Занимался во время контрнаступления: Депутат ВРУ Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного за защиту докторской диссертации

Команда Владимира Зеленского продолжает информационные нападки на главкома ВСУ Валерия Залужного. Особенно в этом преуспела депутат ВР от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, неоднократно обвинявшая украинского генерала в провале так называемого контрнаступления.Теперь, нардеп нашла новый повод, чтобы попытаться нанести репутационный урон главкому ВСУ. Безуглая обнаружила, что Залужному в ноябре была присвоена степень доктор философии в Национальном Университете Одесской юридической академии, о чем она написала на своей странице в соцсети.Собственно, претензий у депутата к генералу сразу несколько. Во-первых, с ее слов, защитил свою диссертацию главком недавно. Исходя из этого, Безуглая считает, что написанием научных трудов Залужный занимался в то время, как ВСУ теряли людей в безуспешных атаках на российские позиции - во время контрнаступления.Во-вторых, защищался украинский военачальник в Национальном Университете Одесской юридической академии у Сергея Кивалова, которого нардеп называет «отступником». В своем посте она напомнила, что в 2013 году Владимир Путин вручил Кивалову (тогда еще депутату ВРУ) медаль Пушкина на церемонии в Кремле.Наконец, в-третьих, Безуглая возмущена тем, что частью работы Залужного был закон об уголовной ответственности для украинских военнослужащих, как она выразилась, «наших защитников».Что характерно, в одном из сообщений нардеп вспомнила об Илье Киве. Вероятно, она намекала, что Залужного следует лишить докторской степени, также, как в свое время Киву кандидатской. Впрочем, с учетом недавних событий, могут быть и другие варианты.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»