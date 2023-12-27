Командующий ОСГ «Таврия» ВСУ Тарнавский заявил о готовности к отставке после провала контрнаступления

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Командующий ОСГ «Таврия» ВСУ Тарнавский заявил о готовности к отставке после провала контрнаступления

В Киеве нарастают в прямом смысле этого слова разборки по поиску виновных в провале летне-осеннего контрнаступления ВСУ. Естественно Офис президента, как и сам Зеленский, пытаются все валить на генштаб и лично его главкома Валерия Залужного. Достается и военачальникам украинской армии рангом пониже, имеющим прямое отношение к планированию и командованию операциями на фронте в ходе контрнаступа.

Судя по всему, под раздачу киевского политического руководства попал и командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. Именно в его ведении находится Запорожское и Южно-Донецкое («Таврическое» в украинской трактовке) направления, где украинская армия безуспешно пыталась в течение нескольких месяце прорвать оборону ВС РФ.



Генерал в интервью британским журналистам прокомментировал опубликованную ранее ранее в американском журнале Time инсайдерскую информацию о том, что нынешней зимой будет отправлен в отставку один из «старших генералов», который отвечал за контрнаступление ВСУ. Генерал заявил, что готов как к увольнению с занимаемой должности, так и уходу из Вооруженных сил Украины. Он вкратце рассказал о своей карьере в армии, которую начинал с командира взвода и дослужился до командующего.

Сегодня – командующий. Хотят ли заменить – я ведь не знаю. Я готов ко всем условиям

— сообщил Тарнавский британским журналистам.

Отвечая на причины неудачи контрнаступления, украинский военачальник повторил привычные объяснения о слишком хорошо подготовленной обороне российской армии и масштабном минировании подступов к ней. Хотя еще до начала контрнаступа ВСУ украинскому командованию было отлично известно, что ВС РФ в течение нескольких месяцев готовили глубоко эшелонированные фортификации почти по всей лини фронта, названные в то время «линией Суровикина». Почему для украинских (да и натовских) военных стратегов это стало неожиданность, не совсем понятно.

Помимо многоуровневой мощной обороны и плотного минирования, российская армия, оказывается, в Запорожской области превзошла ВСУ в противотанковых средствах, радиоэлектронной борьбе и наличии ударных дронов, посетовал полуотставной украинский военачальник. В конце беседы с журналистами Тарнавский констатировал совсем уж нелицеприятное и даже унизительное для собственных вооруженных сил, назвав ВС РФ «одной из сильнейших армий мира». Получается, что ВСУ к таковым не относятся.
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    19 комментариев
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +4
      Сегодня, 14:15
      Командующий ОСГ «Таврия» ВСУ Тарнавский заявил о готовности к отставке после провала контрнаступления


      Какая тебе отставка?Штрафником в Крынки.А то нахапал и решил с....ть. Наверно как у Залужного дом где то на Западе купил.Это сейчас мода такая у ВСУшного командного состава.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:25
        Тарнавский заявил о готовности к отставке

        Нашёл чем удивить... А может всё таки в тюрьму...??? lol
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:33
        Сейчас будет формироваться новая мобилизационная группировка, численностью 500 тыс., так что генерал может составить костяк новобранцев. yes
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 14:52
        "Тарнавский-Говорун" .Отличается умом и сообразительностью.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 16:08
        Застрелись,и тем самым докажешь что ты офицер а не половая тряпка!
    2. Pivot Ранг пользователя
      Pivot
      +2
      Сегодня, 14:16
      Ну сошлют его на каторгу в Монако, там и будет в изоляции до конца жизни.
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 14:17
      Ну дык в отставку то самое время. Но рядовым, в штраф. роту, пардон, для панов охвицеров штрафбат. Слабо? И тудой, под Авдеевку.))
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:21
      Да он бы и рад "отставиться" , чтобы потом не "представиться" , но кто ж ему дасто то? Денег еще столько не нахапал ,как Резников, чтобы от должности откупиться и слинять куда нибудь в туманный Альбион . laughing
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:45
        А застрелиться он не желает?Был бы примером для многих в ВСУ.А так,ну просто попытка соскочить
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 14:53
          Командувач ВСУ Торнавский, проваливший все что можно, виновный в гибели сотен тысяч солдат ВСУ и гражданского населения никогда не предпримет такого шага , как "застрелиться". Это он по званию офицер , а в сущности банальный, корыстолюбивый трус
        2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 15:03
          Ага.. Как в "Огненной дуге".
          Но... кишка тонка.
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 14:24
      кто ж его отпустит..мафия просто так не отпускает..кулю в лоб получит..или тазик с цементом как в фильме ДЕЖАВЮ lol
    6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 14:34
      Ну стрелочника то наказать необходимо . зеленский залужного бы снял, да не его уровня вопрос . А этот, если снимут, да ещё дадут смыться с заначкой, только рад будет .
    7. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 14:35
      Генерал заявил, что готов как к увольнению с занимаемой должности, так и уходу из Вооруженных сил Украины.

      Сейчас самое время сваливать из армии в частности и 404-й в целом, если получится. "Тревожный чемоданчик" с нажитыми грошами в зубы и за кордон. А там можно и военным "экспертом" подрабатывать пока 404-я интересует кого-то из западных обывателей
    8. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 14:55
      Похоже, что неудачное контрнаступление украинских войск привело к тому, что головы начали катиться.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 16:01
        Надо было, как соаетники британские требоыали-в марте 23г.до линии суровикина и тп.
        Готовности рф.... Правда и до готовности ухрии. Но не срослось
    9. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +1
      Сегодня, 15:56
      Сегодня – командующий. Хотят ли заменить – я ведь не знаю. Я готов ко всем условиям


      Спросили - ответил. Новость из пальца высосана
    10. НЕзлобный Ранг пользователя
      НЕзлобный
      0
      Сегодня, 16:03
      Журналист - опять странный...
      "назвав ВС РФ «одной из сильнейших армий мира». Получается, что ВСУ к таковым не относятся." - товарисч Жур, а можно, Вы оставите свои каменты, недалёкие и не превышающие своим кругозором, размахом и обхватом стандартный диаметр одного изделия в ватер-клозете?
      Поясню: назвав ВС РФ сильнейшими, он армию незалежной, получается, не сильно принизил. Ибо за 2 года ВС Украины объективно смогли сдержать и где-то даже наоборот натиск ВС РФ. Или надо напоминать перегруппировки ВС РФ? Или ВС РФ уже опять стоят под Киевом?
      Т.е., получается, армия ВНА способна противостоять армии РФ. Иными словами говоря, почти две равные армии.
      Скажу больше: простым читателям не стоит заниматься сравнениями. Не ихнева ума это дело. Ибо - не спецы. Хотя, странность и некоторая противоречивость всей картинки маслом - видна всем и давно.
      Но и простым и недалёким журам тоже не стоит давать читателям с неокрепшими нейронными связями в галове писчу для размышления своими невнятными выводными мыслительными потоками от бессознательного, которые берут за основу что-угодно, кроме объективности. И наносят тем самым реальный вреднейший вред из всех возможных для ВС РФ. Проходили уже таких умников. Аккурат в конце 30-ххххх годов прошлого столетия.
    11. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 16:08
      О ! "И тут крысы что-то почувствовали !".

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