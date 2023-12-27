Космические войска ВКС РФ осуществили второй за неделю запуск ракеты-носителя с военным спутником
11
Российское Минобороны продолжает наращивать космическую группировку, второй за неделю старт ракеты-носителя с военным спутником произведен с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Космические войска ВКС РФ произвели очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме, ракета должна вывести на орбиту космический аппарат военного назначения, подробности не сообщаются.
В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России
- говорится в сообщении.
Отметим, что это уже второй запуск военного спутника за последние шесть дней, предыдущий старт состоялся 21 декабря также с космодрома Плесецк. Учитывая сегодняшний, это седьмой пуск с Плесецка и 19-й в общем с начала года. В последнее время Россия все активнее наращивает орбитальную группировку, что очень не нравится американцам. В США уже заявили, что российские спутники якобы несут угрозу космическим аппаратам западных стран, а Россия и Китай "милитаризируют" космос, хотя первую программу "звездных войн" запустили как раз США.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация