Занимался во время контрнаступления: Депутат ВРУ Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного за защиту докторской диссертации
Команда Владимира Зеленского продолжает информационные нападки на главкома ВСУ Валерия Залужного. Особенно в этом преуспела депутат ВР от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, неоднократно обвинявшая украинского генерала в провале так называемого контрнаступления.
Теперь, нардеп нашла новый повод, чтобы попытаться нанести репутационный урон главкому ВСУ. Безуглая обнаружила, что Залужному в ноябре была присвоена степень доктор философии в Национальном Университете Одесской юридической академии, о чем она написала на своей странице в соцсети.
Собственно, претензий у депутата к генералу сразу несколько. Во-первых, с ее слов, защитил свою диссертацию главком недавно. Исходя из этого, Безуглая считает, что написанием научных трудов Залужный занимался в то время, как ВСУ теряли людей в безуспешных атаках на российские позиции - во время контрнаступления.
Во-вторых, защищался украинский военачальник в Национальном Университете Одесской юридической академии у Сергея Кивалова, которого нардеп называет «отступником». В своем посте она напомнила, что в 2013 году Владимир Путин вручил Кивалову (тогда еще депутату ВРУ) медаль Пушкина на церемонии в Кремле.
Наконец, в-третьих, Безуглая возмущена тем, что частью работы Залужного был закон об уголовной ответственности для украинских военнослужащих, как она выразилась, «наших защитников».
Что характерно, в одном из сообщений нардеп вспомнила об Илье Киве. Вероятно, она намекала, что Залужного следует лишить докторской степени, также, как в свое время Киву кандидатской. Впрочем, с учетом недавних событий, могут быть и другие варианты.
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