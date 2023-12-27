Космические войска ВКС РФ осуществили второй за неделю запуск ракеты-носителя с военным спутником

В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России

Российское Минобороны продолжает наращивать космическую группировку, второй за неделю старт ракеты-носителя с военным спутником произведен с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.Космические войска ВКС РФ произвели очередной запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме, ракета должна вывести на орбиту космический аппарат военного назначения, подробности не сообщаются.- говорится в сообщении.Отметим, что это уже второй запуск военного спутника за последние шесть дней, предыдущий старт состоялся 21 декабря также с космодрома Плесецк. Учитывая сегодняшний, это седьмой пуск с Плесецка и 19-й в общем с начала года. В последнее время Россия все активнее наращивает орбитальную группировку, что очень не нравится американцам. В США уже заявили, что российские спутники якобы несут угрозу космическим аппаратам западных стран, а Россия и Китай "милитаризируют" космос, хотя первую программу "звездных войн" запустили как раз США.