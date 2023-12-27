Командующий ОСГ «Таврия» ВСУ Тарнавский заявил о готовности к отставке после провала контрнаступления
В Киеве нарастают в прямом смысле этого слова разборки по поиску виновных в провале летне-осеннего контрнаступления ВСУ. Естественно Офис президента, как и сам Зеленский, пытаются все валить на генштаб и лично его главкома Валерия Залужного. Достается и военачальникам украинской армии рангом пониже, имеющим прямое отношение к планированию и командованию операциями на фронте в ходе контрнаступа.
Судя по всему, под раздачу киевского политического руководства попал и командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. Именно в его ведении находится Запорожское и Южно-Донецкое («Таврическое» в украинской трактовке) направления, где украинская армия безуспешно пыталась в течение нескольких месяце прорвать оборону ВС РФ.
Генерал в интервью британским журналистам прокомментировал опубликованную ранее ранее в американском журнале Time инсайдерскую информацию о том, что нынешней зимой будет отправлен в отставку один из «старших генералов», который отвечал за контрнаступление ВСУ. Генерал заявил, что готов как к увольнению с занимаемой должности, так и уходу из Вооруженных сил Украины. Он вкратце рассказал о своей карьере в армии, которую начинал с командира взвода и дослужился до командующего.
— сообщил Тарнавский британским журналистам.
Отвечая на причины неудачи контрнаступления, украинский военачальник повторил привычные объяснения о слишком хорошо подготовленной обороне российской армии и масштабном минировании подступов к ней. Хотя еще до начала контрнаступа ВСУ украинскому командованию было отлично известно, что ВС РФ в течение нескольких месяцев готовили глубоко эшелонированные фортификации почти по всей лини фронта, названные в то время «линией Суровикина». Почему для украинских (да и натовских) военных стратегов это стало неожиданность, не совсем понятно.
Помимо многоуровневой мощной обороны и плотного минирования, российская армия, оказывается, в Запорожской области превзошла ВСУ в противотанковых средствах, радиоэлектронной борьбе и наличии ударных дронов, посетовал полуотставной украинский военачальник. В конце беседы с журналистами Тарнавский констатировал совсем уж нелицеприятное и даже унизительное для собственных вооруженных сил, назвав ВС РФ «одной из сильнейших армий мира». Получается, что ВСУ к таковым не относятся.
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