Замминистра обороны Украины: В реестр военнообязанных «Оберег» добавили ещё 750 тысяч записей

На Украине идет полным ходом работа по внесению военнообязанных граждан в специальный государственный реестр «Оберег», который планируется вскоре запустить.По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, планируемая работа по этому реестру военнообязанных завершена, и в него было добавлено еще 750 тысяч записей.- сказала Черногоренко.Представитель Минобороны Украины также отметила, что параллельно с этой работой ведется и цифровизация данных военных и ветеранов. Она добавила, что для военнослужащих создается аналогичный «Оберегу» реестр, который необходим для предоставления им всех онлайн услуг.Очевидно, что после того, как «Оберег» полномасштабно заработает, украинским мужчинам призывного возраста будут отравлять повестки в электронной форме. Ранее представители ВСУ заявляли, что после синхронизации «Оберега» с другими государственными базами данных отпадёт необходимость раздавать повестки в общественных местах.Однако стоит отметить, что вряд ли на Украине перестанут отлавливать призывников на улицах и вручать им повестки, так как все меньше украинцев желают оказаться на передовой.

Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны

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