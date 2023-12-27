Замминистра обороны Украины: В реестр военнообязанных «Оберег» добавили ещё 750 тысяч записей

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Замминистра обороны Украины: В реестр военнообязанных «Оберег» добавили ещё 750 тысяч записей

На Украине идет полным ходом работа по внесению военнообязанных граждан в специальный государственный реестр «Оберег», который планируется вскоре запустить.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, планируемая работа по этому реестру военнообязанных завершена, и в него было добавлено еще 750 тысяч записей.



Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны

- сказала Черногоренко.

Представитель Минобороны Украины также отметила, что параллельно с этой работой ведется и цифровизация данных военных и ветеранов. Она добавила, что для военнослужащих создается аналогичный «Оберегу» реестр, который необходим для предоставления им всех онлайн услуг.

Очевидно, что после того, как «Оберег» полномасштабно заработает, украинским мужчинам призывного возраста будут отравлять повестки в электронной форме. Ранее представители ВСУ заявляли, что после синхронизации «Оберега» с другими государственными базами данных отпадёт необходимость раздавать повестки в общественных местах.

Однако стоит отметить, что вряд ли на Украине перестанут отлавливать призывников на улицах и вручать им повестки, так как все меньше украинцев желают оказаться на передовой.
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    18 комментариев
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +8
      Сегодня, 14:37
      Название реестра как насмешка над военнообязанными, которых оберегаемая контора собирает лишь с одной целью, чтобы отправить в один конец в гости к Бандере. negative
      1. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +2
        Сегодня, 14:42
        Цитата: кредо
        в гости к Бандере.

        Вернее будет: на ПМЖ hi
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 14:52
        Кредо, Вы- циник.) нельзя над этим смеяться. Реестр служит « для предоставления онлайн услуг»- наркота, водочка, пакетик полиэтиленовый( во весь рост). Забота государства о мясе- налицо.)
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 16:11
          А девочки по вызову в списке онлайн услуг для личного состава имеются? wassat
          1. 30 вис Ранг пользователя
            30 вис
            0
            Сегодня, 16:20
            Цитата: Бережливый
            А девочки по вызову в списке онлайн услуг для личного состава имеются? wassat

            А як жеж ! Гарни жинкы - смерть та увечье ... только такие придут по вызову .
      3. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +1
        Сегодня, 14:57
        Правильнее было бы назвать "Проклятие" или "Черная метка". Но в стране победившего дивного нового мира, теперь всё называют с точностью до наоборот! yes
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          0
          Сегодня, 16:12
          БМП2-самое верное название это "Сглаз "!Возможна и "Порча " с корчами wassat wassat
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:09
        собирает лишь с одной целью, чтобы отправить в один конец в гости к Бандере.

        Надеюсь грудничков ещё в этот "Оберег" не записывают...??? Хорош "оберег"... Для западных политиков украинцы и русские, по большому счёту, один народ и чем больше нас погибнет, тем для них лучше... Когда же это дойдет для граждан "незалежной"...??? Неужели никогда...???
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:38
      Прочитал у одного нашего блогера в ВСУ берут " слепых" ,думаю как так?.Оказывается одноглазых.Вопрос если у всушника нет правого глаза и он правша и наоборот,как он стрелять будет из автомата.Разве что мехводом леопарда.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:49
        Не только без глаза, но и легкого или ступни. Кроме того, "под раздачу" могут попасть и граждане, чей рост меньше 130 сантиметров. Наверное всех забреют в повара или электрики (это они будут в плену говорить), а может и мехводами на оставшийся металлолом.
      2. MainJet88 Ранг пользователя
        MainJet88
        +1
        Сегодня, 15:04
        Да ничего, я стрелял, правда только на стрельбище. Не очень хорошо конечно что рукоятка затвора недалеко от лица ходит и гильзы летают (приклад у левого плеча, на рукоятке левая рука). Так что поаккуратнее надо. Но результат приемлемый получался, для зачета достаточный.
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:39
      И тебя посчитали -м\ф «Козленок, который считал до десяти».
    4. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +4
      Сегодня, 14:44
      Реестр военнообязанных «Оберег» - оригинальное название, хотя "Путёвка к Бандере" лучше отражает суть laughing
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 14:46
      На Украине идет полным ходом работа по внесению военнообязанных граждан в специальный государственный реестр «Оберег», который планируется вскоре запустить.
      Для упрощения удаления данных о погибших граждан Укарины с целью упрощения хищения бюджетных денежных средств. Любопытна стоимость одной души ... request
    6. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:53
      По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, планируемая работа по этому реестру военнообязанных завершена, и в него было добавлено еще 750 тысяч записей.


      это замечательно!
      вся "черновая" работа выполнена, хакерам осталось только скопировать сам реестр, со всеми оцифрованными данными, чтобы когда будем - там: ни одна вошь, через нашу гребенку не проскочила....
    7. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 14:57
      "На Украине идет полным ходом работа по внесению военнообязанных граждан в специальный государственный реестр «Оберег», который планируется вскоре запустить."
      Запустили бы они его... куда-нибудь подальше. negative
    8. Havoc Ранг пользователя
      Havoc
      +1
      Сегодня, 14:57
      Мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны --
      Ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%, йде інформаційний обмін з основними реєстрами країни
      Вот честное слово ощущение что русский язык сознательно коверкают. Это ещё раз доказывает , что нет никакого украинского языка, а есть просто деревенский диалект с южно - русским говором.
    9. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 15:10
      Теперь им удобно будет. Если в базе есть с активной повесткой, пакуешь человека под Авдеевку или бороздить водные просторы Днепра. Громадяне не отмажутся, когда останавливать будут. good

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