Космические войска ВКС РФ осуществили второй за неделю запуск ракеты-носителя с военным спутником

11
Космические войска ВКС РФ осуществили второй за неделю запуск ракеты-носителя с военным спутником

Российское Минобороны продолжает наращивать космическую группировку, второй за неделю старт ракеты-носителя с военным спутником произведен с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Космические войска ВКС РФ произвели очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме, ракета должна вывести на орбиту космический аппарат военного назначения, подробности не сообщаются.



В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России

- говорится в сообщении.

Отметим, что это уже второй запуск военного спутника за последние шесть дней, предыдущий старт состоялся 21 декабря также с космодрома Плесецк. Учитывая сегодняшний, это седьмой пуск с Плесецка и 19-й в общем с начала года. В последнее время Россия все активнее наращивает орбитальную группировку, что очень не нравится американцам. В США уже заявили, что российские спутники якобы несут угрозу космическим аппаратам западных стран, а Россия и Китай "милитаризируют" космос, хотя первую программу "звездных войн" запустили как раз США.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    11 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. parabyd Ранг пользователя
      parabyd
      +9
      Сегодня, 13:35
      Вот это молодцы. Продолжайте в том же духе. Всё сложнее будет прятаться на украине!
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +6
      Сегодня, 13:40
      Хорошие новости!
      Видимо, жаренный петух - это не сказка.
      Он существует!
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 13:42
      Запуск ракеты с высоких широт сложнее и дороже...Если это не использование носителей, снимаемых с вооружения...
      Что сказать вам, Юрий Иванович?
      В добрый путь! Неудачи забывать не нужно, а от успехов прятаться не не следует.
      В последнее время Россия все активнее наращивает орбитальную группировку, что очень не нравится американцам. В США уже заявили, что российские спутники якобы несут угрозу космическим аппаратам западных стран

      Это УЖЕ успех!!! good
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        -3
        Сегодня, 13:59
        Цитата: ROSS 42
        Запуск ракеты с высоких широт сложнее и дороже

        Не для всех орбит. Поэтому например в США есть небольшой космодром на Аляске.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:56
      второй за неделю старт ракеты-носителя с военным спутником произведен с космодрома Плесецк.
      Что можно только приветствовать Свою спутниковую группировку необходимо наращивать и наращивать.
    5. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +5
      Сегодня, 14:02
      Служил на Плесецком космодроме в 80-х , два спутника за неделю это прямо пашут парни , просто красавцы и молодцы am
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:04
      Второй спутник пошёл рядом с Норвегией на высокоширотную орбиту.Первый 21 декабря.Сми Норвегии отреагировали.Норвегия получала от нас предупреждение Notam..Попробую найти карту.
    7. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:12
      Вот реально поговорка про жареного петуха в действии. Кто или что мешало это сделать раньше?
    8. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      +3
      Сегодня, 14:31
      второй за неделю запуск

      Приятно звучит
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +3
      Сегодня, 14:56
      В последнее время Россия все активнее наращивает орбитальную группировку, что очень не нравится американцам.

      Если американцам не нравится значит всё правильно делаем и верной дорогой идём. Слава России! drinks
    10. kventinasd Ранг пользователя
      kventinasd
      0
      Сегодня, 16:12
      В США уже заявили, что российские спутники якобы несут угрозу космическим аппаратам западных стран, а Россия и Китай "милитаризируют" космос.

      А не пошли бы они на разные весёлые буквы. С каких пор янки приватизировали космос?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»