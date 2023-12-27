Занимался во время контрнаступления: Депутат ВРУ Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного за защиту докторской диссертации

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Занимался во время контрнаступления: Депутат ВРУ Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного за защиту докторской диссертации

Команда Владимира Зеленского продолжает информационные нападки на главкома ВСУ Валерия Залужного. Особенно в этом преуспела депутат ВР от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, неоднократно обвинявшая украинского генерала в провале так называемого контрнаступления.

Теперь, нардеп нашла новый повод, чтобы попытаться нанести репутационный урон главкому ВСУ. Безуглая обнаружила, что Залужному в ноябре была присвоена степень доктор философии в Национальном Университете Одесской юридической академии, о чем она написала на своей странице в соцсети.



Собственно, претензий у депутата к генералу сразу несколько. Во-первых, с ее слов, защитил свою диссертацию главком недавно. Исходя из этого, Безуглая считает, что написанием научных трудов Залужный занимался в то время, как ВСУ теряли людей в безуспешных атаках на российские позиции - во время контрнаступления.

Во-вторых, защищался украинский военачальник в Национальном Университете Одесской юридической академии у Сергея Кивалова, которого нардеп называет «отступником». В своем посте она напомнила, что в 2013 году Владимир Путин вручил Кивалову (тогда еще депутату ВРУ) медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

Наконец, в-третьих, Безуглая возмущена тем, что частью работы Залужного был закон об уголовной ответственности для украинских военнослужащих, как она выразилась, «наших защитников».

Что характерно, в одном из сообщений нардеп вспомнила об Илье Киве. Вероятно, она намекала, что Залужного следует лишить докторской степени, также, как в свое время Киву кандидатской. Впрочем, с учетом недавних событий, могут быть и другие варианты.
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    18 комментариев
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    1. ГГВ Ранг пользователя
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 13:55
      Безуглая прям как маленькая,кто ж в xохлостане пишет сам диссертации(сам он даже её не защищал).в прочем как и у нас начальники и кто у власти,а ведь если посмотреть,так сплошные доктора наук.А вот что паучки грызутся,то очень хорошо
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +4
        Сегодня, 14:06
        Чёт грызня эта какая-то опереточная. Всё лают, лают друг на друга, а кусаться так и не начали. Не может быть за торчком и залужным разных политических сил. Всё это одна шайка-лейка управляемая англосаксами. Один у них хозяин. Видимость демократии создать пытаются.
        1. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +2
          Сегодня, 14:12
          Если один хозяин,то это ещё не значит,что каждая свинья не хочет к кормушке ближе подобраться,или в случае с зелебобой:не подпустить другого.а вот чем больше суеты и свары из-за этого:это и есть ХОРОШО
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 14:22
            Да там все депутаты Рады, а у нас Государственной Думы за время своего депутатства докторами каких либо наук становятся, так что этим сейчас никого не удивишь... По специальности они всё равно никогда работать не будут, так что пусть хвастаются корочками перед друг другом laughing
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              0
              Сегодня, 15:33
              По специальности работать... А есть такая специальность - философ? Старший философ, философ 3-й катерории, 7-го разряда?
              Кроме, разумеется, преподавателя этой философии. laughing
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:16
        "А я всё как дура необразованная, всё сижи и сижу в депутатах и ничего с этого не имею" - с обидой подумала она читая заметку о том, что главком во время боевых действий защитил докторскую диссертацию. crying

        "Талантливый человек талантлив во всём" - с ухмылкой на лице проговорил главком слушая трансляцию депутатши о его защите диссертации и про себя подумал - "Я ещё два домика на 1000 и 1500 кв.м. прикупил в Италии и Флориде за тоже время, пока она юбку протирала на бестолковых заседаниях". bully
    2. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 13:55
      Ещё бы насчёт "интеллигенции" загнула......"облысели все..."@...обыкновенная реакция
      тех,кто из себя ничего не представляет....а как он её написал-другой вопрос....
    3. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 13:56
      Безуглую наверно мамка в кидсбоксе оставила..поэтому такая и фамилия))
    4. Комментарий был удален.
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +6
      Сегодня, 13:59
      Так что главком ВСУ теперича доктор философии. Неверное тема диссертации была-"Влияние "мясных штурмов" на развитии общества трансгендеров в незалежной". . .
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:12
        Цитата: андрей мартов
        Так что главком ВСУ теперича доктор философии.

        "Пан хвилософ"? (с)
        lol
    6. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 13:59
      Эта Безуглая Залужному проходу не даёт, похоже она к нему не ровно дышит. laughing
    7. Semovente7534 Ранг пользователя
      Semovente7534
      +3
      Сегодня, 13:59
      Он прошел тест или купил его? Для меня вторая гипотеза более вероятна!
    8. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +2
      Сегодня, 13:59
      Безуглая обнаружила, что Залужному ......

      В это время у безуглой, видимо, наступил нешуточный климакс, и как факт, обострение умственных и психических расстройств.
    9. Комментарий был удален.
    10. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:13
      Извиняюсь ,чисто поржать .Опять украм не повезло .25 - 26 декабря на пляжи Австралии шторм выбросил 130 упаковок с кокаином по 1 кг в каждой.У некоторых австралийцев рождество прошло незабываемо. lol
    11. двейра63 Ранг пользователя
      двейра63
      +2
      Сегодня, 14:18
      Глядя на фотографию данного доктора философских наук, представляю его в профессорском кресле,с лицом "облагороженным" интеллектом и размышляющим над вопросом- быть или не быть? Странный, циничный и несмешной парадокс жизни.
    12. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:29
      Дык чем ему было заниматься? Контрнахрюком руководил сам укрофюрер и женерали наты.))
    13. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:47
      Тянется Валера Залужный, к науке и искусству. Обидно Валере, что все его рагульком считают. Комплекс селянской неполноценности. А пока Валера наукой занимается и картины по кабинету расставляет, ХраМадяне сидят в окопах, водочкой да наркотой разминаются, перед контрнаступом. « наука» она- такая.. Не всем дано. Только избранным.)
    14. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:52
      Депутат ВР от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая,какая то странная . Она верит что чиновники учатся ,получают дипломы,пишут диссертации сами.
      Я так думаю ему диплом принесли во праздничной обертке ,с бантиком

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