествах, что Су-35 будет уже не достаточно, вы не напишите, что наше правительство всё профукало, что где наше пятое поколение, что деньги НАДО БЫЛО с умом тратить, разрабатывать и вооружать армию новейшей техникой, а не жить вчерашним днем?
        А?
      5. Leon Ранг пользователя
        Leon
        +2
        Сегодня, 13:44
        Вы вот пишете, где всё новое, а вот оно. И то, что нужна техника наземная тоже понятно. А то что на её разобработку и внедрение нужны деньги и время тоже надо подумать. А эти самолёты в партии были наверное раньше оплачены, вот их и поставили по оборозаказу. Остальное тоже будет, надеюсь.
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          -2
          Сегодня, 14:08
          Цитата: Leon
          Вы вот пишете, где всё новое, а вот оно. И то, что нужна техника наземная тоже понятно. А то что на разработку и внедрение нужны деньги и время тоже надо подумать.

          Некоторые коментаторы как раз и не думают (наверно нечем), но чисто логически и сиюменутно в текущем времени с зачатками разума цепсуют. Вроде как-то и логично, но тупиково и опасно.
          Таких даже к руководству собственного гаража нельзя допускать.
      6. Звездочет Ранг пользователя
        Звездочет
        0
        Сегодня, 15:20
        ...лучше бы пенсионерам отдали (tm)
    4. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +4
      Сегодня, 13:29
      Хоть 57 и мало, но их хотя бы на поток поставили в отличие от того же т-14. Дело не в размере партии, а в регулярности поставок, что говорит о том, что самолёт оправдал возложенные надежды, и производство будет расширяться. И это радует
    5. KrolikZanuda Ранг пользователя
      KrolikZanuda
      +5
      Сегодня, 13:29
      Сколько в партии самолетов гуглится на раз - два. К чему эта псевдосекретность?
      1. james Ранг пользователя
        james
        +4
        Сегодня, 13:41
        как раз там (за бугром) знают точно сколько, а от нас секреты
        1. vadimtt Ранг пользователя
          vadimtt
          +1
          Сегодня, 14:25
          Так это традиция такая, даже ТТХ своей техники из забугорной военной периодики извлекать laughing
    6. Leon Ранг пользователя
      Leon
      +4
      Сегодня, 13:39
      Мы делаем своё, а хохложопы ждут подачки старого говна! Молодцы наши оборонные предприятия!
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 13:42
      Резануло «Под ёлочку».
      Лучше пусть - "На крыло". )
      1. Звездочет Ранг пользователя
        Звездочет
        0
        Сегодня, 15:23
        Традиционный жаргон на предприятиях ВПК.
      2. Грица Ранг пользователя
        Грица
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: Смею_заметить_
        Резануло «Под ёлочку».

        Тем, кто работал или работает в сфере ВПК совсем даже не "резануло" - стандартная практика и именно так это называется.
    8. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +3
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Что толку от новых партий Су-57 если мы их не применяем в СВО или так применяем, что не видно ни их не результатов их применения, они никак не приближают победу, но денег ушло...

      Вы уж определитесь, применяем или не применяем? И как вы, интересно, определили, приближают они победу или нет? О результатах их применения лично вам не докладывают, ясное дело. Поэтому как вы пытались увидеть их и результаты их применения, непонятно.
      Ну, кому-то хлеба и зрелищ, а кто-то делает спокойно свою работу.
      Опять же, были сообщения от МО, что данные самолёты проявили себя в зоне СВО с лучшей стороны. Ах да, врут конечно же.
    9. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +4
      Сегодня, 13:58
      Отмечается, что самолеты собраны на новой поточной линии, построенной на авиазаводе в условиях роста объемов серийного выпуска. ///

      Вот это особо радует .стапель с конвеером не сравнится
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +4
      Сегодня, 14:36
      в партии вроде 6 штук..значит с сентября получили 12 штук..это за неполных 4 месяца...это нормально.
      *на ум берем + Су-35.
      **а то тут либеройдная и бандерафашистская грязь уже ерничать начала..
      Вам фашистам и 6 штук хватит чтобы в труху превратить вашу Западенщину)
      Эти Су-57 вроде уже и Кинжалы могут размещать в "чреве" своем)
    11. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 15:05
      Увеличение парка SU 57, который уже доказал свою эффективность в реальных боевых действиях, является хорошей новостью.
    12. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +2
      Сегодня, 15:11
      С одной стороны, хорошо, что такие самолеты поступают в ВВС, с другой стороны, это не совсем то, что нужно в данный момент на СВО.

      Самый полезный самолет сейчас - беспилотник-бомбовоз, который мог бы взять одну ФАБ-1500 или две ФАБ-500 c УМПК, взлететь, затем, натужно ревя, подняться на высоту 10 километров, подвезти бомбы километров на 50 к ЛБС, сбросить, развернуться, прилететь обратно и сесть.

      Ему не нужны: радар, авионика (большая часть её), РЭБ, остекление кабины, катапультное кресло, броня, стелс-покрытие, титановые и алюмо-литиевые сплавы. Двигатель - самый простой, сверхзвук не нужен, как и многотысячный ресурс.

      Производить таких нужно не менее одного в день. Желательно - штук по пять. Будут иногда сбивать - не жалко. Он стоит примерно столько же, сколько ракета для Пэтриота, если не дешевле.

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