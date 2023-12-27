«Под ёлочку»: Российские ВКС получили заключительную в этом году партию истребителей Су-57
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Российские ВКС получили очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, построенных в рамках государственного оборонного заказа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал военным заключительную в этом году партию истребителей Су-57, как говорится, "под елочку". Сколько самолетов в партии не раскрывается, в ОАК подчеркивают, что производственная программа этого года закрыта, поставлены все самолеты, предусмотренные контрактом. Касается это как Су-57, так и Су-35С. Отмечается, что самолеты собраны на новой поточной линии, построенной на авиазаводе в условиях роста объемов серийного выпуска. Предыдущая партия истребителей Су-57 была передана военным в конце сентября.
Сегодня идет обновление производства. Уже в 2024 году будет введен в строй ряд объектов в рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения по государственной программе развития ОПК для серийного выпуска самолета Су-57
- заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля".
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